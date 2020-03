Gry komputerowe Nowy Half-Life zadebiutował na Steamie - czas poznać historię Alyx z dnia 2020-03-23

Half-Life: Alyx debiutuje dziś na rynku. Choć to nie dokładnie to, na co liczyliśmy, bez wątpienia jest to coś, czemu warto dać szansę.

Dziś premiera Half-Life: Alyx na Steamie Choć wielu liczyło na pełnoprawną „trójkę”, nowy Half-Life: Alyx również jest produkcją, która zaintrygowała graczy z całego świata. Jej zwiastun sprawił, że znowu zrobiło się głośno o rzeczywistości wirtualnej, a osadzenie historii pomiędzy wydarzeniami z pierwszej i drugiej części głównej serii wielu osobom przypadło do gustu. Czy huczne zapowiedzi były uzasadnione? O tym możemy przekonywać się właśnie od dzisiaj, bo gra oficjalnie już jest dostępna na Steamie. W Half-Life: Alyx wcielasz się w tytułową bohaterkę – zapoczątkowującą ruch oporu wobec imperium Combine, córkę (dobrze znanego nam) Vance’a. Na czym upłynie nam czas? Ano na eksploracji świata, rozwiązywaniu zagadek, wytwarzaniu broni oraz intensywnej walce. Krótko mówiąc: będzie się działo. O tym, jak to wszystko wypada w praktyce, dopiero przyjdzie nam się przekonać. Jak na razie bowiem pojawiła się tylko jedna recenzja. Magazyn Edge przyznał grze Half-Life: Alyx aż 9 punktów w 10-stopniowej skali, co brzmi naprawdę dobrze. Rozgrywka w goglach VR robi podobno olbrzymie wrażenie, szczególnie gdy przychodzi czas na strzelanie. Half-Life: Alyx nie jest grą dla każdego To nie jest gra dla każdego, nie tylko dlatego, że może kogoś nie zainteresować. Rzecz w tym, że żeby zagrać w Half-Life: Alyx, potrzebujesz gogli kompatybilnych ze SteamVR oraz peceta z systemem Windows 10, procesorem klasy Core i5-7500 lub Ryzen 5 1600, 12 GB pamięci RAM oraz kartą graficzną pokroju GeForce GTX 1060 lub Radeon RX 580 z 6 GB VRAM. Jeśli ci się uda, podziel się z nami i resztą benchmarkowców wrażeniami! Źródło: GameRant, Steam, informacja własna Czytaj dalej o grach VR: Pokazano fragmenty rozgrywki z nowego Half-Life'a. Nowego i nieostatniego

