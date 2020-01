Co nowego na HBO GO

HBO GO to usługa, dzięki której ulubione filmy i seriale można oglądać w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Każdego miesiąca w jej katalogu pojawiają się atrakcyjne nowości – w tym miejscu dowiesz się, co warto obejrzeć, jeśli zaległości masz już nadrobione.

HBO GO w Polsce to jeden z najpopularniejszych serwisów VOD Premium, bo też posiadający jeden z najbardziej atrakcyjnych katalogów. Ten ostatni jest sukcesywnie rozszerzany i oto już najciekawsze premiery filmowe i serialowe ostatnich tygodni.

Outsider i Nowy Papież to nowe gorące seriale w HBO GO

13 stycznia 2020: Outsider jest bez wątpienia jedną z najgorętszych nowości HBO GO na początku 2020 roku. To kolejna powieść Mistrza Grozy przeniesiona na małe ekrany, tym razem bardziej z gatunku thrillera niż horroru. Jak na razie oceny są bardzo dobre, więc śmiało możecie dać temu serialowi szansę.

To samo tyczy się zresztą innej gorącej premiery HBO, jaką jest Nowy papież – dramat stanowiący kontynuację Młodego papieża, w którym Jude Law odgrywa główną rolę. Dzieciom zaś mogą przypaść do gustu seriale Wielka Szóstka oraz Lilo i Stich.

Wspomnijmy też, że w katalogu usługi zadebiutowały ostatnio finałowe odcinki pierwszych sezonów najgorętszych seriali HBO drugiej połowy ubiegłego roku – to Mroczne materie i Watchmen. Końca dobiegł już także trzeci sezon serialu Wataha.

Smętarz dla zwierzaków, Avengers: Koniec gry i Narodziny gwiazdy – filmowe nowości HBO

I mamy kolejna okazję, by wspomnieć o Stephenie Kingu – w usłudze HBO GO zadebiutował bowiem (jeszcze świeży) Smętarz dla zwierzaków w reżyserii Kevina Kolscha i Dennisa Widmyera. Może i nie jest to dzieło wybitne, ale fanom grozy zdecydowanie może się spodobać. O filmie Avengers: Koniec gry wiele raczej pisać nie trzeba – po prostu jeśli jakimś sposobem jeszcze go nie widzieliście, to teraz macie okazję na nadrobienie zaległości.

Kolejne ciekawe premiery filmowe w usłudze HBO GO to dwa (ciepło przyjęte) dramaty muzyczne: Narodziny gwiazdy z Lady Gagą i Bradleyem Cooperem w rolach głównych oraz Vox Lux, w którego obsadzie znajdują się Natalie Portman i Jude Law. Zerknijcie też na Projekt Koliber – thriller o dwójce zdolnych informatyków z olbrzymimi ambicjami.

Na HBO GO znajdzie się też coś dla miłośników dokumentów

Po tym, jak w bibliotece HBO GO pojawił się komplet filmów o Harrym Potterze i obie dotychczasowe części Fantastycznych zwierząt, wzbogaciła się ona o dokument zatytułowany Droga do domu, opowiadający o wspierającej sieroty z różnych części świata fundacji LUMOS założonej przez autorkę wspomnianego uniwersum, J.K. Rowling.

I młodzi pozostaną z kolei to niezwykła produkcja dokumentalna, za którą stoi (nagrodzony Oscarem) Peter Jackson. Wraz ze swoją ekipą wykorzystał on współczesne technologie, aby odnowić nagrania z I wojny światowej i pokazać ją taką, jaką naprawdę była.

Fantastyczne zwierzęta, czyli Harry Potter na drugą nóżkę w serwisie HBO GO

16 grudnia 2019: Grudzień dla abonentów HBO GO to magiczny czas. Po tym jak wraz z początkiem miesiąca w katalogu usługi zadebiutował komplet ośmiu filmów z Harrym Potterem w roli głównej, teraz dołączyły do niego dwie produkcje z pobocznego cyklu J.K. Rowling. Chodzi naturalnie o Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć oraz kontynuację zatytułowaną Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda, która w kinach debiutowała przed rokiem. Przypomnijmy, że część trzecia miała trafić na duże ekranu w przyszłym roku, ale wiemy już, że tak się nie stanie.

Specjalnie na czas Świąt właściciele serwisu pomyśleli też o dodaniu kilku filmów dla całej rodziny. Pojawił się na przykład hit poprzedniej dekady, mianowicie Ratatuj, jest też świetna animacja o superpsie – Piorun, a dopełnieniem całości można nazwać jedną z najlepszych animacji ostatnich lat: Zwierzogród.

Oczywiście biblioteka usługi HBO GO wzbogaciła się też o inne filmy. Wśród nich znajduje się chociażby Sztokholm – naprawdę przyzwoita komedia kryminalna, której fabuła kręci się wokół tematu syndromu sztokholmskiego. Warty obejrzenia jest również Biały kruk – dramat przedstawiający historię Rudolfa Nuriejewa, będącego jednym z najpopularniejszych tancerzy w historii.

Dolina Krzemowa i Wataha, czyli coś się kończy i coś się zaczyna – nowe seriale w HBO

Ostatnie dni przyniosły nam również wielkie finały kolejnych sezonów znanych i lubianych seriali. Przede wszystkim zakończyła się historia start-upowców, jaką przedstawiała przez lata Dolina Krzemowa. Pani Fletcher i druga część Castle Rock to kolejne opowieści doprowadzone do finału. Nie ostatnich, lecz po prostu kolejnych odcinków doczekały się z kolei takie produkcje jak Batwoman, All American, Młody Sheldon, Ray Donovan, Sekretne życie par, Watchmen czy Mroczne materie.

Równocześnie coś się zaczyna. Wystartował komediowy serial Work in progress o dojrzałej lesbijce, wchodzącej w związek sprawiający, że zaczyna inaczej patrzeć na życie i rozpoczął się też drugi sezon serialu Opowiedz mi bajkę, czyli psychologicznego thrillera bazującego na bajkach, które wszyscy znamy. Najgorętszą premierą ostatnich dni bez wątpienia jest jednak powracająca w trzecim sezonie Wataha – poniżej możecie zobaczyć jej zwiastun:

Harry Potter otwiera magiczny grudzień na HBO GO – komplet filmów już dostępny

2 grudnia 2019: Listopad był nieco spokojniejszym miesiącem, ale grudzień przynosi już konkretne nowości na HBO GO, przynajmniej do pewnego stopnia tłumaczące ostatni wzrost ceny. Miesiąc rozpoczyna się mianowicie od premiery wszystkich ośmiu filmów o Harrym Potterze, więc jeśli jeszcze jakimś sposobem ich nie widzieliście, to teraz wiecie, gdzie zajrzeć, by nadrobić te zaległości. Do tego już 15 grudnia dołączą do nich obie części Fantastycznych zwierząt!

Przy okazji w katalogu usługi pojawiły się jeszcze dwa pierwsze sezony animowanego serialu Gwiezdne wojny: Wojny klonów. Wypada też przynajmniej wspomnieć o kolejnych odcinkach takich produkcji jak All American, Axios, Batwoman, Castle Rock, Dolina Krzemowa, Młody Sheldon, Ray Donovan, Wampiry: Dziedzictwo czy wreszcie Watchmen i Mroczne materie.

Green Book, Podrzutki, Dumbo – filmowe premiery HBO GO z ostatnich dwóch tygodni

Wśród filmowych nowości odnajdujemy między innymi takie tytuły jak Na zakładkę (pełen optymizmu dramat o poszukiwaniu tożsamości i próbach konfrontacji z własną śmiertelnością), Boska miłość (wizja świata z niedalekiej przyszłości, w którym Brazylią rządzi religia) czy Podrzutki (o chłopaku z sierocińca, który nie odczuwa bólu).

Bez wątpienia najgorętszymi premierami przełomu listopada i grudnia są jednak inne filmy. To przede wszystkim nowa wersja niezwykłej opowieści o latającym słoniu Dumbo w reżyserii Tima Burtona, którą można obejrzeć wraz z całą rodziną oraz Green Book – jeden z największych hitów kinowych ubiegłego roku, nagrodzony zresztą trzema Oscarami. Poniżej możecie zobaczyć jego zwiastun.

Santos Dumont, Nieświadomi i Ray Donovan po raz siódmy - serialowe premiery HBO GO w listopadzie

18 listopada 2019: Opowieść o człowieku, którego można uznać za symbol przemian, jakie zaszły na przełomie XIX i XX wieku – to właśnie Santos Dumont, czyli jedna z najgorętszych serialowych nowości HBO GO w listopadzie. Wartą wzmianki produkcją jest również czeska historia szpiegowska zatytułowana Nieświadomi, której zwiastun możecie obejrzeć poniżej:

Ostatnie dwa tygodnie przyniosły również kolejne odcinki osadzonego w fantastycznym uniwersum Philipa Pullmana serialu Mroczne materie, kontynuację opowieści o start-upowcach, czyli Dolina Krzemowa VI, a także nowe epizody takich serii jak Batwoman, Castle Rock II, Młody Sheldon, Pani Fletcher czy wreszcie Watchmen. Do tego w drugim sezonie powróciła Brytania, w dziewiątym – The Walking Dead, a w siódmym – Ray Donovan.

Na HBO GO zobaczysz filmy o wystrzałowej miss, o niespełnionych ambicjach i o psie, który wrócił do domu

Na seriale trzeba mieć dużo czasu, filmy to co innego. A w katalogu HBO GO znajdziemy kilka ciekawych pozycji. Wśród tych najnowszych jest na przykład Rodzina od zaraz – komedia, w której Mark Wahlberg i Rose Byrne wcielają się młodą parę, która nie zdaje sobie sprawy z tego, jak trudnym procesem jest adopcja. Z kolei Wystrzałowa miss to thriller o makijażystce, która zostaje podwójną agentką, a Córka trenera jest polskim dramatem z Jackiem Braciakiem w roli ojca, który swoje niespełnione ambicje próbuje realizować przez córkę.

Na leniwe jesienne popołudnia w sam raz mogą być filmy To właśnie życie oraz O psie, który wrócił do domu. Ten pierwszy to romantyczny dramat przedstawiający wielopokoleniową historię miłosną, a drugi to propozycja dla całej rodziny, z której zwiastunem was zostawiamy:

Na koniec przypominamy, że 21 listopada w życie wchodzi nowy cennik HBO GO – miesięczny abonament będzie droższy o 5 zł. Sprawdźcie listę nowości i sami zdecydujcie, czy wciąż warto korzystać z tej usługi. Według nas zdecydowanie tak!

