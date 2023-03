Premiery Netflix coraz częściej wywołują spore zamieszanie. Tutaj zbieramy te najciekawsze nowości Netflix, które warte są tego, by dać im szanse. Oto najlepsze filmy i seriale, jakie zasiliły katalog usługi w ostatnich tygodniach.

Ty, Luther: Zmrok i Clerks III wśród najgoręszych nowości Netflix

W świecie netfliksowych seriali niewiele się działo. Najlepiej obrazuje to fakt, że największe emocje wzbudza druga część… czwartego sezonu… serialu Ty. Z absolutnych nowości natomiast być może warto dać szansę fińskiej produkcji kryminalnej zatytułowanej Helsińskie zbrodnie. To historia detektywa i jego partnerki, którzy próbują zakończyć falę przestępczości w mrocznym półświatku stolicy.

Zdecydowanie lepiej wypadają filmowe premiery Netflix. Ich listę otwiera Luther: Zmrok – kryminał stanowiący kontynuację uznanej serii o mordercy terroryzującym Londyn i – przede wszystkim – detektywie, który próbuje go złapać. W roli głównej: Idris Elba, a poniżej – oficjalny zwiastun:

Wśród wartych uwagi nowości filmowych odnajdujemy także (hiszpańską komedię romantyczną) Miłość od pierwszego pocałunku, (turecki thriller) 10 dni z życia dobrego człowieka czy (amerykańską komedię) Clerks III, stanowiącą dopełnienie kultowej już niemal historii o sprzedawcach. Dla nadrabiających zaległości Netflix przygotował z kolei genialne Spotlight.

Jeśli lubisz dokumenty, to rzuć okiem na Fenomen o Jurku Owsiaku albo Merkel o… cóż, Angeli Merkel. Niemałą ciekawostką jest również serial dokumentalny MH370: Samolot, który zniknął o jednej z największych zagadek ostatniej dekady.

A to już komplet nowości:

Netflix seriale:

Helsińskie zbrodnie

Rana Naidu

Ty - 4. sezon, część 2.

Netflix filmy:

10 dni z życia dobrego człowieka

Clerks III

Czy to wszystko?

Dzień na plaży

Dzisiaj śpisz ze mną

Gdzieś daleko

Luther: Zmrok

Miłość od pierwszego pocałunku

Olvido i Leon

Spotlight

Zola

Netflix dokumenty i programy:

A Whole Lifetime with Jamie Demetriou

Comunero Rebellion

Fenomen

Merkel

MH370: Samolot, który zniknął

Modni i modniejsi - 2. sezon

Monique Olivier: Asystentka diabła

Oszust

Outlast: Razem po wygraną

Too Hot to Handle: Niemcy

W imię boże: Wiara i kłamstwa

Netflix dla dzieci i familijne:

Mamy tu ducha

Owca karateka

Psi Patrol Film

Poprzednie aktualizacje:

24 lutego 2023: Dziewczyna i kosmonauta oraz Red Rose wśród serialowych nowości Netflix

Może i nie najlepszą (sądząc po ocenach), ale z pewnością jedną z najgłośniejszych nowości Netflix w lutym jest Dziewczyna i kosmonauta – polski dramat science-fiction z Magdaleną Cielecką w jednej z głównych ról. To złożona z sześciu odcinków historia człowieka, który wraca z kosmosu po trwającej 30 lat misji i kobiety, będącej miłością jego życia.

Jeśli chodzi o serialowe premiery Netflix, to jeszcze kilka innych tytułów zasługuje na wzmiankę. Na przykład (brytyjski dramat) Red Rose z wydającą śmiertelnie niebezpieczne polecenia aplikacją w tle, (włoski kryminał) Prawo Lidii Poët przybliżający historię pierwszej prawniczki Przepięknego kraju, (argentyńska komedia) Straż cywilna o jednostce powołanej do poprawy wizerunku policji czy też (koreański dramat) Szybki kurs miłości. No i nie można też pominąć faktu, że w trzecim sezonie powróciło Outer Banks, a w piątym – Formuła 1: Jazda o życie.

Filmowe premiery Netflix – azjatycka ofensywa

W kwestii filmów warto rzucić okiem przede wszystkim na aż cztery azjatyckie nowości. Koreański thriller Zgubiony telefon to mroczna historia o kobiecie, której życie zmienia się w piekło po tym, jak gubi swojego smartfona. Z kolei tajska komedia romantyczna OMG! Oh My Girl to chaotyczna opowieść o dwójce, która wciąż na siebie wpada.

Kolejną nowością jest japoński horror fantasy Re/Member o szóstce licealistów, którzy muszą zlepić makabryczną układankę, aby wydostać się z zabójczej pętli czasu. I jest też zrealizowany w tym samym kraju dramat Mów mi Chihiro o byłej prostytutce, która staje się oparciem dla spotykanych przez siebie samotnych ludzi.

Z dziennikarskiego obowiązku wspomnę też, że w usłudze zadebiutowała polska komedia romantyczna Miłość do kwadratu jeszcze raz, z Adrianną Chlebicką, Mateuszem Banasiukiem, Mikołajem Roznerskim i Mirosławem Baką w rolach głównych.

A to już komplet nowości…

Netflix seriale:

#BezFiltra

Aggretsuko: 5. sezon

Dziewczyna i kosmonauta

Historia mojej rodziny

Najdroższa

Outer Banks: 3. sezon

Pierwszy raz

Prawo Lidii Poët

Red Rose

Saving My Stupid Youth

Straż cywilna

Szajka: Serial: 2. sezon

Szybki kurs miłości

The Full-Time Wife Escapist

Triada

Zakochani raz po raz

Netflix filmy:

A Sunday Affair

Czas zabijania

Dokąd oczy poniosą

Miłość do kwadratu jeszcze raz

Miłość i inne używki

Mów mi Chihiro

OMG! Oh My Girl

Pętla

Przybłędy

Re/Member

Wybuchowa para

Wymarzeni

Zgubiony telefon

Netflix dokumenty i programy:

Afrykańskie królowe: Nzinga

Below Deck Sailing Yacht

Doskonale dopasowani

Formuła 1: Jazda o życie: 5. sezon

Jak powstawało „Na Zachodzie bez zmian”

Jim Jefferies: High n' Dry

Million Dollar Listing New York

Romantycy

Skandal w Karolinie Południowej: Kto zabił Paula i Maggie Murdaugh

Whindersson Nunes: Kółko wzajemnej adoracji

Za jednym zamachem

Netflix dla dzieci i familijne:

Mamy tu ducha

10 lutego 2023: Spójrzmy na serialowe i filmowe premiery Netflix z ostatnich dwóch tygodni. Na liście znajdują się między innymi duża produkcja z gwiazdorską obsadą, dokument o jednej z najpopularniejszych blondynek w show-biznesie i serial o niezwykle przedsiębiorczych kobietach, które w latach 80. zmieniły zasady gry na kuwejckiej giełdzie.

U ciebie czy u mnie obejrzymy jedną z najciekawszych nowości Netflix?

U ciebie czy u mnie to oryginalna komedia romantyczna z Reese Witherspoon i Ashtonem Kutcherem w rolach głównych. Ta amerykańska produkcja bez wątpienia zasługuje na miano jednej z najgorętszych nowości Netflix. To klasyczna historia o poszukiwaniu siebie i zrywaniu z przyzwyczajeniami. Może okazać się idealna na leniwe popołudnie i dobrze też sprawdzi się pewnie jako weekendowy rozluźniacz.

Pozostałe filmowe premiery, którym warto dać szansę to Siła ducha (oparta na prawdziwej historii familijna przygodówka o podążaniu za marzeniami), Stromboli (holenderski dramat o trudach zerwania z przeszłością), Infiesto (hiszpański kryminał z pandemią w tle) oraz Wilk wikingów (mocny, niepokojący miks horroru i thrillera produkcji norweskiej).

Wypada też w kilku słowach wspomnieć o dwóch nowościach dokumentalnych. Pierwsza z nich – Bill Russell: Legenda NBA – nie wymaga chyba dodatkowego opisu. Druga natomiast poświęcona jest historii Pameli Anderson: od dziewczyny z prowincji, przez ikonę seksu, aż po troskliwą matkę. Tytuł brzmi Pamela: Historia miłosna.

Serialowe premiery Netflix: Ty po raz czwarty i co nieco po raz pierwszy

Jeśli chodzi o opowieści w odcinkach, to niewątpliwie najważniejszą z nowości jest pierwsza część czwartego sezonu serialu Ty. Bez zbędnego przedłużania obejrzyjmy sobie po prostu zwiastun tej kontynuacji…

Są też zupełnie nowe seriale. Na uwagę zasługują chociażby: Królowe giełdy (przedstawiające intrygującą historię kobiet, które w latach 80. zburzyły korupcyjne układy na kuwejckiej giełdzie), Świat oczami Cunk (zabawny, ale i dający do myślenia paradokument o naszej cywilizacji), Klasa (będąca indyjską odpowiedzią na Szkołę dla elity) czy też – dla fanów anime – Make My Day.

A to już komplet nowości…

Netflix seriale:

Detektyw Conan: Łotrzyk Hanzawa

Freeridge

Girls5eva

I Will Be Your Bloom

Klasa

Królowe giełdy

Love to Hate You

Make my day

Prison Playbook

Świat oczami Cunk

Ty - 4. sezon (część 1)

Netflix filmy:

Bracia

Całujesz i masz: Szalona panna młoda

Deus Ex Machina

Drogi Davidzie!

Infiesto

Kolory miłości

Niania w Nowym Jorku

Noche de vino tinto

Ostatni Komers

Stromboli

Tożsamość

U ciebie czy u mnie?

Wilk wikingów

Znaleźne

Netflix dokumenty i programy:

A ras del cielo

Bill Russell: Legenda NBA

Fikcyjne bogactwo, czyli 97% niczego

Kowbojka z Kopehnagi: Nocna rozmowa z Nicolasem Windingiem Refnem

Miliony Gunthera

Pamela: Historia miłosna

Romantyczna droga

Netflix dla dzieci i familijne:

Moc księżniczek

Mój tata jest łowcą kosmitów

Siła ducha

Teo, cazador intergaláctico

Wojownicze żółwie ninja

27 stycznia 2023: Rok 2023 w pełni i Netflix rozpędził się już z premierami. Ostatnie dwa tygodnie przyniosły kilka naprawdę ciekawych nowości – zarówno wśród filmów, jak i seriali. Zobacz, co warto… zobaczyć.

Premiery Netflix: My i wy oraz Misja Majnu na pierwszym planie

My i wy to tytuł nowej komedii która przyciąga przede wszystkim obsadą. W rolach głównych występują tu Jonah Hill i Eddie Murphy, a oprócz nich w obsadzie znajdują się też między innymi Lauren London, Julia Louis-Dreyfus czy David Duchovny. Produkcja przedstawia dość typową historię o zderzeniu kultur i różnicach pokoleniowych, ale całość podana jest w bardzo przyjemny sposób, co widać już zresztą na samym zwiastunie:

Wśród luźniejszych filmowych nowości Netflix odnajdziesz też włosko-amerykańską komedię Rodzina nie ma ceny (o rodzicach próbujących podstępnie skłonić swoje dorosłe już dzieci do odwiedzin), a także saudyjską produkcję Alkhallat+, będącą w rzeczywistości zbiorem czterech historii o oszustach i krętaczach.

Idźmy dalej, bo ciekawych premier jest zdecydowanie więcej. Na liście znajduje się choćby koreański akcyjniak JUNG_E zabierający nas w przyszłość i przedstawiający historię prób zakończenia wojny domowej przy pomocy sztucznej inteligencji. Do przeszłości z kolei zaprasza nas wojenny dramat Narwik opowiadający o słynnej pierwszej porażce Hitlera, a Misja Majnu to thriller, którego fabuła skupia się na tajnym programie nuklearnym w Pakistanie. Zwiastun tego ostatniego filmu możesz obejrzeć poniżej:

Lockwood i spółka wśród serialowych nowości Netflix w styczniu

Co słychać wśród serialowych nowości? Wśród nich najbardziej wyróżnia się amerykańsko-brytyjska produkcja sci-fi, mianowicie Lockwood i spółka. To opowieść o młodych założycielach londyńskiej agencji łowców duchów. Jeśli nie masz pewności, czy to coś dla ciebie, już teraz rzuć okiem na trailer:

Gorące premiery Netflix z ostatnich dwóch tygodni to także dwie komedie. Pierwszą jest Nasz kandydat – produkcja o czarnoskórym kierowniku świetlicy, stojącym przed szansą zostania prezydentem Francji. Znacznie głośniej było i jest o drugiej nowości – to Różowe lata 90., będące (jak się pewnie domyślasz), sequelem Różowych lat 70. Na zwiastunie wygląda to tak:

Brazylijski dramat Noc bez końca, hiszpańsko-meksykańskie Na łopatki oraz belgijsko-francuskie Kobiety na wojnie to kolejne nowości serialowe, którym warto dać szansę. Szczególnie tej ostatniej, która przenosi nas do czasów pierwszej wojny światowej, aby przedstawić historię kobiet muszących radzić sobie w wojennej rzeczywistości:

Na koniec, dla porządku, wspomnę jeszcze o tym, że wystartował pierwszy polski program reality-show na Netflix, mianowicie Love Never Lies: Polska. A tymczasem zapraszam cię do spojrzenia na komplet nowości…

Netflix seriale:

Fauda - 4. sezon

Junji Ito: Makabryczne japońskie opowieści

Kobiety na wojnie

Kwartet

Lockwood i spółka

Miłość na bank

MIU 404

Na łopatki

Nasz kandydat

Noc bez końca

Różowe lata 90.

Shahmaran

Śnieżna dziewczyna

Zła dzielnica

Netflix filmy:

30 dni mroku

Ali

Alkhallat+

Disconnect: The Wedding Planner

Duże chłopaki nie płaczą

JUNG_E

Misja Majnu

My i wy

Narwik

Pixel Theory

Riding High

Rodzina nie ma ceny

Snake Eyes: Geneza G.I. Joe

The Man on the Other Side

Netflix dokumenty i programy:

Imperium przepychu: Nowy Jork

Love Never Lies: Polska

Obserwatorzy na Antarktyce

Silni i sprawni: Starcie stu

Netflix dla dzieci familijne: