Jaki dobry router Wi-Fi do domu kupić? Przedstawiamy ranking routerów TOP 10. Szukasz najlepszego routera z dużym zasięgiem, a może potrzebujesz czegoś wydajnego do małego mieszkania. W tym zestawieniu znajdziesz polecane routery.

Jaki router jest najlepszy?

Nastały takie czasy, że Wi-Fi znajdziemy dosłownie wszędzie – w pracy, w lesie, w aucie. Jednak to w domu, czyli w miejscu, w którym korzystamy z niego najczęściej, sami musimy wybrać odpowiedni sprzęt. Wyboru nie ułatwia bardzo duża rozbieżność wydajności routerów nawet w ramach jednego standardu. A jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że obecnie coraz więcej urządzeń korzysta z Wi-Fi jednocześnie, to zdecydowanie nie można lekceważyć kwestii wyboru routera!

Jeśli speedtest pokazuje wam tragicznie mały transfer, a problemów z siecią Wi-Fi nie da się rozwiązać w racjonalny sposób (np. zmiana pasma z 2,4GHz na 5GHz), to trzeba pomyśleć o zakupach. Czasami wystarczy zakup samego repeatera Wi-Fi (przy problemach z zasięgiem). Jeśli jednak obecny router jest mało wyudajny, to koniecznie trzeba go zmienić.

Obecnie z Wi-Fi potrafi łączyć się nawet lodówka, czy czajnik! Tak dużym ruchem w sieci musi zarządzać wystarczająco mocny router

Niniejsze zestawienie podzieliśmy na 5 kategorii i w każdej wskażemy Wam dwa routery, które naszym zdaniem zasługują na wyróżnienie. Skupimy się na jednostkach zaawansowanych, zatem jeżeli szukacie routera bardziej podstawowego, to zapraszamy do artykułu Jaki router do 200 zł kupić . Nie poruszaliśmy również kwestii routerów z modemem LTE.

Jaki router Wi-Fi wybrać?

Zanim jednak przejdziemy do omawiania routerów, musimy zaznaczyć jeden bardzo ważny aspekt dotyczący działania sieci bezprzewodowych. Jest nim jakość odbiornika, czyli zwykle karty sieciowej wbudowanej w laptopa/telefon/tablet albo dołączanej na USB lub wpiętej w slot PCI-E. To, że kupimy najszybszy router z najlepszym zasięgiem na rynku, wcale nie musi zaowocować poprawą jakości lub szybkości połączenia z naszym laptopem.

Większość laptopów sprzedawanych przed połową 2019 roku posiada wbudowane tylko Wi-Fi 5, zwykle w standardzie AC1300!

Dlatego też przed zmianą routera warto upewnić się, jaki standard obsługują urządzenia w naszym domu. Oczywiście zakup może być „przyszłościowy”, a poza tym nie tylko prędkość i zasięg świadczą o jakości połączenia. W szczególności dotyczy to np. graczy, którym nie zależy na wysokim transferze, a przede wszystkim na stabilności połączenia oraz minimalnym opóźnieniu.

Inaczej też do wyboru routera należy podejść, jeżeli zależy nam na wysokim poziomie zarządzania – przykładowo do tworzenia sieci wirtualnych na potrzeby kontroli dostępu przez pracowników. Również nie każdy router oferuje wsparcie dla VPN. Dlatego podstawa to określenie swoich potrzeb i głównego zastosowania dla routera.

Jaki router do mieszkania w bloku lub małego domu (do 400 zł)?

Jeżeli nie macie żadnych specjalnych wymagań i zależy Wam po prostu na bardzo dobrym zasięgu i transferze Wi-Fi w nawet bardzo dużym mieszkaniu lub średnim domu jednorodzinnym, to właśnie routera w tej cenie powinniście szukać. Wsparcie dla AC1900 zaspokoi 90% modeli laptopów i bez problemu zapewni transfer wystarczający dla VoD w rozdzielczości 4K, nawet jeżeli router oddalimy o 1-2 pomieszczenia od TV.

