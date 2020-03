Ciekawostki Unia Europejska wprowadzi prawo do naprawy telefonów, bo mamy coraz więcej elektrośmieci z dnia 2020-03-12

Unia Europejska zamierza do 2021 roku wprowadzić zupełnie nowe przepisy, regulujące naprawę i recykling używanych urządzeń. To tylko część długoterminowej strategii, mającej prowadzić do neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Chcąc osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku, Unia wprowadza cały szereg inicjatyw poprawiających nasze dbanie o środowisko naturalne. Dotyczą produkcji oraz recyklingu wszelkich produktów, takich jak opakowania, tworzywa sztuczne, tekstylia czy żywność. Prawo do naprawy obejmie między innymi telefony, tablety oraz laptopy. Będzie dotyczyło również aktualizacji przestarzałego oprogramowania, co na powinno docenić wielu użytkowników. Badania pokazały, że dwóch na trzech Europejczyków chciałoby dłużej korzystać ze swoich obecnych urządzeń cyfrowych, pod warunkiem że nie wpłynie to znacząco na ich wydajność. Jeżeli nowe prawa zostaną ustanowione to nasze urządzenia nie wylądują przedwcześnie na wysypisku śmieci i posłużą znacznie dłużej. Naprawianie i recykling Prawo do naprawy to dopiero początek, ponieważ Unia chce wprowadzić też środki regulacyjne, aby produkcja odbywała się w sposób bardziej zrównoważony. Nowe produkty mają być wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Mają być trwałe, zaprojektowane pod kątem efektywności energetycznej oraz podlegać konserwacji i aktualizacji. UE zmierza też do wprowadzenia wspólnej ładowarki dla wszystkich urządzeń. Wykorzystanie jednego modelu ładowarki do wielu różnych modeli urządzeń, może w efekcie zmniejszyć ilość generowanych odpadów elektronicznych. Coraz więcej odpadów elektronicznych Sprzęt elektroniczny i elektryczny stanowi jedno z najszybciej rosnących źródeł odpadów w całej Unii Europejskiej. Produkty często są wyrzucane, bo nie można ich już naprawić. Baterii nie da się (albo się nie opłaca) wymienić, a oprogramowanie nie otrzymuje aktualizacji, bo nie jest już obsługiwane. A my wszyscy płacimy całkiem sporo za nowy sprzęt. Mniej niż 40% urządzeń zostaje poddanych recyklingowi. W planach Unii jest również wprowadzenie systemu umożliwiającego konsumentom łatwiejszą zbiórkę lub zwrot zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podobne zasady wprowadzono już dla urządzeń gospodarstwa domowego. Obecnie trwa rozszerzanie listy produktów, które mogą zostać objęte unijnym projektem. Jednak zanim nowe prawo wejdzie w życie, musi przejść przez dość długi proces, w tym akceptację państw członkowskich oraz Parlamentu Europejskiego. Zobaczymy jak te wszystkie plany zadziałają w praktyce. Źródło: TheVerge, ZDNet Warto zobaczyć również: UE vs planowane postarzanie produktów

