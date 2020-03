Targi GPU Technology Conference zostały zaplanowane na 23 – 26 marca, a w wydarzeniu miało uczestniczyć ponad 10 000 gości z całego świata. Spekulowano, że to właśnie na GTC Nvidia zaprezentuje karty graficzne z nowej generacji Ampere.

Sytuacja zaczęła się zmieniać na początku marca. Początkowo producent zdecydował o przeniesieniu konferencji do sieci, a następnie o odwołaniu wydarzenia i rozesłaniu gotowych informacji prasowych. Teraz Nvidia całkowicie zrezygnowała z prezentacji nowości. Poniżej znajdziecie pełny komunikat:

Mamy dla Ciebie ekscytujące produkty i nowości. Nie jest to jednak odpowiedni moment, więc na razie będziemy się wstrzymywać z opublikowaniem naszych informacji z GTC. W ten sposób nasi pracownicy, partnerzy, media i analitycy, którzy nas śledzą, a także nasi klienci na całym świecie mogą się skoncentrować na bezpieczeństwie i ograniczeniu rozpowszechniania wirusa.



Nadal będziemy transmitować mnóstwo ciekawych treści od naukowców i programistów, którzy przygotowali świetne wykłady.



To czas, aby skupić się na naszej rodzinie, przyjaciołach i społeczności. Nasi pracownicy pracują w domu. Wielu pracowników godzinowych nie będzie musiało pracować, ale wszyscy otrzymają pełne wynagrodzenie.

Wychodzi więc na to, że najciekawsze nowości „zielonych” zostaną zaprezentowane w późniejszym terminie. Wykłady ekspertów będzie można śledzić przez transmisję internetową.

Przy okazji warto wspomnieć o innej sprawie. Nvidia nie pozostaje bierna na pandemię koronawirusa i zachęca swoich fanów do udostępnienia mocy obliczeniowej komputerów w projekcie Folding@Home.

PC Gamers, let’s put those GPUs to work.



Join us and our friends at @OfficialPCMR in supporting folding@home and donating unused GPU computing power to fight against COVID-19!



