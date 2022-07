Co nowego na Netflix

Przeglądamy premiery Netflix z ostatnich tygodni. Które spośród nowości Netflix warto obejrzeć? Polecamy seriale, filmy fabularne i dokumentalne dostępne w usłudze: z polskim lektorem, napisami lub dubbingiem.

Finał 4. sezonu Stranger Things i Człowiek kontra pszczoła – premiery Netflix

Lipiec na Netflix rozpoczyna się od mocnego uderzenia. Na dobry początek miesiąca w katalogu usługi zadebiutowały bowiem dwa odcinki, wieńczące czwarty sezon serialu Stranger Things. „Tylko dwa”, zapytasz? Właściwie to aż dwa – na obejrzenie tych epizodów potrzebujesz łącznie… prawie czterech godzin. Dobra wiadomość? Zdecydowanie warto!

Co jeszcze? W trzecim sezonie powrócił serial The Umbrella Academy, z kolei fanów Jasia Fasoli zainteresować powinien Człowiek kontra pszczoła – nie tylko ze względu na rolę Rowana Atkinsona, ale też koncepcję. Ot, mamy tu bowiem zbiór 9 absurdalnych scenek, w których główny, wyjątkowo nieporadny bohater próbuje złapać sprytnego zapylacza, co prowadzi do komicznych zdarzeń. Całość możesz sobie dawkować, ale bez problemu obejrzysz nawet w jeden wieczór – bywają filmy dłuższe niż ten serial.

Na miłośników anime również czekają dwie nowości. Pierwszą z nich jest Spriggan – o agentach chroniących artefaktów dawnej cywilizacji. Drugiej natomiast fanom nie trzeba pewnie przedstawiać, napiszę więc tylko: BASTARD‼ -Heavy Metal, Dark Fantasy-.

Zamykając już listę serialowych nowości Netflix, wspomnijmy jeszcze o polskim dramacie zatytułowanym Królowa. W czterech odcinkach poznajemy historię emerytowanego krawca, a równocześnie drag queen, który w odpowiedzi na otrzymany od wnuczki list wraca do Polski. W głównej roli możemy zobaczyć jak zawsze genialnego Andrzeja Seweryna.

Filmowe nowości Netflix: Człowiek z Toronto przede wszystkim

Wśród filmów natomiast dwa ostatnie tygodnie upłynęły pod znakiem posuchy. Jedną z niewielu nowych produkcji, o których warto wspomnieć, jest Człowiek z Toronto. To wypełniona akcją komedia w reżyserii Patricka Hughesa (tego od Bodyguarda Zawodowca), z Kevinem Hartem, Woodym Harrelsonem i Kaley Cuoco w rolach głównych.

Szczególnie interesujące mogą okazać się również te dwa dokumenty: Wizje przyszłości opowiadają o tym, jak technologia może wpłynąć na nasze życie w kolejnych dekadach, a Tajemnice zwierzaków domowych pozwalają odkryć, jakie umiejętności mają nasi milusińscy.

Koniec Peaky Blinders i nowa komedia z Melissą McCarthy – serialowe premiery Netflix

17 czerwca 2022: Pierwsze czerwcowe premiery Netflix już za nami. Tuż przed początkiem lata w katalogu usługi pojawił się na przykład szósty sezon serialu Peaky Blinders – to już ostatnia seria odcinków, choć wcale nie finał historii, bo w planach jest jeszcze film pełnometrażowy. Jaki serial warto obejrzeć następnie? Być może zainteresuje cię Pierwsze zabójstwo – amerykański horror w wampirzych klimatach.

Jedną z ciekawszych serialowych nowości Netflix jest również Ulubiony boski idiota. To świeżutka komedia z Melissą McCarthy i Benem Falcone’em. Ten drugi wciela się w posłańca Pana, którym zaczyna interesować się Szatan. Poza tym mamy jeszcze (hiszpański dramat obyczajowo-polityczny) Prywatność, (brytyjski dramat kryminalny) Nic o mnie nie wiecie oraz (przygodową animację) Martwy punkt: Paranormalny park.

Pajęcza Głowa, Rzut życia i inne filmowe nowości Netflix w pierwszej połowie czerwca

Warto też rzucić okiem na listę filmowych nowości, którą otwiera Pajęcza Głowa. To tytuł osadzonego w niedalekiej przyszłości thrillera sci-fi z Chrisem Hemsworthem w roli wizjonera, w którego ośrodku więźniowie mogą skracać swoje wyroki w zamian za udział w naukowych eksperymentach.

Niezłe oceny zbiera również Rzut życia – najnowsza komedia sportowa z Adamem Sandlerem. To przyjemna opowiastka z kilkoma zabawnymi momentami i naiwną fabułą – idealna na leniwe popołudnie. Zerknij na zwiastun i przekonaj się, czy to coś dla ciebie:

Listę premier uzupełniają: (argentyński thriller z serią tajemniczych śmierci w tle) Gniew Boży, (indonezyjski dramat o walce mieszkańców z drwalami) Ben i Jody, (amerykański dramat w czasach rwandyjskiego ludobójstwa) Drzewa pokoju oraz (dokument poświęcony wirtualnym zbrodniom) W sieci ułudy: Śmierć, kłamstwa i internet.

Stranger Things 4, Matka idealna i inne serialowe nowości Netflix

3 czerwca 2022: Nie ma chyba nikogo – nawet jeśli nie przepada za tą produkcją – kto nie zgodziłby się ze stwierdzeniem, że najgorętszą spośród ostatnich nowości Netflix jest Stranger Things powracające w czwartym sezonie. A na ścisłość: w pierwszej części tejże serii. Otrzymaliśmy konkretnie siedem trzymających wysoki poziom odcinków, które sprawiają, że naprawdę trudno jest doczekać się ostatnich dwóch. No ale co zrobić – trzeba czekać.

W tak zwanym międzyczasie można na przykład obejrzeć jakiś inny z nowych seriali, które na przełomie maja i czerwca zasiliły katalog usługi. Jaki mamy wybór? To między innymi koreański Klub Zielonych Matek o niezdrowej rywalizacji i wzmagającej się zazdrości, belgijski thriller 30 lat później o spotykających się po trzech dekadach dawnych przyjaciołach, duński Rząd: Królestwo, władza i chwała dla miłośników politycznych dramatów czy też francuska Matka idealna o próbach udowodnienia niewinności córki oskarżonej o morderstwo.

Sully, Przechwycenie i Miłość jest blisko – nowe filmy na Netflix

Przejdźmy tymczasem do filmów. Na nadrabiających zaległości czeka między innymi Sully w reżyserii Clinta Eastwooda – biograficzny dramat z Tomem Hanksem w roli pilota, który lądując na rzece uratował życie 155 osób. Znajdą się też pewnie chętni do obejrzenia thrillera sci-fi Przeznaczenie oraz dramatu Morze Czarne, w którym Jude Law doskonale wciela się w kapitana okrętu podwodnego.

Jeśli zaś chodzi o nowości to w netfliksowej bibliotece pojawił się na przykład turecki dramat Szczęśliwej podróży, opowiadający o pogrążonym w żałobie żołnierzu próbującym powstrzymać kobietę swego życia przed małżeństwem z innym mężczyzną. Miłosną historię serwują nam też twórcy polskiej komedii romantycznej Miłość jest blisko – poniżej zwiastun:

A jeżeli przekonuje cię sytuacja, gdy na liście gatunków znajdują się: akcja, thriller i dramat, to możesz skusić się na Przechwycenie z Elsą Pataky w roli głównej.

My Little Pony i Ricky Gervais, czyli coś dla dzieci i coś dla dorosłych

Co poza tym? Na dzieci czekają filmy My Little Pony: Zmieniaj Świat oraz Larva: Wisiorek, a na miłośników stand-upu – ostatni przed śmiercią program Norma Macdonalda (Nothing Special) oraz najnowszy special niezawodnego Ricky’ego Gervaisa (SuperNature). Pełna lista nowości poniżej.

Miłość, śmierć, roboty, prawnik i wampir – serialowe nowości Netflix w maju

20 maja 2022: Maj to miesiąc, w którym wiele hitowych seriali powraca na Netflix w nowych odsłonach. Na przykład Pracujące mamy doczekały się szóstej serii, a Kto zabił Sarę? – trzeciego sezonu. Przede wszystkim jednak możemy wreszcie obejrzeć 9 kilkunastominutowych animacji składających się na trzecią część antologii Miłość, śmierć i roboty.

Jednak netfliksowe premiery to nie tylko kontynuacje. Wśród nowości znalazł się na przykład chilijski thriller 42 dni w mroku o Cecilii poszukującej swojej zaginionej siostry i mierzącej się z wieloma przeciwnościami losu. Z kolei miłośnicy anime mogą skusić się na przygodowy serial pod tytułem Wampir w ogrodzie. Bardzo dobre recenzje zbiera również Prawnik z lincolna oparty na powieści Ołowiany wyrok Michaela Connely’ego.

Filmowe premiery Netflix: od Ghost in the Shell do Cyberpiekła

Spośród filmowych nowości Netflix na pewno warto wyróżnić Ghost in the Shell: SAC_2045 – Zrównoważona wojna. To oparta na pierwszym sezonie serialu SAC_2045 pełnometrażowa animacja, której reżyserem jest uznany japoński reżyser Michihito Fujii.

Kolejne majowe premiery to (melodramat) Toskania o miłości i o tym, co w życiu ważne, (komedia romantyczna) Perfekcyjne połączenie o importerce win zakochującej się w twardzielu z prowincji, (komedia) Powrót do liceum o 37-latce, która po 20 latach spędzonych w śpiączce wraca do liceum, by zostać królową balu oraz (niewymagający raczej przedstawienia) Jackass 4.5. Najgłośniejszą nowością jest jednak Krime Story. Love Story – polska komedia gangsterska twórców Procederu.

Sporo też pojawiło się dokumentów. Szczególnie na uwagę zasługuje Nasz ojciec o skandalu, którego głównym bohaterem był lekarz zajmujący się leczeniem bezpłodności. Przede wszystkim jednak zachęcamy do obejrzenia filmu Cyberpiekło: Jak ujawniono internetowy koszmar – o tym, jak rozpracowano siatkę internetowych przestępców seksualnych.

