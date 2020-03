Czy można usprawnić usprawnioną obudowę? Oczywiście! Najlepszym tego przykładem jest model Chieftec Hawk 2, który niedawno pojawił się w nowej wersji Hawk 2 TG. Co w nim takiego wyjątkowego?

Chieftec Hawk 2 TG powinien bardziej zainteresować entuzjastów

Hawk 2 TG (AL-02B-TG-OP) na pierwszy rzut oka wygląda podobnie do zwykłego modelu Hawk 2 (AL-02B-OP). Nadal mamy do czynienia z elegancką stylistyką. Producent wprowadził jedną istotną zmianą – panel boczny z hartowanego szkła, który pozwoli podejrzeć zamontowane w środku podzespoły. Chieftec chwali się, że jest to elegancka obudowa dla graczy.



Na górnym panelu wyprowadzono wejście i wyjście audio oraz trzy porty USB

W środku przewidziano miejsce dla płyty głównej ATX, siedmiu długich kart rozszerzeń i czterech dysków (dwóch w rozmiarze 2,5 cala i dwóch w rozmiarze 3,5 cala). Jest też zewnętrzna zatoka 5,25 cala.

Hawk TG pozwala na montaż łącznie czterech wentylatorów: trzech z przodu i jednego z tyłu. Jest też miejsce na chłodzenie AiO w rozmiarze 240 mm. Niestety, chłodzenie trzeba dokupić we własnym zakresie. Miejsce na zasilacz zabezpieczono filtrem powietrza.

Najważniejsze informacje o obudowie Chieftec Hawk TG

Rozmiar: Midi Tower

Złącza: 2x audio, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0

Wspierane płyty główne: mini-ITX, mATX, ATX

Zewnętrzne zatoki: 1x 5,25 cala

Wewnętrzne zatoki: 2x 2,5 cala i 2x 3,5 cala

Miejsce na karty rozszerzeń: 7x 349 mm

Miejsca na wentylatory: przód: 3x 120 mm góra: 2x 120 mm tył: 1x 120 mm

Zainstalowane wentylatory: brak

Dodatkowe: panel boczny z hartowanego szkła

Wymiary i waga: 435 x 200 x 450 mm / 5,85 kg

Zwykła obudowa Chieftec Hawk 2 kosztuje około 220 złotych. Wersja ze szklanym panelem zapewne będzie trochę droższa. Jak myślicie, znajdą się chętni?

