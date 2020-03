Co nowego na HBO GO

HBO GO to usługa, dzięki której ulubione filmy i seriale można oglądać w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Każdego miesiąca w jej katalogu pojawiają się atrakcyjne nowości – w tym miejscu dowiesz się, co warto obejrzeć, jeśli zaległości masz już nadrobione.

Trzeci sezon Westworld na dobry początek – powracające i nowe seriale HBO GO

23 marca 2020: Druga połowa marca na HBO GO rozpoczęła się od niesamowicie mocnego uderzenia. Do katalogu trafił (wyczekiwany) trzeci sezon Westworld, zapraszający nas tym razem także poza granice wesołego miasteczka. To przepiękna wizja przerażającej dystopii…

Z kolei w swoich drugich sezonach powróciły seriale Czarny poniedziałek oraz Roswell, w Nowym Meksyku, a wśród absolutnych nowości odnajdujemy Spisek przeciwko Ameryce. To świetnie obsadzony miniserial Davida Simona i Eda Burnsa, prezentujący alternatywną, zmierzającej w stronę faszyzmu wersję Ameryki z czasów II wojny światowej.

Coś się rozpoczyna, a równocześnie coś się kończy. Konkretnie w ciągu ostatnich dwóch tygodni swoich finałów doczekały się: Avenue 5, drugi sezon All American i dziesiąty sezon Pohamuj Entuzjazm.

Filmowe nowości HBO GO na marzec. Wśród nich – ostatni Spider-Man i Toy Story 4

Seriale serialami, ale na HBO GO znajdziemy też kilka świetnych filmów. Weźmy choćby czarną komedię W proch się obrócisz o wdowcu, zaczynającym obsesyjnie myśleć o rozkładających się zwłokach swojej żony albo też romantyczny dramat Człowiek jutra, w którym bohater grany przez rewelacyjnego Johna Lithgowa zakochuje się w postaci wykreowanej przez wyśmienitą Blythe Danne. Kolejne tytuły, na jakie chcielibyśmy zwrócić waszą uwagę to Zwyczajna kobieta oraz Postprawda: Dezinformacja i koszt fake newsów.

Zdecydowanie najgorętszą premierą HBO GO w marcu jest jednak Spider-Man: Daleko od domu, a więc najnowsza część przygód Człowieka-Pająka granego przez Toma Hollanda. Ten tytuł nie wymaga chyba dodatkowego przedstawienia, więc po prostu zostawimy was ze zwiastunem:

Niemałą liczbę widzów przyciągnie też pewnie Toy Story 4, czyli kolejna część opowieści Pixar Animation Studios o Chudym i jego przyjaciołach. To jedna z tych serii, które równie mocno bawią dzieci, jak i dorosłych, więc jeśli jeszcze nie widzieliście „czwórki”, to nadszedł najwyższy czas, by to zmienić.

A tak prezentuje się pełna lista nowości…

HBO GO seriale:

HBO GO filmy:

Marcowe nowości HBO GO – listę filmów otwiera Król Lew

9 marca 2020: Właściciele serwisu od początku roku nie zwalniają tempa i dbają o to, by abonenci mieli co oglądać. Listę filmowych nowości HBO GO na marzec 2020 otwierają na przykład dwie przepiękne animacje dla całej rodziny. Pierwszą z nich jest Król Lew z 2019 roku, a więc nowa wersja disneyowskiego hitu – znacznie bardziej realistyczna graficznie, a przy tym zachowująca ducha oryginału sprzed ćwierć wieku. Drugą jest natomiast (wydany rok wcześniej) Mirai – nominowany do Oscara film anime zabierający nas w podróż między różnymi wymiarami rzeczywistości.

Niewątpliwie warte obejrzenia są również te cztery dramaty: kryminalny Nie wysiadaj (o mężczyźnie, który wraz ze swoją rodziną pada ofiarą bezwzględnych szantażystów), historyczny Przed mrozem (o niełatwym losie XIX-wiecznej duńskiej rodziny rolników), biograficzny Dyrygentka (o pierwszej kobiecie, która dzięki swojemu niesamowitemu samozaparciu dyrygowała Orkiestrą Filharmonii Brytyjskiej) oraz sportowy Wyścig (o młodym kolarzu stojącym przed wieloma trudnymi dylematami).

Devs, Dave i Lepsze życie po raz czwarty – nowe seriale HBO GO

Największą siłą usługi HBO GO są jednak bez wątpienia seriale. Wśród najgorętszych premier ostatnich dni na pewno wyróżnia się dramat science fiction zatytułowany Devs i przedstawiający opowieść o młodej pani inżynier, próbującej rozwikłać tajemnicę związaną z jej chłopakiem. Złożona z 8 odcinków produkcja może pochwalić się średnią na IMDb powyżej 8 na 10, więc spójrzcie na zwiastun, a nuż i wam przypadnie do gustu:

Nowych seriali na HBO GO jest więcej. To między innymi dwie zwariowane komedie: Dave (zainspirowana życiem Dave’a Burda – rapera znanego szerzej jako Lil Dicky) oraz Rodzice (której tytuł nie mógłby być chyba bardziej trafny). W usłudze zadebiutował również komplet 8 odcinków biograficznego miniserialu Fosse/Verdon, w którym Sam Rockwell wciela się w reżysera, a Michelle Williams – w tancerkę, będącą jego muzą.

Przełom lutego i marca w serwisie HBO GO zaowocował także finałami drugich sezonów serialu Babylon Berlin, Genialna przyjaciółka i Kidding oraz opartej na powieści Stephena Kinga produkcji pod tytułem Outsider. Pojawiły się też kolejne odcinki innych chwalonych seriali, takich jak All American, Cudotwórcy: Wieki ciemne, Młody Sheldon, Pohamuj entuzjazm czy Współczesna rodzina. Równocześnie rozpoczęła się emisja drugiego sezonu serialu Kłamstwa i czwartej części serii Lepsze życie.

A to już komplet nowości:

HBO GO seriale:

HBO GO filmy:

Brightburn: Syn ciemności i Men in Black: International – filmowe nowości HBO GO w lutym

24 lutego 2020: Po Rocketmanie, Najlepszych wrogach czy Hotelu Mumbaj w katalogu HBO GO pojawiły się kolejne gorące nowości. Jedną z tych, o których nie można nie wspomnieć jest Brightburn: Syn ciemności. To superbohaterski horror z 2019 roku, w którym Elizabeth Banks wciela się w opiekunkę tajemniczego niemowlaka z kosmosu, w którym z czasem budzą się nadnaturalne moce, przez co chłopiec stanowi zagrożenie dla siebie i swojego otoczenia…

Na brak widzów na pewno nie będzie też narzekać film Men in Black: International. Choć zdaniem wielu nie trzyma on poziomu poprzednich odsłon, to wciąż jest to kawał przyjemnej komedii science fiction o strażnikach Ziemian – tym razem z Chrisem Hemsworthem, Tessą Thompson i Liamem Neesonem w rolach głównych.

Inne nowe filmy na HBO GO, którym warto dać szansę, to komedie Peel (o nadopiekuńczych rodzicach i skomplikowanych relacjach rodzinnych), Ostatni Serb w Chorwacji (z elementami kina grozy) i Gość (o trudnym powrocie do normalnego życia po rozstaniu z kobietą), a także Człowiek, który wszystkich zaskoczył (o mężczyźnie udającym kobietę i tym samym oszukującym śmierć) oraz (taneczny dramat) Romeo i Julia: Poza słowami.

Sprawdź też nowe seriale HBO – Zero zero zero oraz Kontra: Sieć. Są też nowe odcinki

Wśród nowych seriali HBO odnajdujemy z kolei Zero zero zero – kryminał zapraszający nas za kulisy świata handlu kokainą, w którym grupy zaciekle rywalizują o władzę. Oto zwiastun:

Są również nowe sezony produkcji, które przyciągają tłumy widzów – to między innymi Bankowa gra (2. sezon), Genialna przyjaciółka (2. sezon) czy Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem (7. sezon). W siódmym sezonie powraca też serial o specjalnej jednostce antyterrorystycznej, którego tytuł brzmi Kontra: Sieć.

Oczywiście pojawiły się także kolejne odcinki innych seriali. Więcej szczegółów poniżej.

HBO GO seriale:

HBO GO filmy:

Serialowe premiery HBO GO z przełomu stycznia i lutego - oto co nowego

10 lutego 2020: Jeszcze przed końcem stycznia bibliotekę „seriale HBO GO” zasilili Cudotwórcy: Wieki ciemne. To nowy sezon komedii, w której Daniel Radcliffe gra anioła, próbującego namówić Boga (w tej roli Steve Buscemi) do rezygnacji z planu zagłady ludzkości. Część druga przenosi akcję do czasów średniowiecza – zobaczcie zwiastun:

Brak widzów nie będzie też pewnie doskwierał dokumentalnemu serialowi McMiliony, poświęconemu policjantowi, który przez ponad dekadę pilnował tego, by loteria McDonald’s Monopoly odbywała się zgodnie z zasadami, a w rzeczywistości nieźle się obłowił.

Co poza tym? W swoich czwartych sezonach powróciły seriale Magicy oraz W potrzebie, w drugim – Kidding, a w jedenastym już – Współczesna rodzina. Regularnie pojawiają się też kolejne odcinki takich produkcji jak Batwoman, Avenue 5, Młody Sheldon, Outsider czy Wampiry: Dziedzictwo, a finału doczekał się Nowy papież.

Kraina cudów, Najlepsi wrogowie i (nagrodzony Oscarem) Rocketman w HBO GO

Nagrodzony Złotym Globem i Oscarem za najlepszą piosenkę film Rocketman to jedna z najgorętszych filmowych nowości HBO GO w lutym. To biograficzny musical przedstawiający historię wybitnego muzyka Eltona Johna (w którego wciela się Taron Egerton).

Warto też obejrzeć film Najlepsi wrogowie – debiut reżyserki producenta Igrzysk śmierci, Robina Bissella, to oparty na faktach dramat o nieoczywistej relacji działaczki na rzecz praw obywatelskich i przywódcy Ku Klux Klanu. To niezwykła opowieść osadzona w latach 70. ubiegłego wieku z Taraji P. Henson i Samem Rockwellem w rolach głównych.

Prawdziwą historię przedstawia również Hotel Mumbaj – miks thrillera i dramatu, w którym odtworzono atak terrorystyczny na Taj Mahal Palace z 2008 roku. Jeżeli jednak szukacie czegoś lżejszego, to doskonale sprawdzi się animowana komedia Kraina cudów albo też komedia obyczajowa pod tytułem A może Adolf?

A to już pełna lista nowości…

HBO GO seriale:

HBO GO filmy: