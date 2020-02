Wygląda na to, że AMD jeszcze nie ujawniło wszystkich swoich procesorów Ryzen 4000 do laptopów. Producent może mieć w planach jeszcze wydajniejszy model, który rozprawi się z jednostkami Intela.

Po ofensywie desktopowych procesorów, AMD przygotowało mocne uderzenie w rynek laptopów – układy Ryzen 4000 mają szansę mocno namieszać nie tylko w segmencie kompaktowych urządzeń, ale też wydajnych modeli do grania oraz mobilnych stacji roboczych. Możemy jednak podejrzewać, że producent nie pochwalił się swoimi najlepszymi modelami...

Procesory AMD Ryzen 4000 znajdą zastosowanie w wydajnych laptopach do grania

AMD przygotowało dwie linie procesorów Ryzen 4000 „Renoir” - energooszczędne układy Ryzen 4000U zostały zaprojektowane z myślą o cieńszych laptopach, natomiast wydajne jednostki Ryzen 4000H to konstrukcje przeznaczone do laptopów do gier i mobilnych stacji roboczych.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Układ graficzny Kontroler pamięci Pamięć L2 + L3 TDP Ryzen 7 4800H 8/16 2,9/4,2 GHz Radeon (Vega 7x CU)

(do 1600 MHz) DDR4-3200MHz

LPDDR4-4266MHz 8x 512 KB + 8 MB 45 W

(cTDP 35-54 W) Ryzen 5 4600H 6/12 3,0/4,0 GHz Radeon (Vega 6x CU)

(do 1500 MHz) DDR4-3200MHz

LPDDR4-4266MHz 6x 512 KB + 8 MB 45 W

(cTDP 35-54 W)

Jeżeli chodzi o wydajniejsze jednostki, do tej pory producent pochwalił się tylko dwoma modelami: 6-rdzeniowym/12-wątkowym Ryzen 5 4600H i 8-rdzeniowym/16-wątkowym Ryzen 7 4800H. Ponadto dla firmy ASUS przygotowano warianty HS o obniżonym TDP (35 W zamiast 45 W).

AMD przygotowuje jeszcze wydajniejszy procesor dla laptopów

Choć wydajność nowych procesorów ma stać na naprawdę wysokim poziomie (a przynajmniej na to wskazują slajdy AMD, bo póki co nie ma żadnych nie zależnych testów), producent może mieć w planach jeszcze wydajniejszy model.

Informacje o nowym procesorze ujawnił rumuński sklep Altrex, który na swojej stronie opublikował oferty przedsprzedaży laptopów ASUS ROG Zephyrus G14. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że jedna ze sprzedawanych konfiguracji została wyposażona w procesor… Ryzen 9 4900HS.

Model ten też został wyposażony w 8 rdzeni/16 wątków, ale pracuje z wyższymi zegarami – standardowo jest to 3,0 GHz, a w trybie Boost ma ono wzrastać do 4,4 GHz. Oprócz tego przewidziano 8 MB pamięci podręcznej L3 oraz zintegrowaną grafikę Radeon. Pozostała część specyfikacji niestety nie jest nam znana. Można jednak podejrzewać, że normalnie na rynku pojawi się też standardowa wersja 4900H.

Wygląda na to, że AMD jeszcze nie ujawniło przed nami wszystkich procesorów Ryzen 4000 z generacji Renoir. Podobną taktykę producent najprawdopodobniej zastosuje też w segmencie niskonapięciowych jednostkek – tutaj spodziewamy się modelu Ryzen 9 4900U. Może czegoś więcej dowiemy się po premierze nowych Inteli?

Źródło: Altrex, VideoCardz

