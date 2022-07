Po debiucie w Dniu Kobiet serwis HBO Max na dobre już rozgościł się w Polsce i przyjął typowy dla takich usług schemat regularnych aktualizacji. Na użytkowników niemal codziennie czekają świeżutkie pozycje i dziś podsumujmy najciekawsze nowości z ostatnich dwóch tygodni.

Czwarty sezon Westworld i inne serialowe premiery HBO Max

Najmocniejszą kandydatką do tytułu najgorętszej premiery HBO Max ostatnich dwóch tygodni niewątpliwie jest czwarta seria Westworld. Pierwsze z ośmiu odcinków, jakie złożą się na ten sezon, są już dostępne do obejrzenia i… zdecydowanie tego obejrzenia są warte. Produkcja powróciła w naprawdę wielkim stylu.

Na fanów science fiction czeka również inna ciekawa nowość, a jest nią serial zatytułowany Przez galaktykę. To historia więźniarek poszukujących drogi do Arkadii – raju, w którym mogłyby wreszcie być wolne. Wspomnijmy też o istotnej aktualizacji katalogu HBO Max, jaką stanowi paczka 15 sezonów Nie z tego świata.

Filmowe nowości HBO Max: Drobiazgi, Fam i Annette

Tym czasem przejdźmy do filmów. Na liście nowości HBO Max odnajdujemy bowiem takie tytuły jak Drobiazgi (o poszukiwaniu sensu życia), Na górze (o koszmarnym efekcie domina), Amparo (o korupcji i rozdzielonej rodzinie) czy też Fam (o młodych kobietach szukających swego miejsca na świecie).

Duża premierą jest także Annette – to muzyczny dramat romantyczny z elementami fantasy, o trudnej relacji komika i piosenkarki. Miłośników horrorów przyciągnąć może Cenzorka, a dla fanów kryminałów z romansem w tle przygotowano Krzyżówkowe zagadki: Śmiertelny zjazd.

Choć daleko im do miana nowości, warto też wspomnieć, że katalog HBO Max zasiliło kilka filmów o Spider-Manie (w tym trylogia Sama Raimiego), a także kreskówka Wonder Woman: Więzy krwi. Zwiastun tej ostatniej możesz zobaczyć poniżej:

HBO Max seriale:

HBO Max filmy:

HBO Max dokumenty i programy:

HBO Max dla dzieci i familijne:

Poprzednie aktualizacje:

Garść serialowych nowości w HBO Max: Goście, Portland Tower i inne

24 czerwca 2022: Na dobry początek przelećmy szybko przez serialowe premiery, a ostatnie dwa tygodnie przyniosły kilka naprawdę mocnych nowości na HBO Max. W sam raz na wakacje pojawiły się lekkie produkcje, takie jak Kroniki Gordity (o rodzinie próbującej zrealizować swój amerykański sen), Goście (o policjancie, który już w pierwszym dniu służby musi zmierzyć się z tajemniczą siłą nie z tego świata) czy też szalenie zwariowana animacja The Freak Brothers.

Jeśli jednak nie szukasz komedii, to sprawdź dramat Portland Tower ze sprawą tajemniczych zaginięć i zgonów w tle. Ten brytyjski miniserial zbiera niezłe oceny w recenzjach, podobnie jak Pani sprzątająca. To tytuł meksykańskiego kryminału o pracującej na dwa etaty matce śmiertelnie chorego chłopca, która otrzymuje zlecenie polegające na posprzątaniu… miejsca zbrodni.

Niesamowita historia Sam Bloom, Ojciec panny młodej - premiery HBO Max

Przejdźmy tymczasem do filmów, bo i tu jest ciekawie. Warta obejrzenia jest na przykład Przemytniczka o konflikcie tytułowej dystrybutorki alkoholu i młodej studentki prawa. Niesamowita historia Sam Bloom jest natomiast tematem wyróżnionego ośmioma nominacjami do AACTA dramatu biograficznego Penguin Bloom z Naomi Watts w roli głównej – obejrzyj na HBO Max.

Zdecydowanie lżejsze są nasze dwie kolejne propozycje na dobry początek wakacji. Pierwszą z nich jest familijna animacja Rodzina Addamsów 2, tym razem koncentrująca się na buncie dorastających dzieciaków. Jedną z najgorętszych nowości HBO Max jest natomiast Ojciec panny młodej – to komedia romantyczna o rodzinie, z którą najlepiej wychodzi się na zdjęciach.

Co poza tym. Warte uwagi są między innymi thrillery Zastępstwo oraz Czarna skrzynka, wojenny dramat Mrok, no i wreszcie Venom 2: Carnage, czyli najnowsza odsłona szalonej przygodówki z Tomem Hardym w tytułowej roli.

Na koniec wspomnijmy jeszcze o dwóch dokumentach. Perpetual Planet: Bohaterowie oceanów przedstawia historię naukowców, starających się ocalić podwodny ekosystem, a Szóstka z Nebraski stanowi próbę analizy mechanizmów, jakie zachodzą w ludzkiej pamięci, w kontekście głośnego morderstwa z 1985 roku.

HBO Max seriale:

HBO Max filmy:

HBO Max dokumenty i programy:

HBO Max dla dzieci i familijne:

Fantastyczne zwierzęta 3 otwierają listę filmowych nowości HBO Max

10 czerwca 2022: Jedną z najmocniejszych nowości HBO Max na przełomie maja i czerwca niewątpliwie jest amerykański miks horroru i thrillera pod tytułem Nie oddychaj 2. To jednak inna kontynuacja przyciągnie pewnie najwięcej widzów. Chodzi mianowicie o Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a, które dopiero co wyszły z kin. Choć opinie na temat tej produkcji są mocno podzielone, to fani czarodziejskiego uniwersum J.K. Rowling na pewno powinni ją sprawdzić.

Z kolei na miłośników azjatyckiego kina czeka historyczny dramat Cios Gensana, na dojrzałych fanów komedii romantycznych - Nowy kurs, na wielbicieli intrygujących opowieści - Przyszłość to samotne miejsce, a wśród nowości zasługujących na wzmiankę znajduje się również Niefortunny numerek lub szalone porno o naczucycielce, której sekstaśma wycieka do sieci.

Irma Vep i Blackout - serialowe premiery HBO Max

A co słychać wśród seriali? Oprócz kolejnych odcinków takich lubianych produkcji jak All American, Barry, Gentleman Jack, Komediantki, Miasto jest nasze, Stewardesa, Superman i Lois czy Wampiry: Dziedzictwo, pojawiły się również dwie duże nowości. Pierwszą z nich jest Blackout. Pod tym tytułem kryje się złożony z sześciu odcinków kryminał o awarii sieci energetycznej w całej Europie.

Drugą zaś amerykański komediodramat Irma Vep z Alicią Vikander (czyli aktualną Larą Croft) w roli głównej. To opowieść o amerykańskiej aktorce, która tak mocno wciela się w swoją bohaterkę, że rzeczywistość od wizji staje się trudna do odróżnienia...

Tak prezentuje się komplet nowości:

HBO Max seriale:

All American IV - nowe odcinki

Backstage - nowe odcinki

Barry III - nowe odcinki

Bez skazy

Blackout

Dziecko - nowe odcinki

Gentleman Jack II - nowe odcinki

Irma Vep

Komediantki - nowe odcinki

Kung Fu II - nowe odcinki

Mamuśka

Metalokalipsa

Miasto jest nasze - nowe odcinki

Miłość ponad czasem - nowe odcinki

Roswell, w Nowym Meksyku IV - nowe odcinki

Schody - nowe odcinki

Stewardesa II - nowe odcinki

Superman i Lois II - nowe odcinki

Trawka

Wampiry: Dziedzictwo IV - nowe odcinki

HBO Max filmy:

61*

Akademik

Amen.

Amores Perros

Balon

Bodyguard

Byłem prostym człowiekiem

Cios Gensana

Climax

Dom, który zbudował Jack

Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a

I że ci nię odpuszczę

Księżna

Lhamo and Skalbe

LOL

Niania w Nowym Jorku

Nie oddychaj 2

Niefortunny numerek lub szalone porno

Nowy kurs

Nowy początek

Oczy szeroko zamknięte

Przyszłość to samotne miejsce

Respect - Królowa Soul

Stone

Śniadanie na Plutonie

W pętli ryzyka i fantazji

Wściekłe psy

Zmagania

HBO Max dokumenty i programy:

Irina Times: Moja droga

Kryptonim Jane

Przebudzenie wiosny: Ci, których znałeś

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX - nowe odcinki

Przerwa z Sam Jay II - nowe odcinki

Robert Klein bez taryfy ulgowej

Zostań gwiazdą - nowe odcinki

HBO Max dla dzieci i familijne:

Jabłko i Szczypior - nowe odcinki

Między nami, misiaczkami

Tom i Jerry i Sherlock Holmes

Tom i Jerry: Czarnoksiężnik z krainy Oz

Tom i Jerry: Jak uratować smoka

Tom i Jerry: Magiczna fasola

Tom i Jerry: Misja na Marsa

Tom i Jerry: Robin Hood i jęgo księżna mysz

Victor i Valentino II - nowe odcinki

Zwariowane melodie: Maluchy w pieluchach - nowe odcinki

Nowe seriale HBO Max: Zmowa i Miłość ponad czasem

27.05.2022: Na wstępie powiedzmy to sobie wprost: ostatnie dwa tygodnie obyły się bez gorącej premiery na HBO Max. W żadnym razie nie oznacza to jednak, że nie ma niczego ciekawego do obejrzenia. Na miłośników seriali czeka na przykład Zmowa – brytyjski kryminał, którego mocnymi stronami są ciekawy scenariusz i ciężki klimat. Dla fanów fantasy z romansem w tle przygotowana została z kolei Miłość ponad czasem.

Są też, rzecz jasna, nowe odcinki popularnych seriali, takich jak (w kolejności alfabetycznej) All American, Barry, Dziecko, Gentleman Jack, Hacks, Miasto jest nasze, Młody Sheldon, Naomi, Stewardesa czy Tokyo Vice.

Filmowe premiery HBO Max – Wszystko w porządku, Przystanek Ziemia…

A jak sytuacja wygląda wśród filmowych nowości HBO Max? Szczególnie pozytywnie wyróżniają się te cztery produkcje: (komediodramat) Wszystko w porządku o matce, której świat wali się na głowę, (turecki dramat) Poświęcenie Hasana o sadowniku podejmującym walkę z firmą energetyczną, (węgiersko-słowacki dramat) Dzikie korzenie o 12-letniej córce próbującej zbudować więź z ojcem zwolnionym z więzienia oraz (ukraiński dramat) Przystanek Ziemia o trudach przetrwania okresu przedmaturalnego.

Sporo też pojawiło się ciekawych dokumentów. To przede wszystkim Nawalny – o opozycjoniście, któremu udało się przeżyć zamach na własne życie. Warto rzucić okiem także na biograficzny film TINA (naturalnie, o Tinie Turner) oraz na (niezwykle fascynujące) Sekretne życie drzew.

HBO Max seriale:

HBO Max filmy:

HBO Max dokumenty i programy:

HBO Max dla dzieci i familijne:

Schody otwierają listę majowych nowości HBO Max

HBO Max zajmuje coraz silniejszą pozycję wicelidera rynku VOD w Polsce. Przy takich premierach zupełnie nie może to dziwić. Jedną z najgorętszych nowości na maj jest serial kryminalny pod tytułem Schody. Jest to oparta na prawdziwej historii opowieść o Michaelu Petersonie (w tej roli niezawodny Colin Firth) i tajemniczej śmierci jego żony. W pozostałych rolach występują między innymi Toni Collette, Rosemarie DeWitt i Juliette Binoche, a jeśli to nie jest dla ciebie wystarczająca zachęta, to może średnia 7,5/10 w IMDb zdoła cię przekonać.

Oprócz tego w serwisie HBO Max premierę miały również nowe odcinki popularnych seriali takich jak Stewardessa, Tokyo Vice, Barry, Informator, Młody Sheldon, Lepsze życie czy Wampiry: Dziedzictwo.

Filmowe premiery HBO Max – Nie czas umierać i inne

Jeśli chodzi o filmy, to na tytuł najgorętszej nowości zasługuje chyba Nie czas umierać, czyli najnowsza odsłona serii z Jamesem Bondem. Jeśli dotąd nie było ci dane jej obejrzeć, to masz teraz dobrą okazję, by to nadrobić. Podobnie jak poprzednie filmy ze szpiegiem brytyjskiej MI6 w roli głównej – aż do Doktora No z 1962 roku. I lepiej zrobić to szybciej niż później, bo cała seria dostępna będzie tylko do 30 lipca.

Wśród pozostałych nowości filmowych odnajdujemy na przykład dwa ciepło przyjęte komediodramaty: argentyńsko-paragwajski Charlotte o aktorce, która u zmierzchu swojej kariery próbuje wymyślić siebie na nowo oraz duński Persona non grata z wyjątkowo zakręconą fabułą. Główną bohaterką jest tutaj kobieta, która wyrwała się z wioski i zamieszkała w Kopenhadze, gdzie napisała książkę o trudach swojego dzieciństwa i swojej ówczesnej prześladowczyni, która teraz zostaje żoną jej brata.

Księżyc, 66 pytań to z kolei francusko-grecki dramat o trudnej relacji córki z ojcem, a Punkt wrzenia – brytyjski thriller o tym, jak szefowi kuchni wali się wszystko, co może. To nie tylko niezwykle trzymający w napięciu film, ale też ciekawy przykład produkcji zrealizowanej na jednym ujęciu. Zakończmy natomiast intrygującym, wypełnionym akcją kryminałem pod tytułem Zabójczy koktajl – oto jego zwiastun:

HBO Max seriale:

HBO Max filmy:

HBO Max dokumenty i programy:

HBO Max dla dzieci i familijne:

Obszerny katalog HBO Max – co warto obejrzeć?

Katalog HBO Max oferuje ponad 1500 tytułów – filmów, seriali i programów z gatunku reality. To zarówno klasyczne produkcje, najgłośniejsze filmy i seriale ostatnich lat, jak i premierowe tytuły.

Wśród dostępnych produkcji znajduje się pełna kolekcja Władcy Pierścieni czy Harry’ego Pottera czy też hity Christophera Nolana, Ridleya Scotta, Clinta Eastwooda albo Stanleya Kubricka. Są również nowości, takie jak Cry Macho, Psi Patrol Film, Kosmiczny Mecz: Nowa era, Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera, Mortal Kombat i Diuna.

HBO Max to także serialowe przeboje, takie jak Gra o tron, Czarnobyl, Detektyw, Rick i Morty, Przyjaciele, Fargo, Westowlrd, Sukcesja, Mr. Robot, The Knich, Dolina Krzemowa czy – z nowszych – Obsesja Eve, Billions, Snowfall, Batwoman, Superman i Lois albo Euforia.