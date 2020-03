Ściana telewizyjna to centralny punkt salonu, który skupia na sobie wzrok mieszkańców. Warto więc zadbać o to, by została urządzona w estetyczny sposób. Jednocześnie nie powinna zbytnio odwracać uwagi domowników od ekranu telewizora. Jak zachować równowagę podczas jej urządzania?

Telewizor na ścianie z dekoracyjnym betonem

Dekoracyjny beton to jeden z nowych trendów w urządzaniu mieszkań. Upowszechnił się dzięki stylowi industrialnemu inspirowanemu surowymi, przemysłowymi i fabrycznymi wnętrzami loftów z lat 50. XX wieku. Obecnie beton pojawia się już nie tylko w stylu loftowym, ale również minimalistycznym, skandynawskim i eklektycznym.

To doskonałe rozwiązanie, gdy do zagospodarowania mamy dużą przestrzeń, a nie chcemy, by była zbyt krzykliwa. Dekoracyjny beton położony na ścianę z oddali wydaje się dość jednolity, ale z bliska widać, że są na nim interesujące, bardzo naturalnie wyglądające wzory. Innym podobnym rozwiązaniem mogą być kamienne płytki.

Z czym zestawić taką ścianę telewizyjną? Będą pasowały do niej meble:

metalowe – nawiążą do stylu loftowego i podkreślą chłodny kolor betonu. Nadadzą wnętrzu bardziej surowego, męskiego charakteru;

– nawiążą do stylu loftowego i podkreślą chłodny kolor betonu. Nadadzą wnętrzu bardziej surowego, męskiego charakteru; w kolorze naturalnego drewna – będą ładnie kontrastowały z surowością betonu. Jednocześnie zestawienie chłodnych i ciepłych kolorów sprawi, że pomieszczenie stanie się bardziej eklektyczne i przytulniejsze. Drewno i kamień to naturalne materiały, które dobrze ze sobą współgrają;

– będą ładnie kontrastowały z surowością betonu. Jednocześnie zestawienie chłodnych i ciepłych kolorów sprawi, że pomieszczenie stanie się bardziej eklektyczne i przytulniejsze. Drewno i kamień to naturalne materiały, które dobrze ze sobą współgrają; białe i proste – minimalistyczna szafka pod telewizor przy ścianie z betonu sprawdzi się w stylu skandynawskim. Neutralne kolory pozwolą zachować harmonię i nie będą odwracać uwagi od ekranu.

Cegła na ścianie z telewizorem

Cegłę można zastosować zarówno w małym, jak i dużym wnętrzu. Optycznie wydziela i wyróżnia przestrzeń kącika telewizyjnego. Jest kojarzona głównie ze stylem industrialnym, ale sprawdzi się też w bardziej eklektycznych i minimalistycznych aranżacjach (gdzie nie gramy kolorem, a głównie fakturą).

Może być czerwona, ocieplająca wnętrze, dodająca mu charakteru lub bardziej stonowana – malowana na biało lub szaro. Dwie ostatnie opcje będą delikatniejsze i sprawdzą się nie tylko w stylu loftowym, ale również skandynawskim.

By podkreślić charakter cegły, warto zestawić ją z naturalnym drewnem i roślinnością doniczkową. Zielony kolor liści będzie się dobrze wybijał zarówno na tle czerwonej cegły, jak i tej malowanej na jaśniejsze kolory. Drewniany stolik RTV z IKEA przełamie surowość ściany i ociepli wnętrze.

Kombinacja szafek modułowych na całej ścianie

Szafki modułowe to popularny motyw wykorzystywany w małych wnętrzach. Za pomocą kombinacji regału i małych szafek wiszących można zagospodarować przestrzeń ściany telewizyjnej, tak by w całości ją wykorzystać. Meble RTV zabudowują ekran z każdej strony, ale dzięki temu, że mają drzwiczki, nie ma mnogości małych elementów, które mogłyby rozpraszać podczas oglądania filmów.

Wykorzystując szafki modułowe, można stworzyć następujące kompozycje:

zamkniętą – telewizor jest w niej obudowany z każdej strony. To dobre rozwiązanie na dużą ścianę i do większych pomieszczeń. W małym salonie może przytłaczać i optycznie pomniejszać wnętrze;

otwartą po bokach – szafki znajdują się pod telewizorem i nad nim. Dzięki zachowaniu otwartej przestrzeni z boków aranżacja jest lekka i nadaje się także do mniejszych pomieszczeń;

otwartą u góry – ekran otoczony jest szafkami z każdej strony poza górą. To dobre rozwiązanie, gdy sufity w mieszkaniu są niskie i chcemy wizualnie podwyższyć pokój.

Szafki modułowe dają też wiele ciekawych możliwości, jeśli chodzi o dobór frontów. Można na przykład zdecydować się na częściowo kolorowe drzwiczki lub interesujące faktury, co pomaga ożywić monochromatyczne aranżacje.

Na przykład do białego salonu warto dobrać kontrastowy kolor wybranych szafek lub fronty o trójwymiarowej „diamentowej” strukturze, które będą ciekawie załamywały światło. Szklane drzwiczki również mogą być dobrym rozwiązaniem, o ile nie będą umieszczone blisko samego ekranu. Mogą bowiem odbijać światło telewizora i powodować nieprzyjemny, rozpraszający efekt wizualny.

Telewizor na ścianie ze zdjęciami i obrazami

Umieszczenie telewizora wśród obrazów to ciekawa koncepcja, która spowoduje, że będzie się mniej rzucał w oczy. Można mu nawet dobrać ozdobną ramę pasującą do tych, które mają zawieszone obok dzieła sztuki czy fotografie. By nadać lekkości aranżacji, warto zastosować obrazy o różnej wielkości (mniejsze od samego telewizora) oraz ułożyć je w sposób asymetryczny. Wrażenie wizualne będzie bardziej naturalne.

Oczywiście warto pamiętać, by nie przesadzać z ilością obrazów. Mogą one bowiem odciągać wzrok od telewizora i tworzyć wrażenie bałaganu. Przed wbiciem gwoździ w ścianę, warto najpierw stworzyć kompozycję na podłodze i odrysować układ ram na papierze.

Następnie przyłożyć go do ściany i sprawdzić, jak telewizor będzie wyglądał w takim otoczeniu – czy obrazków nie jest za dużo, czy rozmieszczenie nie jest zbyt gęste. Większe odległości między ramami dadzą lżejszy efekt i sprawią, że obrazy nie będą optycznie pomniejszać przestrzeni.

Maskowanie kabli od telewizora

Niezależnie od tego, która z powyższych opcji zostanie wybrana do kącika telewizyjnego, zawsze warto pamiętać o odpowiedniej organizacji i maskowaniu kabli. Mogą one bowiem popsuć efekt wizualny nawet najbardziej przemyślanej i oryginalnej aranżacji. Co można zrobić, by uniknąć wystających przewodów? Rozwiązaniem może być:

gniazdko bezpośrednio za telewizorem – nie trzeba będzie ciągnąć kabla w dół po ścianie w stronę podłogi;

– nie trzeba będzie ciągnąć kabla w dół po ścianie w stronę podłogi; rynienka na kable w ścianie – sprawi, że przewody nie będą poplątane;

– sprawi, że przewody nie będą poplątane; maskownica na kable – ukryje wystające kable przed wzrokiem domowników;

– ukryje wystające kable przed wzrokiem domowników; szafka RTV zasłaniająca kable – jeśli będzie odpowiednio wysoka, sprawi, że przewody będą niedostrzegalne;

– jeśli będzie odpowiednio wysoka, sprawi, że przewody będą niedostrzegalne; ukrycie kabli w sąsiednim pokoju, w szafie – przewody wychodzące przez ścianę do drugiego pokoju, do których jest dostęp w szafie, to dobra opcja także, gdy mamy małe dzieci lub zwierzęta;

– przewody wychodzące przez ścianę do drugiego pokoju, do których jest dostęp w szafie, to dobra opcja także, gdy mamy małe dzieci lub zwierzęta; przewody w kolorze ściany – jeśli ściana za telewizorem jest biała lub szara, dobranie kabla o takiej samej barwie pomoże go ukryć przed wzrokiem domowników.

Dzięki zastosowaniu takich pomysłów, uda się stworzyć perfekcyjny kącik telewizyjny. Będzie się miało pewność, że za każdym razem podczas oglądania filmów i programów na ekranie, nikogo nie będą rozpraszały wystające, nieestetyczne kable. Styl aranżacji będzie na pierwszym planie, a ona sama będzie się wydawała bardziej schludna i uporządkowana.

