Co nowego na Netflix

Przeglądamy premiery Netflix z ostatnich tygodni. Które spośród nowości Netflix warto obejrzeć? Polecamy seriale, filmy fabularne i dokumentalne dostępne w usłudze: z polskim lektorem, napisami lub dubbingiem.

Gang Zielonej Rękawiczki wśród serialowych nowości Netflix

Niespodziewanie jedną z najgorętszych nowości na Netflix z ostatnich dwóch tygodni jest Gang Zielonej Rękawiczki. Kryje się pod tym tytułem polska komedia kryminalna, która w ośmiu odcinkach przedstawia historię trójki dojrzałych wiekiem włamywaczek, ukrywających się w domu opieki przed policją. Ta zwariowana historia oferuje nam niejeden zwrot akcji, a na dobry początek rzuć okiem na zwiastun:

Niewykluczone jednak, że ostatecznie większą popularność zdobędą inne produkcje: amerykański dramat romantyczny Od zera, włoskie Prganienie wybawienia proponujące nam wizytę w szpitalu psychiatrycznym, Pewnego razu w małym miasteczku, czyli koreańska opowiastka o życiu na prowincji czy też – przede wszystkim – wyczekiwana kolekcja ośmiu trzymających w napięciu historii, mianowicie Gabinet osobliwości Guillermo Del Toro.

Wspomnijmy też szybko o kontynuacjach: w drugim sezonie powrócili Barbarzyńcy, w trzecim – Bogdan Boner: Egzorcysta, a w szóstym – Big Mouth. I ze zwiastunem tego ostatniego na chwilę cię zostawiam, by później przejść już do pełnometrażowych filmów…

Filmowe premiery Netflix: Dobry opiekun, Polowanie i inne

No właśnie, bo sekcja filmowa wypada równie dobrze jak ta serialowa. Czeka tu na nas między innymi Dobry opiekun – fascynujący thriller z (nagrodzoną Oscarem) Jessicą Chastain w roli pielęgniarki prowadzącej na własną rękę śledztwo w związku z serią tajemniczych zgonów na oddziale.

Na Zachodzie bez zmian to dramat wojenny o młodym niemieckim żołnierzu i targających nim emocjach podczas I wojny światowej, australijski kryminał Nieznajomy przedstawia niezwykłą historię pewnego spotkania, Ostatnia wieczerza to osadzony w PRL-u horror, w którym występują tacy aktorzy jak Olaf Lubaszenko, Sebastian Stankiewicz czy Piotr Żurawski, a Dziewczyna z XX wieku to fascynujący dramat romantyczny z Korei Południowej.

Przede wszystkim jednak na uwagę zasługuje Akademia Dobra i Zła – oparta na serii książek komedia fantasy o szkole, w której dziewczynki i chłopcy uczą się, jak zostać bajkowymi bohaterami i antybohaterami. W rolach głównych: Charlize Theron, Kerry Washington, Sophia Anne Caruso oraz Sofia Wylie.

Na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o dwóch filmach, które nie są absolutnymi nowościami, ale wreszcie stały się dostępne dla abonentów Netfliksa. Pierwszym z nich jest Król Staten Island – częściowo autobiograficzny komediodramat z Pete’em Davidsonem w roli głównej. Drugim zaś – Polowanie, czyli niepokojący horror o dwunastce nieznajomych, na których urządzono sobie tytułowe polowanie.

A to już komplet nowości z ostatnich dwóch tygodni…

Netflix seriale:

Barbarzyńcy: 2. sezon

Bękart z piekła rodem

Big Mouth: 6. sezon

Bogdan Boner: Egzorcysta: 3. sezon

Czarne motyle

Cząstki jej życia

Gabinet osobliwości Guillermo Del Toro

Gang Zielonej Rękawiczki

Gdybym tylko wiedziała

La Part du Feu

Mr. Midnight: Strzeż się potworów

Od zera

Pewnego razu w małym miasteczku

Pragnienie wybawienia

Romantic Killer

Święta rodzina

Netflix filmy:

Akademia Dobra i Zła

Cici

Death of a Son

Dobry opiekun

Dziewczyna z XX wieku

Dziki wiatr

Four

Guidance

Klatka

Klątwa Bridge Hollow

Krępujące zdjęcia z rodzinnego albumu czyli zniszczona wątroba i złamane serce

Król Staten Island

Mad Dogs

Miłość to nie zabawa

Mireille i inni

Na Zachodzie bez zmian

Never Play with the Dead

Niespodziewany świąteczny gość

Nieznajomy

Niezwykłe opowieści, które straszą i bawią

Okraść Mussoliniego

Ostatnia wieczerza

Pierwsi z nielicznych

Pięść blondynki

Polowanie

Powiew świeżego powietrza

Powrót do błękitnej laguny

Poza wszechświat

Pragnienie błękitnej krwi

Start

Strangeways Here We Come

Susu

Szczęśliwa dolina

The Curse of Hobbes House

The Face at the Window

Wendell i Wild

Wszechobecny

Wszystkiemu winien samochód

Netflix dokumenty i programy:

28 dni grozy

Algieria nieznana

Barry i Joan

Bohaterowie Imperium

Czarny święty

Dope Territory

Dubai Bling: Stolica luksusu

Dziewczyna z Watykanu: Zaginięcie Emanueli Orlandi

Everything - The Real Thing Story

Filmed in Supermarionation

Fishing for Bluefin Tuna

Free Way

Gniew Ziemi

High: Wyznania przemytniczki z Ibizy

Hogwood: A Modern Horror Story

I, Superbiker 6: Clash of Nations

Indyjscy mordercy: Śmiech w sali sądowej

Kapitanowie

King and the Crook

Król Bansah i jego córka

La corsa de l’Ora

Miłość jest ślepa: 3. sezon

Mistrz pogrzebów

Mistrzowie koktajli

Moje spotkanie ze złem

Mój przyjaciel Janne „Loffe” Carlsson

Na ratunek konikom morskim

Nancy Corrigan

Niewyjaśnione tajemnice: 3. część

Potomkowie

Potwory z Florencji

Regina

Resurrecting a Legend

Rude Boy

Somebody Feed Phil: 6. sezon

Soul: Zderzenie światów kulinarnych

Take 1: Jedna szansa

The Fade

The Hedonist

The Murals of Ballarò

The Saint Steps in... to Television

W mojej głowie

Zbieg: Ciekawy przypadek Carlosa Ghosna

Netflix dla dzieci i familijne:

Barbie Epic Road Trip

Dzikie Rekordy!

LOL Surprise: Zimowy pokaz mody

Magiczne przygody Daniela Spellbounda

ONI: Opowieść o bogu piorunów

Restauracja Gofci i Mochiego

Rodzina Cemary 2

Sandokan

The Gnomes - Adventures in the Snow

The Gnomes - Amazing Journeys

Willy Fog - W 80 dni dookoła Świata

Willy Fog 20 000 mil podmorskiej żeglugi

Willy Fog Wyprawa do wnętrza Ziemi

Yolanda: El secreto de la rosa negra

Zip & Zap Meet the Monsters

Poprzednie aktualizacje:

Azjatyckie seriale wśród najgorętszych nowości Netflix

14 października 2022: Niektóre spośród najlepszych seriali na Netflix wywodzą się z Azji. Ostatnie dwa tygodnie przyniosły nam tymczasem kilka azjatyckich premier – czy któraś z nich powtórzy sukces takich tytułów jak Squid Game czy Alice in Borderland? Spójrzmy na kandydatów…

Mamy na przykład Trzy małe kobietki z Korei Południowej – dramat o biednych dotąd siostrach, które niespodziewanie stają się miliarderkami. Z tego samego kraju pochodzi Glitch – fantastyczny komediodramat o miłośnikach UFO ruszających w poszukiwania zaginionego chłopaka. Z Kuwejtu z kolei pochodzi Poradnia małżeńska – historia doradcy, który pomagając innym sam boryka się z miłosnymi problemami. Najgorętszą z nowości jest natomiast japońsko-tajwański Wyjątek – zwiastun tej animacji sci-fi możesz obejrzeć poniżej:

Wielka woda, Obserwator, Klup Północny i inne serialowe premiery Netflix

Co jeszcze czeka na nas wśród serialowych premier? Ano na przykład amerykański Obserwator (z Naomi Watts), przedstawiający opowieść o rodzinie, dla której przeprowadzka do otrzymanego w spadku domu okazuje się najgorszą decyzją w życiu. Jest też słodko-gorzka turecka komedia rodzinna pod tytułem Andropauza, a spore zainteresowanie budzi też meksykański kryminał Detektyw Belascoarán osadzony w latach 70. Niezłe recenzje zbiera również Klub Północny – amerykańsko-kanadyjski miks dramatu i horroru, oparty na serii powieści Chrisrophera Pike’a.

Bez wątpienia jednak najgłośniejszą nowością w serwisie Netflix – przynajmniej dla widzów w Polsce – jest Wielka woda, czyli rewelacyjnie zrealizowany dramat, z historią wielkiej powodzi na Dolnym Śląsku w tle. Po obejrzeniu tej produkcji warto też zerknąć na Historie Wielkiej Wody, czyli mini-serię, w której Magda Mołek rozmawia z twórcami serialu oraz świadkami opisywanej „powodzi tysiąclecia”.

Wśród dokumentów na pewno niemałym zainteresowaniem będą cieszyć się Rozmowy z mordercą: Taśmy Jeffreya Dahmera (szczególnie po tak głośnym serialu fabularnym). Na miłośników przyrodniczych produkcji czekają z kolei Wilki z wyspy Vancouver, a jako swoisty bonus wspomnę jeszcze o mini-serii Playlista poświęconej Danielu Eku i jego serwisowi Spotify.

Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie otwiera listę nowych filmów na Netflix

Przejdźmy tymczasem do filmów, bo i tutaj jest o czym porozmawiać. Uwagę przykuwa między innymi Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie – to amerykański thriller z Milą Kunis w roli prowadzącej pełne sukcesów życie dziewczyny, która musi zmierzyć się z demonami przeszłości. Rzuć okiem na zwiastun, jeśli masz ochotę:

Niemiecki horror Starzy ludzie to kolejna produkcja warta wzmianki, podobnie jak filipiński dramat Domek dla lalek czy amerykański miks gatunkowy pod tytułem Telefon pana Harrigana. Szczególnie jednak chciałbym cię zainteresować animację Entergalactic o młodym artyście poszukującym idealnego balansu życiowego…

A to już pełna lista nowości z ostatnich dwóch tygodni:

Netflix seriale:

Andropauza

Bakugan: Powstanie Geoganów

Brooklyn 9-9 - 8. sezon

Derry Girls - 3. sezon

Detektyw Belascoarán

Glitch

Klub Północny

Obserwator

Poradnia małżeńska

Trzy małe kobietki

Walka o sprawiedliwość: Sprawa Paolo Guerrero

Wielka Woda

Wyjątek

Netflix filmy:

Alfie

Aníkúlápó

Bezlitosne miasto

Domek dla lalek

Entergalactic

Halloween - 20 lat później

Małżonka do wynajęcia

Mężczyzna bez pamięci

Na topie

Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie

Plan A Plan B

Rainbow

Skok z wysokości

Starzy ludzie

Telefon pana Harrigana

The Scandalous Four

Togo

Transition

Netflix dokumenty i programy:

13 uwięzionych: Jak przetrwaliśmy w tajlandzkiej jaskini

Drużyna Odkupienia

Easy-Bake Battle: Konkurs domowego gotowania

Historie Wielkiej Wody

Imperium przepychu - 3. sezon

Kret

Królowe na zawsze

Nollywood

Playlista

Radości i cierpienia młodego Yuguo

Rozmowy z mordercą: Taśmy Jeffreya Dahmera

Stiv: No Compromise No Regrets

Sue Perkins: To całkiem legalne

Śmiertelny trip - Kryzys opioidowy

Terres Barceló

Terytorium krokodyli

The Name of the Game

W głębiny: Morderstwo na łodzi podwodnej

Wilki z wyspy Vancouver

Wstrząsy wtórne: Trzęsienie ziemi w Nepalu

Złoto Transylwanii

Netflix dla dzieci i familijne:

Bociany

Malutki świat skrzata Dawida

Przedziwne przygody Jamesa

Strażnicy przyrody

The Gnomes' Great Adventure

Widmo-Psiaki

Serialowe premiery Netflix w drugiej połowie września: Dahmer i Cesarzowi Sisi

30 września 2022: Listy przebojów wyraźnie pokazują, że uwielbiamy historie o seryjnych mordercach. Nie inaczej wygląda to na Netfliksie, na którym króluje obecnie Dahmer – Potwór: historia Jeffreya Dahmera. Ten biograficzny kryminał przybliża postać nieuchwytnego przez lata zabójcy, na którego koncie znajdują się morderstwa 17 nastolatków. W serwisie IMDb oceniło go już ponad 27 tysięcy osób, a średnia ocen na poziomie 8,4/10 jasno daje do zrozumienia, że jest to naprawdę mocna pozycja.

W kwestii serialowych nowości Netflix proponuje również Wszystko dla miłości (rozśpiewany dramat brazylijskiej produkcji), Operacja ratunkowa w tajlandzkiej jaskini (amerykańsko-tajlandzki dramat o młodzieżowej drużynie piłkarskiej uwięzionej w Tham Luang), Dziewczyny z tylnych ławek (słodko-gorzka hiszpańska opowieść o przyjaciółkach trzymających się razem od czasów szkolnych) czy też Cesarzowa Sisi (zbierający dobre oceny dramat produkcji niemieckiej o buntowniczce na wiedeńskim dworze).

Wspomnijmy też przy okazji, że w drugim sezonie powrócił serial Szybki Cash, a piątej części doczekała się Dynastia. I przejdźmy już do filmów…

Athena, Blondynka i Lou – ostatnie filmowe nowości Netflix

(Francuski miks dramatu i thrillera) Athena, (amerykański romans kryminalny) Blues jazzmana czy też (historyczny dramat biograficzny) Blondynka – to niektóre z najgorętszych filmowych nowości na Netflix. Szczególnie ten ostatni wart jest obejrzenia. W doskonały sposób przedstawia nieznaną historię jednej z najsłynniejszych hollywoodzkich ikon – Marilyn Monroe.

Mamy też Fullmetal Alchemist: The Final Alchemy, czyli wielki finał niezwykłej historii rodem z Japonii. W brytyjskim dramacie Gdy Barbara spotkała Alana poznajmy natomiast historię dwójki komediantów, którym brytyjska społeczność osób z niepełnosprawnościami zawdzięcza uchwalenie ustawy antydyskryminacyjnej. Na szansę zasługuje również Lou – amerykański thriller pełen zwrotów akcji. Zwiastun tego ostatniego poniżej:

Na koniec jeszcze trzy dokumenty: O Futuro da mente przedstawia najbardziej przełomowe odkrycia napędzające neurotechnologię, W poszukiwaniu nieskończoności jest niezwykłą opowieścią o wpływie bezkresu na Wszechświat, a Kryptoutopia – bitcoin, blockchainy i przyszłość Internetu… cóż – tytuł wyjaśnia, o czym jest ten film.

Netflix seriale:

Cesarzowa Sisi

Dahmer – Potwór: historia Jeffreya Dahmera

Dynastia: 5. sezon

Dziewczyny z tylnych ławek

Operacja ratunkowa w tajlandzkiej jaskini

Szybki Cash: Serial - 2. sezon

Wszystko dla miłości

Netflix filmy:

Anja

Athena

Bad Day

Bez paniki, z odrobiną histerii

Blondynka

Bloomfield

Blues jazzmana

Fullmetal Alchemist: The Final Alchemy

Gdy Barbara spotkała Alana

Lou

Malá ríša

Perfumiarz

Plan A Plan B

Wspaniała i kochana przez wszystkich

You Are Not Alone

Netflix dokumenty i programy:

A Bigger Splash

A Stone in Our Heart

All This Mayhem

Aux pieds de la gloire

Bling Ring: Prawdziwa historia skoku na Hollywood

Diana wśród Windsorów

Glastonbury Fayre

Heart of Stone

Hollywood Banker

Kryptoutopia – bitcoin, blockchainy i przyszłość Internetu

Kuchenne potyczki: Meksyk

Last to Know

O Futuro da Mente

Pożreć bogatych: Saga GameStop

Projektanci z Miami

Rescued from Hell: The Story of Jota Cardona, The Redeemed Drug Baron

Rolling Stone: Life and Death of Brian Jones

Sprzedawczyni szczęścia: Telewizyjne oszustwo

Unknown Runner

W co grają ludzie

W poszukiwaniu nieskończoności

Wymarzone życie Georgie Stone

Netflix dla dzieci i familijne:

Fantaghirò, en busca del Kuorum

Nico la película

Pokémon: Arceus – Kroniki

Ruy, the knight with a wooden sword

Viva la banda de Mozart

Widmo-Psiaki

Broad Peak i inne filmowe premiery Netflix w pierwszej połowie września

16 września 2022: Najważniejszą z wrześniowych nowości Netflix niewątpliwie jest Broad Peak. Za tytułem, który możesz kojarzyć z billboardów kryje się polski dramat, przedstawiający historię Macieja Berbeki – legendy polskiego himalaizmu. Oprócz fascynującej historii za filmem przemawia także świetna obsada – na czele z Ireneuszem Czopem, Mają Ostaszewską, Łukaszem Simlatem, Dawidem Ogrodnikiem i Piotrem Głowackim.

Jeśli chodzi o filmowe premiery Netflix, to jest jeszcze co najmniej kilka tytułów, którymi warto się zainteresować. Jak choćby Mat Kilau (malezyjski akcyjniak o walce z kolonizatorami), Zróbmy zemstę (amerykańska komedyjka o popularnej dziewczynie, która musi zmierzyć z demonami przeszłości) czy Kiedyś byłem sławny (muzyczny dramat o drugiej szansie na sukces). Dla miłośników anime mistrzowie ze Studia Colorido przygotowali natomiast nowość pod tytułem Dom na falach. Jego zwiastun możesz obejrzeć poniżej.

Cyberpunk: Edgerunners wśród najgorętszych nowości Netflix

Przejdźmy już jednak do seriali, których przegląd nie mógłby się rozpocząć od innego tytułu – nie tylko dlatego, by pozostać w klimatach anime, ale też po prostu ze względu na to, że jest to kawał świetnej produkcji. W katalogu Netflix zadebiutował mianowicie Cyberpunk: Edgerunners – złożony z 10 odcinków serial osadzony w świecie gry Cyberpunk 2077.

Wśród nowych seriali odnajdujemy także takie tytuły jak Niedoskonali (fantastyczny dramat o młodych ofiarach przerażających eksperymentów), Święci od narkotyków (koreański kryminał o tajnych operacjach i narkobiznesie), W pułapce zbrodni (islandzki thriller, będący kontynuację serialu W pułapce) czy kierowana do nastolatków Szkoła złamanych serc.

Jeśli to wciąż nic dla ciebie, to rzuć też okiem na seriale Santo, Odważni, Dziennik żigolo i Zaginięcie w Lørenskog. Sprawdź dokumentalne produkcje, przybliżające Atak wąglikiem na USA i podpowiadające, Jak mądrze wydawać pieniądze.

A to już pełne zestawienie nowości z ostatnich dwóch tygodni:

Netflix seriale:

Cobra Kai: 5. sezon

Cyberpunk: Edgerunners

Dziennik żigolo

Niedoskonali

Odważni

Przeznaczenie: Saga Winx: 2. sezon

Santo

Szkoła złamanych serc

Święci od narkotyków

W pułapce zbrodni

Zaginięcie w Lørenskog

Netflix filmy:

Bezdech

Broad Peak

Chłopcy z katolickiej szkoły

Czerwony balonik

Dama z przeklętego lasu

Diorama

Dom na falach

Farma cudów

Father Cami’s Wedding

Flashdance

HollyBlood

Jogi

Kiedyś byłem sławny

Koniec drogi

La mujer que hablaba con los muertos

Lustereczko, lustereczko

Mat Kilau

Naranjo en flor

Niewidzialni w Berlinie

Nubes de cartón

Obsesja

Pearl Islands

Policjanci z Amsterdamu

Romeo i Julia

Summertime

Święta krew

Trädgårdsgatan

Ulica Singli

Wampirzyce

Y al tercer año, resucitó

Zróbmy zemstę

Netflix dokumenty i programy:

Atak wąglikiem na USA

Chef's Table: Pizza

Grzechy naszej matki

Indyjscy mordercy: Dziennik bestii

Jak mądrze wydawać pieniądze

Karosta: Life After the USSR

Kto polubi mojego fana?

Nie widzą zła

Niezwykły świat owadów

On the Trails of Glaciers: Mission to Caucasus

Onboard the Transcontinental Race

Playground

Portugal's Mountains of Wonder

Regresa el Cepa

Sâdhaka: la senda del yoga

Santa Cruz, for Example

Skandal! Kulisy afery Wirecard

Sportowe opowieści: Wyścig stulecia

Terim

The Battle for Britain's Heroes

Together Free

Netflix dla dzieci i familijne: