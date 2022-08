Po debiucie w Dniu Kobiet serwis HBO Max na dobre już rozgościł się w Polsce i przyjął typowy dla takich usług schemat regularnych aktualizacji. Na użytkowników niemal codziennie czekają świeżutkie pozycje i dziś podsumujmy najciekawsze nowości z ostatnich dwóch tygodni.

Ród smoka – jedna z najgorętszych nowości HBO Max w tym roku

Zestawienie najgorętszych nowości HBO Max z ostatnich dwóch tygodni nie mogłoby otworzyć nic innego. Absolutnym numerem jeden, bijącym rekordy popularności, a przy tym bardzo dobrze ocenianym, jest oczywiście Ród smoka. Serial, będący prequelem kultowej już Gry o tron, przedstawia historię rodu Targaryenów, spisaną wcześniej przez George’a R.R. Martina w książce Ogień i krew. Na IMDb ma średnią 9/10, co mówi chyba samo za siebie. Na zachętę zostawiam jednak rozszerzony zwiastun:

Filmowe premiery HBO Max: dla małych i dużych

Wśród filmów wyróżnić wypada przede wszystkim kilka komedii z różnych części Europy. Sprawdź choćby (niemieckie) Jedenaste: Znaj swojego sąsiada czy też (rumuńskie) #dogpoopgirl. To drugie szczególnie, bo to sprawnie napisana, wyreżyserowana i odegrana satyra na pokolenie wychowane w Internecie.

Jeśli chcesz się pośmiać, to może cię także zainteresować film Jackass Forever, choć oczywiście trzeba mieć świadomość, że jest to dość specyficzny humor i tytuł przeznaczony wyłącznie dla dorosłych. Całą rodzinę możesz za to zaprosić na seans, którego głównym bohaterem jest Clifford – Wielki czerwony pies.

Jeśli chodzi o filmowe premiery HBO Max, to na wzmiankę zasługują jeszcze: Skóra w ogniu (hiszpański dramat o wojennym fotoreporterze, którego bohaterstwo staje pod znakiem zapytania), Cud (międzynarodowy thriller o znikającej zakonnicy i poszukującej jej detektywie), Dzieci Katriny (amerykański dokument o młodych ludziach stających w obliczu naturalnej katastrofy) oraz Resident Evil: Witajcie w Racoon City, z którego zwiastunem już cię zostawiam…

A tak prezentuje się pełne zestawienie nowości:

HBO Max seriale:

Anarchiści - nowe odcinki

Branża (2. sezon) - nowe odcinki

Co robimy w ukryciu (4. sezon) - nowe odcinki

Fantastyczni przyjaciele - nowe odcinki

Miasto na wzgórzu (3. sezon) - nowe odcinki

Primal (2. sezon) - nowe odcinki

Próba generalna - nowe odcinki

Rap Sh!t - nowe odcinki

Roswell, w Nowym Meksyku (4. sezon) - nowe odcinki

Ród smoka

Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny - nowe odcinki

Westworld (4. sezon) - nowe odcinki

HBO Max filmy:

#dogpoopgirl

A orkiestra grała dalej

Ali

Cud

Czarna lista Hollywood

Gomorrah

Jedenaste: znaj sąsiada swego

Król komedii

Meduza

Nic nie mów

Poniedziałek

Resident Evil: Witajcie w Raccoon City

Sherlock i upiorna panna młoda

Skóra w ogniu

HBO Max dokumenty i programy:

Dzieci Katriny

Jackass Forever

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem (9. sezon) - nowe odcinki

HBO Max dla dzieci i familijne:

Clifford. Wielki czerwony pies

Craig znad Potoku - nowe odcinki

Masza i niedźwiedź - nowe odcinki

Tuca i Bertie (3. sezon) - nowe odcinki

Wujcio Dobra Rada - nowe odcinki

Poprzednie aktualizacje:

Najnowszy Spider-Man, młodzi Pogromcy Duchów i inne filmowe nowości HBO Max

Nie ma innej możliwości – przegląd nowości HBO Max z przełomu lipca i sierpnia musi otworzyć film Spider-Man: Bez drogi do domu. Najnowsza odsłona marvelowskiej opowieści z Tomem Hollandem w roli głównej zebrała naprawdę dobre recenzje i kto nie widział, ten może wreszcie nadrobić zaległości. (Na marginesie: wszystkie pozostałe części serii o Człowieku-Pająku znajdziesz już w serwisie Disney+).

Sporo osób zdecyduje się też pewnie na sprawdzenie filmu Pogromcy duchów. Dziedzictwo, kontynuującego historię sprzed lat. Choć przed premierą wiara w ten tytuł nie była szczególnie duża, ostatecznie efekt spotkał się z całkiem ciepłym przyjęciem. Teraz, w domowym zaciszu, możesz dać mu szansę.

Listę filmowych premier uzupełniają między innymi: (litewski thriller) Pielgrzymi, (hiszpańska komedia) Przyjaciółki, (irlandzki horror) Mój brat to wampir, (albański dramat) Ul, (brytyjski szort) Roy czy też (animowany dokument) Poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywistości. W bibliotece pojawiła się też klasyka (na przykład w postaci filmów Chłopcy z ferajny oraz Północ – północny zachód, jak również czterech części Zabójczej broni), a na wzmiankę zasługuje jeszcze biograficzny dramat Ukryte działania – o afro-amerykankach pracujących dla NASA w latach 50. i 60. ubiegłego wieku)

Są też serialowe premiery. Wśród nich: Morderca z Pembroke i nowe Słodkie kłamstewka

Przejdźmy tymczasem do seriali, bo tu także jest ciekawie. Wśród nowości znajdują się między innymi: (zbierający świetne recenzje brytyjski kryminał) Morderca z Pembroke, (idealny na leniwe popołudnia komediodramat) Love Spells, (intrygująca historia prezydenta Rooseveleta i Rondona) Gość z Ameryki oraz – przede wszystkim – Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny, a więc serial przedstawiający historię kolejnego pokolenia nastolatków prześladowanych przez A.

Co poza tym? Ano na przykład Amerykański sen George’a Carlina – dwuczęściowy dokument o jednym z najznakomitszych komików wszech czasów. Katalog serwisu wzbogacił także serial Downton Abbey (który lada dzień zniknie z Netfliksa), a wisienką na torcie jest drugi sezon serialu Branża.

A to już pełna lista nowości…

HBO Max seriale:

Anarchiści - nowe odcinki

Branża - 2. sezon

Co robimy w ukryciu (4. sezon) - nowe odcinki

Doll i Em

Downton Abbey

Fantastyczni przyjaciele - nowe odcinki

Fortitude

Gość z Ameryki

Irma Vep - nowe odcinki

Kraniec ziemi - nowe odcinki

Królowie wina

Love Spells

Miasto na wzgórzu - 3. sezon

Morderca z Pembroke

Nastoletnia Euthanasia

Primal (2. sezon) - nowe odcinki

Próba generalna - nowe odcinki

Rap Sh!t - nowe odcinki

Riviera

Robot Chicken - nowe odcinki

Rodzice - nowe odcinki

Roswell, w Nowym Meksyku (4. sezon) - nowe odcinki

Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny

Tuca i Bertie (3. sezon) - nowe odcinki

Westworld (4. sezon) - nowe odcinki

HBO Max filmy:

Baader-Meinhof

Bramkarz

Chłopcy z ferajny

Dingo

Dom ślimaków

Don kontra błyskawica

Drzemka

Flic Story

Garderobiany

Gernika. Prawdziwa historia

Gotowe do złożenia

Kamień, papier, nożyczki

Kraina chwały

Kryptozoo

Morderstwo w Orient Expressie

Mój brat to wampir

Myszka

Pielgrzymi

Piosenka dla Marii

Pogromcy duchów. Dziedzictwo

Północ – północny zachód

Przyjaciółki

Roy

Spider-Man: Bez drogi do domu

Tralala

Ukryte działania

Ul

Zabójcza broń

Zabójcza broń 2

Zabójcza broń 3

Zabójcza broń 4

Zamieniłam się na zmiany

Żywa

HBO Max dokumenty i programy:

Amerykański sen George'a Carlina

Bob Costas - nowe odcinki

Co się stało, Brittany Murphy?

Delphine: Tajemnicza księżniczka

Eyes on the Prize: Uświęcona ziemia

Kipchoge: Ostatni etap

Persona: Ciemna strona testów osobowości

Pokolenie naciągaczy

Poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywistości

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem (9. sezon) - nowe odcinki

Rządy superbohaterek

Sacristan: Wspomnienia aktora

Szóstka z Nebraski - nowe odcinki

HBO Max dla dzieci i familijne:

3stopy

Jowisz

Most do Terabithii

Odlotowe wyścigi (2. sezon) - nowe odcinki

Pocoyo

Scooby Doo na tropie Mumii

Scooby-Doo! Upiorna Gwiazdka

Tom i Jerry: super agenci

Totalna Porażka: Przedszkolaki - nowe odcinki

Victor i Valentino (2. sezon) - nowe odcinki

Zwariowane Melodie: Kreskówki - nowe odcinki

Próba generalna wśród serialowych nowości HBO Max na lipiec 2022

22 lipca 2022: 8,2 na Filmwebie i 9,2 na IMDb – Próba generalna zbiera wyśmienite oceny i niewątpliwie jest jedną z najmocniejszy kandydatek do tytułu najgorętszej premiery HBO Max ostatnich dwóch tygodni. W swojej komediowej produkcji Nathan Fielder bada, do czego jesteśmy gotowi, by zmniejszyć niepewność codziennego życia. Trudno to w kilku słowach wyjaśnić, ale oficjalny zwiastun robi to całkiem nieźle. Zobacz…

Wśród pozostałych nowości serialowych odnajdziesz na przykład osadzone w Niemczech z końcówki ubiegłego wieku Almost Fly z amerykańską armią i hip-hopem w tle, zwariowaną komedię pod tytułem Wycieczka, kryminał Złodziej, jego żona i kajak o małżeństwie, które próbuje wyjść na prostą poprzez sfingowanie śmierci czy też wreszcie Pogoń za miłością – dowcipny romans o przyjaciółkach dorastających tuż przez II wojną światową.

Dla nadrabiających zaległości przygotowano z kolei trzy tytuły. To: Ostry dyżur, Tajemnice Smallville i nieśmiertelny Alf.

Filmowe premiery HBO Max: Dom Gucci, Krwawy Księżyc i Z/wewnątrz

Jedną z najważniejszych spośród lipcowych premier filmowych w katalogu HBO Max jest Dom Gucci. Dramat przedstawiający historię rodziny stojącej za tą słynną marką modową spotkał się wprawdzie z mieszanymi opiniami, ale teraz możesz wyrobić sobie własną opinię.

Na liście nowości odnajdziesz też Lux Æterna (czyli kolejny pokręcony film Gaspara Noé), (niemiecki dramat historyczny) Fabian albo świat schodzi na psy, (dwuczęściowy komediodramat z pandemią COVID-19 w tle) Z/wewnątrz, (osobliwą mieszankę dramatu z horrorem) Krwawy Księżyc oraz (zaskakująco przyzwoity kryminał) Krzyżówkowe zagadki: Zginął-zgadula.

Na wielbicieli dokumentów czekają natomiast między innymi: Kraniec Ziemi o sportowcach próbujących przekraczać granice ludzkich możliwości oraz Zakazana pomarańcza, przybliżająca kontrowersje związane z premierą filmu Mechaniczna Pomarańcza w reżyserii Stanleya Kubricka.

HBO Max seriale:

Almost Fly

Birdgirl (2. sezon) - nowe odcinki

Domostwo

Irma Vep - nowe odcinki

Ostry dyżur

Parks and Recreation

Pogoń za miłością

Primal - nowe odcinki

Próba generalna

Przygody pierścienia

Rap Sh!t

Roswell, w Nowym Meksyku (4. sezon) - nowe odcinki

Szóstka z Nebraski - nowe odcinki

Tajemnice Smallville

Trzy żwawe Debry - nowe odcinki

Tuca i Bertie (3. sezon) - nowe odcinki

Westworld (4. sezon) - nowe odcinki

Wycieczka

Złodziej, jego żona i kajak

HBO Max filmy:

Czworo do pary

Dom Gucci

Fabian albo świat schodzi na psy

Godziny szczytu

Igraszki losu

Kanya

Krwawy Księżyc

Krzyżówkowe zagadki: Zginął-zgadula

Lux Æterna

Obiekt

Pani Henderson

Ty jesteś następna

Virus:32

Wszystko o mojej matce

Z/wewnątrz, część 1

Z/wewnątrz, część 2

Zabić Bin Ladena

HBO Max dokumenty i programy:

África en cinecicleta

Anarchiści

Fantastyczni przyjaciele

Kraniec Ziemi

Ku przepaści: Bóg, chciwość i kult Gwen Shamblin

Mikrokosmos

Nostromo: Sen niemożliwy Davida Leana

Pokój Peckinpaha

Przerwa z Sam Jay (2. sezon) - nowe odcinki

Zakazana pomarańcza

HBO Max dla dzieci i familijne:

Alf

Alf - świąteczny odcinek specjalny

Czarnoksiężnik z Oz

DC Super Hero Girls - nowe odcinki

Królikula - nowe odcinki

LEGO Scooby-Doo i Czarny Rycerz

Pociąg do nieskończoności - nowe odcinki

Czwarty sezon Westworld i inne serialowe premiery HBO Max

8 lipca 2022: Najmocniejszą kandydatką do tytułu najgorętszej premiery HBO Max ostatnich dwóch tygodni niewątpliwie jest czwarta seria Westworld. Pierwsze z ośmiu odcinków, jakie złożą się na ten sezon, są już dostępne do obejrzenia i… zdecydowanie tego obejrzenia są warte. Produkcja powróciła w naprawdę wielkim stylu.

Na fanów science fiction czeka również inna ciekawa nowość, a jest nią serial zatytułowany Przez galaktykę. To historia więźniarek poszukujących drogi do Arkadii – raju, w którym mogłyby wreszcie być wolne. Wspomnijmy też o istotnej aktualizacji katalogu HBO Max, jaką stanowi paczka 15 sezonów Nie z tego świata.

Filmowe nowości HBO Max: Drobiazgi, Fam i Annette

Tym czasem przejdźmy do filmów. Na liście nowości HBO Max odnajdujemy bowiem takie tytuły jak Drobiazgi (o poszukiwaniu sensu życia), Na górze (o koszmarnym efekcie domina), Amparo (o korupcji i rozdzielonej rodzinie) czy też Fam (o młodych kobietach szukających swego miejsca na świecie).

Duża premierą jest także Annette – to muzyczny dramat romantyczny z elementami fantasy, o trudnej relacji komika i piosenkarki. Miłośników horrorów przyciągnąć może Cenzorka, a dla fanów kryminałów z romansem w tle przygotowano Krzyżówkowe zagadki: Śmiertelny zjazd.

Choć daleko im do miana nowości, warto też wspomnieć, że katalog HBO Max zasiliło kilka filmów o Spider-Manie (w tym trylogia Sama Raimiego), a także kreskówka Wonder Woman: Więzy krwi. Zwiastun tej ostatniej możesz zobaczyć poniżej:

HBO Max seriale:

HBO Max filmy:

HBO Max dokumenty i programy:

HBO Max dla dzieci i familijne:

Garść serialowych nowości w HBO Max: Goście, Portland Tower i inne

24 czerwca 2022: Na dobry początek przelećmy szybko przez serialowe premiery, a ostatnie dwa tygodnie przyniosły kilka naprawdę mocnych nowości na HBO Max. W sam raz na wakacje pojawiły się lekkie produkcje, takie jak Kroniki Gordity (o rodzinie próbującej zrealizować swój amerykański sen), Goście (o policjancie, który już w pierwszym dniu służby musi zmierzyć się z tajemniczą siłą nie z tego świata) czy też szalenie zwariowana animacja The Freak Brothers.

Jeśli jednak nie szukasz komedii, to sprawdź dramat Portland Tower ze sprawą tajemniczych zaginięć i zgonów w tle. Ten brytyjski miniserial zbiera niezłe oceny w recenzjach, podobnie jak Pani sprzątająca. To tytuł meksykańskiego kryminału o pracującej na dwa etaty matce śmiertelnie chorego chłopca, która otrzymuje zlecenie polegające na posprzątaniu… miejsca zbrodni.

Niesamowita historia Sam Bloom, Ojciec panny młodej - premiery HBO Max

Przejdźmy tymczasem do filmów, bo i tu jest ciekawie. Warta obejrzenia jest na przykład Przemytniczka o konflikcie tytułowej dystrybutorki alkoholu i młodej studentki prawa. Niesamowita historia Sam Bloom jest natomiast tematem wyróżnionego ośmioma nominacjami do AACTA dramatu biograficznego Penguin Bloom z Naomi Watts w roli głównej – obejrzyj na HBO Max.

Zdecydowanie lżejsze są nasze dwie kolejne propozycje na dobry początek wakacji. Pierwszą z nich jest familijna animacja Rodzina Addamsów 2, tym razem koncentrująca się na buncie dorastających dzieciaków. Jedną z najgorętszych nowości HBO Max jest natomiast Ojciec panny młodej – to komedia romantyczna o rodzinie, z którą najlepiej wychodzi się na zdjęciach.

Co poza tym. Warte uwagi są między innymi thrillery Zastępstwo oraz Czarna skrzynka, wojenny dramat Mrok, no i wreszcie Venom 2: Carnage, czyli najnowsza odsłona szalonej przygodówki z Tomem Hardym w tytułowej roli.

Na koniec wspomnijmy jeszcze o dwóch dokumentach. Perpetual Planet: Bohaterowie oceanów przedstawia historię naukowców, starających się ocalić podwodny ekosystem, a Szóstka z Nebraski stanowi próbę analizy mechanizmów, jakie zachodzą w ludzkiej pamięci, w kontekście głośnego morderstwa z 1985 roku.

HBO Max seriale:

HBO Max filmy:

HBO Max dokumenty i programy:

HBO Max dla dzieci i familijne:

Obszerny katalog HBO Max – co warto obejrzeć?

Katalog HBO Max oferuje ponad 1500 tytułów – filmów, seriali i programów z gatunku reality. To zarówno klasyczne produkcje, najgłośniejsze filmy i seriale ostatnich lat, jak i premierowe tytuły.

Wśród dostępnych produkcji znajduje się pełna kolekcja Władcy Pierścieni czy Harry’ego Pottera czy też hity Christophera Nolana, Ridleya Scotta, Clinta Eastwooda albo Stanleya Kubricka. Są również nowości, takie jak Cry Macho, Psi Patrol Film, Kosmiczny Mecz: Nowa era, Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera, Mortal Kombat i Diuna.

HBO Max to także serialowe przeboje, takie jak Gra o tron, Czarnobyl, Detektyw, Rick i Morty, Przyjaciele, Fargo, Westowlrd, Sukcesja, Mr. Robot, The Knich, Dolina Krzemowa czy – z nowszych – Obsesja Eve, Billions, Snowfall, Batwoman, Superman i Lois albo Euforia.