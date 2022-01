Co nowego na Netflix

Przyglądamy się nowościom dostępnym w usłudze Netflix w języku polskim. Podsumowujemy najciekawsze premiery ostatnich tygodni – zarówno fabularne, jak i dokumentalne. Oto najnowsze seriale, filmy i animacje z lektorem, napisami i dubbingiem.

Matka/Android i inne głośne premiery Netflix na początku 2022 roku

W recenzjach wypada raczej przeciętnie (żeby nie powiedzieć: słabo). Mimo to szybko stał się pierwszym dużym hitem Netflix w 2022 roku, detronizując (udane z kolei) Nie patrz w górę. Być może wynika to z opisu, który brzmi całkiem zachęcająco – oto bowiem w swoim debiucie reżyserskim Mattson Tomlin serwuje nam dystopijną opowieść o międzyludzkich więziach z buntem maszyn w tle. Cóż, możesz samodzielnie sprawdzić film Matka/Android (jeśli po kilkunastu minutach seansu wciąż będzie ci się podobać, może to być coś dla ciebie – w innym razie odpuść).

Niezbyt ciepło przyjęte zostały także inne spośród nowości Netflix z początku 2022 roku, a są to między innymi filmy Bez wahania (thriller o autorce kryminałów, która ma okazję sprawdzić swoje teorie w praktyce) czy Odludzie (horror o walce… ze strachem). Żeby jednak nie było tak negatywnie, to są też perełki. Jedną z nich jest Ksero – indonezyjski dramat społeczny z elementami thrillera. Całkiem niezłe oceny zbiera również polska komedia sensacyjna Jak pokochałam gangstera, luźno nawiązująca do historii „Nikosia”.

Nowe seriale Netflix. Styczeń 2022 roku przynosi kilka ciekawych historii

To może coś ciekawego czeka na nas wśród seriali? Okazuje się, że jak najbardziej tak. Archiwum 81 to dramat sci-fi o archiwiście angażującym się w dawno zapomniane śledztwo, Dom to animowana komedia pełna czarnego humoru, Dark Black Eyes to kryminał o hierarchii społecznej i uczuciach, a Dziennikarka to thriller o nieugiętej dziennikarce, biorącej na warsztat sprawę rządowego skandalu korupcyjnego.

Jeśli to wciąż nic dla ciebie, to może zainteresują cię kontynuacje. Miłośników kryminałów może na przykład zainteresować trzeci sezon Undercover, a fanów słodko-gorzkich opowieści (i Ricky’ego Gervaisa) – trzeci sezon After Life. Z jego zwiastun teraz cię zostawiam, a pod nim znajdziesz kompletny wykaz nowości Netflix z pierwszych dwóch tygodni 2022 roku.

Netflix seriale:

Netflix filmy:

Netflix dokumenty i programy:

Netflix dla dzieci:

Poprzednie aktualizacje:

The Silent Sea i Nie patrz w górę – co warto obejrzeć na Netflix?

31 grudnia 2021: W czwartym sezonie powrócił serial Cobra Kai, a w drugim – Emily w Paryżu. Skupmy się jednak na tytułach walczących o miano najgorętszej premiery Netflix w samej końcówce grudnia. Wśród seriali rywalizują trzy tytuły: Niespokojni ludzie to pogodny miks komedii i kryminału, Dziewczyna z Oslo jest 10-odcinkowym thrillerem o matce próbującej uwolnić uprowadzoną córkę, a The Silent Sea to koreańskie science fiction z księżycową misją w tle. Zwiastun tego ostatniego możesz zobaczyć poniżej.

Pozostańmy przy „kosmicznych” tematach, bo absolutnie jedną z najgorętszych nowości Netflix w grudniu jest film Nie patrz w górę – satyra na współczesną rzeczywistość medialną, połączona z katastroficznym kinem sci-fi. Z jednej strony zabawna, z drugiej dołująca opowieść o tym, jak mogłoby wyglądać ostrzeganie społeczeństwa przed kometą pędzącą prosto w stronę Ziemi. Dużym atutem jest też obsada, w której znajdują się między innymi Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence i Meryl Streep. Polecamy, choć na pewno nie wtedy, gdy szukasz czegoś, by się „odmóżdżyć”.

Ostatnie nowości Netflix w tym roku

Tak na szybko przejrzyjmy też pozostałe nowości filmowe przygotowane na końcówkę roku. To między innymi Lulli (komedia romantyczna o studentce medycyny, która zaczyna słyszeć cudze myśli), Godziny ciszy (thriller o prywatnym detektywie, który nagle staje się głównym podejrzanym) czy też Dziewczyna w żółtej bluzie (oparty na faktach kryminał o porwanym uciekinierze). Warto również rzucić okiem na familijne produkcje: Hilda i Władca gór to fantastyczna animacja o dziewczynie, która przemieniła się w trolla, a Gump: Pies, który nauczył ludzi żyć to film, którego tytuł mówi właściwie wszystko.

Sporo też pojawiło się dokumentów, więc miłośnicy tego gatunku mają z czego wybierać. Ci, którym spodobała się kontynuacja serialu na motywach sagi Andrzeja Sapkowskiego, mogą zdecydować się również na obejrzenie programu Jak powstawał Wiedźmin: Sezon 2. Świetnym sposobem na pożegnanie tego roku może być zaś seans z Giń, 2021! – dokumentem, który w zabawny sposób podsumowuje to, co działo się w ciągu minionych dwunastu miesięcy…

Netflix seriale:

Netflix filmy:

Netflix dokumenty i programy:

Netflix dla dzieci i familijne:

Drugi sezon Wiedźmina i inne serialowe nowości Netflix

17 grudnia 2021: Nie możemy zacząć inaczej, bo absolutnie najciekawszą z serialowych nowości Netflix jest Wiedźmin powracający w drugim sezonie. Na tę część składa się osiem około godzinnych odcinków, które przypadły do gustu nawet wybrednemu Andrzejowi Sapkowskiemu, a więc twórcy tego niepowtarzalnego uniwersum.

Oprócz tego swoją premierę miała Szkoła dla elity – krótkie historie: Phillipe Caye Felipe. Do tego zadebiutował 3. sezon Titans, a komiczny Supermarket doczekał się sezonu numer sześć.

A do tego… Niewybaczalne, Niewidzialny człowiek oraz Dawid i Elfy

Sandra Bullock w roli kobiety mierzącej się z odrzuceniem przez społeczeństwo po tym jak wyszła z więzienia. To króciutki opis filmu Niewybaczalne – najgorętszej filmowej premiery Netflix ostatnich dni.

Oczywiście jednak nie jedynej. Bo odnajdujemy na liście także takie tytuły jak To była ręka Boga (słodko-gorzki dramat włoskiej produkcji), Dwa (miks thrillera i horroru o dwójce nieznajomych, którzy budzą się ze zszytymi ze sobą ciałami) czy też Niewidzialny człowiek (nowa wersja słynnej historii, tym razem z Elisabeth Moss – a więc odtwórczyni głównej roli w Opowieści podręcznej – na pierwszym planie).

Okres świąteczny to też czas, w którym pojawiają się nowe filmy familijne – w sam raz na leniwe popołudnie spędzone w rodzinnym gronie. Szczególnie warto rzucić okiem na dwa – Dzika ekipa to sympatyczna animacja muzyczna o zwierzakach uciekających z zoo, a Dawid i Elfy to fantastyczna przygodówka o próbach ratowania magii Świąt, co ciekawe polskiej produkcji.

Netflix seriale:

Netflix filmy:

Netflix dokumenty i programy:

Netflix dla dzieci i familijne:

Zagubieni w kosmosie docierają do finału. Są też nowe seriale

3 grudnia 2021: Przegląd nowości Netflix z przełomu listopada i grudnia rozpocznijmy od seriali, a konkretnie od ich kontynuacji. Doczekaliśmy się premiery drugiej części piątego sezonu serialu Dom z Papieru. W piątej serii powróciła również komedia Nie ma jak w rodzinie. Nas jednak najbardziej cieszy fakt, że Zagubieni w kosmosie dorobili się serii numer trzy, stanowiącej finał tej opowieści…

W katalogu usługi zadebiutowały również zupełnie nowe seriale. Najgorętszym z nich jest kryminał zatytułowany Szczera prawda, w którym Kevin Hart i Wesley Snipes nakłaniają do rozmyślań nad tym, jak wiele można zrobić, by uchronić swoje osiągnięcia. Na brak widzów na pewno nie będzie też narzekać belgijski thriller Kojoty o obozowiczach rozpoczynających niebezpieczną przygodę życia. Wśród nowości jest też Nisser – duński dramat z elementami fantasy i Bożym Narodzeniem w tle.

Pozostańmy przy temacie Świąt, ale przejdźmy już do filmów. Końcówka roku zawsze przynosi premiery tego typu i nie inaczej jest tym razem. W tym okresie warto obejrzeć na przykład (komedię romantyczną) Świąteczny zamek czy też (przygodową animację) Rudzik Rudzia. Numerem jeden na tegoroczne Święta może być natomiast Chłopiec zwany Gwiazdką – familijny film fantasy, który bawi i wzrusza.

Filmowe premiery Netflix: kRaj, Poobijana i Psie pazury

Idźmy dalej. Miłośnicy polskiego kina z pogranicza komedii i dramatu mogą wpisać na swoją listę „do obejrzenia” kRaj, za który odpowiada między innymi Maciej Ślesicki. Wielbiciele chińskich animacji być może zdecydują się na to, by obejrzeć przygodówkę zatytułowaną Zielony wąż. Na fanów dramatów sportowych z kolei czeka Poobijana z Halle Berry w roli okrytej złą sławą zawodniczki MMA.

Jeśli trafia do ciebie francuskie poczucie humoru, to spodobać może ci się komedia Rozpieszczone bachory, a miłośników fińskich kryminałów zainteresuje pewnie Miasteczko na granicy: Krwawe murale. Zdecydowanie najgorętszą spośród filmowych premier Netflix jest jednak western Psie pazury z romantyczną historią w tle. W rolach głównych: Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons i Kirsten Dunst.

Kolejne nowości to (romantyczny komediodramat o swatce, której nieprędko do zamążpójścia) Emma, (hiszpański kryminał o ofierze biorącej sprawy w swoje ręce) Buntownicy, (przygodowa animacja ze wspinaczką na Mount Everest w tle) Szczyt bogów oraz (horror sci-fi o wyspie, na której spełniają się najbardziej koszmarne marzenia) Wyspa Fantazji.

Netflix seriale:

Netflix filmy:

Netflix dokumenty i programy:

Netflix dla dzieci i familijne: