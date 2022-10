Przeglądamy nowości HBO Max w poszukiwaniu perełek, które warto obejrzeć. Czym próbuje nas przekonać do siebie ten serwis streamingowy? Oto najciekawsze premiery z ostatnich dwóch tygodni.

Młody Sheldon powrócił. Co nowego wśród seriali na HBO Max?

Przełom września i października nie przyniósł zbyt wielu serialowych nowości na HBO Max. Warto jednak wspomnieć o tym, że Kung Fu doczekało się trzeciej serii, z kolei w szóstym sezonie powrócił Młody Sheldon (zwiastun poniżej). Jeśli natomiast chodzi o premierowe produkcje, to na uwagę zasługują dwa tytuły: Za blisko to brytyjski dramat o niebezpiecznej relacji biegłej psychiatry sądowej i oskarżonej o zabójstwo kobiety, a Jak posłać wszystko w diabły jest hiszpańską młodzieżówką o potrzebie przynależności do grupy.

Filmowe nowości HBO Max: Studio 666, Szarlatan i Czarna owca

Ciekawiej sytuacja przedstawia się wśród filmowych premier. W katalogu HBO Max zadebiutowało między innymi kilka mocnych europejskich dramatów. Kalifornia (włoskiej produkcji) to opowieść o poszukiwaniu własnego miejsca na Ziemi, (francuski) Świat po nas to historia burzliwego romansu i wynikających z tego zawiłości, (belgijski) Plac zabaw to opowieść o rodzinnych więziach i samodzielności, a (francusko-irańska) Ballada o białej krowie jest poruszającą historią wody po niesłusznie skazanym na śmierć mężczyźnie…

Może cię także zainteresować Szarlatan – międzynarodowy projekt, na którego czele stała Agnieszka Holland. Jest to historia Jana Mikoláška, który w latach 50. musi mierzyć się z trudami działania w państwie totalitarnym. Polski komediodramat Czarna owca również zasługuje na danie mu szansy – to opowieść o rodzinie, w której każdy ma swoje tajemnice…

Wspomnijmy jeszcze o obnażającej mankamenty ludzkich zachowań krótkometrażowej animacji lalkowej Ludzie w ruchu, intrygującym dramacie Drive My Car produkcji japońskiej oraz muzycznym horrorze komediowym Studio 666, za którą odpowiadają chłopaki z Foo Fighters. Poniżej możesz zobaczyć zwiastun tego filmu:

Studio 666 jest oczywiście kierowane wyłącznie do dorosłych widzów. Z kolei dla najmłodszych w bibliotece HBO Max pojawiły się trzy filmy z cyklu Pat i świat, a także wypełniona akcją animacja familijna pod tytułem DC Liga Super-Pets. I ze zwiastunem tej ostatniej produkcji już cię teraz zostawiam (niżej znajdziesz jeszcze kompletny wykaz nowości z ostatnich dwóch tygodni).

HBO Max seriale:

Jak posłać wszystko w diabły

Kung Fu - 3. sezon

Los Espookys: 2. sezon - nowe odcinki

Młody Sheldon - 6. sezon

NTSF:SD:SUV::

Opowieść podręcznej: 4. sezon - nowe odcinki

Pani sprzątająca: 2. sezon - nowe odcinki

Rick i Morty: 6. sezon - nowe odcinki

Ród smoka - nowe odcinki

Sprawa idealna: 6. sezon - nowe odcinki

Stargirl: 3. sezon - nowe odcinki

The Walking Dead - nowe odcinki

Z życia wzięte

Za blisko

HBO Max filmy:

63 dni później

Ballada o białej krowie

Bez wątpienia

Clara

Czarna owca

Dom zbrodni

Drive My Car

Histeria

Kalifornia

Las samobójców

Ludzie w ruchu

Marshall

Masz wiadomość

Młodzi wściekli

Nad wodą

Plac zabaw

Po prostu miłość

Rendez-vous

Requiem dla snu

Spotlight

Studio 666

Szarlatan

Świat po nas

Vanille

Vera śni o morzu

Wyparta miłość

Zabij to i wyjedź z tego miasta

HBO Max dokumenty i programy:

Anioły z Sindżaru. Jazydzi - ludobójstwo XXI wieku

DziewczynyChłopakiMiX

Nie chcemy ciebie w naszym mieście

Nie ma "ja" w trójkącie

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem: 9. sezon - nowe odcinki

Zakładnicy

HBO Max dla dzieci i rodziny:

Aloha, Scooby Doo

DC Liga Super-Pets

Kung Fu Panda 2

Pat i świat: Dzika przygoda

Pat i świat: Wyjątkowy pies

Pat i świat: Zbyt straszna historia

Strażnicy marzeń

Poprzednie aktualizacje:

Serialowe nowości HBO Max: 5. sezon Opowieści podręcznej i Wyjęci spod prawa

23 września 2022: To jedna z najgłośniejszych wrześniowych premier. Na HBO Max pojawił się wyczekiwany, piąty sezon serialu Opowieść podręcznej – przejmującej historii o kobietach sprowadzonych do roli żywych inkubatorów w zdominowanej przez mężczyzn Ameryce. Finał czwartej serii pozostawił nas z pytaniami bez odpowiedzi, które przynosi ta nowa odsłona:

Do tego w drugim sezonie powrócił serial Los Espookys, no i można też obejrzeć kolejne odcinki seriali Ród smoka czy też Rick i Morty (w tym przypadku to już szósta seria). Oczywiście są też zupełne nowości. W bibliotece HBO Max zadebiutowali na przykład Wyjęci spod prawa – to kryminalny komediodramat o siódemce nieznajomych, których łączy pewna inicjatywa… Wypada też wspomnieć o tajwańskim dramacie Kto jest po twojej stronie, eksplorującym temat wyzwań czyhających w związku.

(Nie tylko) europejskie premiery filmowe w HBO Max

Listę filmowych nowości HBO Max zdominowały natomiast produkcje europejskie. Zróbmy więc sobie szybki przegląd: Toubab – swój obcy to niemiecka komedia o obywatelu Senegalu, który nie zawaha się przed niczym, aby uniknąć deportacji; Odwrócona wieża to estońsko-łotewski thriller o dziecięcym gangu; Z tobą czy bez ciebie to włoski romans o artystach, którzy po piętnastu latach w związku postanawiają się rozstać i zostać przyjaciółmi; Moi bracia i ja to francuski komediodramat o podążaniu za marzeniami; a Niespokojni to wielonarodowy dramat o życiu z osobą cierpiącą na zaburzenia afektywne dwubiegunowe.

Najgorętsza spośród filmowych premier ostatnich dwóch tygodni to jednak północnoamerykańska mieszanka dramatu z komedią pod tytułem Licorice Pizza. To szalona historia miłosna osadzona w czasach XX-wiecznych przemian kulturowych – z gwiazdorską obsadą i niebanalną fabułą. Rzuć okiem na zwiastun, jeśli masz ochotę:

Na sam koniec wspomnijmy jeszcze o dokumentalnej serii Na ratunek królowi o dokonywanych przez państwowe aparaty próbach ochrony Juana Carlosa I i jego (nierzadko skandalicznych) sekretów.

Wszystkie nowości poniżej…

HBO Max seriale:

Badacz snów

Branża: 2. sezon - nowe odcinki

Co robimy w ukryciu: 4. sezon - nowe odcinki

Eagleheart

Kto jest po twojej stronie

Los Espookys - 2. sezon

Mamuśka - nowe odcinki

Miasto na wzgórzu: 3. sezon - nowe odcinki

Mokra robota

Opowieść podręcznej - 5. sezon

Primal: 2. sezon - nowe odcinki

Rick i Morty: 6. sezon - nowe odcinki

Ród smoka - nowe odcinki

Sprawa idealna: 6. sezon - nowe odcinki

Wyjęci spod prawa

HBO Max filmy:

Bez głosu

Blackway

Brazil

Cicha wolność

Gremliny rozrabiają

Licorice Pizza

Malarz szyldów

Moi bracia i ja

Morze drzew

Nic nas nie powstrzyma

Niepokalana

Niespokojni

Odbicie

Odwrócona wieża

Step Up – Taniec zmysłów

Step Up 2

Toto bohater

Toubab - swój obcy

Umma

Z tobą czy bez ciebie

HBO Max dokumenty i programy:

Bob Costas: 2. sezon - nowe odcinki

Na ratunek królowi

Papier i klej

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem: 9. sezon - nowe odcinki

Wielka uczta Gordona Ramsaya

HBO Max dla dzieci i familijne:

Film o pszczołach

Marmaduke – pies na fali

Obóz na wyspie: 4. sezon - nowe odcinki

Tomek i przyjaciele - nowe odcinki

Rick i Morty po raz szósty – serialowe premiery HBO Max

9 września 2022: Hitem poprzedniego zestawienia był Ród smoka dla fanów Gry o tron (i kolejne odcinki są już dostępne do obejrzenia). Tym razem na główne danie otrzymujemy kontynuację jednej z najznakomitszych animacji ostatnich lat. W szóstej odsłonie powrócił ekscentryczny naukowiec Rick i Morty – jego wnuk. I wygląda na to, że trzymają poziom!

Oprócz tego w katalogu HBO Max pojawiło się kilka nowych seriali. Warto rzucić okiem przede wszystkim na te trzy dramaty: Mood (o dziewczynie, której marzy się wielka kariera, ale najpierw musi uporządkować swoje życie), Wszyscy kłamią (o seks-taśmie nauczycielki i ucznia, która wywraca życie nadmorskiego miasteczka do góry nogami) oraz Królowe Berlina (o poszukiwaniu szczęścia).

Elvis otwiera listę filmowych nowości HBO Max

Jeśli zaś chodzi o filmy, to niewątpliwie najgorętszą premierą jest Elvis – biograficzny dramat z Austinem Butlerem w tytułowej roli. W równie dużej mierze, co o królu rock-n-rolla, jest to opowieść o jego żonie, Priscilli Presley. W tej roli możemy zobaczyć Olivię DeJonge, a oprócz nich występują tu także Tom Hanks czy Kelvin Harris Jr.

Warto też dać szansę francuskiemu romansowi pod tytułem Historia o miłości i pożądaniu, a jeśli chcesz się pośmiać, to sprawdź niemiecką komedię To minie, kochanie. Nie lada ciekawostką są również Podróże Samuela – komediowy horror z przypadkowym potrąceniem prosiaka w tle…

Zdecydowanie godnymi polecenia filmami są również: American Underdog (prawdziwa historia szeryfa, który został mistrzem Super Bowl), argentyński dramat Wyjście Camili oraz – przede wszystkim – Ostatnia egzekucja. Pod tym ostatnim tytułem kryje się niemiecki thriller o ambitnym naukowcu, który otrzymuje zadanie specjalne.

A to już pełna lista nowości:

HBO Max seriale:

Bitwa na rymy

Biuro

Branża (2. sezon) - nowe odcinki

Co robimy w ukryciu (4. sezon) - nowe odcinki

Dziesięcioletni Tom

Głosuj na Juana

Królowe Berlina

Marzednia o Manhattanie - nowe odcinki

Miasto na wzgórzu (3. sezon) - nowe odcinki

Mood

Ostry dyżur - nowe odcinki

Primal (2. sezon) - nowe odcinki

Rap Sh!t - nowe odcinki

Rick i Morty: 6. sezon

Roswell, w Nowym Meksyku (4. sezon) - nowe odcinki

Ród smoka - nowe odcinki

Sprawa idealna (6. sezon) - nowe odcinki

Tuca i Berte (3. sezon) - nowe odcinki

Wszyscy kłamią

HBO Max filmy:

American Underdog

Azor

Chłopięcy świat

Elvis

Fala upałów

Historia o miłości i pożądaniu

Jedz, módl się, kochaj

Ku gwiazdom

Miara zemsty

My, dzieci z dworca Zoo

Ostatnia egzekucja

Podróże Samuela

To minie, kochanie

W ułamku sekundy

Wyjście Camili

Znikająca mgła

HBO Max dokumenty i programy:

Moje życie w Rolling Stonesach

Na ratunek królowi

Saturday Night Live: 47. sezon

HBO Max dla dzieci i familijne:

Jak wytresować smoka

Zwariowane Melodie: Kreskówki (2. sezon) - nowe odcinki

Ród smoka – jedna z najgorętszych nowości HBO Max w tym roku

26 sierpnia 2022: Zestawienie najgorętszych nowości HBO Max z ostatnich dwóch tygodni nie mogłoby otworzyć nic innego. Absolutnym numerem jeden, bijącym rekordy popularności, a przy tym bardzo dobrze ocenianym, jest oczywiście Ród smoka. Serial, będący prequelem kultowej już Gry o tron, przedstawia historię rodu Targaryenów, spisaną wcześniej przez George’a R.R. Martina w książce Ogień i krew. Na IMDb ma średnią 9/10, co mówi chyba samo za siebie. Na zachętę zostawiam jednak rozszerzony zwiastun:

Filmowe premiery HBO Max: dla małych i dużych

Wśród filmów wyróżnić wypada przede wszystkim kilka komedii z różnych części Europy. Sprawdź choćby (niemieckie) Jedenaste: Znaj swojego sąsiada czy też (rumuńskie) #dogpoopgirl. To drugie szczególnie, bo to sprawnie napisana, wyreżyserowana i odegrana satyra na pokolenie wychowane w Internecie.

Jeśli chcesz się pośmiać, to może cię także zainteresować film Jackass Forever, choć oczywiście trzeba mieć świadomość, że jest to dość specyficzny humor i tytuł przeznaczony wyłącznie dla dorosłych. Całą rodzinę możesz za to zaprosić na seans, którego głównym bohaterem jest Clifford – Wielki czerwony pies.

Jeśli chodzi o filmowe premiery HBO Max, to na wzmiankę zasługują jeszcze: Skóra w ogniu (hiszpański dramat o wojennym fotoreporterze, którego bohaterstwo staje pod znakiem zapytania), Cud (międzynarodowy thriller o znikającej zakonnicy i poszukującej jej detektywie), Dzieci Katriny (amerykański dokument o młodych ludziach stających w obliczu naturalnej katastrofy) oraz Resident Evil: Witajcie w Racoon City, z którego zwiastunem już cię zostawiam…

A tak prezentuje się pełne zestawienie nowości:

HBO Max seriale:

Anarchiści - nowe odcinki

Branża (2. sezon) - nowe odcinki

Co robimy w ukryciu (4. sezon) - nowe odcinki

Fantastyczni przyjaciele - nowe odcinki

Miasto na wzgórzu (3. sezon) - nowe odcinki

Primal (2. sezon) - nowe odcinki

Próba generalna - nowe odcinki

Rap Sh!t - nowe odcinki

Roswell, w Nowym Meksyku (4. sezon) - nowe odcinki

Ród smoka

Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny - nowe odcinki

Westworld (4. sezon) - nowe odcinki

HBO Max filmy:

#dogpoopgirl

A orkiestra grała dalej

Ali

Cud

Czarna lista Hollywood

Gomorrah

Jedenaste: znaj sąsiada swego

Król komedii

Meduza

Nic nie mów

Poniedziałek

Resident Evil: Witajcie w Raccoon City

Sherlock i upiorna panna młoda

Skóra w ogniu

HBO Max dokumenty i programy:

Dzieci Katriny

Jackass Forever

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem (9. sezon) - nowe odcinki

HBO Max dla dzieci i familijne:

Clifford. Wielki czerwony pies

Craig znad Potoku - nowe odcinki

Masza i niedźwiedź - nowe odcinki

Tuca i Bertie (3. sezon) - nowe odcinki

Wujcio Dobra Rada - nowe odcinki

Najnowszy Spider-Man, młodzi Pogromcy Duchów i inne filmowe nowości HBO Max

ie ma innej możliwości – przegląd nowości HBO Max z przełomu lipca i sierpnia musi otworzyć film Spider-Man: Bez drogi do domu. Najnowsza odsłona marvelowskiej opowieści z Tomem Hollandem w roli głównej zebrała naprawdę dobre recenzje i kto nie widział, ten może wreszcie nadrobić zaległości. (Na marginesie: wszystkie pozostałe części serii o Człowieku-Pająku znajdziesz już w serwisie Disney+).

Sporo osób zdecyduje się też pewnie na sprawdzenie filmu Pogromcy duchów. Dziedzictwo, kontynuującego historię sprzed lat. Choć przed premierą wiara w ten tytuł nie była szczególnie duża, ostatecznie efekt spotkał się z całkiem ciepłym przyjęciem. Teraz, w domowym zaciszu, możesz dać mu szansę.

Listę filmowych premier uzupełniają między innymi: (litewski thriller) Pielgrzymi, (hiszpańska komedia) Przyjaciółki, (irlandzki horror) Mój brat to wampir, (albański dramat) Ul, (brytyjski szort) Roy czy też (animowany dokument) Poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywistości. W bibliotece pojawiła się też klasyka (na przykład w postaci filmów Chłopcy z ferajny oraz Północ – północny zachód, jak również czterech części Zabójczej broni), a na wzmiankę zasługuje jeszcze biograficzny dramat Ukryte działania – o afro-amerykankach pracujących dla NASA w latach 50. i 60. ubiegłego wieku)

Są też serialowe premiery. Wśród nich: Morderca z Pembroke i nowe Słodkie kłamstewka

Przejdźmy tymczasem do seriali, bo tu także jest ciekawie. Wśród nowości znajdują się między innymi: (zbierający świetne recenzje brytyjski kryminał) Morderca z Pembroke, (idealny na leniwe popołudnia komediodramat) Love Spells, (intrygująca historia prezydenta Rooseveleta i Rondona) Gość z Ameryki oraz – przede wszystkim – Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny, a więc serial przedstawiający historię kolejnego pokolenia nastolatków prześladowanych przez A.

Co poza tym? Ano na przykład Amerykański sen George’a Carlina – dwuczęściowy dokument o jednym z najznakomitszych komików wszech czasów. Katalog serwisu wzbogacił także serial Downton Abbey (który lada dzień zniknie z Netfliksa), a wisienką na torcie jest drugi sezon serialu Branża.

A to już pełna lista nowości…

HBO Max seriale:

Anarchiści - nowe odcinki

Branża - 2. sezon

Co robimy w ukryciu (4. sezon) - nowe odcinki

Doll i Em

Downton Abbey

Fantastyczni przyjaciele - nowe odcinki

Fortitude

Gość z Ameryki

Irma Vep - nowe odcinki

Kraniec ziemi - nowe odcinki

Królowie wina

Love Spells

Miasto na wzgórzu - 3. sezon

Morderca z Pembroke

Nastoletnia Euthanasia

Primal (2. sezon) - nowe odcinki

Próba generalna - nowe odcinki

Rap Sh!t - nowe odcinki

Riviera

Robot Chicken - nowe odcinki

Rodzice - nowe odcinki

Roswell, w Nowym Meksyku (4. sezon) - nowe odcinki

Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny

Tuca i Bertie (3. sezon) - nowe odcinki

Westworld (4. sezon) - nowe odcinki

HBO Max filmy:

Baader-Meinhof

Bramkarz

Chłopcy z ferajny

Dingo

Dom ślimaków

Don kontra błyskawica

Drzemka

Flic Story

Garderobiany

Gernika. Prawdziwa historia

Gotowe do złożenia

Kamień, papier, nożyczki

Kraina chwały

Kryptozoo

Morderstwo w Orient Expressie

Mój brat to wampir

Myszka

Pielgrzymi

Piosenka dla Marii

Pogromcy duchów. Dziedzictwo

Północ – północny zachód

Przyjaciółki

Roy

Spider-Man: Bez drogi do domu

Tralala

Ukryte działania

Ul

Zabójcza broń

Zabójcza broń 2

Zabójcza broń 3

Zabójcza broń 4

Zamieniłam się na zmiany

Żywa

HBO Max dokumenty i programy:

Amerykański sen George'a Carlina

Bob Costas - nowe odcinki

Co się stało, Brittany Murphy?

Delphine: Tajemnicza księżniczka

Eyes on the Prize: Uświęcona ziemia

Kipchoge: Ostatni etap

Persona: Ciemna strona testów osobowości

Pokolenie naciągaczy

Poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywistości

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem (9. sezon) - nowe odcinki

Rządy superbohaterek

Sacristan: Wspomnienia aktora

Szóstka z Nebraski - nowe odcinki

HBO Max dla dzieci i familijne:

3stopy

Jowisz

Most do Terabithii

Odlotowe wyścigi (2. sezon) - nowe odcinki

Pocoyo

Scooby Doo na tropie Mumii

Scooby-Doo! Upiorna Gwiazdka

Tom i Jerry: super agenci

Totalna Porażka: Przedszkolaki - nowe odcinki

Victor i Valentino (2. sezon) - nowe odcinki

Zwariowane Melodie: Kreskówki - nowe odcinki

Obszerny katalog HBO Max – co warto obejrzeć?

Katalog HBO Max oferuje ponad 1500 tytułów – filmów, seriali i programów z gatunku reality. To zarówno klasyczne produkcje, najgłośniejsze filmy i seriale ostatnich lat, jak i premierowe tytuły.

Wśród dostępnych produkcji znajduje się pełna kolekcja Władcy Pierścieni czy Harry’ego Pottera czy też hity Christophera Nolana, Ridleya Scotta, Clinta Eastwooda albo Stanleya Kubricka. Są również nowości, takie jak Cry Macho, Psi Patrol Film, Kosmiczny Mecz: Nowa era, Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera, Mortal Kombat i Diuna.

HBO Max to także serialowe przeboje, takie jak Gra o tron, Czarnobyl, Detektyw, Rick i Morty, Przyjaciele, Fargo, Westowlrd, Sukcesja, Mr. Robot, The Knich, Dolina Krzemowa czy – z nowszych – Obsesja Eve, Billions, Snowfall, Batwoman, Superman i Lois albo Euforia.