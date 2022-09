Co nowego na Netflix

Przeglądamy premiery Netflix z ostatnich tygodni. Które spośród nowości Netflix warto obejrzeć? Polecamy seriale, filmy fabularne i dokumentalne dostępne w usłudze: z polskim lektorem, napisami lub dubbingiem.

Diabeł w Ohio, Droga do awansu i Gry rodzinne – gorące seriale na Netflix

Pierwsza część 11. sezonu The Walking Dead to pierwsza spośród kilkunastu nowości Netflix, które w ciągu ostatnich dwóch tygodni zadebiutowały na platformie i warte są – naszym zdaniem – wzmianki. Pozostając przy serialach, chcielibyśmy zainteresować cię także amerykańskim kryminałem o psychiatrze imieniem Suzanne, przyjmującej pod swój dach dziewczynę, która uciekła z tajemniczej sekty. Myślisz, że to może być coś dla ciebie? Sprawdź więc serial Diabeł w Ohio.

Serialowe premiery Netflix z przełomu sierpnia i września to także między innymi Mo (komediodramat o Pakistańczyku starającym się znaleźć dla siebie miejsce w Stanach), Zaginiony Ollie (familijna animacja o szmacianym króliczku poszukującym swego właściciela) czy też Droga do awansu (amerykański dramat o prawniczce próbującej pogodzić karierę i relacje z najbliższymi).

Na liście nie brakuje także komedii: od słodko-gorzkiej, hiszpańskiej produkcji pod tytułem Nie jesteś wyjątkowa, przez francuski Detoks o współlokatorkach próbujących przetrwać miesiąc bez cyfrowych technologii, aż po polskie Gry rodzinne o ślubie, który zamienia się w jedną wielką katastrofę. Zwiastun filmu, w którym występują między innymi Eliza Rycembel, Bartosz Gelner i Izabela Kuna, możesz obejrzeć poniżej:

Komedie, dramaty i thrillery – filmowe nowości Netflix na wrzesień 2022

Przechodzimy do filmów, ale pozostajemy wśród komedii, bo też jedną z najciekawszych nowości jest Czas dla siebie. To produkcja, w której Kevin Hart i Mark Wahlberg wcielają się w starych znajomych, których ponowne spotkanie wywraca wszystko do góry nogami.

Inne warte uwagi premiery filmowe to Festiwal pieśniarzy (turecki dramat, którego głównym motywem jest przebaczenie), Przypadkowy przechodzień (brytyjski thriller o sekrecie i konsekwencjach jego poznania) czy też Miłość dla dorosłych (szwedzki kryminał o cienkiej granicy dzielącej miłość i nienawiść).

Poza tym w katalogu usługi Netflix pojawiło się kilka mocnych produkcji z ostatnich trzech dekad. To między innymi Rekiny wojny, 21 gramów, Jane Eyre, Pachnidło: Historia mordercy, Księgowy czy (jeszcze ciepłe) Antebellum:

Na koniec wspomnijmy jeszcze o oficjalnych besiariuszach seriali Wiedźmin (sezon 2) i Zmora wilka. Być może skusisz się też na seans z dokumentem Życie na krawędzi: Szalony świat Johna McAfee, przybliżającym postać kontrowersyjnego człowieka, który dał światu jeden z najpopularniejszych pakietów antywirusowych.

Sporo nowości znajdziesz także w sekcji „dla dzieci” (koniecznie sprawdź poniżej). To między innymi Pokémon: Podróże Mistrzów, 3 filmy z serii Nierozłączki oraz pokaźna kolekcja produkcji z Barbie w roli głównej.

Netflix seriale:

Chad and JT Go Deep

Claymore

Detoks

Diabeł w Ohio

Droga do awansu

Gry rodzinne

Hunter x Hunter

Ludik

Mo

Nie jesteś wyjątkowa

Ouran High School Host Club

Podróbki

Przez ogień

The Walking Dead: 11 sezon, część 1

Zaginiony Ollie

Netflix filmy:

21 gramów

Amor tóxico

Antebellum

Atak na posterunek

Buenas noches, dijo la Señorita Pájaro

Call TV

Carne apaleada

Cios poniżej pasa

Co z oczu, to z serca

Coś nowego

Czas dla siebie

Delusions in Love

Desechos

Długi, wrześniowy weekend

East of Sweden

El Señor Manolo

Elvira

Estigmas

Festiwal pieśniarzy

Fullmetal Alchemist: The Revenge of Scar

Głośni sąsiedzi

Honey 3: Odważny taniec

Iluzija

Jane Eyre

Królewskie wakacje

Księgowy

Mariaż ze sztuką

Midsummer Madness

Miłość dla dorosłych

Nagła śmierć

Narodziny legendy

Ona tu rządzi

Oni uciekli

Our Last Weekend

Pachnidło: Historia mordercy

Przylądek strachu

Przypadkowy przechodzień

Ptaszek na uwięzi

Puls Seulu

Rekiny wojny

Spaced Out

Spoiled Children

Stój, bo mamuśka strzela

Strach

To jest miłość

Tomorrow We Live

Willa miłości

Wstrząsy

Wstrząsy 5: Więzy krwi

Wyśniony świat

Z nami nie ma żartów

Zaginiona

Zaklęte piętro

Netflix dokumenty i programy:

A Place in the Cinema

Acerbo Cup

Adult Under Construction

Confessions of an Alien Abductee

Desde que el mundo es mundo

Drive Hard: The Maloof Way

Europe's Largest Desert

Historia kryminalna: Sprawa Cassez i Vallarty

Kupcie mój dom

Leaders of WWII: The Early Years

My Stolen Revolution

No Mad

Once Again

Porady różowej brygady: Brazylia

Rodzinne randkowanie

Selling Sunset: Orange County

Sportowe opowieści: Faul niesportowy

Sportowe opowieści: Wzlot i upadek AND1

Transfer Luísa Figo: Dzień, który zmienił futbol

Travelling in the 70s

Wiedźmin: Sezon 2: Bestiariusz

Yessongs

Zmora wilka: Bestiariusz

Życie na krawędzi: Szalony świat Johna McAfee

Netflix dla dzieci i familijne:

Barbie i 12 Tańczących Księżniczek

Barbie i Akademia Księżniczek

Barbie i magia tęczy

Barbie i Podwodna Tajemnica

Barbie i podwodna tajemnica 2

Barbie i Siostry na Tropie Pieskow

Barbie i siostry: Wielka przygoda z pieskami

Barbie i tajemnicze drzwi

Barbie jako Księżniczka i Żebraczka

Barbie jako Księżniczka Wyspy

Barbie Mariposa

Barbie w Dziadku Do Orzechów

Barbie: Księżniczka i Piosenkarka

Barbie: Tajne agentki

LOL: Dom niespodzianek

Monster High: Boo York, Boo York

Monster High: Szkoła Duchów

Nierozłączki: Duch, który musiał odejść

Nierozłączki: Lilka i Pestka

Nierozłączki: Skazane na balet

Pamiętniki Barbie

Pokémon: Podróże Mistrzów

Rilakkuma w parku rozrywki

Poprzednie aktualizacje:

Tekken: Bloodline i inne serialowe nowości Netflix na koniec wakacji

Sporo nowości Netflix przygotował na końcówkę wakacji. Co ciekawe, aż cztery produkcje powróciły w swoich trzecich odsłonach – mamy tu na myśli seriale Locke & Key, Jeszcze nigdy…, He-Man i Władcy Wszechświata oraz DOTA: Dragon’s Blood. Miłośników elektronicznej rozrywki może zainteresować także zupełna nowość, jaką jest Tekken: Bloodline. To amerykańsko-japońska animacja, będąca swego rodzaju ekranizacją historii znanej z tej popularnej serii bijatyk. Zdania na jej temat są podzielone, niemniej jednak na pewno warto dać szansę temu tytułowi.

Na liście nowych seriali odnajdujemy także kilka innych ciekawostek. To między innymi Alma – hiszpański dramat sci-fi o ocalałej z wypadku dziewczynie, próbującej poskładać wszystko do kupy. Z kolei australijskie Echa są opowieścią o identycznych bliźniaczkach prowadzących podwójne życie, a Modelowa rodzina to południowokoreański kryminał o próbach szybkiego zdobycia pieniędzy.

Filmowe premiery Netflix: Dzienna zmiana, Dwa życia i inne

Spójrzmy tymczasem na filmy. Wśród premierowych produkcji znajduje się między inny romantyczny komediodramat pod tytułem Dwa życia, w którym Lili Reinhart wciela się w dziewczynę żyjącą równocześnie w dwóch rzeczywistościach. Fantastyczne elementy znajdują się także w wypełnionym akcją filmie Dzienna zmiana. Poniżej możesz zobaczyć zwiastun tego filmu, w którym główną rolę odgrywa Jamie Foxx:

Kolejną nowością jest malezyjski kryminał o niewinnym skazańcu szukającym zemsty. Pomocnik – bo tak brzmi jego tytuł – zbiera na świecie bardzo dobre recenzje. Z kolei zprzychylnością krytyków nie spotka się pewnie polski film Kolejne 365 dni, któremu jednak – nie mam wątpliwości – w żadnym razie nie zaszkodzi to w biciu rekordów popularności. O fabule nie ma się co rozpisywać.

Oczywiście to tylko niewielki wycinek długiej listy nowości z ostatnich dwóch tygodni. Z wszystkimi możesz zapoznać się poniżej.

Netflix seriale:

Alma

DOTA: Dragon’s Blood: 3. część

Echa

He-Man i Władcy Wszechświata: 3. sezon

Jeszcze nigdy…: 3. sezon

Kleo

Locke & Key: 3. sezon

Modelowa rodzina

Nikt nie jest podejrzany

Ogień i żar

Szkolne opowieści: Serial

Tekken: Bloodline

Netflix filmy:

Autostopowicz

Barton Fink

Death Race 2. Wyścig śmierci 2

Death Race 3: Piekło

Dwa życia

Dzienna zmiana

Ekspres - bohater futbolu

Her Private Hell

Ja cię kocham, a ty z nim

K-911

Kolejne 365 dni

Kryptonim: Imperator

La última cena

Laleczka Chucky 3

Los chicos del puerto

Maniac Tales

Maria Marten, Murder in the Red Barn

Mściciel

Obcy w biurze

Piosenka prosto z serca

Pomocnik

Raj na ziemi

Resident Evil

Resident Evil 2: Apokalipsa

Royalteen: Następca tronu

Shevernatze: A Road Movie in Reverse

Szkolna zaraza

The Byzantine Cat

The Devil's Men

The Shop at Sly Corner

The Waves

W nurcie życia

Żądło

Netflix dokumenty i programy:

Antonio Machado. Los días azules

Argentyński skok stulecia

British Garden: Life and Death on Your Lawn

Crossing Rachmaninoff

Czarna ryba

Cztery żony, jeden mąż

For Military Merit

Historia Florence Foster Jenkins

Hitting the Apex

Hunt for U-479

Imborrable

Is God a Number?

Jak pokonać kaca

Kuchenne potyczki: Brazylia

Leo Baker: Życie na desce

Life Behind the Stars

Más allá de las estrellas. Fotografiando un agujero negro

Melanie

Nina Conti: Clowing Around

Operacja Renowacja

Ottomans vs Venetians: Battle for Crete

Peter Monaghan: A Portrait

Ramoncín: A Life on the Edge

Rules of the Game

Sailor Stories

Sedna

Sportowe opowieści: Dziewczyna, która nie istniała

The Lost Capital of Atlantis

The Riddle of the Leaning Tower

W głowie kota

Zabiłem swojego ojca

Netflix dla dzieci i familijne:

13: Musical

Barbie i magia Pegaza

Barbie i magiczne baletki

Barbie i Trzy Muszkieterki

Barbie jako Roszpunka

Deepa i Anoop

Pradawny ląd: Wyprawa tylko dla odważnych

Stuart Malutki 3: Trochę natury

The Haunted Journey

Witamy w Monster High

Resident Evil: Remedium, Bardzo długa noc i inne serialowe nowości Netflix

Pierwsze tygodnie lipca przyniosły trzy ciekawe nowości serialowe dla miłośników fantastyki. To zwariowana animacja Farzar o życiu w kłamstwie, komedia Boo, Bitch o licealistce, która przekonuje się, że żyje się nie tylko raz oraz – przede wszystkim – Resident Evil: Remedium. I ze zwiastunem tej ostatniej produkcji na chwilę cię teraz zostawiam…

Przeglądając ostatnie premiery Netflix można natknąć się także na kilka innych intrygujących produkcji. Na przykład niemieckie King of Stonks prezentuje próby utworzenia najpotężniejszej firmy finansowej w historii, a hiszpańska Alba opowiada o zgwałconej dziewczynie, która nie pamięta poprzedniej nocy. Z tego samego kraju pochodzi Bardzo długa noc – kryminał, który w sześciu odcinkach przedstawia historię jednej nocy, w której chaos ogarnął więzienie Monte Baruca.

Filmowe premiery Netflix: Dolina umarłych, Perswazje i Morska bestia…

Przegląd filmowych nowości Netflix rozpoczniemy nietypowo, bo od horrorów. Kategoria ta reprezentowana jest przez dwa tytuły. Pierwszym jest tajwański Powrót klątwy (z religijnym tabu i rodzicielskim poświęceniem w tle), drugim zaś – Dolina umarłych (hiszpańskie podejście do tematu zombiaków powstałych w wyniku nazistowskich eksperymentów).

Oczywiście netfliksowe nowości to nie tylko horrory. Na liście znajduje się na przykład intelektualny dramat Negatyw w reżyserii Roberta Wichrowskiego czy też romantyczna produkcja dla nastolatków, zatytułowana Cześć, żegnaj i wszystko pomiędzy. Szczególnie interesujący może być również (oparty na powieści Jane Austen) film Perswazje z Dakotą Johnson w roli nowoczesnej kobiety ze snobistycznej rodziny.

W katalogu usługi pojawiło się także kilka ciekawostek dla dzieci i całej rodziny. Mam tu na myśli animowany serial Kung Fu Panda: Smoczy rycerz czy interaktywny program Ranveer Singh i Bear Grylls kontra dzicz. Warta sprawdzenia jest też niezwykle sympatyczna Morska bestia.

Na koniec wspomnę jeszcze o nowych specialach stand-upowych, jakie umieścili na Netfliksie ostatnio Dave Chappelle (What’s in the Name?) oraz Bill Burr (Live at Red Rocks).

Netflix seriale:

Netflix filmy:

Netflix dokumenty i programy:

Netflix dla dzieci i familijne:

Poprzednie aktualizacje:

Finał 4. sezonu Stranger Things i Człowiek kontra pszczoła – premiery Netflix

1 lipca 2022: Lipiec na Netflix rozpoczyna się od mocnego uderzenia. Na dobry początek miesiąca w katalogu usługi zadebiutowały bowiem dwa odcinki, wieńczące czwarty sezon serialu Stranger Things. „Tylko dwa”, zapytasz? Właściwie to aż dwa – na obejrzenie tych epizodów potrzebujesz łącznie… prawie czterech godzin. Dobra wiadomość? Zdecydowanie warto!

Co jeszcze? W trzecim sezonie powrócił serial The Umbrella Academy, z kolei fanów Jasia Fasoli zainteresować powinien Człowiek kontra pszczoła – nie tylko ze względu na rolę Rowana Atkinsona, ale też koncepcję. Ot, mamy tu bowiem zbiór 9 absurdalnych scenek, w których główny, wyjątkowo nieporadny bohater próbuje złapać sprytnego zapylacza, co prowadzi do komicznych zdarzeń. Całość możesz sobie dawkować, ale bez problemu obejrzysz nawet w jeden wieczór – bywają filmy dłuższe niż ten serial.

Na miłośników anime również czekają dwie nowości. Pierwszą z nich jest Spriggan – o agentach chroniących artefaktów dawnej cywilizacji. Drugiej natomiast fanom nie trzeba pewnie przedstawiać, napiszę więc tylko: BASTARD‼ -Heavy Metal, Dark Fantasy-.

Zamykając już listę serialowych nowości Netflix, wspomnijmy jeszcze o polskim dramacie zatytułowanym Królowa. W czterech odcinkach poznajemy historię emerytowanego krawca, a równocześnie drag queen, który w odpowiedzi na otrzymany od wnuczki list wraca do Polski. W głównej roli możemy zobaczyć jak zawsze genialnego Andrzeja Seweryna.

Filmowe nowości Netflix: Człowiek z Toronto przede wszystkim

Wśród filmów natomiast dwa ostatnie tygodnie upłynęły pod znakiem posuchy. Jedną z niewielu nowych produkcji, o których warto wspomnieć, jest Człowiek z Toronto. To wypełniona akcją komedia w reżyserii Patricka Hughesa (tego od Bodyguarda Zawodowca), z Kevinem Hartem, Woodym Harrelsonem i Kaley Cuoco w rolach głównych.

Szczególnie interesujące mogą okazać się również te dwa dokumenty: Wizje przyszłości opowiadają o tym, jak technologia może wpłynąć na nasze życie w kolejnych dekadach, a Tajemnice zwierzaków domowych pozwalają odkryć, jakie umiejętności mają nasi milusińscy.

Netflix seriale:

Netflix filmy:

Netflix dokumenty i programy:

Netflix dla dzieci i familijne: