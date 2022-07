Co nowego na Netflix

Przeglądamy premiery Netflix z ostatnich tygodni. Które spośród nowości Netflix warto obejrzeć? Polecamy seriale, filmy fabularne i dokumentalne dostępne w usłudze: z polskim lektorem, napisami lub dubbingiem.

Resident Evil: Remedium, Bardzo długa noc i inne serialowe nowości Netflix

Pierwsze tygodnie lipca przyniosły trzy ciekawe nowości serialowe dla miłośników fantastyki. To zwariowana animacja Farzar o życiu w kłamstwie, komedia Boo, Bitch o licealistce, która przekonuje się, że żyje się nie tylko raz oraz – przede wszystkim – Resident Evil: Remedium. I ze zwiastunem tej ostatniej produkcji na chwilę cię teraz zostawiam…

Przeglądając ostatnie premiery Netflix można natknąć się także na kilka innych intrygujących produkcji. Na przykład niemieckie King of Stonks prezentuje próby utworzenia najpotężniejszej firmy finansowej w historii, a hiszpańska Alba opowiada o zgwałconej dziewczynie, która nie pamięta poprzedniej nocy. Z tego samego kraju pochodzi Bardzo długa noc – kryminał, który w sześciu odcinkach przedstawia historię jednej nocy, w której chaos ogarnął więzienie Monte Baruca.

Filmowe premiery Netflix: Dolina umarłych, Perswazje i Morska bestia…

Przegląd filmowych nowości Netflix rozpoczniemy nietypowo, bo od horrorów. Kategoria ta reprezentowana jest przez dwa tytuły. Pierwszym jest tajwański Powrót klątwy (z religijnym tabu i rodzicielskim poświęceniem w tle), drugim zaś – Dolina umarłych (hiszpańskie podejście do tematu zombiaków powstałych w wyniku nazistowskich eksperymentów).

Oczywiście netfliksowe nowości to nie tylko horrory. Na liście znajduje się na przykład intelektualny dramat Negatyw w reżyserii Roberta Wichrowskiego czy też romantyczna produkcja dla nastolatków, zatytułowana Cześć, żegnaj i wszystko pomiędzy. Szczególnie interesujący może być również (oparty na powieści Jane Austen) film Perswazje z Dakotą Johnson w roli nowoczesnej kobiety ze snobistycznej rodziny.

W katalogu usługi pojawiło się także kilka ciekawostek dla dzieci i całej rodziny. Mam tu na myśli animowany serial Kung Fu Panda: Smoczy rycerz czy interaktywny program Ranveer Singh i Bear Grylls kontra dzicz. Warta sprawdzenia jest też niezwykle sympatyczna Morska bestia.

Na koniec wspomnę jeszcze o nowych specialach stand-upowych, jakie umieścili na Netfliksie ostatnio Dave Chappelle (What’s in the Name?) oraz Bill Burr (Live at Red Rocks).

Finał 4. sezonu Stranger Things i Człowiek kontra pszczoła – premiery Netflix

1 lipca 2022: Lipiec na Netflix rozpoczyna się od mocnego uderzenia. Na dobry początek miesiąca w katalogu usługi zadebiutowały bowiem dwa odcinki, wieńczące czwarty sezon serialu Stranger Things. „Tylko dwa”, zapytasz? Właściwie to aż dwa – na obejrzenie tych epizodów potrzebujesz łącznie… prawie czterech godzin. Dobra wiadomość? Zdecydowanie warto!

Co jeszcze? W trzecim sezonie powrócił serial The Umbrella Academy, z kolei fanów Jasia Fasoli zainteresować powinien Człowiek kontra pszczoła – nie tylko ze względu na rolę Rowana Atkinsona, ale też koncepcję. Ot, mamy tu bowiem zbiór 9 absurdalnych scenek, w których główny, wyjątkowo nieporadny bohater próbuje złapać sprytnego zapylacza, co prowadzi do komicznych zdarzeń. Całość możesz sobie dawkować, ale bez problemu obejrzysz nawet w jeden wieczór – bywają filmy dłuższe niż ten serial.

Na miłośników anime również czekają dwie nowości. Pierwszą z nich jest Spriggan – o agentach chroniących artefaktów dawnej cywilizacji. Drugiej natomiast fanom nie trzeba pewnie przedstawiać, napiszę więc tylko: BASTARD‼ -Heavy Metal, Dark Fantasy-.

Zamykając już listę serialowych nowości Netflix, wspomnijmy jeszcze o polskim dramacie zatytułowanym Królowa. W czterech odcinkach poznajemy historię emerytowanego krawca, a równocześnie drag queen, który w odpowiedzi na otrzymany od wnuczki list wraca do Polski. W głównej roli możemy zobaczyć jak zawsze genialnego Andrzeja Seweryna.

Filmowe nowości Netflix: Człowiek z Toronto przede wszystkim

Wśród filmów natomiast dwa ostatnie tygodnie upłynęły pod znakiem posuchy. Jedną z niewielu nowych produkcji, o których warto wspomnieć, jest Człowiek z Toronto. To wypełniona akcją komedia w reżyserii Patricka Hughesa (tego od Bodyguarda Zawodowca), z Kevinem Hartem, Woodym Harrelsonem i Kaley Cuoco w rolach głównych.

Szczególnie interesujące mogą okazać się również te dwa dokumenty: Wizje przyszłości opowiadają o tym, jak technologia może wpłynąć na nasze życie w kolejnych dekadach, a Tajemnice zwierzaków domowych pozwalają odkryć, jakie umiejętności mają nasi milusińscy.

Koniec Peaky Blinders i nowa komedia z Melissą McCarthy – serialowe premiery Netflix

17 czerwca 2022: Pierwsze czerwcowe premiery Netflix już za nami. Tuż przed początkiem lata w katalogu usługi pojawił się na przykład szósty sezon serialu Peaky Blinders – to już ostatnia seria odcinków, choć wcale nie finał historii, bo w planach jest jeszcze film pełnometrażowy. Jaki serial warto obejrzeć następnie? Być może zainteresuje cię Pierwsze zabójstwo – amerykański horror w wampirzych klimatach.

Jedną z ciekawszych serialowych nowości Netflix jest również Ulubiony boski idiota. To świeżutka komedia z Melissą McCarthy i Benem Falcone’em. Ten drugi wciela się w posłańca Pana, którym zaczyna interesować się Szatan. Poza tym mamy jeszcze (hiszpański dramat obyczajowo-polityczny) Prywatność, (brytyjski dramat kryminalny) Nic o mnie nie wiecie oraz (przygodową animację) Martwy punkt: Paranormalny park.

Pajęcza Głowa, Rzut życia i inne filmowe nowości Netflix w pierwszej połowie czerwca

Warto też rzucić okiem na listę filmowych nowości, którą otwiera Pajęcza Głowa. To tytuł osadzonego w niedalekiej przyszłości thrillera sci-fi z Chrisem Hemsworthem w roli wizjonera, w którego ośrodku więźniowie mogą skracać swoje wyroki w zamian za udział w naukowych eksperymentach.

Niezłe oceny zbiera również Rzut życia – najnowsza komedia sportowa z Adamem Sandlerem. To przyjemna opowiastka z kilkoma zabawnymi momentami i naiwną fabułą – idealna na leniwe popołudnie. Zerknij na zwiastun i przekonaj się, czy to coś dla ciebie:

Listę premier uzupełniają: (argentyński thriller z serią tajemniczych śmierci w tle) Gniew Boży, (indonezyjski dramat o walce mieszkańców z drwalami) Ben i Jody, (amerykański dramat w czasach rwandyjskiego ludobójstwa) Drzewa pokoju oraz (dokument poświęcony wirtualnym zbrodniom) W sieci ułudy: Śmierć, kłamstwa i internet.

Stranger Things 4, Matka idealna i inne serialowe nowości Netflix

3 czerwca 2022: Nie ma chyba nikogo – nawet jeśli nie przepada za tą produkcją – kto nie zgodziłby się ze stwierdzeniem, że najgorętszą spośród ostatnich nowości Netflix jest Stranger Things powracające w czwartym sezonie. A na ścisłość: w pierwszej części tejże serii. Otrzymaliśmy konkretnie siedem trzymających wysoki poziom odcinków, które sprawiają, że naprawdę trudno jest doczekać się ostatnich dwóch. No ale co zrobić – trzeba czekać.

W tak zwanym międzyczasie można na przykład obejrzeć jakiś inny z nowych seriali, które na przełomie maja i czerwca zasiliły katalog usługi. Jaki mamy wybór? To między innymi koreański Klub Zielonych Matek o niezdrowej rywalizacji i wzmagającej się zazdrości, belgijski thriller 30 lat później o spotykających się po trzech dekadach dawnych przyjaciołach, duński Rząd: Królestwo, władza i chwała dla miłośników politycznych dramatów czy też francuska Matka idealna o próbach udowodnienia niewinności córki oskarżonej o morderstwo.

Sully, Przechwycenie i Miłość jest blisko – nowe filmy na Netflix

Przejdźmy tymczasem do filmów. Na nadrabiających zaległości czeka między innymi Sully w reżyserii Clinta Eastwooda – biograficzny dramat z Tomem Hanksem w roli pilota, który lądując na rzece uratował życie 155 osób. Znajdą się też pewnie chętni do obejrzenia thrillera sci-fi Przeznaczenie oraz dramatu Morze Czarne, w którym Jude Law doskonale wciela się w kapitana okrętu podwodnego.

Jeśli zaś chodzi o nowości to w netfliksowej bibliotece pojawił się na przykład turecki dramat Szczęśliwej podróży, opowiadający o pogrążonym w żałobie żołnierzu próbującym powstrzymać kobietę swego życia przed małżeństwem z innym mężczyzną. Miłosną historię serwują nam też twórcy polskiej komedii romantycznej Miłość jest blisko – poniżej zwiastun:

A jeżeli przekonuje cię sytuacja, gdy na liście gatunków znajdują się: akcja, thriller i dramat, to możesz skusić się na Przechwycenie z Elsą Pataky w roli głównej.

My Little Pony i Ricky Gervais, czyli coś dla dzieci i coś dla dorosłych

Co poza tym? Na dzieci czekają filmy My Little Pony: Zmieniaj Świat oraz Larva: Wisiorek, a na miłośników stand-upu – ostatni przed śmiercią program Norma Macdonalda (Nothing Special) oraz najnowszy special niezawodnego Ricky’ego Gervaisa (SuperNature). Pełna lista nowości poniżej.

