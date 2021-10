Co nowego na Netflix

Przyglądamy się nowościom dostępnym w usłudze Netflix w języku polskim. Podsumowujemy najciekawsze premiery ostatnich tygodni – zarówno fabularne, jak i dokumentalne. Oto najnowsze seriale, filmy i animacje z lektorem, napisami i dubbingiem.

Animacje dla dzieci i dla dorosłych wśród nowości Netflix na październik

W październikowej ofercie Netflix znalazło się kilka serialowych nowości. To między innymi Wojownicza księżniczka Maya dla całej rodziny, koreański kryminał My Name o szukającej zemsty córce oraz Korporacja Konspiracja – animowana komedia dla dorosłych, której zwiastun możesz obejrzeć poniżej:

Poza tym w czwartym sezonie powróciła Dynastia, w trzecim – Ty, a w drugich seriach Klub opiekunek, Another Life, Bogdan Boner: Egzorcysta oraz Locke & Key. Wszystkie są warte tego, by się nimi zainteresować, ale szczególnie zwracamy uwagę na ten ostatni tytuł – to dramat fantasy o rodzeństwie odkrywającym mroczne tajemnice domu, do którego przeprowadziło się wraz z matką po śmierci ojca…

Hiacynt, Nocne kły, Bezpieczna odległość i inne premiery Netflix

Jeśli chodzi o filmowe premiery Netflix, to jednym z najmocniejszych tytułów jest Hiacynt – mroczny thriller „made in Poland” o seryjnym mordercy homoseksualistów w PRL-u. Rozglądających się za polskimi nowościami widzów może też zainteresować W jak morderstwo – komedia kryminalna z Anną Smołowik, Pawłem Domagałą, Piotrem Adamczykiem i Rafałem Królikowskim w rolach głównych.

Kolejne pozycje na liście październikowych nowości Netflix to (intrygujący horror) Nocne kły, (familijny komediodramat) Angeliena, (komediowy thriller) Złe dni, (wojenny dramat) Zapomniana bitwa oraz (miks thrillera i dramatu) Bezpieczna odległość. Na brak widowni na pewno nie będą też narzekać głośne filmy, które nie tak dawno miały swoje kinowe premiery: Doktor Dolittle, Koty, The Grudge: Klątwa oraz Bloodshot. Zwiastun tego ostatniego możesz zobaczyć poniżej.

Coś ciekawego znajdą też dla siebie miłośnicy anime. Czekają na nich dwie filmowe premiery: Bright: Samurai Soul oraz romantyczne Violet Evergarden.

Netflix seriale:

Netflix filmy:

Netflix dokumenty i programy:

Netflix dla dzieci i familijne:

Poprzednie aktualizacje:

Kod wart miliardy dolarów, Kasztanowy ludzik i Sprzątaczka – serialowe premiery Netflix

8 października 2021: Jedną z najciekawszych nowości Netflix na przełomie września i października jest Kod wart miliardy dolarów. To oparty na faktach miniserial o niemieckich geniuszach, których patent na algorytm został naruszony przez Google. Dla miłośników nowych technologii jest to pozycja absolutnie obowiązkowa. Seans szybko jednak zlatuje i trzeba rozglądać się za kolejnym serialem. Olbrzymią popularnością cieszy się Kasztanowy ludzik – duński kryminał, który trzyma w napięciu i szalenie wręcz intryguje. Już sam zwiastun rozbudza apetyt – spójrz…

Dużym zainteresowaniem, a przy okazji też świetnym przyjęciem może pochwalić się także Sprzątaczka. To słodko-gorzka opowieść o samotnej matce imieniem Alex, podejmującej walkę z biedą i biurokracją, aby zapewnić godne życie swojej córce. W dziesięciu trzymających poziom odcinkach przedstawiony został portret silnej i zdeterminowanej kobiety, rewelacyjnie wykreowanej przez Margaret Qualley.

Inne serialowe premiery Netflix, które mogą cię zainteresować, to Lunapark (romantyczny dramat osadzony w Rzymie z lat 60. ubiegłego wieku), Nocna msza (amerykański horror z charyzmatycznym księdzem i paranormalnymi zjawiskami w tle) oraz Pretty Smart (komedia o absolwentce Harvardu odkrywającej zupełnie inne źródła szczęścia niż te, które znała do tej pory).

Pojawiły się też na Netflix filmy nowe i nieco starsze, w tym Lighthouse i Bad Boys for Life

Jeśli chodzi o ostatnie premiery, to najgłośniej było o dwóch strasznych opowieściach przeniesionych z książek na ekrany – mamy tu na myśli filmy Nikt nie ujdzie z życiem oraz Ktoś jest w twoim domu. Ani jeden, ani drugi nie zebrał jednak pozytywnych recenzji. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku thrillera Winni. Jake Gyllenhaal wciela się w nim w operatora 911, odbierającego wyjątkowo niepokojące połączenie.

Na fanów animacji czekają z kolei filmy The Seven Deadly Sins: Cursed by Light oraz (kierowany także do młodszych widzów) Pokémon: Sekrety dżungli. Ale nie samymi nowościami człowiek żyje, szczególnie że Netflix wzbogacił się o kilka mocnych tytułów z ostatnich lat…

Absolutny numer jeden na liście to Lighthouse – wielokrotnie nagrodzony i nominowany do Oscara psychologiczny dramat Roberta Eggersa o samotnych strażnikach latarni morskiej. Najmocniejsze strony tej produkcji to fenomenalne zdjęcia i mistrzowska gra duetu Willem Dafoe + Robert Pattinson.

Co jeszcze warto obejrzeć? Intrygujący dramat Luce z Kelvinem Harrisonem Jr. I Naomi Watts w rolach głównych, zwariowana komedia romantyczna I że ci nie odpuszczę, zabawny kryminał Oszustki, wybitny melodramat Małe kobietki nagrodzony Oscarem czy wreszcie Bad Boys for Life, czyli wielki powrót Willa Smitha i Martina Lawrence’a.

Netflix seriale:

Netflix filmy:

Netflix dokumenty i programy:

Netflix dla dzieci i familijne:

Droga powrotna i Straszne historie wśród najważniejszych premier Netflix

24 września 2021: Jakie są dwie najważniejsze premiery Netflix z ostatnich dwóch tygodni? Gdybyśmy mieli jakieś wybrać, to pewnie postawilibyśmy na Straszne historie (czyli familijny horror fantasy będący uwspółcześnioną wersją opowieści o chłopcu uwięzionym przez wiedźmę) oraz dramat Droga powrotna, w którym Ben Affleck wciela się w byłego gwiazdora koszykarskiego, próbującego odbudować swoje życie po tym, jak wszystko stracił przez uzależnienie od alkoholu.

Na liście nowości odnajdujemy też na przykład brazylijski komediodramat Z pamiętnika niewidzialnej dziewczyny (podejmujący temat pogoni za popularnością wśród nastolatków), rumuńsko-szwedzki dramat Nawet góry poruszę (o prowadzonych przez emerytowanego oficera poszukiwaniach zaginionego w górach syna), francuski kryminał Północny bastion (o tym, gdzie leży granica policyjnego spełniania żądań informatora) czy amerykański thriller Wtargnięcie (pytający, jak pewni możemy być osób ze swojego otoczenia). Zwiastun tego ostatniego poniżej:

Jedną z najgorętszych nowości Netflix jest też Schumacher – biograficzny dokument o siedmiokrotnym mistrzu świata Formuły 1. Pozostając przy filmach opartych na faktach, możesz także wykorzystać nadchodzące dni, by obejrzeć Bohemian Rhapsody – wielokrotnie nagrodzony dramat muzyczny o zespole Queen.

A wśród seriali: nowy sezon Sex Education, odświeżony He-Man i intrygujące Squid Game

Przechodząc do seriali, wspomnijmy na początek, że w swoich trzecich sezonach powróciły aż trzy produkcje, mające niemałe grono wielbicieli, także w naszym kraju. To nieco kontrowersyjne, ale ciepło przyjęte Sex Education, skoncentrowane wokół tematyki LGBT Pose oraz animacja dla dorosłych Final Space – w dwóch ostatnich przypadkach są to finałowe odcinki. Również ostatniej, lecz tym razem czwartej części doczekał się z kolei serial Drodzy biali!

Spośród absolutnych nowości do pierwszego szeregu wypadałoby wywołać (niegrzeczną animację) Chicago Party Aunt, (krwawy i niepokojący thriller z przesłaniem) Squid Game oraz – przede wszystkim – He-Man i Władcy wszechświata. Odświeżona wersja kultowej kreskówki z lat 80. zbiera mieszane recenzje, ale jej premiera na pewno jest ważnym wydarzeniem.

Netflix seriale:

Netflix filmy:

Netflix dokumenty i programy:

Netflix dla dzieci i familijne:

Kate jedną z najciekawszych nowości Netflix ostatnich tygodni

10 września 2021: Po wielu mocniejszych tygodniach wśród filmowych nowości Netflix zapanowała swego rodzaju posucha. Coś do obejrzenia jednak na pewno się znajdzie, jak choćby niemiecki thriller Zwierzyna o grupie znajomych, którzy nieoczekiwanie stają się zwierzyną łowną, szwedzki dramat Vinterviken z zakochanymi nastolatkami na pierwszym planie czy wreszcie Kate – pełna akcji produkcja z Mary Elizabeth Winstead ścigającą się ze śmiercią…

Katalog Netflix został również wzbogacony o mnóstwo horrorów z ostatniej dekady, a do tego otrzymaliśmy solidną dawkę dokumentów. Wśród tych ostatnich wyróżniają się te trzy – Odliczanie: Misja kosmiczna Inspiration4, Bracia krwi: Malcolm X i Muhammad Ali oraz Kobiety i morderca.

Serialowe premiery Netflix? Królują kontynuacje, ale za to jakie!

Zdecydowanie lepiej prezentuje się lista seriali. Choć wśród absolutnych nowości odnajdujemy głównie niszowe produkcje pokroju Na skraju czy Klub nurkowy, to na przełomie sierpnia i września odbyły się także gorące premiery Netflix, ale to głównie kontynuacje. Przede wszystkim mamy tu na myśli szósty i zarazem finałowy sezon serialu Lucyfer – czas dowiedzieć się, jak to wszystko się kończy.

W drugim sezonie powrócił z kolei serial Kierunek: Noc, dla którego fabuły inspiracją była powieść Starość aksolotla Jacka Dukaja. Mamy okazję, by poznać dalsze losy pasażerów lotu BE Airways 21 – czy w bunkrze mogą czuć się bezpieczni?

Dostępna jest już także pierwsza połowa piątej części serialu Dom z papieru. To pięć odcinków, które niemało osób pochłonie pewnie na jednym posiedzeniu. Szczególnie, że właśnie rozpoczął się weekend…

Pełna lista nowości prezentuje się tak jak poniżej.

Netflix seriale:

Netflix filmy:

Netflix dokumenty i programy:

Netflix dla dzieci i familijne: