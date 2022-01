Przeglądamy premiery w HBO GO. Oto nowe filmy i seriale, które szczególnie zasługują na to, by dać im szansę. Te nowości to najjaśniejsze gwiazdy serwisu, zapewniającego multimedialną rozrywkę w każdym miejscu i o każdej porze.

Ciche miejsce 2, Kształt wody i powtórka z Matriksa – co nowego na HBO GO?

Żona Jamesa zniknęła trzy lata temu. Od tego czasu mężczyzna zupełnie nie potrafi się otrząsnąć, a praca jest dla niego jedyną ucieczką. Pewnego dnia to właśnie podczas niej odkrywa coś, co ponownie naprowadza go na trop zaginionej ukochanej… Tak pokrótce przedstawia się opis filmu Przejęcie sygnału, w którym thriller miesza się z horrorem. Na miłośników tego ostatniego gatunku w katalogu HBO GO czeka z kolei Ciche miejsce 2 – kontynuacja przerażającej opowieści, w której Emily Blunt odgrywa główną rolę.

Wśród filmowych nowości HBO GO z przełomu 2021 i 2022 roku odnajdujemy również takie tytuły jak Shiva Baby (amerykańska komedia obyczajowa o trudach wchodzenia w dorosłość, gdy tradycję chce się godzić z niezależnością), Potężne sierotki (historyczny dramat przybliżający historię futbolowej drużyny z sierocińca, której w czasach Wielkiego Kryzysu udało się sięgnąć po mistrzostwo Teksasu) czy też W co grają ludzie (fińska komedia o… życiu).

Jeśli przed obejrzeniem najnowszej części powstrzymuje cię to, że… wciąż masz do zobaczenia poprzednie, to już teraz na HBO GO znajdziesz trylogię Matrix. Są też cztery odsłony serii Transformers. Zdecydowanie warto obejrzeć również (nagrodzony Oscarem) dramat sci-fi Ona z 2013 roku oraz niezwykłą produkcję fantastyczną w reżyserii Guillermo Del Toro z 2017 roku, zatytułowaną Kształt wody.

Zgodnie z zapowiedziami w katalogu HBO GO pojawił się także 99-minutowy program specjalny dla fanów filmów o niezwykłym czarodzieju i jego przyjaciołach, czyli Harry Potter – 20. rocznica: Powrót do Hogwartu.

Mocne seriale na dobry początek roku

A co czeka na nas wśród seriali? Najgorętszej premiery HBO GO wypatrywalibyśmy w jednym z tych dwóch tytułów. Bestia musi umrzeć to 6-odcinkowy kryminał o matce polującej na sprawcę wypadku, w którego wyniku zginął jej sześcioletni synek, a Skandal w brytyjskim stylu jest dramatem poświęconym jednemu z najgłośniejszych XX-wiecznych procesów – sprawy rozwodowej pary książęcej Argyll.

Oprócz tego zadebiutował trzeci sezon serialu Księga czarownic, a finałowych odcinków doczekały się: Niepewne (5. sezon), Pohamuj entuzjazm (11. sezon) i Przybysze (2. sezon).

Monster Hunter otwiera listę filmowych nowości HBO GO

Zebrał wprawdzie mieszane recenzje, ale mimo to dla wielu będzie to pozycja obowiązkowa. Wyreżyserowany przez Paula W.S. Andersona film Monster Hunter nawiązuje do gry o tym samym tytule. Przedstawia opowieść o żołnierzach, którym przychodzi mierzyć się z potworami, na których broń palna nie robi najmniejszego wrażenia. Dużym atutem tej produkcji niewątpliwie jest Milla Jovovich występująca w roli głównej.

Przy okazji Gwiazdki na HBO GO zadebiutowało też kilka „ciepłych” produkcji, w tym Czarowna bransoletka czy Nigdy nie całuj faceta w świątecznym swetrze. Oprócz nich warto też obejrzeć Złe baśnie (włoski dramat o fasadowym społeczeństwie), Detektyw małolat (kanadyjska komedia kryminalna), Urodzony mistrz (amerykański film akcji ze sportami walki w tle) czy Wymarzony koń (brytyjska komedia biograficzna o pogoni za marzeniami).

Trzy billboardy za Ebbing, Missouri i serialowe premiery HBO GO

Zdecydowanie najgorętszą spośród grudniowych nowości HBO GO jest jednak (nagrodzony dwoma Oscarami) dramat Trzy billboardy za Ebbing, Missouri. To poruszająca historia samotnej matki, borykającej się z żałobą i walczącej o sprawiedliwość. Pewnie dobrze ten tytuł kojarzysz, ale i tak zostawię cię teraz z jego zwiastunem…

Wśród seriali z kolei zapanował spokój, więc nie będę się tu zbytnio rozpisywał. Wspomnę tylko o premierze czwartego sezonu serialu Pazury oraz o pojawieniu się finałowych odcinków seriali Święty i spółka, Sukcesja (3. sezon) oraz Gomorra (5. sezon).

Mortal Kombat i Kong wśród filmowych nowości HBO GO

10 grudnia 2021: Na dobry początek grudnia w katalogu HBO GO pojawiło się kilka mocnych nowości z gatunku fantasy i sci-fi. Przede wszystkim jest to Mortal Kombat, który dopiero co opuścił kina. Aktorska produkcja w reżyserii Simona McQuoida spotkała się z całkiem ciepłym przyjęciem, a dla fanów tej marki jest to po prostu pozycja obowiązkowa. Wielu chętnych znajdzie się też pewnie na seans z (ubiegłorocznym) Godzilla vs. Kong oraz z Kong: Wyspa Czaszki (z 2017 roku).

Wśród filmowych nowości HBO GO odnajdujemy także takie filmy, jak (wciągająca familijna przygodówka) Kosmiczny chłopiec, (obyczajowa komedia romantyczna) Świąteczny szok, (biograficzna komedia obyczajowa) Potato marzy o Ameryce, (poruszający dramat romantyczny) Przewrotny umysł czy też (kameralny dramat izraelski) Asia.

Warto też rzucić okiem na premiery HBO GO z gatunku dokumentalnych. Odnajdziesz tam na przykład Przekręt w Baltimore o tajemniczej śmierci detektywa, o której było głośno cztery lata temu. jest też Adrienne, a więc film poświęcony gwieździe kina niezależnego, Adrienne Shelly. Z kolei Więzień na zawsze jest opowieścią o pierwszym więźniu objętym programem Zaawansowanych technik przesłuchań CIA.

Przybyszów i Seksu w wielkim mieście ciąg dalszy

Przejdźmy tymczasem do seriali, wśród których również czeka na nas kilka gorących nowości. Na przykład miłośnicy animacji dla dorosłych mogą się dobrze bawić przy komedii Święty i spółka. Na wielbicieli tajemniczych historii kryminalnych czekają natomiast miniseriale Czas oraz Przynęta. Najgłośniejszą z premier jest jednak I tak po prostu…, czyli ciąg dalszy opowieści o bohaterkach serialu Seks w wielkim mieście.

Do tego w drugim sezonie powrócili Przybysze, a nowych odcinków doczekały się też takie seriale jak Gomorra, Pohamuj entuzjazm, Sukcesja, Młody Sheldon, Angela Black czy Wampiry: Dziedzictwo

8-bitowe Święta i trochę science fiction – nowości HBO GO

26 listopada 2021: W HBO GO ruszyły przygotowania do Gwiazdki. Stąd spora liczba komedii romantycznych i familijnych w katalogu usługi. Wśród nich pojawiła się absolutna nowość – 8-bitowe Święta z Neilem Patrickiem Harrisem w roli ojca opowiadającego córce historię z dzieciństwa, gdy w Boże Narodzenie chciał zdobyć konsolę Nintendo…

Ciekawą premierą jest też Weekend tajemnic – amerykańska komedia obyczajowa o uczuciu rozkwitającym między ekscentrykami. (Kolumbijski dramat biograficzny) Zostaniemy zapomniani, (norweska komedia romantyczna) Ślub Diany oraz (brytyjski dramat z Kate Winslet) Amonit – to kolejne tytuły, którym warto dać szansę.

Star Trek: W nieznane oraz W ciemność. Star Trek też na pewno znajdą widzów, podobnie jak komedia fantasy Wiedźmy (z Anne Hathaway w roli głównej), która wzrusza i bawi. Listę nowości dopełniają: film sci-fi z romansem w tle – Chora pamięć oraz chwalony thriller sci-fi sprzed kilku lat – Cloverfield Lane 10.

Serialowe premiery HBO GO? Straż i Gomorra po raz piąty

W listopadzie doczekaliśmy się dużej serialowej premiery HBO GO. Mam tu na myśli Straż – komedię fantasy o specyficznych funkcjonariuszach dokonujących rzeczy niemożliwych. Opowieść składa się z 8 odcinków pełnych trolli, wilkołaków i czarnoksiężników…

Katalog HBO GO wzbogacił się też w ostatnich tygodniach o dwie wyczekiwane kontynuacje. W drugim sezonie powróciła Wielka – komedia obyczajowa o carycy Katarzynie (przygotuj się na prawie 10 godzin wciągającej i fascynującej historii). Z kolei piątej już części doczekała się Gomorra – mieszanka kryminału i dramatu, oceniana jako jedna z najlepszych europejskich opowieści w odcinkach.

Możesz też obejrzeć nowe epizody takich seriali jak Batwoman, Angela Black, Sukcesja, Młody Sheldon czy Plotkara (2021). Pełne listy nowości znajdziesz poniżej.

