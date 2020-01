Całkowicie bezprzewodowe lub inaczej prawdziwie bezprzewodowe słuchawki to ogromny komfort i wbrew pozorom często bardzo rozbudowana funkcjonalność. Na myśl przychodzą tu przede wszystkim Apple AirPods, ale w sklepach znajdziemy też inne ciekawe modele.

Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki do telefonu (TWS)

Co dokładnie rozumieć pod pojęciem sprzętu określanego jako słuchawki bezprzewodowe? Owszem, komunikują się one z dobrym smartfonem za pośrednictwem Bluetooth, ale jednocześnie posiadają przewód łączący lewą i prawą słuchakę. Wielu osobom to się nie podoba. Właśnie dlatego coraz częściej polecane są całkowicie bezprzewodowe słuchawki do telefonu, bez żadnego kabla. Są one często oznaczane jako słuchawki TWS.

Jakie całkowicie bezprzewodowe słuchawki Bluetooth wybrać? Oto polecane modele:

I tutaj wątpliwości już nie ma, otrzymujemy bowiem dwie oddzielne, niezależne słuchawki, co w zamyśle producentów zapewniać ma użytkownikom maksymalny komfort. Faktycznie, korzystanie z tego typu słuchawek moze się okazać bardzo wygodne. Jeśli są dobrze wykonane, to nie wypadają z uszu i mimo niewielkich gabarytów, całkowicie bezprzewodowe słuchawki Bluetooth potrafią zaskakiwać wysoką jakością dźwięku, dobrym mikrofonem i skuteczną aktywną redukcją szumu (ANC).

Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie każde słuchawki TWS mają aktywną redukcję szumu. Próżno jej szukać w najtańszych modelach. Nie ma jej też większość słuchawek dousznych, ANC jest natomiast w najlepszych słuchawkach dokanałowych. Funkcja ta jest przydatna, choć nie jest konieczna. Może się przydać w czasie dojazdów autobusem, tramwajem, pociągiem lub podróży samolotem, ale w pozostałych sytuacjach dobra izolacja pasywna jest wystarczająca.

Warto zwrócić uwagę na to, by całkiem bezprzewodowe słuchawki do telefonu spełniały przynajmniej standard Bluetooth 4.1 / 4.2, a najlepiej Bluetooth 5.0. Bardzo dużą zaletą jest też wsparcie dla kodowania aptX i aptX HD - ta technologia zapewnia najwyższą jakość dźwięku. Obsługa AAC też może być istotna (lekko podnosi jakość). Informacji o wspieranych kodekach szukaj w specyfikacji słuchawek, na stronie producenta.

Jasne, że za podobne, a nawet mniejsze pieniądze mozna kupić znakomite słuchawki przewodowe do telefonu. Jednak osoby ceniące przede wszystkim mobilność, wygodę, a niekiedy nawet szukające asystenta treningu znajdą tu jednak coś dla siebie.

Oto dobre słuchawki TWS warte zakupu.

Tanie słuchawki bezprzewodowe do 200 zł

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds - niedrogie, małe i bardzo wygodne słuchawki bezprzewodowe









4,6/5 Ocena benchmark.pl Mam te słuchawki i muszę przyznać, że używam ich z przyjemnością. Po pierwsze dlatego, że są bardzo małe i lekkie. Spoczywają w uszach bardzo komfortowo i nie wystają zbyt mocno. Trzymają się tylko na uszczelkach, ale niewielka masa sprawia, że nawet podczas biegania nie wypadają z uszu. Jakość dźwięku jest dobra jak na tanie słuchawki bezprzewodowe. Bas jest wystarczająco mocny i miękki, tony wysokie wyraźne i czyste, a głośność dość wysoka. Nie słychać też zbyt intensywnych szumów przy niskiej głośności. Realny czas pracy na baterii to 4 godziny, a wraz z etui ładującym około 12 godzin. Jakość rozmów telefonicznych jest średnia. Przyciski są dotykowe, więc obsługa jest przyjemna. Ogólnie są to dobre tanie słuchawki TWS. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 39 g

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz Pokaż produkt

Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki do 400 zł

MEE Audio X10 - komfortowe słuchawki TWS z dobrym basem









4,5/5 Ocena benchmark.pl Słuchawki MEE Audio X10 też nie są zbyt drogie jak na ten typ sprzętu, a mimo to w teście wypadły zaskakująco pozytywnie. Są odporne na pot i deszcz, lekkie, bardzo wygodne i nie wypadają z uszu. Pomimo braku wsparcia dla aptX generują mocny i czysty dźwięk, z bardzo dobrymi basami. Solidne tony niskie to wizytówka tych słuchawek. Jakość rozmów telefonicznych jest wystarczająca. Przyciski na obudowach są fizyczne, a nie dotykowe, więc ich wciskanie powoduje lekki dyskomfort, ale to w zasadzie jedna z niewielu wad tych słuchawek. Grają 4,5 godziny na jednym ładowaniu, a wraz z etui ładującym nawet około 20 godzin. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 8 g

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20000 Hz Zobacz recenzję Pokaż produkt

JBL Free X - dobre prawdziwie bezprzewodowe słuchawki dla aktywnych









4,6/5 Ocena benchmark.pl Firma JBL znana jest z tego, że potrafi zaoferować dobrą jakość dźwięku, za rozsądne pieniądze. Tak też jest w przypadku słuchawek JBL Free X, które cieszą się pozytywnymi opiniami odnośnie komfortu noszenia oraz jakości dźwięku. W komplecie otrzymujemy nie tylko silikonowe uszczelki, ale też specjalne nakładki, które mają zmniejszać ryzyko wypadnięcia słuchawek z uszu. Standard IPx5 zapewnia odporność na deszcz i pot, więc JBL Free X są dobrymi prawdziwie bezprzewodowymi słuchawkami na trening. Gumki oferują dobrą izolację pasywną (wygłuszają zewnętrzne hałasy). W obudowach umieszczono przyciski fizyczne do zmiany utworu i odbierania połączeń. Typowy czas pracy to 4 godziny, a wraz z pokrowcem ładującym nawet ponad 20 godzin. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 99 g

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 22000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 10 Hz Pokaż produkt

Dobre słuchawki całkiem bezprzewodowe do około 500 - 600 zł

Samsung Galaxy Buds - zaawansowane słuchawki TWS idealne na co dzień









4,5/5 Ocena benchmark.pl Owszem, Galaxy Buds kosztują ponad 500 zł, ale szansa, że zawiodą Twoje oczekiwania jest mała. Grają fantastycznie, brzmienie jest dość zbalansowane, bez nadmiernie wyolbrzymionego dołu i góry. Dźwięk jest czysty, gładki i bez wyraźnych szumów (marka AKG, która brała udział przy projektowaniu należy do Samsunga). Słuchawki zapewniają znakomitą funkcjonalność w połączeniu z aplikacją mobilną. Są niewielkie, wygodne i mają dotykowe przyciski na obudowach. Izolacja od dźwięków zewnętrznych jest dobra, więc jeśli ktoś w czasie biegania po mieście chce zwiększyć bezpieczeństwo, to może włączyć funkcję przekierowania - Enhanced Ambient Sound. Mają dobry mikrofon do rozmów. Najważniejsze cechy: Deklarowany czas rozmów 300 min.

Waga 2x 5,6 g Pokaż produkt

Najlepsze słuchawki prawdziwie bezprzewodowe do telefonu

Sony WF-1000XM3 - najlepsze słuchawki bez kabla z aktywną redukcją hałasu









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli nie uznajesz kompromisów, oczekujesz najwyższej jakości i przy okazji masz dużo gotówki, to po prostu kup słuchawki Sony WF-1000XM3. To w zasadzie najlepsze słuchawki bezprzewodowe do smartfona, jakie jesteś w stanie kupić. Stanowią klasę same dla siebie i nie mają zbyt wielu konkurentów. Oferują prawdziwie imponującą jakość dźwięku zarówno w czasie słuchania muzyki, jak i rozmów głosowych. Z tłumu wyróżniają się jednak bardzo dobrą aktywną redukcją szumów / hałasów (ANC). Używanie słuchawek Sony WF-1000XM3 w pociągu, autobusie, czy samochodzie (jako pasażer) jest wybitnie przyjemne i komfortowe. Ich funkcjonalność zwiększa aplikacja mobilna. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Waga 8.5 g

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20000 Hz Pokaż produkt

Najlepsze całkowicie bezprzewodowe słuchawki

Dla większości osób idealnymi, najbardziej opłacalnymi słuchawkami są Xiaomi Mi True Wireless Earbuds. Nie wydamy na nie wiele pieniędzy, a otrzymamy dobrą jakość dźwięku, lekką i bardzo wygodną konstrukcję oraz przydatne etui ładujące, wydłużające czas pracy na baterii. To tanie słuchawki TWS warte zakupu.

Zobacz również: