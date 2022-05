Po debiucie w Dniu Kobiet serwis HBO Max na dobre już rozgościł się w Polsce i przyjął typowy dla takich usług schemat regularnych aktualizacji. Na użytkowników niemal codziennie czekają świeżutkie pozycje i dziś podsumujmy najciekawsze nowości z ostatnich dwóch tygodni.

Nowe seriale HBO Max: Zmowa i Miłość ponad czasem

Na wstępie powiedzmy to sobie wprost: ostatnie dwa tygodnie obyły się bez gorącej premiery na HBO Max. W żadnym razie nie oznacza to jednak, że nie ma niczego ciekawego do obejrzenia. Na miłośników seriali czeka na przykład Zmowa – brytyjski kryminał, którego mocnymi stronami są ciekawy scenariusz i ciężki klimat. Dla fanów fantasy z romansem w tle przygotowana została z kolei Miłość ponad czasem.

Są też, rzecz jasna, nowe odcinki popularnych seriali, takich jak (w kolejności alfabetycznej) All American, Barry, Dziecko, Gentleman Jack, Hacks, Miasto jest nasze, Młody Sheldon, Naomi, Stewardesa czy Tokyo Vice.

Filmowe premiery HBO Max – Wszystko w porządku, Przystanek Ziemia…

A jak sytuacja wygląda wśród filmowych nowości HBO Max? Szczególnie pozytywnie wyróżniają się te cztery produkcje: (komediodramat) Wszystko w porządku o matce, której świat wali się na głowę, (turecki dramat) Poświęcenie Hasana o sadowniku podejmującym walkę z firmą energetyczną, (węgiersko-słowacki dramat) Dzikie korzenie o 12-letniej córce próbującej zbudować więź z ojcem zwolnionym z więzienia oraz (ukraiński dramat) Przystanek Ziemia o trudach przetrwania okresu przedmaturalnego.

Sporo też pojawiło się ciekawych dokumentów. To przede wszystkim Nawalny – o opozycjoniście, któremu udało się przeżyć zamach na własne życie. Warto rzucić okiem także na biograficzny film TINA (naturalnie, o Tinie Turner) oraz na (niezwykle fascynujące) Sekretne życie drzew.

HBO Max seriale:

HBO Max filmy:

HBO Max dokumenty i programy:

HBO Max dla dzieci i familijne:

Poprzednie aktualizacje:

Schody otwierają listę majowych nowości HBO Max

HBO Max zajmuje coraz silniejszą pozycję wicelidera rynku VOD w Polsce. Przy takich premierach zupełnie nie może to dziwić. Jedną z najgorętszych nowości na maj jest serial kryminalny pod tytułem Schody. Jest to oparta na prawdziwej historii opowieść o Michaelu Petersonie (w tej roli niezawodny Colin Firth) i tajemniczej śmierci jego żony. W pozostałych rolach występują między innymi Toni Collette, Rosemarie DeWitt i Juliette Binoche, a jeśli to nie jest dla ciebie wystarczająca zachęta, to może średnia 7,5/10 w IMDb zdoła cię przekonać.

Oprócz tego w serwisie HBO Max premierę miały również nowe odcinki popularnych seriali takich jak Stewardessa, Tokyo Vice, Barry, Informator, Młody Sheldon, Lepsze życie czy Wampiry: Dziedzictwo.

Filmowe premiery HBO Max – Nie czas umierać i inne

Jeśli chodzi o filmy, to na tytuł najgorętszej nowości zasługuje chyba Nie czas umierać, czyli najnowsza odsłona serii z Jamesem Bondem. Jeśli dotąd nie było ci dane jej obejrzeć, to masz teraz dobrą okazję, by to nadrobić. Podobnie jak poprzednie filmy ze szpiegiem brytyjskiej MI6 w roli głównej – aż do Doktora No z 1962 roku. I lepiej zrobić to szybciej niż później, bo cała seria dostępna będzie tylko do 30 lipca.

Wśród pozostałych nowości filmowych odnajdujemy na przykład dwa ciepło przyjęte komediodramaty: argentyńsko-paragwajski Charlotte o aktorce, która u zmierzchu swojej kariery próbuje wymyślić siebie na nowo oraz duński Persona non grata z wyjątkowo zakręconą fabułą. Główną bohaterką jest tutaj kobieta, która wyrwała się z wioski i zamieszkała w Kopenhadze, gdzie napisała książkę o trudach swojego dzieciństwa i swojej ówczesnej prześladowczyni, która teraz zostaje żoną jej brata.

Księżyc, 66 pytań to z kolei francusko-grecki dramat o trudnej relacji córki z ojcem, a Punkt wrzenia – brytyjski thriller o tym, jak szefowi kuchni wali się wszystko, co może. To nie tylko niezwykle trzymający w napięciu film, ale też ciekawy przykład produkcji zrealizowanej na jednym ujęciu. Zakończmy natomiast intrygującym, wypełnionym akcją kryminałem pod tytułem Zabójczy koktajl – oto jego zwiastun:

HBO Max seriale:

HBO Max filmy:

HBO Max dokumenty i programy:

HBO Max dla dzieci i familijne:

Batman – tak gorącej premiery HBO Max jeszcze nie miało

Najnowszego zestawienia premier nie moglibyśmy zacząć od innego tytułu. To nie tylko największy hit wśród nowości HBO Max, ale też jeden z dobrych powodów, by zdecydować się na danie szansy temu serwisowi. Batman z Robertem Pattinsonem w tytułowej roli to (wręcz zaskakująco) dobry film z ciekawą historią, wiarygodnymi bohaterami i rewelacyjnym klimatem. Łukasz przyznał mu w recenzji maksymalną notę i nie był w tej ocenie osamotniony.

Kolejna odsłona historii Człowieka-Nietoperza to oczywiście niejedyna warta uwagi nowość w serwisie HBO Max. Mogą cię też zainteresować te dwa historyczne dramaty. Pierwszym jest niemiecka Godzina cienia o chrześcijańskim pisarzu Jochenie Klepperze, który w czasach wojny musi wybierać między karierą a małżeństwem z Żydówką. Drugim – polski Mistrz, w którym Piotr Głowacki wciela się w rolę Tadeusza „Teddy’ego” Pietrzykowskiego. To oparta na faktach historia pięściarza, który w obozie Auschwitz-Birkenau został symbolem nadziei na zwycięstwo.

Pozostałe filmowe premiery HBO Max to między innymi Śmierć Otara, Czynniki ludzkie i .Dog. Klikając tytuły na umieszczonej nieco niżej liście przeniesiesz się na stronę serwisu, gdzie dowiesz się więcej na ich temat.

Serialowe nowości HBO Max: Turysta, Dziecko i Miasto jest nasze

Przejdźmy tymczasem do seriali, gdzie również czeka na nas kilka mocnych tytułów. Między innymi Turysta o mężczyźnie, który w wyniku wypadku samochodowego zapomina kim jest. To także Dziecko – oryginalny miks komedii i horroru. Najcieplejsze recenzje zbiera natomiast miniserial Miasto jest nasze – o burzliwej historii Departamentu Policji Baltimore. Fabuła została oparta na powieści Justina Fentona.

Na koniec wypada też wspomnieć o dwóch kontynuacjach. Barry powrócił w trzecim sezonie, a Stewardessa – w drugim. Zwiastun tej drugiej produkcji możesz obejrzeć poniżej:

HBO Max seriale:

HBO Max filmy:

HBO Max dokumenty i programy:

HBO Max dla dzieci i familijne:

Finał Odwilży i serialowe premiery HBO Max

Od niczego innego nie moglibyśmy zacząć. Na HBO Max pojawiły się finałowe odcinki polskiego serialu Odwilż, który stał się olbrzymim hitem nie tylko w naszym kraju, lecz w całej Europie. Czas poznać ostatnie elementy układanki w wielkiej sprawie Katarzyny Zawiei, w którą rewelacyjnie wciela się Katarzyna Wajda.

A co oglądać po Odwilży? Cisza jest jedną z interesujących nowości HBO Max. To mocny, chorwacko-ukraiński kryminał z handlem dziećmi w tle. Na miłośników podobnych klimatów czeka również (niezwykle ciepło przyjęte) Tokyo Vice, osadzone w latach 90. i poświęcone korupcji w japońskiej policji.

Oczywiście pojawiły się też nowe odcinki najpopularniejszych seriali, takich jak Billions, Lepsze życie, Młody Sheldon, Obsesja Eve, Snowfall czy Wampiry: Dziedzictwo.

Filmowe nowości HBO Max: nie tylko dla fanów sci-fi

Przejdźmy tymczasem do filmów. Najgorętsze premiery HBO Max z ostatnich dwóch tygodni to trzy produkcje z szeroko rozumianego gatunku sci-fi. Przede wszystkim (niewymagający chyba przedstawienia) Legion Samobójców: The Suicide Squad. Poza tym – Reminiscencja z Hugh Jackmanem w roli człowieka, pozwalającego klientom raz jeszcze przeżyć dowolne wspomnienie oraz Escape Room: Najlepsi z najlepszych, a więc kontynuacja horroro-thrillera z 2019 roku.

Co jeszcze pojawiło się na HBO Max? Ano na przykład Maixabel (hiszpański dramat o wdowie, która zgadza się na spotkanie z zabójcą swojego męża), Swatka na tropie: W muzeum (kanadyjsko-amerykański kryminał na leniwe popołudnie) czy też Calais, mon amour (francuski dramat o trudnej miłości).

Poza tym jeszcze katalog HBO Max zasiliły klasyczne filmy o Batmanie i Supermanie. Nie lada ciekawostką może okazać się dokument Fantastyczne zwierzęta: Historia naturalna, a wartą sprawdzenia propozycją dla całej rodziny jest Piotruś Królik 2: Na gigancie. Poniżej znajdziesz wszystkie nowości z minionych dwóch tygodni.

HBO Max seriale:

HBO Max filmy:

HBO Max dokumenty i programy:

HBO Max dla dzieci i familijne:

Polska Odwilż i inne serialowe premiery HBO Max

Nowych odcinków doczekały się popularne seriale HBO Max, takie jak Billions, Lepsze życie, Obsesja Eve, Snowfall czy Superman i Lois. Nie obyło się też bez gorących premier, a jedną z nich niewątpliwie jest Odwilż. To nowy polski kryminał Xawerego Żuławskiego (twórcy Wojny polsko-ruskiej i reżysera pierwszej serii Diagnozy), a zarazem pierwszy serial Max Originals „made in Poland”. W kolejnych odcinkach obserwujemy śledztwo w sprawie morderstwa młodej kobiety, prowadzone przez pełną determinacji policjantkę Katarzynę Zawieję (w tej roli Katarzyna Wajda).

Kolejna serialową produkcją wartą uwagi jest DMZ. To osadzony w uniwersum DC serial sci-fi, zapraszający nas do niedalekiej przyszłości i rozdartej wojną Ameryki, by przedstawić opowieść o ratowniczce medycznej poszukującej zaginionego syna. Znacznie lżejszy jest serial Minx – komedia umiejscowiona w latach 70., opowiadająca o młodej feministce chcącej stworzyć pierwszy erotyczny magazyn dla kobiet. Nowością jest także Julia oparta na historii szefowej kuchni, Julii Child.

Mocne nowości filmowe – sprawdź je na HBO Max

Przejdźmy tymczasem do filmów, gdzie czeka na nas kilka mocnych premier. Zacznijmy od komedii: Miłość to miłość to miłość jest zbiorem trzech bardzo różnych opowieści o… miłości, a Wyprawa na Marsa przedstawia historię o studentach ruszających w podróż na skolonizowaną już Czerwoną Planetę, gdzie czekają na nich bliscy.

Z kolei dla miłośników horrorów w serwisie HBO Max przygotowano Sanktuarium oraz Obecność 3: Na rozkaz diabła. Warte obejrzenia są również nowości z gatunku dramat: belgijsko-hiszpańska Wolność oraz szwajcarska Dziewczyna i pająk. Poniżej znajdziesz zaś pełne listy premier z ostatnich dwóch tygodni…

HBO Max seriale:

HBO Max filmy:

HBO Max dokumenty i programy:

HBO Max dla dzieci i familijne:

Obszerny katalog HBO Max – co warto obejrzeć?

Katalog HBO Max oferuje ponad 1500 tytułów – filmów, seriali i programów z gatunku reality. To zarówno klasyczne produkcje, najgłośniejsze filmy i seriale ostatnich lat, jak i premierowe tytuły.

Wśród dostępnych produkcji znajduje się pełna kolekcja Władcy Pierścieni czy Harry’ego Pottera czy też hity Christophera Nolana, Ridleya Scotta, Clinta Eastwooda albo Stanleya Kubricka. Są również nowości, takie jak Cry Macho, Psi Patrol Film, Kosmiczny Mecz: Nowa era, Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera, Mortal Kombat i Diuna.

HBO Max to także serialowe przeboje, takie jak Gra o tron, Czarnobyl, Detektyw, Rick i Morty, Przyjaciele, Fargo, Westowlrd, Sukcesja, Mr. Robot, The Knich, Dolina Krzemowa czy – z nowszych – Obsesja Eve, Billions, Snowfall, Batwoman, Superman i Lois albo Euforia.