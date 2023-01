Premiery Netflix coraz częściej wywołują spore zamieszanie. Tutaj zbieramy te najciekawsze nowości Netflix, które warte są tego, by dać im szanse. Oto najlepsze filmy i seriale, jakie zasiliły katalog usługi w ostatnich tygodniach.

Jeśli zastanawiasz się, czy warto jeszcze płacić za pakiety Netflix, to koniecznie rzuć okiem na zestawienie nowości z ostatnich tygodni. Jest wśród nich kilka tytułów, które pomogą ci odnaleźć odpowiedź. Jakie więc były najgorętsze premiery na przełomie grudnia i stycznia?

Serialowe nowości Netflix: Zakłamane życie dorosłych i Chwała

Zacznijmy od seriali, a konkretnie od dramatów w odcinkach. Warto obejrzeć na przykład Zakłamane życie dorosłych – włoską produkcję poświęconą trudom dojrzewania pod koniec XX wieku. Uwagę skutecznie przyciągają także dwa koreańskie tytuły: Dylemat wagonika opowiada o kobiecie, która musi zmierzyć się z rodzinnymi sekretami, a Chwała to historia o długo planowanej zemście. Ten ostatni serial zbiera bardzo dobre oceny na IMDb, a to już jego zwiastun:

Trzy propozycje mam także dla tych, których kręcą kryminały. To (niemiecko-austriacka) Mścicielka, (brytyjska) Zdrada napisana przez autora Mostu Szpiegów oraz (duńska) Kowbojka z Kopenhagi z nadprzyrodzonymi mocami w tle… A jeśli chcesz się pośmiać, to sprawdź hiszpańską komedię Samce alfa i to właśnie z jej zwiastunem na chwilę cię teraz zostawiam.

Początek roku to nie tylko premiery nowych seriali na Netflix, ale też kontynuacje ciepło przyjętych produkcji. W trzecim sezonie powróciło Sky Rojo, a w drugich odsłonach – Ginny & Georgia, Wikingowie: Walhalla oraz polskie Sexify.

(Nie tylko) polskie premiery Netflix z ostatnich tygodni

Przejdźmy tymczasem do filmów, wśród których również nie brakuje ciekawych nowości. Na początek: dwie produkcje „made in Poland”. Iluzja to dramat z Agatą Buzek w roli matki poszukującej zaginionej córki, a Noc w przedszkolu to komedia przedstawiająca Polskę w pigułce. Tak ten drugi film prezentuje się na zwiastunie:

Pozostając w temacie komedii, warto też choćby w kilku słowach wspomnieć o (węgierskim) Zaczynaliśmy razem, (rumuńskim) Teambuilding, (włoskim) 7 kobiet i tajemnica czy (francuskim) Szczęśliwego naszego roku. Elementy komediowe ma również przygodowy horror Biały Szum z Adamem Driverem w roli głównej, a na zakończenie listy filmowych nowości wybrałem Bielmo – miks thrillera i horroru, poświęcony między innymi postaci Edgara Allana Poe.

Na koniec chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na pojawienie się w netfliksowej ofercie kilku mocnych produkcji sprzed kilku lat: to Potężne sierotki, Archiwum, Tani cwani oraz – przede wszystkim – Ciche Miejsce 2.

Netflix seriale:

Chwała

Dylemat wagonika

Ginny & Georgia - 2. sezon

Hajime no Ippo: The Fighting!

Kalejdoskop

Kowbojka z Kopenhagi

Łotrzyk z przyszłości

Makanai: W kuchni domu maiko

Monster

Mścicielka

Podglądaczka

Samce alfa

Santiago of the Seas

Sexify - 2. sezon

Sky Rojo - 3. sezon

Wikingowie: Walhalla - 2. sezon

Zakłamane życie dorosłych

Zdrada

Netflix filmy:

7 kobiet i tajemnica

Archiwum

Biały szum

Bielmo

Ciche Miejsce 2

Douche

Gdy budzą się demony

Iluzja

Noc w przedszkolu

Ostatnia przygoda

Potężne Sierotki

Szczęśliwego naszego roku

Szkoła czarownic: Dziedzictwo

Tani cwani

Teambuilding

The Raid 2: Infiltracja

Windykator

Wołanie o prawdę

Wszyscy kochają Alice

Zaczynaliśmy razem

Netflix dokumenty i programy:

Autostopowicz z siekierą

Break Point

Gotowanie pod ciśnieniem

Jak powstawał „Wiedźmin: Rodowód krwi”

Madoff: Potwór z Wall Street

Mafia z Mumbaju: Policja kontra półświatek

One Who Set Forth: Wim Wenders' Early Years

Próba ognia: Pożar w kinie Uphaar

Ultimatum: Francja

Urodzeni liderzy

Życie z Gaudim

Netflix dla dzieci i familijne:

Kung Fu Panda: Smoczy Rycerz - 2. sezon

Matylda: Musical

Pokémon: Najwspanialsze podróże

Tomek i przyjaciele: Naprzód Lokomotywy!

Tomek i przyjaciele: Wyścig o Puchar Sodoru

Poprzednie aktualizacje:

23 grudnia 2022: W jednym z niedawnych artykułów przedstawiliśmy najlepsze filmy świąteczne na Netflix. Jeśli jednak okres od Gwiazdki do Nowego Roku wolisz przeznaczyć na obejrzenie nowości o innej tematyce, to… też masz z czego wybierać. W ciągu ostatnich dwóch tygodni pojawiło się ich sporo i właściwie niezależnie od tego, jaki gatunek jest twoim ulubionym, uda ci się raczej znaleźć coś dla siebie.

Serialowe nowości Netflix na koniec roku: Zwerbowany, Brokat i inne

Przegląd tradycyjnie już zacznijmy od seriali, a konkretnie od ich kontynuacji. Musisz bowiem wiedzieć, że drugiej serii doczekała się Alice in Borderland, a w trzecim już sezonie powróciła Emily w Paryżu. Do tego po raz czwarty pukają do naszych okien zdecydowanie niepoprawni policjanci z Paradise PD.

Oczywiście nie brakuje też serialowych nowości. Wśród nich pozytywnie wyróżnia się koreański komediodramat W cieniu gwiazd, przedstawiający opowieść o menedżerach próbujących pogodzić codzienne życie z zawodowymi obowiązkami. Bardzo dużą popularnością cieszy się też dramat kryminalny pod tytułem Zwerbowany o początkującym prawniku zatrudnionym przez CIA, który szybko musi nauczyć się zasad gry…

Norweski miniserial Świąteczna burza to kolejna ciekawa propozycja – ot, słodko-gorzka historia ludzi uwięzionych na lotnisku tuż przed Gwiazdką. Głośną nowością jest też wreszcie polski Brokat osadzony w latach 70. ubiegłego stulecia. Magdalena Popławska, Karolina Piechota i Wiktoria Filus wcielają się w wyzwolone kobiety, pragnące życia na własnych warunkach. Poniżej możesz obejrzeć zwiastun tej produkcji:

Słowem wspomnę jeszcze o świątecznym odcinku specjalnym Murderville: Kto zabił Mikołaja. Być może zainteresuje cię też zakulisowy materiał Guillermo del Toro: Pinokio — film rzeźbiony w drewnie, poświęcony jednej z najgorętszych premier tej jesieni.

Glass Onion i inne filmowe premiery Netflix. Mocne zamknięcie roku

Przejdźmy już tymczasem do konkretnych filmów fabularnych, bo i tutaj lista wygląda co najmniej nieźle. Absolutnym numerem jeden jest zbierający wyśmienite oceny miks komedii, dramatu i kryminału – Glass Onion: Film z serii „Na noże”. Napisana i wyreżyserowana przez Riana Johnsona historia, której głównym bohaterem jest grany przez Daniela Craiga detektyw Benoit Blanc to zdecydowanie jedna z najmocniejszych produkcji tego roku – nie tylko na Netflix.

Warta obejrzenia jest również komedia Cynicy i praktycy z 2020 roku. To błyskotliwa, polityczno-społeczna satyra ze Steve’em Carellem w roli głównej. Zaskakująco udaną ciekawostką jest także meksykański komediodramat BARDO, fałszywa kronika garści prawd o próbach zrozumienia i pogodzenia się z samym sobą.

A na miłośników azjatyckiego kina czekają: indonezyjska komedia kryminalna Wielka 4, japoński akcyjniak Hell Dogs oraz niezależna komedia akcji z Tajlandii – Za szybcy, za czuli. W tym miejscu wypada też wspomnieć o mocnej nowości dla fanów anime – jest to mianowicie film The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 1.

A to już komplet nowości…

Netflix seriale:

Alice in Borderland - 2. sezon

Brokat

Emily w Paryżu - 3. sezon

Kenpū Denki Berserk

Paradise PD - 4. część

Świąteczna burza

The Fabulous

The Sinner - 4. sezon

W cieniu gwiazd

Z dala od domu

Zwerbowany

Netflix filmy:

BARDO, fałszywa kronika garści prawd

Cynicy i praktycy

Do poniedziałku

Girl Clock!

Glass Onion: Film z serii „Na noże”

Happy Go Lucky

Hell Dogs

I Love You Heavenly

Korepetycje z życia

Let's Stay Friends

Motyl Still Alice

Murderville: Kto zabił Mikołaja

Nevermind

Niewesołych świąt

O co chodzi?

Phileine przeprasza

Re-emigrantes

Ride

Si Accettano Miracoli

The Hero (holenderski)

The Hero (włoski)

The Night

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 1

Tu Mi Nascondi Qualcosa

Ulubieńcy Ameryki

Uno per tutti

Until Judge Do Us Part

Veleno

Violet Evergarden: Recollections

Welcome to Gomorrahland

Wielka 4

Wierzę w Mikołaja

With Great Joy

Za szybcy, za czuli

Zabita na śmierć

Netflix dokumenty i programy:

Bitwa o Czernobyl

Dance Monsters

Dolina kangurów

Efekt domina

Gotuj z głową

Guillermo del Toro: Pinokio — film rzeźbiony w drewnie

Het Schildersleven van Vincent van Gogh

Indyjscy mordercy: Bestia z Bangalore

Jak długo żyjesz, raduj się życiem

Jutro jest sobota

Kołysanki

Last Chance U: Koszykówka - 2. sezon

Les plus grands peintres du monde, de l'Impressionnisme au Surréalisme et à l'Abstraction: Marc Chagall

Mistrzowie piniaty

Następny gość Davida Lettermana: Wołodymyr Zełenski

Nie odbieraj telefonu

Rainforest First: Climate Protection in Central Africa

Summer Job

The Greatest Painters of the World

The Greatest Painters of the World: Paul Cézanne

The Square

Wulkan: Ewakuacja z Whakaari

Netflix dla dzieci i familijne:

Gudetama: Przygoda z jajem

Pomarańczowi

Sonic Prime

Uprowadzony: Wakacje życia

Listę serialowych nowości Netflix otwiera: Pewnego razu na krajowej jedynce

9 grudnia 2022: Pewnego razu na krajowej jedynce grupka skłóconych ze sobą ludzi przypadkowo odjechała samochodem mordercy z 2 milionami w bagażniku. Co było dalej? Odpowiedź przynosi ten polski, sześcioodcinkowy serial, w którym dramat miesza się z komedią. Produkcja, w której możemy zobaczyć między innymi Łukasza Garlickiego, Annę Ilczuk i Juliusza Chrząstowskiego, zbiera póki co całkiem niezłe oceny, więc jak najbardziej można mu dać szansę.

Co jeszcze czeka na nas wśród serialowych nowości na Netflix? Ano na przykład turecki dramat sci-fi Gorąca głowa z tajemniczą epidemią w dystopijnym świecie w tle, hiszpańska komedia Smiley o poszukiwaniu miłości, koreańska animacja Lookism o licealiście budzącym się w ciele superprzystojniaka oraz osadzony w fantastycznym świecie znanym z gier serial Dragon Age: Rozgrzeszenie. Zwiastun tego ostatniego możesz obejrzeć poniżej.

Łowca potworów, Pinokio i Kochanek Lady Chatterley – co nowego wśród filmów?

Coś dla fanów gier znajdzie się też wśród nowych filmów. Konkretnie mam tu na myśli akcyjniaka zatytułowanego Łowca potworów, a osadzonego oczywiście w świecie gry Monster Hunter. W roli nieustraszonej porucznik Artemis możemy tu zobaczyć niezawodną Millę Jovovich. I choć produkcja ta zbiera raczej mieszane recenzje, to dla fanów serii i tak powinna to być pozycja obowiązkowa…

Jeśli chodzi o najgorętsze premiery Netflix ostatnich dni, to bez wątpienia numerem jeden na liście jest Guillermo del Toro: Pinokio. Jedna z najznakomitszych opowieści powraca w formie muzycznego dramatu zrealizowanego w technice animacji poklatkowej. Całość została wyreżyserowana przez zdobywcę Oscara, który wielokrotnie udowodnił już swoją wartość. Ten tytuł to kolejny dowód na jego geniusz.

W usłudze Netflix zadebiutowały także kolejne filmy w sam raz na Gwiazdkę: Życzliwość na święta, Nadszedł świąteczny czas czy Świąteczny cud dla Daisy, jak również kierowane do młodszej widowni Scrooge: Opowieść wigilijna i Super drużyna ratuje święta.

Kolejne filmowe nowości, które mogą cię zainteresować to: indyjski dramat Qala o artystce mierzącej się z wewnętrznymi demonami, Mamy tylko dziś – czyli słodko-gorzka opowieść o przyjaźni oraz romantyczny dramat Kochanek Lady Chatterley, oparty na klasycznej powieści D.H. Lawrence’a…

…Pacjent to francuski thriller o młodym mężczyźnie, który niczego nie pamięta z nocy, gdy cała jego rodzina została zamordowana, Troll jest fantastyczną przygodówką (która jednak nie urzekła naszego recenzenta), a Wojownicy przyszłości to dramat sci-fi o grupie żołnierzy starających się ocalić swoje miasto po zderzeniu Ziemi z meteorytem. Bardzo ciekawą propozycją jest także kryminał zatytułowany Nazywam się Vendetta – zwiastun poniżej:

A to już komplet nowości…

Netflix seriale:

CAT

Dragon Age: Rozgrzeszenie

Firefly Lane - 2. sezon (część 1.)

Gorąca głowa

Lookism

Najpiękniejszy kwiat

Nienawidzę świąt

Parasyte: The Maxim

Pewnego razu na krajowej jedynce

Smiley

Netflix filmy:

A Most Annoying Island

A Mulher do Meu Marido

A Tor Bella Monaca non piove mai

Æon Flux

Bad Habits

Bliźniaczki

Bohater z Bollywood

Ciao, bracie

Cold November

Człowiek czynu

Człowiek o żelaznych pięściach 2

Cztery amazonki

Detoks

Falchi - Falcon Special Squad

Finally Married

Fresh Flesh

Guillermo del Toro: Pinokio

In Real Life

Jelgava '94

Jeszcze przed Świętami

K-9

Kloaka

Kochanek Lady Chatterley

Krzywe linie Boga

Langer Licht

Love Destiny The Movie

Łowca potworów

Małżeństwo na punkty

Mamy tylko dziś

Nadszedł świąteczny czas

Nazywam się Vendetta

Ojciec chrzestny III

Pacjent

Prasini thalassa

Qala

Snajper: Kolejne starcie

Świąteczny cud dla Daisy

Święta w Angel Falls

Troll

Upiór w operze

What Do You Bet, Mari Pili?

Wojownicy przyszłości

Wszystko płynie

Wymarzony Koń

Zmartwychwstanie drania

Zmiłuj się, Graça!

Żarliwa cierpliwość

Życzliwość na święta

Netflix dokumenty i programy:

Człowiek, który chciał zobaczyć wszystko

De Jacht op Goud

Droga do Santiago

Dziewiąta Beethovena

Fantasía

Gilbert Chikli: Oszust w masce

Guards

Harry i Meghan

Invitation to a Royal Wedding

Królewski ślub Elżbiety II

Kucharze kontra przekąski

Moje nieortodoksyjne życie - 2. sezon

Na miejscu zbrodni: Teksańskie pola śmierci

Sr.

Świat bez Beethovena?

Take Your Pills: Xanax

Too Hot To Handle - 4. sezon

Vegan Alert: A Boom and Its Dangers

W biały dzień: Zbrodnia w Narvarte

Wild Boar: The Comeback

Wild Venice

Zaklinacze słoni

Netflix dla dzieci i familijne:

Barbie i Diamentowy Pałac

Barbie i sekret wróżek

Barbie Idealne Święta

Barbie w Wigilijnej Opowieści

Barbie: Gwiezdna Przygoda

Barbie: My dwie

Barbie: Wróżkolandia

Beethoven - Świąteczna przygoda

Dzieciak rządzi: Świąteczny bonus

LEGO Friends: Świąteczna przygoda

Los Intocables contra Al Catone

Mighty Express: Wielki wyścig

Monster High: Upiorne połączenie

Scrooge: Opowieść wigilijna

Super drużyna ratuje święta

Wednesday, 1899 i szósty sezon Szkoły dla elity – serialowe premiery Netflix

25 listopada 2022: W listopadzie warto mieć wykupione pakiety Netflix choćby tylko dla tych dwóch gorących nowości z serialowej kategorii. Pierwszą z nich jest wyczekiwana od wielu miesięcy fantastyczna komedia, której bohaterką jest wyjątkowo bystra Wednesday Addams, prowadząca zawiłe śledztwo dotyczące serii tajemniczych zabójstw. W usłudze od razu zadebiutował komplet ośmiu odcinków, wśród których nie ma żadnego słabszego epizodu. Nic tylko oglądać!

Drugą ze wspomnianych nowości jest 1899 – najnowszy horror twórców genialnego Dark, którzy tym razem zapraszają nas na pokład wypełnionego imigrantami statku, zmieniającego kurs w wyniku pewnych tajemniczych zdarzeń. Ta niezwykle klimatyczna produkcja cieszy się bardzo dobrymi opiniami wśród widzów. Możesz już sprawdzić, czy tobie także przypadnie do gustu – cały sezon jest już dostępny na Netflix.

Jeśli z miejsca dołączysz do grona fanów tego serialu, zobacz też Jak powstawał „1899”. Kończąc temat seriali wspomnę jeszcze o kontynuacjach, które pojawiły się w ciągu ostatnich dwóch tygodni: Ktoś z nas kłamie powróciło w drugim sezonie, Już nie żyjesz, Filuś i Kubuś oraz Blood & Water – w trzecich, a Szkoła dla elity – w szóstym. Zwiastun tej ostatniej możesz obejrzeć poniżej:

Filmowe nowości Netflix: Osobliwość, Kraina Snów i (polski) Plan lekcji

Na liście filmowych nowości także pojawiło się kilka mocnych tytułów. To między innymi amerykańsko-brytyjska, osadzona w 1862 roku Osobliwość z Florence Pugh w roli pielęgniarki otrzymującej bardzo nietypowe zlecenie. Na brak zainteresowania na pewno nie będzie też narzekać Kraina Snów – familijna komedia przygodowa z Jasonem Momoą w jednej z głównych ról. Trudno w kilku słowach opisać ten tytuł, ale zwiastun robi to perfekcyjnie…

Jeśli chodzi o poważniejsze i fabularnie ambitniejsze produkcje, to wspomnieć należy przede wszystkim o brytyjsko-amerykańskim dramacie Pływaczki, przedstawiającym historię młodych Syryjek marzących o udziale na igrzyskach olimpijskich. Głośnym tytułem jest również Plan lekcji w reżyserii Daniela Markowicza. To dramat kryminalny o byłym policjancie, który pracując w szkole chce zmierzyć się z gangiem mogącym stać za śmiercią jego przyjaciela. W obsadzie znajdują się między innymi Jan Wieczorkowski, Marcin Bosak, Rafał Zawierucha, Piotr Witkowski, Roma Gąsiorowska i Antonina Jarnuszkiewicz.

Netflix kontynuuje też – rzecz jasna – udostępnianie nowości w świątecznych klimatach. W ostatnich tygodniach zaserwował między innymi (familijne) Święta na Jemiołowej Farmie, (słodko-gorzki) Dziennik Noel oraz (komedię romantyczną) Święta z tobą. Zwiastun tej ostatniej produkcji możesz obejrzeć poniżej:

Na koniec wspomnę jeszcze o kilku ciekawszych dokumentach: Ucieczka na Srebrny Glob przedstawia historię polskiej kinematografii, Stutz pozwala przyjrzeć się wizualnemu modelowi terapii psychiatrycznej, Wszechświat (głosem Morgana Freemana) przybliża historię wszystkiego, Pepsi, gdzie mój odrzutowiec? przypomina jedną z najgłośniejszych batalii sądowych, a Wszystko w jej rękach prezentuje sylwetkę Zarify Ghafari walczącej o lepsze jutro dla młodych Afganek.

Netflix seriale:

1899

Blood & Water - 3. sezon

Filuś i Kubuś - 3. część

First Love

Już nie żyjesz - 3. sezon

Khaki: Sprawa z Bihar

Ktoś z nas kłamie - 2. sezon

Le monde de demain: Historia Suprême NTM

Pod parasolem królowej

Somebody

Szkoła dla elity - 6. sezon

Wednesday

Netflix filmy:

Ach, ta dzisiejsza miłość

Barcelona (mapa)

Dziennik Noel

Dziewczyna, którą nigdy nie byłam

Głupia miłość

Gwiazdka w Pałacu

Kraina Snów

Kto jest grzecznym chłopcem?

Muchos pedazos de algo

Niewybrane drogi

Osobliwość

Plan lekcji

Pływaczki

Powrót do Christmas Creek

Poza trasą

Stracone losy

Święta z tobą

The Jonestown Haunting

The Violence Action

Netflix dokumenty i programy:

Big North

Co się stało z Królem Delfinów?

Die Magie des Leoparden

Dzika Albania

Ghislaine Maxwell: Obrzydliwie bogata

High Life at Low Temperatures

Human Hearts: The Engine of Life

Jak powstawał „1899”

Jak powstawała „ATHENA”

Jestem Vanessa Guillén

Kampala Cycling Couriers

Koreańskie numery 1

Krew, seks i korona

Lélo, liberté et peinture

Life in Outer Space

Pepsi, gdzie mój odrzutowiec?

Pequeñas reflexiones sobre turismo de sol y playa

Racionais MC’s: Z ulic São Paulo na światowe sceny

Sand Castle Tapes

Secrets of Squirrels

So Much About Digital

Sri Lanka - Island of Hope

Stars and Stripes

Stutz

The Gourougou Trial

The Recipe for Balance

Turtle Hero

Ucieczka na Srebrny Glob

Uciekaj i zarabiaj

Urban Farming

Wszechświat

Wszystkie głosy Sary Baras

Year of Grace

Zadbaj o dobre maniery

Zappa wraca na Sycylię

Zarifa Ghafari: Wszystko w jej rękach

Życie w kosmosie — egzoplanety

Netflix dla dzieci i familijne: