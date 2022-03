Przyglądamy się nowościom dostępnym w usłudze Netflix w języku polskim. Podsumowujemy najciekawsze premiery ostatnich tygodni – zarówno fabularne, jak i dokumentalne. Oto najnowsze seriale, filmy i animacje z lektorem, napisami i dubbingiem.

Zasoby Ludzkie i Krakowskie potwory – co nowego na Netflix?

Drugi sezon serialu Bridgertonowie oraz zupełnie nowy Wiecznie zagubiony i spragniony miłości – to niektóre spośród najgorętszych premier ostatnich dwóch tygodni. Katalog Netflix wzbogacił się również o Zasoby Ludzkie – animowany sitcom, będący spin-offem rewelacyjnego Big Mouth.

Najwięcej emocji budzą jednak zdecydowanie Krakowskie potwory – ta polska produkcja fantasy to mocna kandydatka do tytułu najważniejszej premiery Netflix ostatnich dni. To wciągająca opowieść, mocno inspirowana słowiańskimi legendami. Gorąco polecamy, o czym zresztą możesz przeczytać w naszej recenzji.

Filmowe nowości Netflix: polskie i niepolskie

Pozostańmy wśród polskich produkcji, ale przejdźmy już do filmów. Wśród nich czeka na przykład Koniec świata czyli Kogel Mogel 4 – kolejna odsłona serii Ilony Łepkowskiej. Recenzenci mówią, że jeszcze jeszcze gorsza niż trzecia – tak zła, że aż warta polecenia. Szczerze warta polecenia jest natomiast komedia kryminalna Najmro. Kocha, kradnie, szanuje z Dawidem Ogrodnikiem w roli peerelowskiego złodzieja, który uciekł z więzienia 29 razy.

I kolejna komedia – Czarne oczy Marilyn to dziwaczna włoska produkcja, która coś w sobie ma. Podobnie jak Ruby na ratunek – kanadyjski dramat familijny o policjancie i jego psiaku ze schroniska.

Jeśli rozglądasz się jednak za czymś mocniejszym, to może przypadnie ci do gustu Prezent od losu – amerykański thriller o miliarderze i człowieku, który postanawia go okraść. Interesującą premierą jest również Czarny Krab z Noomi Rapace w roli głównej. To historia o szóstce żołnierzy mających przed sobą niebywale groźną misję, której doprowadzenie do końca może jednak dać kres wielkiej wojnie.

Walka z lodem, Projekt Adam i inne filmowe nowości Netflix

Jest rok 1909. Duńska ekspedycja próbuje udowodnić Amerykanom, że Grenlandia nie jest złożona z dwóch kawałków. Choć dziś wydaje się to oczywiste, wcale nie było to proste zadanie. Właśnie temu poświęcona jest Walka z lodem – duńsko-islandzka produkcja z pogranicza dramatu i przygodówki. To jedna z najciekawszych nowości Netflix na początku marca, obok takich tytułów jak Cienie pod powiekami (wojenny dramat o przypadkowym bombardowaniu Kopenhagi), Wyjazd na weekend (o tajemniczej ucieczce przyjaciółki) czy Niewidzialna nić (o tematyce LGBTQ i znaczeniu rodziny).

Kolejny dwiema premierami, którymi sporo osób może się zainteresować, są Piraci: Ostatni królewski skarb oraz Projekt Adam. Obie to przygodowe komedie – pierwsza stanowi kontynuację koreańskiego hitu sprzed ośmiu lat, druga zaś jest familijnym science fiction z Ryanem Reynoldsem w roli pilota podróżującego w czasie. Za tę produkcję odpowiada spora część ekipy tworzącej wcześniej film Free Guy.

Na miłośników polskiego kina również czekają mocne premiery. Przede wszystkim: Bo we mnie jest seks – muzyczny komediodramat zainspirowany historią Kaliny Jędrusik, w którą doskonale wciela się tu Maria Dębska. Na uwagę zasługuje również Moje wspaniałe życie z Agatą Buzek w roli kobiety prowadzącej podwójne życie.

Serialowe premiery Netflix: Układanka, Koszmarny lokator i He-Man po raz drugi

A co na nas czeka wśród seriali? To między innymi Strażnicy Sprawiedliwości – superbohaterska animacja w komediowej konwencji. Na listę wartych obejrzenia produkcji wpisalibyśmy też: (turecki kryminał) O północy w Pera Palace, (fabularyzowany dokument) Koszmarny lokator oraz (amerykański kryminał) Układanka o 30-latce odkrywającej mroczne sekrety swojej rodziny.

Oprócz tego w czwartym sezonie powróciła Formuła 1: Jazda o życie, w szóstym – Outlander, a w drugim – He-Man i Władcy Wszechświata, z którego to zwiastunem już cię zostawiamy…

Niesforne nastolatki i powracający Wikingowie – nowości Netflix

25 lutego 2022: Piątka niesfornych nastolatków musi zostać w klasie po lekcjach. Choć na pozór są zupełnie różni, to szybko okazuje się, że wiele ich łączy. Dochodzą też do wniosku, że „Ktoś z nas kłamie”, a w tle pojawia się tajemnicza sprawa zabójstwa. Tak pokrótce przedstawia się fabuła najnowszego, złożonego z 8 odcinków serialu współtwórcy Szkoły dla elity. To jedna z najgorętszych serialowych nowości Netflix w lutym.

O tytuł tej najważniejszej premiery Netflix z ostatnich dwóch tygodni powalczyć może również serial Wikingowie: Walhalla. To kontynuacja megahitu, osadzona sto lat po wydarzeniach przedstawionych w oryginalnych Wikingach. Zupełnie nowi bohaterowie i wciągająca opowieść Jeba Stuarta. Już teraz obejrzyj zwiastun i przygotuj się na seans – potrzebujesz na niego około 7 godzin.

Z kolei drugich sezonów doczekały się seriale Młody Wallander oraz Siły Kosmiczne. Szczególnie ten drugi spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem. Zwariowana komedia z genialnym Steve’em Carellem bawi jeszcze bardziej niż w pierwszej odsłonie. To trzeba zobaczyć!

Filmowe premiery Netflix. Stawkę otwiera Teksańska masakra piłą mechaniczną

Spójrzmy tymczasem na listę filmowych nowości, na której czeka kilka naprawdę mocnych tytułów. To przede wszystkim zupełnie nowa Teksańska masakra piłą mechaniczną. Zebrała dużo gorsze recenzje niż oryginał, ale dla miłośników gatunku i tak może to być pozycja obowiązkowa.

Co jeszcze warto obejrzeć? Na liście premier odnajdujemy też na przykład belgijsko-francuski thriller Bez wytchnienia o skorumpowanym policjancie, do którego zaczynają napływać pogróżki. Włoski horror Nie zabijaj mnie to kolejna ciekawostka – o dziewczynie wracającej do życia w świecie, którego nie zna. Pojawił się też amerykański kryminał fantasy zatytułowany Pięść zemsty – to opowieść o płatnym zabójcy dysponującym supermocami.

Na koniec dwie propozycje dla całej rodziny. Pierwszą jest Inwazja kórlików: Misja na Marsa. Drugą zaś serial oparty na jednej z najbardziej intrygujących gier ostatnich lat, mianowicie: Cuphead. Jego polski tytuł brzmi Filuś i Kubuś.

Szukasz nowości na Netflix? Te najgorętsze to Murderville i Kim jest Anna?

11 lutego 2022: W serialu będącym jedną z najgłośniejszych nowości Netflix w ostatnich tygodniach, wraz z ambitną dziennikarką spróbujemy dowiedzieć się, Kim jest Anna Delvey. To dramat poświęcony królowej Instagrama, podającej się za spadkobierczynię ogromnej fortuny. Czy stanowi ucieleśnienie wizji amerykańskiego snu, czy też jest genialną oszustką?

Ciekawie zapowiada się również komedia kryminalna Murderville, w której Will Arnett wciela się w ekscentrycznego detektywa rozwiązującego sprawę serii zabójstw. Co ciekawe, produkcja jest w dużej mierze improwizowana, a w pozostałych rolach występują zaproszeni goście, tacy jak Conan O’Brien, Kumail Nanjiani, Ken Jeong czy Sharon Stone.

Podtrzymujący dobrą passę Koreańczycy zapraszają nas z kolei na seans z Bulgasal: Nieśmiertelni. To intrygująca opowieść o człowieku skazanym na nieśmiertelność, który od 600 lat próbuje odzyskać swoją duszę. Listę serialowych nowości uzupełniają kontynuacje, a konkretnie drugie sezony takich produkcji jak Mroczne pożądane, Raising Dion i Słodkie magnolie.

Bigbug, Oszust z Tindera i inne – przeglądamy filmowe premiery Netflix

Jeśli chodzi o filmowe premiery Netflix, to zestaw otwiera nie lada ciekawostka. Jest nią francuska komedia sci-fi pod tytułem Bigbug. Wielokrotnie nagradzany reżyser Jean-Pierre Jeunet zabiera nas w podróż do roku 2045, w którym sztuczna inteligencja zapanowała nad światem…

Niemiecki horror młodzieżowy Przywilej, indyjski thriller komediowy Endless Loop, historyczny dramat wojenny Moja przyjaciółka Anne Frank, familijna komedia romantyczna Wysoka dziewczyna 2, fantastyczny dramat anime Child of Kamiari Moth oraz polska komedia młodzieżowa Pod wiatr to kolejne nowości, jakie można znaleźć na lutowej liście.

Być może znajdą się też chętni, by obejrzeć kryminalny film dokumentalny, zatytułowany Oszust z Tindera. To historia uwodziciela, który wyłudził od swoich ofiar miliony dolarów. Zwiastun tej produkcji znajdziesz poniżej, a jeszcze niżej – pełne listy nowości.

