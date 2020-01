Wśród smartfonów do 2000 zł znajdziemy wiele interesujących modeli. Są tutaj telefony szybkie, wydajne, z bardzo dobrym wyświetlaczem i jeszcze lepszym aparatem. Tak naprawdę są to już smartfony flagowe, które na co dzień spisują się znakomicie. Oto polecane telefony do 2000 zł.

Jaki smartfon do 2000 zł

Telefon do 2000 zł spełni oczekiwania zdecydowanej większości osób. W tej klasie cenowej bez problemu kupimy bardzo dobry smartfon z wydajnym procesorem, dużym, dobrym wyświetlaczem, znakomitym aparatem, atrakcyjną obudową, szybko działającym systemem i nowoczesną łącznością bezprzewodową. Jeśli jednak wciąż wolisz coś tańszego, proponujemy Ci smartfony do 1500 zł oraz smartfony do 1000 zł, które też mają wiele do zaoferowania.

Jaki telefon do 2000 zł? Oto polecane modele:

Musimy jednak być świadomi tego, że 2000 zł to kwota oddzielająca smartfony klasy średniej-premium i wyższej. Dlatego pierwsze i podstawowe pytanie jakie powinniśmy sobie zadać brzmi: czy preferujemy nowszego średniaka, czy starszego flagowca. Topowe smartfony sprzed roku, a nawet dwóch lat mogą być wydajniejsze, szybsze i bardziej funkcjonalne od nowych średniaków.

Jeśli priorytetem jest wydajność oraz szybkość działania telefonu, to za mniej niż 2000 zł dostaniemy znakomitego Xiaomi Mi 9T Pro oraz Xiaomi Mi 9 - oba z procesorem Snapdragon 855. Jest też starszy, ale wciąż bardzo interesujący Razer Phone 2 - smartfon do gier wyposażony w procesor Snapdragon 845 i znakomity wyświetlacz 120 Hz. Dla porównania nowszy średniak Motorola One Zoom ma procesor Snapdragon 675, którego wydajność jest znacznie niższa. Na co dzień można tego nie odczuć, ale jeśli włączymy gry lub zaawansowane aplikacje, to da się to zauważyć.

Od smartfonów za około 1600 - 2000 zł powinniśmy oczekiwać 2-3 różnych aparatów z tyłu (np. standardowy + ultraszerokokątny + teleobiektyw), a także nagrywania filmów 4K przynajmniej 30 kl/s (a najlepiej 60 kl/s) i dobrego trybu nocnego, który pozwoli wykonać jasne i ostre zdjecia wieczorem, bez podparcia. Na liczbę megapikseli w aparacie nie zwracajcie wielkiej uwagi. Liczy się bowiem realna jakość zdjęć, a nie cyferka w specyfikacji. Jeśli więc potrzebujecie telefonu z dobrym aparatem, to zapoznajcie się z naszymi pełnymi recenzjami.

Na co jeszcze warto zwracać uwagę? Warto upewnić się, że smartfon za mniej niż 2000 zł ma wyświetlacz o rozdzielczości przynajmniej Full HD+, najlepiej wykonany w technologii AMOLED, która zapewnia znacznie lepszy kontrast i żywsze kolory.

Ważna jest też pamięć RAM przynajmniej 4, a najlepiej 6 GB lub więcej, dobry czytnik linii papilarnych, Wi-Fi w standardzie „ac”, łączność zbliżeniowa NFC, dual SIM i funkcja szybkiego ładowania baterii. Niektóre smartfony do 2000 zł można też ładować bezprzewodowo (indukcyjnie). Dodatkową zaletą będzie wodoszczelna obudowa.

Jest to ranking TOP 5, więc siłą rzeczy musieliśmy ograniczyć się do pięciu modeli telefonów do 2000 zł, choć oczywiście smartfonów godnych uwagi jest więcej. Inne warte uwagi smartfony za 2 tys. zł lub mniej umieściliśmy na końcu artykułu.

Xiaomi Mi 9T Pro









4,9/5 Ocena benchmark.pl Krótka piłka: jeśli macie do wydania 2 tys. zł na telefon, to kupcie właśnie Mi 9T Pro. Jest to po prostu niezwykle opłacalny smartfon, który może śmiało konkurować z droższymi modelami. Ma duży, jasny wyświetlacz AMOLED FHD+ z cienkimi ramkami bez wcięcia, kilka dobrych aparatów, atrakcyjną obudowę i łączność zbliżeniową NFC do płatności w sklepach. Jeśli do tego dodamy procesor idealny do gier oraz multimediów, a także dobry czas pracy na baterii, to otrzymujemy smartfon zbliżony do ideału. Zdecydowanie warto kupić Xiaomi Mi 9T Pro. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 855

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 8 + 13 Mpx

Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Xiaomi Mi 9









5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli potrzebujecie uniwersalnego, szybkiego, wydajnego, poręcznego smartfonu, z wyświetlaczem AMOLED i dobrymi aparatami, to warto wziąć pod uwagę również Xiaomi Mi 9. Za mniej niż 2000 zł oferuje niemal to samo co dwukrotnie drożsi konkurenci. Nadaje się do filmów, gier i nawet najbardziej wymagających aplikacji. Nagrywa wideo 4K 60 kl/s, ma NFC i ładowanie bezprzewodowe, a do tego dużo RAMu i pamięci masowej oraz znakomity, nowoczesny procesor. Czego chcieć więcej za te pieniądze? Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2280x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 855

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 16 + 12 Mpx

Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Motorola One Zoom









4,5/5 Ocena benchmark.pl Motorolę Moto One Zoom warto wybrać, bo oferuje dobre możliwości fotograficzne, za całkiem rozsądne pieniądze. Ma kilka różnych aparatów i każdy z nich oferuje całkiem dobrą jakość zdjęć. Telefon może nagrywać też filmy 4K 30 kl/s i ma stabilizację optyczną. Pod względem wydajności Moto One Zoom przegrywa np. z Xiaomi Mi 9T Pro, ale mimo to jego czysty system Android 10 działa szybko. Obsługa telefonu jest bardzo przyjemna. Na pokładzie znalazł się też dobry wyświetlacz AMOLED, NFC, czytnik linii papilarnych pod powierzchnią wyświetlacza oraz solidna bateria. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 675

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Oppo Reno2 Z









4,5/5 Ocena benchmark.pl To jeden z najnowszych i najładniejszych smartfonów w tym zestawieniu. Ma znakomity wyświetlacz AMOLED z bardzo cienkimi ramkami, bez notcha, a do tego bardzo atrakcyjną obudowę. Wygląda nowocześnie z tyłu i z przodu, jest dobrze wykonany, a przy tym funkcjonalny, szybki i relatywnie niedrogi. Przedni aparat jest całkowicie schowany - wysuwa się z górnej krawędzi obudowy. Z tyłu do dyspozycji jest aparat standardowy i ultraszerokokątny - oba generują atrakcyjne zdjęcia. Filmy 4K 30 kl/s nagramy tylko głównym. Nie zabrakło też NFC i dobrej baterii. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio P90

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Samsung Galaxy A80









4,5/5 Ocena benchmark.pl Za mniej niż 2000 zł można kupić Galaxy A80, który wyróżnia się z tłumu nietypowym, obracanym aparatem tylnym. Zaleta takiego rozwiązania jest ogromna - zdjęcia przednie i tylne mają dokładnie taką samą jakość. Z obu stron dostajemy też dokładnie tę samą funkcjonalność i opcje. Galaxy A80 to po prostu dobry i nietuzinkowy smartfon. Ma bardzo duży wyświetlacz AMOLED generujący żywe kolory i wysoki kontrast (jest on bardzo dobry do filmów i gier). Wyposażono go też w nowoczesny procesor dobry na każdą okazję oraz sporo pamięci. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 730

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 8 + 3D ToF Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Najlepszy telefon do 2000 zł naszym zdaniem to:

Zdecydowanie najlepszym smartfonem za mniej niż 2000 zł jest Xiaomi Mi 9T Pro. Szybki, ładny, z dużym, bardzo dobrym wyświetlaczem AMOLED HDR, czterema dobrymi aparatami (3 z tyłu i 1 z przodu). Nagrywa filmy 4K 60 kl/s, ma NFC i Bluetooth 5.0. Da sobie radę w każdej sytuacji.

Macie własnych kandydatów na najlepszy telefon za 2000 zł? Piszcie w komentarzach! Miłego dnia.

Inne telefony do 2000 zł warte kupna:

Samsung Galaxy A51 - Nowoczesny średniak z dobrymi aparatami i dużym 6,5-calowym wyświetlaczem AMOLED FHD+

Google Pixel 3a - Znakomity aparat tylny, szybkie działanie, najnowszy system Android i poręczna obudowa. W cenie 1600-2000 zł Google Pixel 3a to jeden z najlepszych smartfonów.

Xiaomi Mi Note 10 - Jeśli trochę poszperamy, to kupimy go już za około 2000 zł. Jest to jeden z najlepszych smartfonów premium na rynku. Ma imponujące aparaty i bardzo duży akumulator 5260 mAh, który zapewnia znakomity czas pracy, nowoczesny procesor i wszystkie ważne standardy łączności bezprzewodowej (w tym NFC).

Razer Phone 2 - Wydajny smartfon dla mobilnych graczy, ze znakomitym wyświetlaczem 120 Hz i dobrymi głośnikami

Xiaomi Black Shark 2 - Bardzo szybki, nowoczesny i atrakcyjnie wyglądający telefon do gier i na co dzień

Apple iPhone 8 - Można go kupić za około 2000 zł, a jest to wciąż bardzo dobry smartfon. Szybki, prosty w obsłudze i z najnowszym systemem iOS.

Samsung Galaxy S9 - To wciąż dobry i znacznie tańszy flagowiec, który może spełnić większość Twoich oczekiwań.

