Co nowego na Netflix

Przyglądamy się nowościom dostępnym w usłudze Netflix w języku polskim. Podsumowujemy najciekawsze premiery ostatnich tygodni – zarówno fabularne, jak i dokumentalne. Oto najnowsze seriale, filmy i animacje z lektorem, napisami i dubbingiem.

Szukasz nowości na Netflix? Te najgorętsze to Murderville i Kim jest Anna?

W serialu będącym jedną z najgłośniejszych nowości Netflix w ostatnich tygodniach, wraz z ambitną dziennikarką spróbujemy dowiedzieć się, Kim jest Anna Delvey. To dramat poświęcony królowej Instagrama, podającej się za spadkobierczynię ogromnej fortuny. Czy stanowi ucieleśnienie wizji amerykańskiego snu, czy też jest genialną oszustką?

Ciekawie zapowiada się również komedia kryminalna Murderville, w której Will Arnett wciela się w ekscentrycznego detektywa rozwiązującego sprawę serii zabójstw. Co ciekawe, produkcja jest w dużej mierze improwizowana, a w pozostałych rolach występują zaproszeni goście, tacy jak Conan O’Brien, Kumail Nanjiani, Ken Jeong czy Sharon Stone.

Podtrzymujący dobrą passę Koreańczycy zapraszają nas z kolei na seans z Bulgasal: Nieśmiertelni. To intrygująca opowieść o człowieku skazanym na nieśmiertelność, który od 600 lat próbuje odzyskać swoją duszę. Listę serialowych nowości uzupełniają kontynuacje, a konkretnie drugie sezony takich produkcji jak Mroczne pożądane, Raising Dion i Słodkie magnolie.

Bigbug, Oszust z Tindera i inne – przeglądamy filmowe premiery Netflix

Jeśli chodzi o filmowe premiery Netflix, to zestaw otwiera nie lada ciekawostka. Jest nią francuska komedia sci-fi pod tytułem Bigbug. Wielokrotnie nagradzany reżyser Jean-Pierre Jeunet zabiera nas w podróż do roku 2045, w którym sztuczna inteligencja zapanowała nad światem…

Niemiecki horror młodzieżowy Przywilej, indyjski thriller komediowy Endless Loop, historyczny dramat wojenny Moja przyjaciółka Anne Frank, familijna komedia romantyczna Wysoka dziewczyna 2, fantastyczny dramat anime Child of Kamiari Moth oraz polska komedia młodzieżowa Pod wiatr to kolejne nowości, jakie można znaleźć na lutowej liście.

Być może znajdą się też chętni, by obejrzeć kryminalny film dokumentalny, zatytułowany Oszust z Tindera. To historia uwodziciela, który wyłudził od swoich ofiar miliony dolarów. Zwiastun tej produkcji znajdziesz poniżej, a jeszcze niżej – pełne listy nowości.

Serialowe nowości Netflix: dużo sci-fi i dużo fantastyki

28 stycznia 2022: Wybór najgorętszej premiery Netflix z ostatnich dwóch tygodni to nie lada wyzwanie. I to nawet wtedy, gdy ograniczymy się do seriali z pogranicza fantasy i science fiction. Mamy trzech mocnych kandydatów – to Feria: Najciemniejsze światło (hiszpański horror o siostrach mierzących się z nadprzyrodzonymi siłami), Z zimnej strefy (amerykański thriller z nieprzeciętną kobietą-szpiegiem na pierwszym planie) oraz All of Us Are Dead (koreański horror z wirusem zombie w tle).

Spośród pozostałych serialowych nowości wypada wyróżnić kolejne trzy. The Orbital Children to japońskie anime z akcją w kosmosie i fabułą koncentrującą się wokół technologii i jej wpływu na społeczeństwo, Wybrana to skandynawski thriller o siedemnastolatce odkrywającej niepokojącą prawdę, a Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie to komediowy thriller z Kristen Bell w roli głównej.

Na choćby i krótką wzmiankę zasługuje także trzeci sezon serialu Snowpiercer, którego pierwszy odcinek jest już dostępny do obejrzenia na Netflix.

Monachium: W obliczu wojny i inne filmowe premiery Netflix

Wśród filmowych nowości Netflix nie odnajdujemy niestety zbyt wielu gorących tytułów, choć nie jest też tak, że nie pojawiło się zupełnie nic. Warty obejrzenia jest na przykład muzyczny dramat Skrzypce mojego ojca o miłości do muzyki i nieoczywistych relacjach. Znajomi nieznajomi to kolejna ciekawostka – libański komediodramat bazujący na tym samym schemacie, co polscy (Nie)znajomi czy jeszcze wcześniej włoskie Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie.

Najwięcej emocji wywołuje natomiast historyczny thriller Monachium: W obliczu wojny. To ekranizacja słynnej powieści Roberta Harrisa o brytyjskich próbach zniechęcenia Hitlera do ataku na Czechosłowację. Zwiastunem tego właśnie filmu kończymy to wydanie przeglądu netfliksowych nowości z ostatnich dwóch tygodni…

Matka/Android i inne głośne premiery Netflix na początku 2022 roku

14 stycznia 2021: W recenzjach wypada raczej przeciętnie (żeby nie powiedzieć: słabo). Mimo to szybko stał się pierwszym dużym hitem Netflix w 2022 roku, detronizując (udane z kolei) Nie patrz w górę. Być może wynika to z opisu, który brzmi całkiem zachęcająco – oto bowiem w swoim debiucie reżyserskim Mattson Tomlin serwuje nam dystopijną opowieść o międzyludzkich więziach z buntem maszyn w tle. Cóż, możesz samodzielnie sprawdzić film Matka/Android (jeśli po kilkunastu minutach seansu wciąż będzie ci się podobać, może to być coś dla ciebie – w innym razie odpuść).

Niezbyt ciepło przyjęte zostały także inne spośród nowości Netflix z początku 2022 roku, a są to między innymi filmy Bez wahania (thriller o autorce kryminałów, która ma okazję sprawdzić swoje teorie w praktyce) czy Odludzie (horror o walce… ze strachem). Żeby jednak nie było tak negatywnie, to są też perełki. Jedną z nich jest Ksero – indonezyjski dramat społeczny z elementami thrillera. Całkiem niezłe oceny zbiera również polska komedia sensacyjna Jak pokochałam gangstera, luźno nawiązująca do historii „Nikosia”.

Nowe seriale Netflix. Styczeń 2022 roku przynosi kilka ciekawych historii

To może coś ciekawego czeka na nas wśród seriali? Okazuje się, że jak najbardziej tak. Archiwum 81 to dramat sci-fi o archiwiście angażującym się w dawno zapomniane śledztwo, Dom to animowana komedia pełna czarnego humoru, Dark Black Eyes to kryminał o hierarchii społecznej i uczuciach, a Dziennikarka to thriller o nieugiętej dziennikarce, biorącej na warsztat sprawę rządowego skandalu korupcyjnego.

Jeśli to wciąż nic dla ciebie, to może zainteresują cię kontynuacje. Miłośników kryminałów może na przykład zainteresować trzeci sezon Undercover, a fanów słodko-gorzkich opowieści (i Ricky’ego Gervaisa) – trzeci sezon After Life. Z jego zwiastun teraz cię zostawiam, a pod nim znajdziesz kompletny wykaz nowości Netflix z pierwszych dwóch tygodni 2022 roku.

The Silent Sea i Nie patrz w górę – co warto obejrzeć na Netflix?

31 grudnia 2021: W czwartym sezonie powrócił serial Cobra Kai, a w drugim – Emily w Paryżu. Skupmy się jednak na tytułach walczących o miano najgorętszej premiery Netflix w samej końcówce grudnia. Wśród seriali rywalizują trzy tytuły: Niespokojni ludzie to pogodny miks komedii i kryminału, Dziewczyna z Oslo jest 10-odcinkowym thrillerem o matce próbującej uwolnić uprowadzoną córkę, a The Silent Sea to koreańskie science fiction z księżycową misją w tle. Zwiastun tego ostatniego możesz zobaczyć poniżej.

Pozostańmy przy „kosmicznych” tematach, bo absolutnie jedną z najgorętszych nowości Netflix w grudniu jest film Nie patrz w górę – satyra na współczesną rzeczywistość medialną, połączona z katastroficznym kinem sci-fi. Z jednej strony zabawna, z drugiej dołująca opowieść o tym, jak mogłoby wyglądać ostrzeganie społeczeństwa przed kometą pędzącą prosto w stronę Ziemi. Dużym atutem jest też obsada, w której znajdują się między innymi Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence i Meryl Streep. Polecamy, choć na pewno nie wtedy, gdy szukasz czegoś, by się „odmóżdżyć”.

Ostatnie nowości Netflix w tym roku

Tak na szybko przejrzyjmy też pozostałe nowości filmowe przygotowane na końcówkę roku. To między innymi Lulli (komedia romantyczna o studentce medycyny, która zaczyna słyszeć cudze myśli), Godziny ciszy (thriller o prywatnym detektywie, który nagle staje się głównym podejrzanym) czy też Dziewczyna w żółtej bluzie (oparty na faktach kryminał o porwanym uciekinierze). Warto również rzucić okiem na familijne produkcje: Hilda i Władca gór to fantastyczna animacja o dziewczynie, która przemieniła się w trolla, a Gump: Pies, który nauczył ludzi żyć to film, którego tytuł mówi właściwie wszystko.

Sporo też pojawiło się dokumentów, więc miłośnicy tego gatunku mają z czego wybierać. Ci, którym spodobała się kontynuacja serialu na motywach sagi Andrzeja Sapkowskiego, mogą zdecydować się również na obejrzenie programu Jak powstawał Wiedźmin: Sezon 2. Świetnym sposobem na pożegnanie tego roku może być zaś seans z Giń, 2021! – dokumentem, który w zabawny sposób podsumowuje to, co działo się w ciągu minionych dwunastu miesięcy…

