11 bit Studios wchodzi w partnerstwo z gigantem branży IT

11 Bit Studios, polska firma odpowiedzialna za takie tytuły jak The Invincible, This War is Mine czy serię Frostpunk ogłosiła, iż rozpoczyna ścisłą współpracę z AMD w zakresie nadchodzących tytułów. W jaki sposób „czerwoni” zamierzają wspierać nasze rodzime studio?

AMD zamierza między innymi pomóc przy produkcji nadchodzących gier, w tym The Invincible, Thaumaturge i Codename Project 8. Ponadto współpraca ma wykraczać poza komputery klasy PC – Mówimy tutaj o systemach mobilnych, przenośnych i konsolowych. Jest to szczególnie ważne, ponieważ układy scalone giganta z Santa Clara napędzają obecnie sprzęt do gier Microsoftu i Sony oraz niektóre smartfony (zasilane przez SoC oparte o architekturę RDNA).

AMD określiło studio deweloperskie jako „światowej klasy”, które „przesuwa granice technologii”. Dyrektor ds. technologii w 11 bit Studios (Szymon Jabłoński) jest podekscytowany możliwością zastosowania w nadchodzących grach technologii takich jak FidelityFX Super Resolution 3 oraz optymalizacji gier pod kątem sprzętu AMD, w tym procesorów Ryzen i kart graficznych Radeon. Takimi słowami określił zbliżającą się współpracę:

Istnieje ciągła potrzeba rozwijania technologii w grach, aby każdy kolejny tytuł zapewniał [coraz bardziej] zdumiewającą grafikę. Dla specjalistów pracujących nad tą technologią jest to ekscytujące wyzwanie – aby stawić czoła temu przedsięwzięciu, [będziemy] ściśle współpracować z AMD. Nasze gry są wyjątkowe (...). Współpracując z AMD, możemy uwzględnić wiele z ich niesamowitych technologii, tj. FSR 3. Nasze najnowsze tytuły [będziemy] optymalizować pod procesory AMD Ryzen i jednostki graficzne AMD Radeon. [Wszystko to,] aby zmaksymalizować wydajność i wierność wizualną [grafiki, względem rzeczywistości].

Pierwszymi tytułami, które skorzystają w pełni z technologii AMD będą Alters i Frostpunk 2. Jednocześnie twórcy udostępnili nowy materiał wideo, prezentujący nadchodzącą grę – Invincible. Rozgrywka została zarejestrowana w rozdzielczości 8K, a sam tytuł został uruchomiony na komputerze z CPU Ryzen 7 7800X3D i GPU Radeon RX 7900 XTX.

Co sądzicie o tej współpracy? Czy pomoc AMD w 11 bit Studios będzie wartością dodaną, czy raczej odwrotnie? Zapraszam do wypowiadania się w tej kwestii w komentarzach!

Źródło: VideoCardz