Komentarze na temat Mystery Gamers Pack były podzielone. Ostatecznie musiały przeważyć te pozytywne, ponieważ Cenega właśnie zapowiedziała nowy zestaw.

Nowy Mystery Gamers Pack. Co zawiera tajemniczy pakiet?

Jeśli nie wiecie o czym mowa, warto pokrótce przybliżyć temat. Mystery Gamers Pack to niewielkie pudełko z różnego rodzaju gadżetami nawiązującymi do gier i popkultury. Idea (a dla niektórych pewne kontrowersje) jest jednak taka, że kupujący nie wiedzą co dokładnie otrzymają. Wiedzą, jakich gadżetów mogą się spodziewać, ale nie mają pojęcia jak będą wyglądać (z jakimi grami są powiązane).

Pod koniec zeszłego roku pojawił się pierwszy Mystery Gamers Pack, teraz zapowiedziano drugi. Tym razem zestaw będzie dostępny w dwóch edycjach, każda przyniesie po 5 gadżetów.

Mystery Gamers Pack V1, w którego skład wchodzą:

Koszulki z krótkim rękawem – 2 sztuki (rozmiary są różne, wybrane spośród S, M, L i XL)

Karty do gry

Czapka

Skarpetki

Mystery Gamers Pack V2, w którego skład wchodzą:

Koszulki z krótkim rękawem – 2 sztuki (rozmiary są różne, wybrane spośród S, M, L i XL)

Skarpetki – 2 pary

Worek gimnastyczny

Gdzie kupić Mystery Gamers Pack?

Sprzedaż nowego Mystery Gamers Pack rozpocznie się 3 kwietnia. Już teraz prowadzona jest jednak przedsprzedaż. Zainteresowani znajdą zestaw wyłącznie w sieci sklepów Media Expert. Cena wynosi 69,99 złotych.

Źródło: Cenega

