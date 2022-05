Co nowego na Netflix

Przyglądamy się nowościom dostępnym w usłudze Netflix w języku polskim. Podsumowujemy najciekawsze premiery ostatnich tygodni – zarówno fabularne, jak i dokumentalne. Oto najnowsze seriale, filmy i animacje z lektorem, napisami i dubbingiem.

Miłość, śmierć, roboty, prawnik i wampir – serialowe nowości Netflix w maju

Maj to miesiąc, w którym wiele hitowych seriali powraca na Netflix w nowych odsłonach. Na przykład Pracujące mamy doczekały się szóstej serii, a Kto zabił Sarę? – trzeciego sezonu. Przede wszystkim jednak możemy wreszcie obejrzeć 9 kilkunastominutowych animacji składających się na trzecią część antologii Miłość, śmierć i roboty.

Jednak netfliksowe premiery to nie tylko kontynuacje. Wśród nowości znalazł się na przykład chilijski thriller 42 dni w mroku o Cecilii poszukującej swojej zaginionej siostry i mierzącej się z wieloma przeciwnościami losu. Z kolei miłośnicy anime mogą skusić się na przygodowy serial pod tytułem Wampir w ogrodzie. Bardzo dobre recenzje zbiera również Prawnik z lincolna oparty na powieści Ołowiany wyrok Michaela Connely’ego.

Filmowe premiery Netflix: od Ghost in the Shell do Cyberpiekła

Spośród filmowych nowości Netflix na pewno warto wyróżnić Ghost in the Shell: SAC_2045 – Zrównoważona wojna. To oparta na pierwszym sezonie serialu SAC_2045 pełnometrażowa animacja, której reżyserem jest uznany japoński reżyser Michihito Fujii.

Kolejne majowe premiery to (melodramat) Toskania o miłości i o tym, co w życiu ważne, (komedia romantyczna) Perfekcyjne połączenie o importerce win zakochującej się w twardzielu z prowincji, (komedia) Powrót do liceum o 37-latce, która po 20 latach spędzonych w śpiączce wraca do liceum, by zostać królową balu oraz (niewymagający raczej przedstawienia) Jackass 4.5. Najgłośniejszą nowością jest jednak Krime Story. Love Story – polska komedia gangsterska twórców Procederu.

Sporo też pojawiło się dokumentów. Szczególnie na uwagę zasługuje Nasz ojciec o skandalu, którego głównym bohaterem był lekarz zajmujący się leczeniem bezpłodności. Przede wszystkim jednak zachęcamy do obejrzenia filmu Cyberpiekło: Jak ujawniono internetowy koszmar – o tym, jak rozpracowano siatkę internetowych przestępców seksualnych.

7 żyć Lei, Nowy Eden i Clark – najgorętsze premiery Netflix z przełomu kwietnia i maja

6 maja 2022: Ostatnie dwa tygodnie obfitowały w świetne seriale w usłudze Netflix. Wśród najgorętszych nowości znajduje się kryminalny dramat fantasy pod tytułem 7 żyć Lei o dziewczynie budzącej się w latach 90. i siedmiokrotnie zmieniającej ciało, aby rozwiązać pewną tajemnicę… Ciekawie zapowiada się również Nowy Eden – dramat z elementami sci-fi, którego bohaterowie wybierają się na bezludną imprezę. To, co ma być szaloną imprezą zamienia się w coś zupełnie innego.

Jeśli masz ochotę na coś lżejszego, to sprawdź Pentawerat. Pod tym tytułem kryje się serial komediowy o kanadyjskim reporterze i tajnym stowarzyszeniu rządzącym światem. Jedną z najmocniejszych premier jest natomiast Clark – komedia kryminalna, której głównym bohaterem jest Clark Olofsson, a więc niesławny gangster, którego zbrodnie zrodziły termin „syndrom sztokholmski”.

Co poza tym? Serial Trzy metry nad niebem powrócił w trzecim sezonie, pojawiły się ostatnie odcinki siódmego sezonu Grace i Frankie, a do tego zadebiutowała druga część czwartego sezonu rewelacyjnego Ozark. Ze zwiastunem tego ostatniego właśnie cię zostawiam…

Filmowe nowości Netflix – to warto obejrzeć

Filmowych nowości Netflix przygotował wiele, ale niewiele jest takich, które jakoś szczególnie są godne uwagi. Wśród nielicznych tytułów zasługujących na wzmiankę znajdują się: Bubble (japońskie anime z akcją w Tokio zmienionym w plac zabaw dla młodych sierot), Thar (bollywoodzki thriller o tajemniczym zbrodniarzu i ścigającym go niemłodym policjancie) oraz Obława w Silverton (dramat z RPA z nieudaną akcją sabotażową podczas walki z apartheidem w tle).

Redaktorski obowiązek każe mi też niestety wspomnieć o premierze filmu 365 dni: Ten dzień, ale poszukującym miłosnych historii poleciłbym raczej Bezsenność we dwoje. To amerykański melodramat o beztroskim, nastoletnim życiu i głęboko skrywanych marzeniach.

Sporo nowości czeka także na miłośników dokumentów. Wśród nich znajdują się Dzieci dzikich zwierząt – seria przedstawiająca drogę ku dorosłości uroczych przedstawicieli fauny…

Jeśli chodzi o dokumentalne premiery Netflix, to jedną z najważniejszych jest film Tajemnice Marilyn Monroe: Nieznane nagrania. To próba odkrycia sekretów związanych ze śmiercią tytułowej ikony kina.

Zachowaj spokój najważniejszą premierą Netflix ostatnich dni

22 kwietnia 2022: Zachowaj spokój to tytuł najnowszego polskiego serialu oryginalnego, który zasilił katalog serwisu Netflix. To kryminał, którego fabuła oparta została na powieści Harlana Cobena, lecz dostosowana do polskich realiów. Historia chłopaka znikającego po śmierci kolegi zbiera póki co bardzo pozytywne oceny. Plusem na pewno jest też obsada, którą swoją obecnością uświetniają Magdalena Boczarska, Leszek Lichota, Agnieszka Grochowska czy Grzegorz Damięcki.

Gorące serialowe premiery Netflix

Co jeszcze warto obejrzeć? Wśród serialowych nowości Netflix odnajdujemy też takie produkcje jak (turecki dramat) Yakamoz S-245 z tajemniczą katastrofą w tle, (indyjski dramat) Mai: A Mother's Rage o matce, która w żałobie zmienia się w mścicielkę czy też (hiszpański dramat) Dziedzice ziemi z akcją osadzoną w XIV-wiecznej Barcelonie.

Kontynuujmy wyliczankę. Na liście premier odnajdujemy bowiem także W celi (brytyjsko-amerykański dramat o przyjaźni i nabieraniu pewności siebie) oraz Jutro (koreański dramat o pół-człowieku pół-duchu). Mocną nowością jest również (amerykańska) Anatomia skandalu o kobietach walczących o prawdę.

Poza tym w szóstym sezonie powrócił serial Zadzwoń do Saula, a w drugim – Russian Doll. Zwiastun tej ostatniej produkcji możesz obejrzeć poniżej:

A co ciekawego znajdziemy wśród filmowych nowości Netflix?

Podobnie jak w przypadku seriali, tak i listę filmowych nowości niech otworzy polska produkcja. Jest nią mianowicie komedia romantyczna pod tytułem 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach z Alicją Bachledą-Curuś i Mikołajem Roznerskim w rolach głównych.

Wśród dobrze ocenianych nowości filmowych odnajdujemy również serbski dramat Bad Blood, którego głównym bohaterem jest kupiec przygotowujący synów do objęcia władzy w lokalnej społeczności. Nie lada ciekawostką może być także argentyński komediodramat Naprawmy dziś świat, w którym ojczym pomaga chłopcu odnaleźć biologicznego ojca.

Pełna lista nowości poniżej.

Serialowe nowości Netflix: Szkoła dla elity po raz piąty i Ostatni autobus

8 kwietnia 2022: Powracająca w piątym sezonie Szkoła dla elity jest jedną z najważniejszych nowości Netflix na przełomie marca i kwietnia. Poza nią wśród seriali dzieje się niewiele. Jednym z tytułów, o których mimo wszystko warto wspomnieć jest Ostatni autobus – przyjemne, familijne science fiction brytyjskiej produkcji. To opowieść o grupie dzieciaków mających ocalić ludzkość przed bezwzględnymi dronami.

Pozostańmy w temacie familijnego science fiction, ale przejdźmy do filmowej premiery Netflix, jaką jest amerykańsko-holenderska animacja Apollo 10 1/2: Kosmiczne dzieciństwo. To nie lada ciekawostka z elementami autobiograficznymi (nominowanego do Oscara) reżysera Richarda Linklatera. Wieńcząc kosmiczne tematy wspomnijmy jeszcze o dokumencie Powrót w kosmos, poświęconym historycznej misji Elona Muska i firmy SpaceX na ISS.

Filmowe premiery Netflix – co warto obejrzeć?

Kolejne nowości filmowe to: amerykański romans Między życiem a śmiercią o dojrzewaniu i stracie, indyjski dramat Cobalt Blue o bracie i siostrze, którzy zakochują się w tym samym lokatorze, hiszpański dramat Taniec kryształów o damskiej przyjaźni, argentyński komediodramat Grad o tym, co w życiu jest ważne czy też norweski romans Bitwa: Freestyle, stanowiący kontynuację ciepło przyjętej Bitwy.

Dla miłośników komedii również co nieco się znajdzie. Między innymi Metal Lords o nierozumianych miłośnikach heavy metalu oraz Bańka o uwięzionych w hotelu aktorach próbujących w tej sytuacji nakręcić film.

Są też polskie nowości. Pierwszą jest zaskakująco udana Furioza z Weroniką Książkiewicz, Mateuszem Banasiukiem i Mateuszem Damięckim w rolach głównych. To wciągająca opowieść o policjantce rozprawiającej się z układem, który kiedyś był jej bardzo bliski. Drugą – Gierek z Michałem Koterskim w tytułowej roli. Film spotkał się z chłodnym przyjęciem, ale jeśli nie podejdziesz do niego jak do biografii, to może ci się spodobać.

Na koniec – bez rozpisywania się - wspomnijmy jeszcze o premierze dokumentu Nie ufaj nikomu: Polowanie na króla kryptowalut.