TP-Link Archer C9 - dobry router do 400 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl TP-Link Archer C9 powraca ponownie w tym zestawieniu, gdyż od roku 2018 nadal nie znajdujemy na rynku nic bardziej opłacalnego. Jest to router do domu oferujący przepustowość w sieci Wi-Fi do 1900 Mb/s. Wydajność sieci kablowej zapewnia 4-portowy gigabitowy przełącznik LAN. Z kolei zarządzaniem routerem zajął się 1 GHz 2-rdzeniowy procesor i 128 GB RAM. Nie można zapomnieć o portach USB, serwerze multimediów czy obsłudze standardu IPv6. Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.3u

Szybkość sieci WiFi 1300, 600 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Porty USB 2.0 1

Obsługa nośników danych tak

Funkcja serwera druku tak Zobacz recenzję Pokaż produkt

Asus RT-AC65P - wydajny router do 400 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Asus RT-AC65P w przypadku pasma 5 GHz niczym nie ustępuje routerom w standardzie AC1900, jednak dla zakresu 2,4 GHz oferuje o 150 Mbps niższy transfer (teoretyczny). Wyróżnia go za to pokaźna ilość pamięci RAM (256 MB) oraz Flash (128 MB). Dodatkowa wewnętrzna antena pozwala na znacznie lepsze niż u konkurencji połączenie z innymi kondygnacjami budynku. Nie zabrakło oczywiście obsługi USB 3.0, DLNA oraz całkiem solidnego QoS. Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Szybkość sieci WiFi 1750 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Obsługa nośników danych tak

Funkcja serwera druku nie Pokaż produkt

Jaki router do domu piętrowego (do 1000 zł)

Routery z wyższej półki cenowej już zdecydowanie wymagają parowania ich z solidnymi kartami sieciowymi, aby uzyskać wymierny wzrost wydajności. Zaproponowane poniżej modele sprawdzą się wyśmienicie w nawet bardzo dużych (300-400 m2) domach o 2-3 kondygnacjach. Nawet w bardzo odległych zakątkach budynku możemy liczyć na pełną prędkość typowego połączenia z Internetem 100 Mbps, a komunikując się z mniejszej odległości limitować będzie nas już tylko połączenie przewodowe, z jakiego zwykle korzystają np. NAS. Oba poniższe routery pozwalają także na rozbudowę naszej sieci w przyszłości do formy Mesh.

Asus AiMesh RT-AC86U - router z dużym zasięgiem









4,5/5 Ocena benchmark.pl ASUS AiMesh RT-AC86U to jeden z najszybszych dostępnych na rynku routerów w standardzie Wi-Fi 5. W parze z szybkim Wi-Fi idzie bardzo szybki procesor dwurdzeniowy o taktowaniu blisko 2 GHz, wspierany przez aż 512 MB RAM i 256 MB Flash. Zasięg w każdej płaszczyźnie jest tu wyśmienity, a funkcjonalność możemy rozszerzyć dzięki dwóm portom USB (w tym jeden 3.0). Ilość funkcji oraz możliwość zaawansowanej konfiguracji potrafi zawstydzić niejeden produkt o przeznaczeniu serwerowym. Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Szybkość sieci WiFi 2167, 1000 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Porty USB 2.0 1

Obsługa nośników danych tak

Funkcja serwera druku tak Pokaż produkt

D-Link DIR-2660 EXO - bardzo dobry router za około 500 zł









4,6/5 Ocena benchmark.pl D-Link DIR-2660 EXO to środkowa propozycja z zeszłorocznej serii routerów D-Linka. Wyróżnia ją przede wszystkim bardzo wysoka przepustowość Wi-Fi w swoim przedziale cenowym. Zasięg stoi na równie wysokim poziomie, a do tego otrzymujemy świetną aplikację mobilną do bardzo zaawansowanej kontroli rodzicielskiej. Dwa porty USB (w tym jeden 3.0) pozwalają na podpięcie (tylko) nośników danych. Router jest napędzany przez 2-rdzeniowy, blisko 1 GHz procesor oraz 256 MB RAM. Nie można również przejść obojętnie obok pakietu antywirusowego jaki otrzymujemy w zestawie z tym routerem - subskrybcja McAfee na okres 5 lat to całkiem spora wartość dodana. Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Szybkość sieci WiFi 1733, 800 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Porty USB 2.0 1 Zobacz recenzję Pokaż produkt

Routery ekstremalne (powyżej 1000 zł)

Jeżeli wymagacie od routera bezkompromisowej wydajności, pracy w wielu zakresach oraz obsługi praktycznie wszystkiego, co można by do routera podpiąć, to niestety trzeba liczyć się ze znacznie wyższymi wydatkami. Nie są to jednak pieniądze wydane bez przełożenia się na wzrost wydajności. Przede wszystkim dopiero w tej kwocie znajdziemy sensowne propozycje routerów zgodnych z Wi-Fi 6 – i tak oba poniższe routery oferują (teoretyczną) przepustowość połączenia bezprzewodowego na poziomie blisko 5 Gbps w paśmie 5 GHz oraz ponad 1 GB/s w paśmie 2,4 GHz!

TP-Link Archer AX6000 - bardzo mocny router









4,5/5 Ocena benchmark.pl TP-Link Archer AX6000 to bardzo udane wejście do nowego standardu Wi-Fi przez TP-Link. Producent nawet zauważył, że tak szybkie Wi-Fi będzie limitowane przez 1000 Mbps port WAN, zatem znajdziemy tutaj port WAN o przepustowości 2500 Mbps. Aby zagwarantować taką prędkość, router został wyposażony w czterordzeniowy procesor o taktowaniu 1,8 GHz oraz aż 1024 MB RAM! Nie oszczędzano też na antenach – 8 sztuk, po cztery dla każdego z zakresów, to właśnie przykład bezkompromisowego podejścia. Podobnie nie oszczędzano na sieci LAN, gdyż znajdziemy tu nie 4, a 8 portów GigabitEthernet. Porty USB 3.1 są dwa (w tym jeden typu C). Dla starszych standardów przewidziano odpowiednio 600 i 1733 Mbps dla 2,4 i 5 GHz Najważniejsze cechy: Porty LAN 5 i więcej szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000/2500 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax

Szybkość sieci WiFi 5952 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz Pokaż produkt

ASUS RT-AX88U - router z najlepszym zasięgiem









4,5/5 Ocena benchmark.pl ASUS RT-AX88U pod wieloma względami jest zbliżony do wyżej opisanego TP-Linka. Tutaj również znajdziemy 8 portów GigabitEthernet, czterordzeniowy procesor o taktowaniu 1,8 GHz oraz 1 GB RAM. Asus zastosował jednak dwa razy więcej pamięci Flash. Porty USB 3.1 są również dwa (oba typu A), natomiast port WAN już bardziej standardowo pozostał w standardzie 1000 Mbps. Za wyśmienity zasięg odpowiadają 4 anteny, z których każda obsługuje oba zakresy jednocześnie. Prędkość dla Wi-Fi 6 jest identyczna, co w TP-Linku, natomiast należy zaznaczyć, że znacznie lepiej wypada ten model pod względem transferu w sieci Wi-Fi 4 i 5 – oferuje odpowiednio 3466 i 1000 Mbps! Najważniejsze cechy: Porty LAN 5 i więcej szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax

Szybkość sieci WiFi 6000 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Porty USB 2.0 brak

Obsługa nośników danych nie

Funkcja serwera druku nie Pokaż produkt

Router dla biura i firmy

Nieco inaczej ma się sprawa, gdy szukamy routera do zarządzania małą i średnią flotą komputerów w firmie (czyli tam, gdzie jeszcze nie opłaca się iść w sprzęt serwerowy). Tu liczy się stabilność działania i możliwości konfiguracji, w szczególności sieci wirtualnych. Nie sztuką jest kupić na wyrost, jak na przykład oba wcześniej opisane routery, które bez problemu sprostają pracy nawet w dużym biurze. Poniżej polecamy wam dwa routery, które mimo niewygórowanej ceny bardzo dobrze sprawdzą się w zastosowaniach „firmowych”.

ASUS RT-AC66U - router z portami USB









4,5/5 Ocena benchmark.pl ASUS RT-AC66U to sprawdzona i solidna konstrukcja. Procesor dwurdzeniowy o taktowaniu 1 GHz, wspomagany przez 256 MB RAM - to bardzo dobre parametry w tym przedziale cenowym. Co jednak najważniejsze, to bardzo dobrze zrealizowana obsługa sieci wirtualnych oraz VPN. Nie bez znaczenia jest również wydajność (i zasięg) Wi-Fi, która to, jak na standard AC1750, plasuje się w ścisłej czołówce. Dwa wielofunkcyjne porty USB pozwalają na podpięcie np. starej drukarki biurowej do naszej sieci. Oczywiście bez problemu też utworzymy przy pomocy dysku USB współdzieloną przestrzeń na pliki w naszej sieci lokalnej. Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Szybkość sieci WiFi 450, 1350 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Porty USB 2.0 2

Funkcja serwera druku tak Pokaż produkt

Linksys EA7500 - router z dwoma portami USB 3.0









4,5/5 Ocena benchmark.pl Linksys EA7500 od powyższego modelu różni się przede wszystkim mocniejszym procesorem (taktowanie 1,4 GHz) oraz standardem portów USB – oba są portami USB 3.0. Jedyne, w czym ustępuje routerowi Asusa to obsługa VPN – tutaj jej nie uświadczymy. Wynagradza nam to jednak wyższym transferem w zakresie 2,4 GHz. Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Szybkość sieci WiFi 1900 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Obsługa nośników danych tak

Funkcja serwera druku tak Pokaż produkt

Jaki router do gier (dla gracza)

Ostatnią grupą docelową, którą chcemy poruszyć, są gracze. Tutaj najważniejsze będzie to, jakie opóźnienia w komunikacji z serwerami gry uzyskujemy oraz jak na komfort gry wpływa ruch w sieci lokalnej generowany przez innych (niegrających) użytkowników. Tutaj również staraliśmy się wybrać routery, które naszym zdaniem najlepiej się z tego zadania wywiążą, ale tez nie powalą na kolana swoją ceną.

Netgear Nighthawk XR300 - router z niskimi opóźnieniami









4,5/5 Ocena benchmark.pl Netgear Nighthawk XR300 to jeden z droższych przedstawicieli serii routerów Netgear dedykowanej dla graczy. Teoretycznie jest to „tylko” AC1750, co w tej cenie budzić powinno raczej niechęć, jednak jak już ustaliliśmy – gracze nie potrzebują ogromnego transferu (choć ten i tak wyczerpuje możliwości większości laptopów gamingowych), a właśnie niskich opóźnień. Nietypowo zatem otrzymujemy 512 MB RAM w połączeniu z 2-rdzeniowym procesorem o taktowaniu 1 GHz. Natomiast to, co najważniejsze, ukryto w oprogramowaniu routera. Zastosowano tutaj kilka technik mających na celu tylko i wyłącznie obniżenie opóźnień i zagwarantowanie stabilnego połączenia z serwerem dowolnej gry. Mowa tu o chociażby Anti-Buffer Bloat lub rozbudowanym QoS. W ostateczności możemy ręcznie ustalić z osobna dla każdego urządzenia stosowny priorytet. Oczywiście w tej cenie nie mogło zabraknąć USB 3.0 i wszystkich funkcji, jakie oferują routery z drugiej omawianej grupy. Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Szybkość sieci WiFi 1750 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Obsługa nośników danych tak Pokaż produkt

ASUS ROG Rapture GT-AC2900 - router dedykowany do gier sieciowych









4/5 Ocena benchmark.pl ASUS ROG GT-AC2900 to o tyle ciekawsza propozycja, że w podobnej cenie co Nighthawk otrzymujemy szybszy procesor (1,8 GHz) oraz Wi-Fi o znacznie wyższej przepustowości (pod warunkiem, że mamy odpowiednio mocną kartę sieciową w swoim komputerze). Tu również producent postawił na priorytetowe traktowanie pakietów z gier, a dodatkowo oferuje dostęp do swoich dedykowanych serwerów w popularnych grach, dzięki czemu uzyskujemy jeszcze niższe opóźnienia! Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Szybkość sieci WiFi 2167, 750 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Porty USB 2.0 1

Obsługa nośników danych tak

Funkcja serwera druku tak Zobacz recenzję Pokaż produkt

Słaby zasięg Wi-Fi?

A co w przypadku, gdy nawet najmocniejszy router w pojedynkę nie jest w stanie zapewnić wystarczającego zasięgu w sieci Wi-Fi? Tu z pomocą przychodzą systemy Mesh, o których niebawem będziecie mogli poczytać w naszym artykule: Jaki system Mesh wybrać? (TOP 5).

