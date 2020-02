Jeśli szukasz nowoczesnego, kompaktowego i mobilnego laptopa, to sprawdź polecane przez nas ultrabooki. W tym zestawieniu prezentujemy pięć ultrabooków w różnych przedziałach cenowych.

Laptopy są z definicji komputerami mobilnymi, nastawionymi na pracę nie tylko w domu, czy biurze, ale także, a nawet szczególnie poza nim. Ultrabooki są kwintesencją takiego podejścia. Laptopy zaliczane do tej kategorii muszą charakteryzować się szeregiem cech, aby być zaliczonymi do tego grona. Przede wszystkim muszą to być lekkie laptopy (ich waga nie może przekraczać 2 kg), smukłe (maksymalnie 23 mm w przypadku ultrabooków konwertowalnych) i długo pracować na baterii.

Jaki ultrabook kupić? Oto nasz ranking TOP 5:

Decydując się na zakup ultrabooka, trzeba przygotować się na wydatek nieco większy niż w przypadku klasycznego, multimedialnego laptopa. Chociaż w tym zestawieniu udało nam się znaleźć ultrabooki do 3000 zł, to jednak warto podkreślić, że najlepsze modele potrafią kosztować pięć lub nawet dziesięć tysięcy złotych.

Najnowsze ultrabooki są już modelami z absolutnie najwyższej półki, wykonanymi z najlepszych materiałów i oferujące najwyższy komfort pracy. Przeznaczone też są dla najbardziej wymagających użytkowników, oczekujących perfekcyjnej jakości. Najtańsze modele wykonane są zazwyczaj z tworzywa sztucznego, ważą nieco więcej od droższych modeli i nie są tak kompaktowe. Także wydajność takich ultrabooków jest wyraźnie niższa. Wciąż jednak doskonale sprawdzą się jako komputery do podstawowych zastosowań i mobilnej pracy.

Droższe modele wykonane są zazwyczaj z aluminium lub opcjonalnie ze stopu magnezu i włókna węglowego, a ich waga często ledwo przekracza 1 kg. Potrafią też pracować znacznie dłużej na jednym ładowaniu i zapewnić 8-9 godzin realnego działania z dala od źródła zasilania.

Wybierając laptopy do poszczególnych przedziałów cenowych, kierowaliśmy się utrzymaniem jak najlepszej relacji ceny do możliwości. Jedynie najdroższe modele, trudno ocenić z tej perspektywy, bowiem skierowane są one dla najbardziej wymagających użytkowników, dla których cena nie jest najważniejszym kryterium, a liczy się wyłącznie najwyższa jakość urządzenia.

Polecane ultrabooki

Lenovo Ideapad S540-14API - ultrabook do 2500 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl W kategorii ultramobilnych laptopów możemy znaleźć coraz więcej konstrukcji opartych na podzespołach AMD. Lenovo Ideapad S540-14API został wyposażony w procesor AMD Ryzen 5 3500U i zintegrowaną grafikę Radeon Vega 8. Jego 14-calowy wyświetlacz oferuje rozdzielczość Full HD. Jego aluminiowa obudowa ma grubość 15 milimetrów i waży on tylko 1,5 kilograma. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 3500U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 8

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1500 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.1, USB typu C Zobacz recenzję Pokaż produkt

HP ENVY 13 x360 ar0006nw - ultrabook za około 3000 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl HP ENVY 13 x360 ar0006nw (7QA03EA) to z kolei ultrabook z rodzaju konwertowalnych, a więc wyposażony również w dotykowy ekran o przekątnej 13,3 cala. Ten model jest również wyposażony w procesor AMD Ryzen 5 3500U (Radeon Vega 8). HP ENVY 13 x360 ma grubość 16 mm i waży tylko 1,31 kilograma. Laptop może może pracować w czterech trybach - klasycznym, namiotu, odwróconym i tabletu. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 3500U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 8

Wyświetlacz (przekątna) 13,3 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1300 g

Złącza czytnik linii papilarnych, kamerka internetowa, 1x USB 3.1 typ C, 2x USB 3.1 Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

ASUS ZenBook UX434FAC-A5042T - ultrabook do 5000 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl ASUS ZenBook UX434FAC to świetny przykład nowoczesnego ultrabooka. Wyposażony w 14-calowy ekran waży jedynie 1,15 kilograma. O odpowiednią wydajność dba procesor Intel Core 10-tej generacji oraz szybki SSD PCI Express. Dodatkową zaletą jest ScreenPad 2.0, czyli touchpad, który równocześnie jest wyświetlaczem. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-10210U

Karta graficzna Intel UHD 620

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, USB typu C Pokaż produkt

Huawei MateBook X Pro - ultrabook z Core i7









4,5/5 Ocena benchmark.pl Huawei MateBook X Pro przy przekątnej ekraniu 13,9 cala oferuje rozdzielczość 3000 x 2000 pikseli. Ta wersja została wyposażona w procesor Intel Core i7 8550U, 16 GB RAM, SSD o pojemności 512 GB oraz zewnętrzny układ graficzny NVIDIA GeForce MX150. Huawei MateBook X Pro waży 13,3 kilograma. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10 Pro

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-8550U

Karta graficzna Intel HD 620, Nvidia Geforce MX150

Wyświetlacz (przekątna) 13,9 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1330 g

Złącza słuchawkowe, kamerka internetowa, 2x USB 3.1 typ C, 1x USB 3.1, Thunderbolt 3 Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Dell XPS 13 9380-6311 - bardzo wydajny ultrabook









4,5/5 Ocena benchmark.pl DELL XPS 13 9380-6311 to ultrabook przeznaczony dla najbardziej wymagajacych użytkowników, którzy są skłonni wydać na laptopa naprawdę konkretne pieniądze. Za kwotę nieco poniżej 10 tysięcy złotych otrzymamy 13-calowy ekran ze 100% pokryciem palety sRGB, czy złącze Thunderbolt 3. W środku znalazł się procesor Intel Core i7 ósmej generacji, 16 GB RAM oraz SSD 512 GB, a to wszystko przy wadze 1,23 kilograma. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10 Pro

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-8565U

Karta graficzna Intel UHD 620

Wyświetlacz (przekątna) 13,3 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1230 g

Złącza słuchawkowe, czytnik kart pamięci, 1x USB 3.1 typ C, 2x Thunderbolt 3 Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Jaki najlepszy ultrabook?

Naszym zdaniem najciekawszą propozycję stanowi ASUS ZenBook UX434FAC-A5042T, który jest lekką, wydajną, nowoczesną i dopracowaną konstrukcją. Równocześnie jego cena nie jest specjalnie wygórowana i z pewnością będzie on wspaniałym towarzyszem podróży.

