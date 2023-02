Premiery Netflix coraz częściej wywołują spore zamieszanie. Tutaj zbieramy te najciekawsze nowości Netflix, które warte są tego, by dać im szanse. Oto najlepsze filmy i seriale, jakie zasiliły katalog usługi w ostatnich tygodniach.

Spójrzmy na serialowe i filmowe premiery Netflix z ostatnich dwóch tygodni. Na liście znajdują się między innymi duża produkcja z gwiazdorską obsadą, dokument o jednej z najpopularniejszych blondynek w show-biznesie i serial o niezwykle przedsiębiorczych kobietach, które w latach 80. zmieniły zasady gry na kuwejckiej giełdzie.

U ciebie czy u mnie obejrzymy jedną z najciekawszych nowości Netflix?

U ciebie czy u mnie to oryginalna komedia romantyczna z Reese Witherspoon i Ashtonem Kutcherem w rolach głównych. Ta amerykańska produkcja bez wątpienia zasługuje na miano jednej z najgorętszych nowości Netflix. To klasyczna historia o poszukiwaniu siebie i zrywaniu z przyzwyczajeniami. Może okazać się idealna na leniwe popołudnie i dobrze też sprawdzi się pewnie jako weekendowy rozluźniacz.

Pozostałe filmowe premiery, którym warto dać szansę to Siła ducha (oparta na prawdziwej historii familijna przygodówka o podążaniu za marzeniami), Stromboli (holenderski dramat o trudach zerwania z przeszłością), Infiesto (hiszpański kryminał z pandemią w tle) oraz Wilk wikingów (mocny, niepokojący miks horroru i thrillera produkcji norweskiej).

Wypada też w kilku słowach wspomnieć o dwóch nowościach dokumentalnych. Pierwsza z nich – Bill Russell: Legenda NBA – nie wymaga chyba dodatkowego opisu. Druga natomiast poświęcona jest historii Pameli Anderson: od dziewczyny z prowincji, przez ikonę seksu, aż po troskliwą matkę. Tytuł brzmi Pamela: Historia miłosna.

Serialowe premiery Netflix: Ty po raz czwarty i co nieco po raz pierwszy

Jeśli chodzi o opowieści w odcinkach, to niewątpliwie najważniejszą z nowości jest pierwsza część czwartego sezonu serialu Ty. Bez zbędnego przedłużania obejrzyjmy sobie po prostu zwiastun tej kontynuacji…

Są też zupełnie nowe seriale. Na uwagę zasługują chociażby: Królowe giełdy (przedstawiające intrygującą historię kobiet, które w latach 80. zburzyły korupcyjne układy na kuwejckiej giełdzie), Świat oczami Cunk (zabawny, ale i dający do myślenia paradokument o naszej cywilizacji), Klasa (będąca indyjską odpowiedzią na Szkołę dla elity) czy też – dla fanów anime – Make My Day.

A to już komplet nowości…

Netflix seriale:

Detektyw Conan: Łotrzyk Hanzawa

Freeridge

Girls5eva

I Will Be Your Bloom

Klasa

Królowe giełdy

Love to Hate You

Make my day

Prison Playbook

Świat oczami Cunk

Ty - 4. sezon (część 1)

Netflix filmy:

Bracia

Całujesz i masz: Szalona panna młoda

Deus Ex Machina

Drogi Davidzie!

Infiesto

Kolory miłości

Niania w Nowym Jorku

Noche de vino tinto

Ostatni Komers

Stromboli

Tożsamość

U ciebie czy u mnie?

Wilk wikingów

Znaleźne

Netflix dokumenty i programy:

A ras del cielo

Bill Russell: Legenda NBA

Fikcyjne bogactwo, czyli 97% niczego

Kowbojka z Kopehnagi: Nocna rozmowa z Nicolasem Windingiem Refnem

Miliony Gunthera

Pamela: Historia miłosna

Romantyczna droga

Netflix dla dzieci i familijne:

Moc księżniczek

Mój tata jest łowcą kosmitów

Siła ducha

Teo, cazador intergaláctico

Wojownicze żółwie ninja

Poprzednie aktualizacje:

27 stycznia 2023: Rok 2023 w pełni i Netflix rozpędził się już z premierami. Ostatnie dwa tygodnie przyniosły kilka naprawdę ciekawych nowości – zarówno wśród filmów, jak i seriali. Zobacz, co warto… zobaczyć.

Premiery Netflix: My i wy oraz Misja Majnu na pierwszym planie

My i wy to tytuł nowej komedii która przyciąga przede wszystkim obsadą. W rolach głównych występują tu Jonah Hill i Eddie Murphy, a oprócz nich w obsadzie znajdują się też między innymi Lauren London, Julia Louis-Dreyfus czy David Duchovny. Produkcja przedstawia dość typową historię o zderzeniu kultur i różnicach pokoleniowych, ale całość podana jest w bardzo przyjemny sposób, co widać już zresztą na samym zwiastunie:

Wśród luźniejszych filmowych nowości Netflix odnajdziesz też włosko-amerykańską komedię Rodzina nie ma ceny (o rodzicach próbujących podstępnie skłonić swoje dorosłe już dzieci do odwiedzin), a także saudyjską produkcję Alkhallat+, będącą w rzeczywistości zbiorem czterech historii o oszustach i krętaczach.

Idźmy dalej, bo ciekawych premier jest zdecydowanie więcej. Na liście znajduje się choćby koreański akcyjniak JUNG_E zabierający nas w przyszłość i przedstawiający historię prób zakończenia wojny domowej przy pomocy sztucznej inteligencji. Do przeszłości z kolei zaprasza nas wojenny dramat Narwik opowiadający o słynnej pierwszej porażce Hitlera, a Misja Majnu to thriller, którego fabuła skupia się na tajnym programie nuklearnym w Pakistanie. Zwiastun tego ostatniego filmu możesz obejrzeć poniżej:

Lockwood i spółka wśród serialowych nowości Netflix w styczniu

Co słychać wśród serialowych nowości? Wśród nich najbardziej wyróżnia się amerykańsko-brytyjska produkcja sci-fi, mianowicie Lockwood i spółka. To opowieść o młodych założycielach londyńskiej agencji łowców duchów. Jeśli nie masz pewności, czy to coś dla ciebie, już teraz rzuć okiem na trailer:

Gorące premiery Netflix z ostatnich dwóch tygodni to także dwie komedie. Pierwszą jest Nasz kandydat – produkcja o czarnoskórym kierowniku świetlicy, stojącym przed szansą zostania prezydentem Francji. Znacznie głośniej było i jest o drugiej nowości – to Różowe lata 90., będące (jak się pewnie domyślasz), sequelem Różowych lat 70. Na zwiastunie wygląda to tak:

Brazylijski dramat Noc bez końca, hiszpańsko-meksykańskie Na łopatki oraz belgijsko-francuskie Kobiety na wojnie to kolejne nowości serialowe, którym warto dać szansę. Szczególnie tej ostatniej, która przenosi nas do czasów pierwszej wojny światowej, aby przedstawić historię kobiet muszących radzić sobie w wojennej rzeczywistości:

Na koniec, dla porządku, wspomnę jeszcze o tym, że wystartował pierwszy polski program reality-show na Netflix, mianowicie Love Never Lies: Polska. A tymczasem zapraszam cię do spojrzenia na komplet nowości…

Netflix seriale:

Fauda - 4. sezon

Junji Ito: Makabryczne japońskie opowieści

Kobiety na wojnie

Kwartet

Lockwood i spółka

Miłość na bank

MIU 404

Na łopatki

Nasz kandydat

Noc bez końca

Różowe lata 90.

Shahmaran

Śnieżna dziewczyna

Zła dzielnica

Netflix filmy:

30 dni mroku

Ali

Alkhallat+

Disconnect: The Wedding Planner

Duże chłopaki nie płaczą

JUNG_E

Misja Majnu

My i wy

Narwik

Pixel Theory

Riding High

Rodzina nie ma ceny

Snake Eyes: Geneza G.I. Joe

The Man on the Other Side

Netflix dokumenty i programy:

Imperium przepychu: Nowy Jork

Love Never Lies: Polska

Obserwatorzy na Antarktyce

Silni i sprawni: Starcie stu

Netflix dla dzieci familijne:

Trolle 2

13 stycznia 2023: Jeśli zastanawiasz się, czy warto jeszcze płacić za pakiety Netflix, to koniecznie rzuć okiem na zestawienie nowości z ostatnich tygodni. Jest wśród nich kilka tytułów, które pomogą ci odnaleźć odpowiedź. Jakie więc były najgorętsze premiery na przełomie grudnia i stycznia?

Serialowe nowości Netflix: Zakłamane życie dorosłych i Chwała

Zacznijmy od seriali, a konkretnie od dramatów w odcinkach. Warto obejrzeć na przykład Zakłamane życie dorosłych – włoską produkcję poświęconą trudom dojrzewania pod koniec XX wieku. Uwagę skutecznie przyciągają także dwa koreańskie tytuły: Dylemat wagonika opowiada o kobiecie, która musi zmierzyć się z rodzinnymi sekretami, a Chwała to historia o długo planowanej zemście. Ten ostatni serial zbiera bardzo dobre oceny na IMDb, a to już jego zwiastun:

Trzy propozycje mam także dla tych, których kręcą kryminały. To (niemiecko-austriacka) Mścicielka, (brytyjska) Zdrada napisana przez autora Mostu Szpiegów oraz (duńska) Kowbojka z Kopenhagi z nadprzyrodzonymi mocami w tle… A jeśli chcesz się pośmiać, to sprawdź hiszpańską komedię Samce alfa i to właśnie z jej zwiastunem na chwilę cię teraz zostawiam.

Początek roku to nie tylko premiery nowych seriali na Netflix, ale też kontynuacje ciepło przyjętych produkcji. W trzecim sezonie powróciło Sky Rojo, a w drugich odsłonach – Ginny & Georgia, Wikingowie: Walhalla oraz polskie Sexify.

(Nie tylko) polskie premiery Netflix z ostatnich tygodni

Przejdźmy tymczasem do filmów, wśród których również nie brakuje ciekawych nowości. Na początek: dwie produkcje „made in Poland”. Iluzja to dramat z Agatą Buzek w roli matki poszukującej zaginionej córki, a Noc w przedszkolu to komedia przedstawiająca Polskę w pigułce. Tak ten drugi film prezentuje się na zwiastunie:

Pozostając w temacie komedii, warto też choćby w kilku słowach wspomnieć o (węgierskim) Zaczynaliśmy razem, (rumuńskim) Teambuilding, (włoskim) 7 kobiet i tajemnica czy (francuskim) Szczęśliwego naszego roku. Elementy komediowe ma również przygodowy horror Biały Szum z Adamem Driverem w roli głównej, a na zakończenie listy filmowych nowości wybrałem Bielmo – miks thrillera i horroru, poświęcony między innymi postaci Edgara Allana Poe.

Na koniec chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na pojawienie się w netfliksowej ofercie kilku mocnych produkcji sprzed kilku lat: to Potężne sierotki, Archiwum, Tani cwani oraz – przede wszystkim – Ciche Miejsce 2.

Netflix seriale:

Chwała

Dylemat wagonika

Ginny & Georgia - 2. sezon

Hajime no Ippo: The Fighting!

Kalejdoskop

Kowbojka z Kopenhagi

Łotrzyk z przyszłości

Makanai: W kuchni domu maiko

Monster

Mścicielka

Podglądaczka

Samce alfa

Santiago of the Seas

Sexify - 2. sezon

Sky Rojo - 3. sezon

Wikingowie: Walhalla - 2. sezon

Zakłamane życie dorosłych

Zdrada

Netflix filmy:

7 kobiet i tajemnica

Archiwum

Biały szum

Bielmo

Ciche Miejsce 2

Douche

Gdy budzą się demony

Iluzja

Noc w przedszkolu

Ostatnia przygoda

Potężne Sierotki

Szczęśliwego naszego roku

Szkoła czarownic: Dziedzictwo

Tani cwani

Teambuilding

The Raid 2: Infiltracja

Windykator

Wołanie o prawdę

Wszyscy kochają Alice

Zaczynaliśmy razem

Netflix dokumenty i programy:

Autostopowicz z siekierą

Break Point

Gotowanie pod ciśnieniem

Jak powstawał „Wiedźmin: Rodowód krwi”

Madoff: Potwór z Wall Street

Mafia z Mumbaju: Policja kontra półświatek

One Who Set Forth: Wim Wenders' Early Years

Próba ognia: Pożar w kinie Uphaar

Ultimatum: Francja

Urodzeni liderzy

Życie z Gaudim

Netflix dla dzieci i familijne:

Kung Fu Panda: Smoczy Rycerz - 2. sezon

Matylda: Musical

Pokémon: Najwspanialsze podróże

Tomek i przyjaciele: Naprzód Lokomotywy!

Tomek i przyjaciele: Wyścig o Puchar Sodoru

23 grudnia 2022: W jednym z niedawnych artykułów przedstawiliśmy najlepsze filmy świąteczne na Netflix. Jeśli jednak okres od Gwiazdki do Nowego Roku wolisz przeznaczyć na obejrzenie nowości o innej tematyce, to… też masz z czego wybierać. W ciągu ostatnich dwóch tygodni pojawiło się ich sporo i właściwie niezależnie od tego, jaki gatunek jest twoim ulubionym, uda ci się raczej znaleźć coś dla siebie.

Serialowe nowości Netflix na koniec roku: Zwerbowany, Brokat i inne

Przegląd tradycyjnie już zacznijmy od seriali, a konkretnie od ich kontynuacji. Musisz bowiem wiedzieć, że drugiej serii doczekała się Alice in Borderland, a w trzecim już sezonie powróciła Emily w Paryżu. Do tego po raz czwarty pukają do naszych okien zdecydowanie niepoprawni policjanci z Paradise PD.

Oczywiście nie brakuje też serialowych nowości. Wśród nich pozytywnie wyróżnia się koreański komediodramat W cieniu gwiazd, przedstawiający opowieść o menedżerach próbujących pogodzić codzienne życie z zawodowymi obowiązkami. Bardzo dużą popularnością cieszy się też dramat kryminalny pod tytułem Zwerbowany o początkującym prawniku zatrudnionym przez CIA, który szybko musi nauczyć się zasad gry…

Norweski miniserial Świąteczna burza to kolejna ciekawa propozycja – ot, słodko-gorzka historia ludzi uwięzionych na lotnisku tuż przed Gwiazdką. Głośną nowością jest też wreszcie polski Brokat osadzony w latach 70. ubiegłego stulecia. Magdalena Popławska, Karolina Piechota i Wiktoria Filus wcielają się w wyzwolone kobiety, pragnące życia na własnych warunkach. Poniżej możesz obejrzeć zwiastun tej produkcji:

Słowem wspomnę jeszcze o świątecznym odcinku specjalnym Murderville: Kto zabił Mikołaja. Być może zainteresuje cię też zakulisowy materiał Guillermo del Toro: Pinokio — film rzeźbiony w drewnie, poświęcony jednej z najgorętszych premier tej jesieni.

Glass Onion i inne filmowe premiery Netflix. Mocne zamknięcie roku

Przejdźmy już tymczasem do konkretnych filmów fabularnych, bo i tutaj lista wygląda co najmniej nieźle. Absolutnym numerem jeden jest zbierający wyśmienite oceny miks komedii, dramatu i kryminału – Glass Onion: Film z serii „Na noże”. Napisana i wyreżyserowana przez Riana Johnsona historia, której głównym bohaterem jest grany przez Daniela Craiga detektyw Benoit Blanc to zdecydowanie jedna z najmocniejszych produkcji tego roku – nie tylko na Netflix.

Warta obejrzenia jest również komedia Cynicy i praktycy z 2020 roku. To błyskotliwa, polityczno-społeczna satyra ze Steve’em Carellem w roli głównej. Zaskakująco udaną ciekawostką jest także meksykański komediodramat BARDO, fałszywa kronika garści prawd o próbach zrozumienia i pogodzenia się z samym sobą.

A na miłośników azjatyckiego kina czekają: indonezyjska komedia kryminalna Wielka 4, japoński akcyjniak Hell Dogs oraz niezależna komedia akcji z Tajlandii – Za szybcy, za czuli. W tym miejscu wypada też wspomnieć o mocnej nowości dla fanów anime – jest to mianowicie film The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 1.

A to już komplet nowości…

Netflix seriale:

Alice in Borderland - 2. sezon

Brokat

Emily w Paryżu - 3. sezon

Kenpū Denki Berserk

Paradise PD - 4. część

Świąteczna burza

The Fabulous

The Sinner - 4. sezon

W cieniu gwiazd

Z dala od domu

Zwerbowany

Netflix filmy:

BARDO, fałszywa kronika garści prawd

Cynicy i praktycy

Do poniedziałku

Girl Clock!

Glass Onion: Film z serii „Na noże”

Happy Go Lucky

Hell Dogs

I Love You Heavenly

Korepetycje z życia

Let's Stay Friends

Motyl Still Alice

Murderville: Kto zabił Mikołaja

Nevermind

Niewesołych świąt

O co chodzi?

Phileine przeprasza

Re-emigrantes

Ride

Si Accettano Miracoli

The Hero (holenderski)

The Hero (włoski)

The Night

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 1

Tu Mi Nascondi Qualcosa

Ulubieńcy Ameryki

Uno per tutti

Until Judge Do Us Part

Veleno

Violet Evergarden: Recollections

Welcome to Gomorrahland

Wielka 4

Wierzę w Mikołaja

With Great Joy

Za szybcy, za czuli

Zabita na śmierć

Netflix dokumenty i programy:

Bitwa o Czernobyl

Dance Monsters

Dolina kangurów

Efekt domina

Gotuj z głową

Guillermo del Toro: Pinokio — film rzeźbiony w drewnie

Het Schildersleven van Vincent van Gogh

Indyjscy mordercy: Bestia z Bangalore

Jak długo żyjesz, raduj się życiem

Jutro jest sobota

Kołysanki

Last Chance U: Koszykówka - 2. sezon

Les plus grands peintres du monde, de l'Impressionnisme au Surréalisme et à l'Abstraction: Marc Chagall

Mistrzowie piniaty

Następny gość Davida Lettermana: Wołodymyr Zełenski

Nie odbieraj telefonu

Rainforest First: Climate Protection in Central Africa

Summer Job

The Greatest Painters of the World

The Greatest Painters of the World: Paul Cézanne

The Square

Wulkan: Ewakuacja z Whakaari

Netflix dla dzieci i familijne: