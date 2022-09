Co nowego na Netflix

Przeglądamy premiery Netflix z ostatnich tygodni. Które spośród nowości Netflix warto obejrzeć? Polecamy seriale, filmy fabularne i dokumentalne dostępne w usłudze: z polskim lektorem, napisami lub dubbingiem.

Serialowe premiery Netflix w drugiej połowie września: Dahmer i Cesarzowi Sisi

Listy przebojów wyraźnie pokazują, że uwielbiamy historie o seryjnych mordercach. Nie inaczej wygląda to na Netfliksie, na którym króluje obecnie Dahmer – Potwór: historia Jeffreya Dahmera. Ten biograficzny kryminał przybliża postać nieuchwytnego przez lata zabójcy, na którego koncie znajdują się morderstwa 17 nastolatków. W serwisie IMDb oceniło go już ponad 27 tysięcy osób, a średnia ocen na poziomie 8,4/10 jasno daje do zrozumienia, że jest to naprawdę mocna pozycja.

W kwestii serialowych nowości Netflix proponuje również Wszystko dla miłości (rozśpiewany dramat brazylijskiej produkcji), Operacja ratunkowa w tajlandzkiej jaskini (amerykańsko-tajlandzki dramat o młodzieżowej drużynie piłkarskiej uwięzionej w Tham Luang), Dziewczyny z tylnych ławek (słodko-gorzka hiszpańska opowieść o przyjaciółkach trzymających się razem od czasów szkolnych) czy też Cesarzowa Sisi (zbierający dobre oceny dramat produkcji niemieckiej o buntowniczce na wiedeńskim dworze).

Wspomnijmy też przy okazji, że w drugim sezonie powrócił serial Szybki Cash, a piątej części doczekała się Dynastia. I przejdźmy już do filmów…

Athena, Blondynka i Lou – ostatnie filmowe nowości Netflix

(Francuski miks dramatu i thrillera) Athena, (amerykański romans kryminalny) Blues jazzmana czy też (historyczny dramat biograficzny) Blondynka – to niektóre z najgorętszych filmowych nowości na Netflix. Szczególnie ten ostatni wart jest obejrzenia. W doskonały sposób przedstawia nieznaną historię jednej z najsłynniejszych hollywoodzkich ikon – Marilyn Monroe.

Mamy też Fullmetal Alchemist: The Final Alchemy, czyli wielki finał niezwykłej historii rodem z Japonii. W brytyjskim dramacie Gdy Barbara spotkała Alana poznajmy natomiast historię dwójki komediantów, którym brytyjska społeczność osób z niepełnosprawnościami zawdzięcza uchwalenie ustawy antydyskryminacyjnej. Na szansę zasługuje również Lou – amerykański thriller pełen zwrotów akcji. Zwiastun tego ostatniego poniżej:

Na koniec jeszcze trzy dokumenty: O Futuro da mente przedstawia najbardziej przełomowe odkrycia napędzające neurotechnologię, W poszukiwaniu nieskończoności jest niezwykłą opowieścią o wpływie bezkresu na Wszechświat, a Kryptoutopia – bitcoin, blockchainy i przyszłość Internetu… cóż – tytuł wyjaśnia, o czym jest ten film.

Netflix seriale:

Cesarzowa Sisi

Dahmer – Potwór: historia Jeffreya Dahmera

Dynastia: 5. sezon

Dziewczyny z tylnych ławek

Operacja ratunkowa w tajlandzkiej jaskini

Szybki Cash: Serial - 2. sezon

Wszystko dla miłości

Netflix filmy:

Anja

Athena

Bad Day

Bez paniki, z odrobiną histerii

Blondynka

Bloomfield

Blues jazzmana

Fullmetal Alchemist: The Final Alchemy

Gdy Barbara spotkała Alana

Lou

Malá ríša

Perfumiarz

Plan A Plan B

Wspaniała i kochana przez wszystkich

You Are Not Alone

Netflix dokumenty i programy:

A Bigger Splash

A Stone in Our Heart

All This Mayhem

Aux pieds de la gloire

Bling Ring: Prawdziwa historia skoku na Hollywood

Diana wśród Windsorów

Glastonbury Fayre

Heart of Stone

Hollywood Banker

Kryptoutopia – bitcoin, blockchainy i przyszłość Internetu

Kuchenne potyczki: Meksyk

Last to Know

O Futuro da Mente

Pożreć bogatych: Saga GameStop

Projektanci z Miami

Rescued from Hell: The Story of Jota Cardona, The Redeemed Drug Baron

Rolling Stone: Life and Death of Brian Jones

Sprzedawczyni szczęścia: Telewizyjne oszustwo

Unknown Runner

W co grają ludzie

W poszukiwaniu nieskończoności

Wymarzone życie Georgie Stone

Netflix dla dzieci i familijne:

Fantaghirò, en busca del Kuorum

Nico la película

Pokémon: Arceus – Kroniki

Ruy, the knight with a wooden sword

Viva la banda de Mozart

Widmo-Psiaki

Poprzednie aktualizacje:

Broad Peak i inne filmowe premiery Netflix w pierwszej połowie września

16 września 2022: Najważniejszą z wrześniowych nowości Netflix niewątpliwie jest Broad Peak. Za tytułem, który możesz kojarzyć z billboardów kryje się polski dramat, przedstawiający historię Macieja Berbeki – legendy polskiego himalaizmu. Oprócz fascynującej historii za filmem przemawia także świetna obsada – na czele z Ireneuszem Czopem, Mają Ostaszewską, Łukaszem Simlatem, Dawidem Ogrodnikiem i Piotrem Głowackim.

Jeśli chodzi o filmowe premiery Netflix, to jest jeszcze co najmniej kilka tytułów, którymi warto się zainteresować. Jak choćby Mat Kilau (malezyjski akcyjniak o walce z kolonizatorami), Zróbmy zemstę (amerykańska komedyjka o popularnej dziewczynie, która musi zmierzyć z demonami przeszłości) czy Kiedyś byłem sławny (muzyczny dramat o drugiej szansie na sukces). Dla miłośników anime mistrzowie ze Studia Colorido przygotowali natomiast nowość pod tytułem Dom na falach. Jego zwiastun możesz obejrzeć poniżej.

Cyberpunk: Edgerunners wśród najgorętszych nowości Netflix

Przejdźmy już jednak do seriali, których przegląd nie mógłby się rozpocząć od innego tytułu – nie tylko dlatego, by pozostać w klimatach anime, ale też po prostu ze względu na to, że jest to kawał świetnej produkcji. W katalogu Netflix zadebiutował mianowicie Cyberpunk: Edgerunners – złożony z 10 odcinków serial osadzony w świecie gry Cyberpunk 2077.

Wśród nowych seriali odnajdujemy także takie tytuły jak Niedoskonali (fantastyczny dramat o młodych ofiarach przerażających eksperymentów), Święci od narkotyków (koreański kryminał o tajnych operacjach i narkobiznesie), W pułapce zbrodni (islandzki thriller, będący kontynuację serialu W pułapce) czy kierowana do nastolatków Szkoła złamanych serc.

Jeśli to wciąż nic dla ciebie, to rzuć też okiem na seriale Santo, Odważni, Dziennik żigolo i Zaginięcie w Lørenskog. Sprawdź dokumentalne produkcje, przybliżające Atak wąglikiem na USA i podpowiadające, Jak mądrze wydawać pieniądze.

A to już pełne zestawienie nowości z ostatnich dwóch tygodni:

Netflix seriale:

Cobra Kai: 5. sezon

Cyberpunk: Edgerunners

Dziennik żigolo

Niedoskonali

Odważni

Przeznaczenie: Saga Winx: 2. sezon

Santo

Szkoła złamanych serc

Święci od narkotyków

W pułapce zbrodni

Zaginięcie w Lørenskog

Netflix filmy:

Bezdech

Broad Peak

Chłopcy z katolickiej szkoły

Czerwony balonik

Dama z przeklętego lasu

Diorama

Dom na falach

Farma cudów

Father Cami’s Wedding

Flashdance

HollyBlood

Jogi

Kiedyś byłem sławny

Koniec drogi

La mujer que hablaba con los muertos

Lustereczko, lustereczko

Mat Kilau

Naranjo en flor

Niewidzialni w Berlinie

Nubes de cartón

Obsesja

Pearl Islands

Policjanci z Amsterdamu

Romeo i Julia

Summertime

Święta krew

Trädgårdsgatan

Ulica Singli

Wampirzyce

Y al tercer año, resucitó

Zróbmy zemstę

Netflix dokumenty i programy:

Atak wąglikiem na USA

Chef's Table: Pizza

Grzechy naszej matki

Indyjscy mordercy: Dziennik bestii

Jak mądrze wydawać pieniądze

Karosta: Life After the USSR

Kto polubi mojego fana?

Nie widzą zła

Niezwykły świat owadów

On the Trails of Glaciers: Mission to Caucasus

Onboard the Transcontinental Race

Playground

Portugal's Mountains of Wonder

Regresa el Cepa

Sâdhaka: la senda del yoga

Santa Cruz, for Example

Skandal! Kulisy afery Wirecard

Sportowe opowieści: Wyścig stulecia

Terim

The Battle for Britain's Heroes

Together Free

Netflix dla dzieci i familijne:

Akademia Gimnastyki: Druga szansa

Diabeł w Ohio, Droga do awansu i Gry rodzinne – gorące seriale na Netflix

2 września 2022: Pierwsza część 11. sezonu The Walking Dead to pierwsza spośród kilkunastu nowości Netflix, które w ciągu ostatnich dwóch tygodni zadebiutowały na platformie i warte są – naszym zdaniem – wzmianki. Pozostając przy serialach, chcielibyśmy zainteresować cię także amerykańskim kryminałem o psychiatrze imieniem Suzanne, przyjmującej pod swój dach dziewczynę, która uciekła z tajemniczej sekty. Myślisz, że to może być coś dla ciebie? Sprawdź więc serial Diabeł w Ohio.

Serialowe premiery Netflix z przełomu sierpnia i września to także między innymi Mo (komediodramat o Pakistańczyku starającym się znaleźć dla siebie miejsce w Stanach), Zaginiony Ollie (familijna animacja o szmacianym króliczku poszukującym swego właściciela) czy też Droga do awansu (amerykański dramat o prawniczce próbującej pogodzić karierę i relacje z najbliższymi).

Na liście nie brakuje także komedii: od słodko-gorzkiej, hiszpańskiej produkcji pod tytułem Nie jesteś wyjątkowa, przez francuski Detoks o współlokatorkach próbujących przetrwać miesiąc bez cyfrowych technologii, aż po polskie Gry rodzinne o ślubie, który zamienia się w jedną wielką katastrofę. Zwiastun filmu, w którym występują między innymi Eliza Rycembel, Bartosz Gelner i Izabela Kuna, możesz obejrzeć poniżej:

Komedie, dramaty i thrillery – filmowe nowości Netflix na wrzesień 2022

Przechodzimy do filmów, ale pozostajemy wśród komedii, bo też jedną z najciekawszych nowości jest Czas dla siebie. To produkcja, w której Kevin Hart i Mark Wahlberg wcielają się w starych znajomych, których ponowne spotkanie wywraca wszystko do góry nogami.

Inne warte uwagi premiery filmowe to Festiwal pieśniarzy (turecki dramat, którego głównym motywem jest przebaczenie), Przypadkowy przechodzień (brytyjski thriller o sekrecie i konsekwencjach jego poznania) czy też Miłość dla dorosłych (szwedzki kryminał o cienkiej granicy dzielącej miłość i nienawiść).

Poza tym w katalogu usługi Netflix pojawiło się kilka mocnych produkcji z ostatnich trzech dekad. To między innymi Rekiny wojny, 21 gramów, Jane Eyre, Pachnidło: Historia mordercy, Księgowy czy (jeszcze ciepłe) Antebellum:

Na koniec wspomnijmy jeszcze o oficjalnych besiariuszach seriali Wiedźmin (sezon 2) i Zmora wilka. Być może skusisz się też na seans z dokumentem Życie na krawędzi: Szalony świat Johna McAfee, przybliżającym postać kontrowersyjnego człowieka, który dał światu jeden z najpopularniejszych pakietów antywirusowych.

Sporo nowości znajdziesz także w sekcji „dla dzieci” (koniecznie sprawdź poniżej). To między innymi Pokémon: Podróże Mistrzów, 3 filmy z serii Nierozłączki oraz pokaźna kolekcja produkcji z Barbie w roli głównej.

Netflix seriale:

Chad and JT Go Deep

Claymore

Detoks

Diabeł w Ohio

Droga do awansu

Gry rodzinne

Hunter x Hunter

Ludik

Mo

Nie jesteś wyjątkowa

Ouran High School Host Club

Podróbki

Przez ogień

The Walking Dead: 11 sezon, część 1

Zaginiony Ollie

Netflix filmy:

21 gramów

Amor tóxico

Antebellum

Atak na posterunek

Buenas noches, dijo la Señorita Pájaro

Call TV

Carne apaleada

Cios poniżej pasa

Co z oczu, to z serca

Coś nowego

Czas dla siebie

Delusions in Love

Desechos

Długi, wrześniowy weekend

East of Sweden

El Señor Manolo

Elvira

Estigmas

Festiwal pieśniarzy

Fullmetal Alchemist: The Revenge of Scar

Głośni sąsiedzi

Honey 3: Odważny taniec

Iluzija

Jane Eyre

Królewskie wakacje

Księgowy

Mariaż ze sztuką

Midsummer Madness

Miłość dla dorosłych

Nagła śmierć

Narodziny legendy

Ona tu rządzi

Oni uciekli

Our Last Weekend

Pachnidło: Historia mordercy

Przylądek strachu

Przypadkowy przechodzień

Ptaszek na uwięzi

Puls Seulu

Rekiny wojny

Spaced Out

Spoiled Children

Stój, bo mamuśka strzela

Strach

To jest miłość

Tomorrow We Live

Willa miłości

Wstrząsy

Wstrząsy 5: Więzy krwi

Wyśniony świat

Z nami nie ma żartów

Zaginiona

Zaklęte piętro

Netflix dokumenty i programy:

A Place in the Cinema

Acerbo Cup

Adult Under Construction

Confessions of an Alien Abductee

Desde que el mundo es mundo

Drive Hard: The Maloof Way

Europe's Largest Desert

Historia kryminalna: Sprawa Cassez i Vallarty

Kupcie mój dom

Leaders of WWII: The Early Years

My Stolen Revolution

No Mad

Once Again

Porady różowej brygady: Brazylia

Rodzinne randkowanie

Selling Sunset: Orange County

Sportowe opowieści: Faul niesportowy

Sportowe opowieści: Wzlot i upadek AND1

Transfer Luísa Figo: Dzień, który zmienił futbol

Travelling in the 70s

Wiedźmin: Sezon 2: Bestiariusz

Yessongs

Zmora wilka: Bestiariusz

Życie na krawędzi: Szalony świat Johna McAfee

Netflix dla dzieci i familijne:

Barbie i 12 Tańczących Księżniczek

Barbie i Akademia Księżniczek

Barbie i magia tęczy

Barbie i Podwodna Tajemnica

Barbie i podwodna tajemnica 2

Barbie i Siostry na Tropie Pieskow

Barbie i siostry: Wielka przygoda z pieskami

Barbie i tajemnicze drzwi

Barbie jako Księżniczka i Żebraczka

Barbie jako Księżniczka Wyspy

Barbie Mariposa

Barbie w Dziadku Do Orzechów

Barbie: Księżniczka i Piosenkarka

Barbie: Tajne agentki

LOL: Dom niespodzianek

Monster High: Boo York, Boo York

Monster High: Szkoła Duchów

Nierozłączki: Duch, który musiał odejść

Nierozłączki: Lilka i Pestka

Nierozłączki: Skazane na balet

Pamiętniki Barbie

Pokémon: Podróże Mistrzów

Rilakkuma w parku rozrywki

Tekken: Bloodline i inne serialowe nowości Netflix na koniec wakacji

Sporo nowości Netflix przygotował na końcówkę wakacji. Co ciekawe, aż cztery produkcje powróciły w swoich trzecich odsłonach – mamy tu na myśli seriale Locke & Key, Jeszcze nigdy…, He-Man i Władcy Wszechświata oraz DOTA: Dragon’s Blood. Miłośników elektronicznej rozrywki może zainteresować także zupełna nowość, jaką jest Tekken: Bloodline. To amerykańsko-japońska animacja, będąca swego rodzaju ekranizacją historii znanej z tej popularnej serii bijatyk. Zdania na jej temat są podzielone, niemniej jednak na pewno warto dać szansę temu tytułowi.

Na liście nowych seriali odnajdujemy także kilka innych ciekawostek. To między innymi Alma – hiszpański dramat sci-fi o ocalałej z wypadku dziewczynie, próbującej poskładać wszystko do kupy. Z kolei australijskie Echa są opowieścią o identycznych bliźniaczkach prowadzących podwójne życie, a Modelowa rodzina to południowokoreański kryminał o próbach szybkiego zdobycia pieniędzy.

Filmowe premiery Netflix: Dzienna zmiana, Dwa życia i inne

Spójrzmy tymczasem na filmy. Wśród premierowych produkcji znajduje się między inny romantyczny komediodramat pod tytułem Dwa życia, w którym Lili Reinhart wciela się w dziewczynę żyjącą równocześnie w dwóch rzeczywistościach. Fantastyczne elementy znajdują się także w wypełnionym akcją filmie Dzienna zmiana. Poniżej możesz zobaczyć zwiastun tego filmu, w którym główną rolę odgrywa Jamie Foxx:

Kolejną nowością jest malezyjski kryminał o niewinnym skazańcu szukającym zemsty. Pomocnik – bo tak brzmi jego tytuł – zbiera na świecie bardzo dobre recenzje. Z kolei zprzychylnością krytyków nie spotka się pewnie polski film Kolejne 365 dni, któremu jednak – nie mam wątpliwości – w żadnym razie nie zaszkodzi to w biciu rekordów popularności. O fabule nie ma się co rozpisywać.

Oczywiście to tylko niewielki wycinek długiej listy nowości z ostatnich dwóch tygodni. Z wszystkimi możesz zapoznać się poniżej.

Netflix seriale:

Alma

DOTA: Dragon’s Blood: 3. część

Echa

He-Man i Władcy Wszechświata: 3. sezon

Jeszcze nigdy…: 3. sezon

Kleo

Locke & Key: 3. sezon

Modelowa rodzina

Nikt nie jest podejrzany

Ogień i żar

Szkolne opowieści: Serial

Tekken: Bloodline

Netflix filmy:

Autostopowicz

Barton Fink

Death Race 2. Wyścig śmierci 2

Death Race 3: Piekło

Dwa życia

Dzienna zmiana

Ekspres - bohater futbolu

Her Private Hell

Ja cię kocham, a ty z nim

K-911

Kolejne 365 dni

Kryptonim: Imperator

La última cena

Laleczka Chucky 3

Los chicos del puerto

Maniac Tales

Maria Marten, Murder in the Red Barn

Mściciel

Obcy w biurze

Piosenka prosto z serca

Pomocnik

Raj na ziemi

Resident Evil

Resident Evil 2: Apokalipsa

Royalteen: Następca tronu

Shevernatze: A Road Movie in Reverse

Szkolna zaraza

The Byzantine Cat

The Devil's Men

The Shop at Sly Corner

The Waves

W nurcie życia

Żądło

Netflix dokumenty i programy:

Antonio Machado. Los días azules

Argentyński skok stulecia

British Garden: Life and Death on Your Lawn

Crossing Rachmaninoff

Czarna ryba

Cztery żony, jeden mąż

For Military Merit

Historia Florence Foster Jenkins

Hitting the Apex

Hunt for U-479

Imborrable

Is God a Number?

Jak pokonać kaca

Kuchenne potyczki: Brazylia

Leo Baker: Życie na desce

Life Behind the Stars

Más allá de las estrellas. Fotografiando un agujero negro

Melanie

Nina Conti: Clowing Around

Operacja Renowacja

Ottomans vs Venetians: Battle for Crete

Peter Monaghan: A Portrait

Ramoncín: A Life on the Edge

Rules of the Game

Sailor Stories

Sedna

Sportowe opowieści: Dziewczyna, która nie istniała

The Lost Capital of Atlantis

The Riddle of the Leaning Tower

W głowie kota

Zabiłem swojego ojca

Netflix dla dzieci i familijne: