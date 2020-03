Wprawdzie Apple lubi głośne premiery, ale w przypadku tabletów z reguły obydwa się bez nich. Potwierdziło się to również dziś, gdy na oficjalnej stronie internetowej producenta pojawił się nowy iPad Pro.

Oto nowy iPad Pro. Ma zastąpić Ci komputer

Producent reklamuje go odważnym twierdzeniem. Sugeruje bowiem, iż nowy iPad Pro jest w stanie zastąpić komputer. Zdanie co do tego będą mocno podzielone, natomiast jeśli trzymać się kategorii tabletów to zaprezentowana nowość nie ma się czego wstydzić.

Będzie oferowana w dwóch wersjach różniących się wielkością ekranów Liquid Retina - 11 cali oraz 12,9 cali, które cechują się częstotliwością odświeżania 120 Hz i jasnością 600 nitów. Oprócz rysika Apple Pencil mocno akcentowany jest inny gadżet - Magic Keyboard. To funkcjonalne etui z podświetlaną klawiaturą oraz gładzikiem, które dodatkowo jest w stanie utrzymywać tablet w pozycji czyniącej z całego zestawu alternatywę dla laptopa.

W kwestii wydajności obyło się bez zaskoczenia. Tu Apple zawsze daje wiele i nie inaczej jest tym razem. Nowy iPad Pro napędzany jest przez ośmiordzeniowy procesor A12Z Bionic wykonany w 7nm procesie technologicznym. Tablet pracuje pod kontrolą systemu iPadOS 13.4 i oferuje maksymalnie 1 TB pamięci wewnętrznej. Co da to w praktyce? Wedle zapewnień płynną edycję wideo 4K, możliwość projektowania 3D czy obsługi rzeczywistości rozszerzonej.

Słówko wypada poświęcić też aparatowi. Jak na tablet to bowiem zaawansowany moduł 12 Mpix f/1.8 + 10 Mpix f/2.4 o polu widzenia 125°. Dodać trzeba do niego skaner LiDAR (Light Detection and Ranging) do precyzyjnego określania odległości od obiektów. Nie zabrakło też aparatu selfie - 7 Mpix f/2.2. Specyfikacja obejmuje również pięć mikrofonów, Bluetooth 5.0 i Wi‑Fi 6 (2.4GHz & 5GHz) oraz złącze USB-C.

Ile kosztuje nowy iPad Pro?

Apple tradycyjnie udało się zadbać o spory wybór wariantów. Oto pełne zestawienie wraz z cenami. Nie będziecie zaskoczeni faktem, iż trzeba szykować się na spory wydatek.

iPad Pro 11 cali z Wi-Fi, 128 GB - 3899 złotych

iPad Pro 11 cali z Wi-Fi, 256 GB - 4399 złotych

iPad Pro 11 cali z Wi-Fi, 512 GB - 5399 złotych

iPad Pro 11 cali z Wi-Fi, 1 TB - 6399 złotych

iPad Pro 11 cali z Wi-Fi + LTE, 128 GB - 4699 złotych

iPad Pro 11 cali z Wi-Fi + LTE, 256 GB - 5199 złotych

iPad Pro 11 cali z Wi-Fi + LTE, 512 GB - 6199 złotych

iPad Pro 11 cali z Wi-Fi + LTE, 1 TB - 7199 złotych

iPad Pro 12,9 cali z Wi-Fi, 128 GB - 4899 złotych

iPad Pro 12,9 cali z Wi-Fi, 256 GB - 5399 złotych

iPad Pro 12,9 cali z Wi-Fi, 512 GB - 6399 złotych

iPad Pro 12,9 cali z Wi-Fi, 1 TB - 7399 złotych

iPad Pro 12,9 cali z Wi-Fi + LTE, 128 GB - 5699 złotych

iPad Pro 12,9 cali z Wi-Fi + LTE, 256 GB - 6199 złotych

iPad Pro 12,9 cali z Wi-Fi + LTE, 512 GB - 7199 złotych

iPad Pro 12,9 cali z Wi-Fi + LTE, 1 TB - 8199 złotych

I jeszcze jedno. Pamiętajcie, że akcesoria sprzedawane są oddzielnie. Apple Pencil (2. generacji) kosztuje 619 złotych. Za Magic Keyboard trzeba będzie natomiast zapłacić 1499 złotych lub 1699 złotych - odpowiednio dla mniejszego i większego modelu.

Źródło: Apple

Warto zobaczyć również: