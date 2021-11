Co nowego na Netflix

Przyglądamy się nowościom dostępnym w usłudze Netflix w języku polskim. Podsumowujemy najciekawsze premiery ostatnich tygodni – zarówno fabularne, jak i dokumentalne. Oto najnowsze seriale, filmy i animacje z lektorem, napisami i dubbingiem.

Czerwona Nota i inne filmowe nowości Netflix na listopad

Ryan Reynolds, Dwayne „The Rock” Johnson i Gal Gadot zaserwowali nam niezwykłe widowisko, na które skusiło się rekordowo wiele osób w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery w serwisie Netflix. Mam tu na myśli, rzecz jasna, film Czerwona Nota, który jest nie tylko najchętniej oglądanym w pierwszej dobie, ale też najdroższym filmem w historii tej platformy. Ta wypełniona akcją komedia kryminalna kosztowała 200 milionów dolarów i nie były to pieniądze wyrzucone w błoto…

Co jeszcze odnajdujemy wśród filmowych nowości Netflix na listopad? Modlitwa o lepsze dni to dramat o dziewczynkach upodabnianych do chłopców, 7 więźniów to brazylijski kryminał o pułapkach i dylematach, Pomiędzy to thriller osadzony w Nowym Jorku sprzed stu lat, a Zamiana z księżniczką 3 to kolejna część familijnej komedii romantycznej z Vanessą Hudgens w roli głównej. Aktorkę można zobaczyć również w muzycznym dramacie Tick, Tick… Boom!

Listopadowe wieczory to też dobry czas na nadrabianie zaległości. Trolle to świetna animacja dla całej rodziny, a oparta na faktach Colonia (z Emmą Watson) łączy w sobie thriller, romans i historyczny dramat. Na miłośników polskiego kina czekają natomiast filmy Jak zostać gwiazdą oraz Magnezja – polski western z rewelacyjnym Dawidem Ogrodnikiem w głównej roli.

Serialowe premiery Netflix? Arcane, Cowboy Bebop i Hellbound

Warto rzucić także okiem na serialowe premiery Netflix. Bez wątpienia numerem jeden na tej liście jest Arcane – produkcja osadzona w świecie League of Legends znajduje się na czele rankingu najpopularniejszych seriali w usłudze, a do tego może się pochwalić naprawdę gorącym przyjęciem. Konkretnie: 9,4/10 na IMDb, 9,2/10 na Metacritic i 98% na Rotten Tomatoes.

W katalogu Netflix zadebiutował również aktorski Cowboy Bebop, a na brak widzów na pewno nie będzie też narzekać Hellbound – najnowszy kryminał fantasy produkcji południowokoreańskiej (jego zwiastun możesz obejrzeć poniżej). Wspomnieć wypada także o premierze 6. sezonu Riverdale.

Netflix seriale:

Netflix filmy:

Netflix dokumenty i programy:

Netflix dla dzieci i familijne:

Poprzednie aktualizacje:

Armia złodziei i W lesie dziś nie zaśnie nikt 2 – premiery Netflix na jesień

5 listopada 2021: Najgorętszą spośród nowości Netflix na przełomie października i listopada jest Armia złodziei, czyli komedia kryminalna będąca prequelem Armii umarłych. Choć nie wszystkim przypadła do gustu, warto przynajmniej dać jej szansę, szczególnie że w tym uniwersum trochę jeszcze będzie się dziać. Zack Snyder pracuje obecnie nad sequelem zatytułowanym Planeta umarłych.

Jeśli chodzi o horrory Netflix również wzbogacił swój katalog o kilka nowości. To przede wszystkim psychologiczny Efekt hipnozy oraz polskie W lesie dziś nie zaśnie nikt 2 z Mateuszem Więcławkiem i Julią Wieniawą w rolach głównych.

Inne warte wzmianki premiery Netflix z ostatnich dwóch tygodni to między innymi Zemsta rewolwerowca (western o zemście i przywiązaniu), Amina (historyczny dramat przygodowy o XVI-wiecznej królowej Zazzau broniącej rodzinnego królestwa) czy też Chórzystki (brytyjski komediodramat o uczennicach katolickiej szkoły, który pewnego dnia postanawiają zaszaleć).

Jeśli jeszcze nie widziałaś lub nie widziałeś, to możesz nadrobić zaległości i obejrzeć także Cóż za piękny dzień (biograficzny dramat z Tomem Hanksem w roli najsympatyczniejszego amerykańskiego sąsiada), Don’t Let Go (thriller sci-fi o detektywie odbierającym telefon… z przeszłości) czy też wreszcie Sonic. Szybki jak błyskawica, a więc familijną przygodówkę, która chyba nie wymaga przedstawienia.

Nowe seriale? Colin w czerni i bieli oraz Big Mouth po raz piąty

A jakie nowości czekają na nas na liście seriali? To przede wszystkim turecki Klub osadzony w powojennym Stambule, trzymający w napięciu szwedzki kryminał pod tytułem Mało prawdopodobny morderca oraz Colin w czerni i bieli, czyli prawdziwa historia aktywisty społecznego, Colina Kaepernicka.

W katalogu Netflix zadebiutował również trzeci i zarazem ostatni sezon serialu Narcos: Meksyk. W piątej serii zaś powrócił Big Mouth i z tym zwiastunem właśnie cię zostawiamy, by następnie zaprezentować ci kompletne listy nowości…

Netflix seriale:

Netflix filmy:

Netflix dokumenty i programy:

Netflix dla dzieci i familijne:

Animacje dla dzieci i dla dorosłych wśród nowości Netflix na październik

22 października 2021: W październikowej ofercie Netflix znalazło się kilka serialowych nowości. To między innymi Wojownicza księżniczka Maya dla całej rodziny, koreański kryminał My Name o szukającej zemsty córce oraz Korporacja Konspiracja – animowana komedia dla dorosłych, której zwiastun możesz obejrzeć poniżej:

Poza tym w czwartym sezonie powróciła Dynastia, w trzecim – Ty, a w drugich seriach Klub opiekunek, Another Life, Bogdan Boner: Egzorcysta oraz Locke & Key. Wszystkie są warte tego, by się nimi zainteresować, ale szczególnie zwracamy uwagę na ten ostatni tytuł – to dramat fantasy o rodzeństwie odkrywającym mroczne tajemnice domu, do którego przeprowadziło się wraz z matką po śmierci ojca…

Hiacynt, Nocne kły, Bezpieczna odległość i inne premiery Netflix

Jeśli chodzi o filmowe premiery Netflix, to jednym z najmocniejszych tytułów jest Hiacynt – mroczny thriller „made in Poland” o seryjnym mordercy homoseksualistów w PRL-u. Rozglądających się za polskimi nowościami widzów może też zainteresować W jak morderstwo – komedia kryminalna z Anną Smołowik, Pawłem Domagałą, Piotrem Adamczykiem i Rafałem Królikowskim w rolach głównych.

Kolejne pozycje na liście październikowych nowości Netflix to (intrygujący horror) Nocne kły, (familijny komediodramat) Angeliena, (komediowy thriller) Złe dni, (wojenny dramat) Zapomniana bitwa oraz (miks thrillera i dramatu) Bezpieczna odległość. Na brak widowni na pewno nie będą też narzekać głośne filmy, które nie tak dawno miały swoje kinowe premiery: Doktor Dolittle, Koty, The Grudge: Klątwa oraz Bloodshot. Zwiastun tego ostatniego możesz zobaczyć poniżej.

Coś ciekawego znajdą też dla siebie miłośnicy anime. Czekają na nich dwie filmowe premiery: Bright: Samurai Soul oraz romantyczne Violet Evergarden.

Netflix seriale:

Netflix filmy:

Netflix dokumenty i programy:

Netflix dla dzieci i familijne:

Kod wart miliardy dolarów, Kasztanowy ludzik i Sprzątaczka – serialowe premiery Netflix

8 października 2021: Jedną z najciekawszych nowości Netflix na przełomie września i października jest Kod wart miliardy dolarów. To oparty na faktach miniserial o niemieckich geniuszach, których patent na algorytm został naruszony przez Google. Dla miłośników nowych technologii jest to pozycja absolutnie obowiązkowa. Seans szybko jednak zlatuje i trzeba rozglądać się za kolejnym serialem. Olbrzymią popularnością cieszy się Kasztanowy ludzik – duński kryminał, który trzyma w napięciu i szalenie wręcz intryguje. Już sam zwiastun rozbudza apetyt – spójrz…

Dużym zainteresowaniem, a przy okazji też świetnym przyjęciem może pochwalić się także Sprzątaczka. To słodko-gorzka opowieść o samotnej matce imieniem Alex, podejmującej walkę z biedą i biurokracją, aby zapewnić godne życie swojej córce. W dziesięciu trzymających poziom odcinkach przedstawiony został portret silnej i zdeterminowanej kobiety, rewelacyjnie wykreowanej przez Margaret Qualley.

Inne serialowe premiery Netflix, które mogą cię zainteresować, to Lunapark (romantyczny dramat osadzony w Rzymie z lat 60. ubiegłego wieku), Nocna msza (amerykański horror z charyzmatycznym księdzem i paranormalnymi zjawiskami w tle) oraz Pretty Smart (komedia o absolwentce Harvardu odkrywającej zupełnie inne źródła szczęścia niż te, które znała do tej pory).

Pojawiły się też na Netflix filmy nowe i nieco starsze, w tym Lighthouse i Bad Boys for Life

Jeśli chodzi o ostatnie premiery, to najgłośniej było o dwóch strasznych opowieściach przeniesionych z książek na ekrany – mamy tu na myśli filmy Nikt nie ujdzie z życiem oraz Ktoś jest w twoim domu. Ani jeden, ani drugi nie zebrał jednak pozytywnych recenzji. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku thrillera Winni. Jake Gyllenhaal wciela się w nim w operatora 911, odbierającego wyjątkowo niepokojące połączenie.

Na fanów animacji czekają z kolei filmy The Seven Deadly Sins: Cursed by Light oraz (kierowany także do młodszych widzów) Pokémon: Sekrety dżungli. Ale nie samymi nowościami człowiek żyje, szczególnie że Netflix wzbogacił się o kilka mocnych tytułów z ostatnich lat…

Absolutny numer jeden na liście to Lighthouse – wielokrotnie nagrodzony i nominowany do Oscara psychologiczny dramat Roberta Eggersa o samotnych strażnikach latarni morskiej. Najmocniejsze strony tej produkcji to fenomenalne zdjęcia i mistrzowska gra duetu Willem Dafoe + Robert Pattinson.

Co jeszcze warto obejrzeć? Intrygujący dramat Luce z Kelvinem Harrisonem Jr. I Naomi Watts w rolach głównych, zwariowana komedia romantyczna I że ci nie odpuszczę, zabawny kryminał Oszustki, wybitny melodramat Małe kobietki nagrodzony Oscarem czy wreszcie Bad Boys for Life, czyli wielki powrót Willa Smitha i Martina Lawrence’a.

Netflix seriale:

Netflix filmy:

Netflix dokumenty i programy:

Netflix dla dzieci i familijne: