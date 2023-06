W katalogu Netflix nowości pojawiają się niemal każdego dnia. Nie wszystkie jednak są, rzecz jasna, warte obejrzenia. Tutaj znajdziesz premiery Netflix, którym warto dać szansę – najlepsze spośród najnowszych filmów i seriali.

W wakacje pewnie wiele osób wykupi te lub inne pakiety Netflix. Wreszcie będzie trochę więcej czasu na oglądanie filmów i seriali. Czy jest też dużo nowości, którymi warto się zainteresować? Spójrz na te najciekawsze premiery ostatnich tygodni, a opinia w mig pojawi się sama.

Tyler Rake 2 – najgorętsza z nowości Netflix ostatnich dni

Tyler Rake 2 to nowy akcyjniak, w którym Chris Hemsworth powraca do roli australijskiego najemnika od zadań specjalnych. Joe Russo napisał mu kolejną przygodę, tym razem koncentrującą się wokół pewnej udręczonej rodziny. Kontynuacja filmu sprzed trzech lat zbiera nawet lepsze oceny niż „jedynka”, więc warto się tym tytułem zainteresować.

Zobacz film Tyler Rake 2 na Netflix

Nimona – świetna zabawa dla całej rodziny

Jeśli masz ochotę na seans w rodzinnym gronie, to koniecznie daj szansę amerykańskiej produkcji zatytułowanej Nimona. To animacja, w której przygoda łączy się z komedią, a i akcji nie brakuje. To historia o niesłusznie oskarżonym rycerzu i zmiennokształtnej nastolatce, będącej jedyną osobą, która może mu pomóc.

Zobacz film Nimona na Netflix

Wiedźmin powrócił, a Henry Cavill mówi „pa pa”

Zgodnie z rozpiską w katalogu Netflix pojawiła się także pierwsza część trzeciego sezonu serialu Wiedźmin. Jest to ostatnia seria, w której to Henry Cavill wciela się w Geralta z Rivii – w czwartym sezonie zastąpi go Liam Hemsworth (brat Chrisa, którego możesz zobaczyć w filmie Tyler Rake 2). Serial ten raczej nie wymaga dodatkowego opisu, więc po prostu rzuć okiem na zwiastun:

Zobacz serial Wiedźmin na Netflix

Czarne lustro – 6. sezon to pięć świetnych historii

O ile Wiedźmin budzi mieszane odczucia, to Czarne lustro bez wątpienia jest jednym z najcieplej przyjmowanych seriali na Netflix. W czerwcu pojawił się szósty sezon Czarnego lustra, na których składa się 5 opowieści. Są mroczne i niepokojące jak zawsze i wypełnione gwiazdami jak nigdy. Czy warto to zobaczyć? Jeszcze jak!

Zobacz serial Czarne lustro na Netflix

Zasoby ludzkie na drugą nóżkę

Słowem warto wspomnieć też, że w drugim sezonie powróciły Zasoby ludzkie – zwariowana komedia osadzona w tym samym świecie co Big Mouth. Nie jest to produkcja dla każdego, lecz mimo to dla wielu – pozycja obowiązkowa.

Zobacz serial Zasoby ludzkie na Netflix

Tour de France: W sercu peletonu

Ten tytuł mówi właściwie wszystko. Jest to, naturalnie, serial dokumentalny o kolarzach zmagających się z własnymi słabościami podczas najbardziej wyczerpującego wyścigu rowerowego na świecie. Produkcja zbiera bardzo dobre oceny, ale zachęcić potrafi tak naprawdę już sam zwiastun. Spójrz:

Zobacz dokument Tour de France: W sercu peletonu na Netflix

Te nowości Netflix też warto obejrzeć

Wymienione wyżej nowości to najgorętsze pozycje na liście. Nie są to jednak oczywiście jedyne produkcje warte obejrzenia. Wśród filmów pozytywnie wyróżniają się też między innymi Opowieści o pożądaniu 2, w których czwórka reżyserów opowiada o seksie i miłości.

Wiele osób skusi się też pewnie na ukraińską komedię Luksemburg, Luksemburg, skandynawski dramat muzyczny Piękne życie oraz japońską animację przygodową Black Clover: Sword of the Wizard King.

Wśród seriali mamy natomiast takie nowości jak (niemiecki kryminał) Puszka Pandory, (animowany komediodramat) Świat mnie nie pokona, (amerykańską animację) Wyspa Czaszki czy też (południowokoreańskie komediodramaty) Uśmiech losu oraz Do zobaczenia w moim 19. życiu. Poniżej możesz natomiast zapoznać się z kompletną listą nowości.

Netflix filmy i dokumenty:

85 South: Ghetto Legends (2023) - stand-up / amerykański

(2023) - stand-up / amerykański A Long Way to Come Home (2023) - dramat, familijny / azjatycki

(2023) - dramat, familijny / azjatycki A Lot Like Love (2023) - dramat / afrykański

(2023) - dramat / afrykański Afwaah (2023) - dramat / azjatycki

(2023) - dramat / azjatycki Amy Schumer: Emergency Contact (2023) - stand-up / amerykański

(2023) - stand-up / amerykański Barszcz: sekretny składnik (2020) - dokumentalny / ukraiński

(2020) - dokumentalny / ukraiński Black Clover: Sword of the Wizard King (2023) - animacja, fantasy / azjatycki

(2023) - animacja, fantasy / azjatycki Co się zdarzyło w Las Vegas (2008) - komedia, romans / amerykański

(2008) - komedia, romans / amerykański Co za życie (2002) - komedia, romans, dramat / amerykański

(2002) - komedia, romans, dramat / amerykański Cudowne tygodnie (2023) - komedia, dramat / holenderski

(2023) - komedia, dramat / holenderski Czas swingersów (2018) - komedia, romans / rosyjski

(2018) - komedia, romans / rosyjski Czas swingersów 2 (2019) - komedia / łotewko-ukraiński

(2019) - komedia / łotewko-ukraiński Don't Tell a Soul (2020) - dramat, thriller, kryminał / amerykański

(2020) - dramat, thriller, kryminał / amerykański Dziewczyny z Dubaju (2021) - dramat, kryminał, thriller / polski

(2021) - dramat, kryminał, thriller / polski Eldorado: Wszystko, czego nienawidzą naziści (2023) - dokumentalny / niemiecki

(2023) - dokumentalny / niemiecki Fireworks (2023) - dramat, sci-fi, thriller / azjatycki

(2023) - dramat, sci-fi, thriller / azjatycki Gorączka (1995) - akcja, kryminał, thriller / amerykański

(1995) - akcja, kryminał, thriller / amerykański Gumrah (2023) - akcja, kryminał, thriller / azjatycki

(2023) - akcja, kryminał, thriller / azjatycki Ijakumo: The Born Again Stripper (2022) - dramat, thriller / afrykański

(2022) - dramat, thriller / afrykański Ingoma (2023) - dramat / afrykański

(2023) - dramat / afrykański iNumber Number: Złoto Jozi (2023) - akcja, kryminał, thriller / afrykański

(2023) - akcja, kryminał, thriller / afrykański Król klonów (2023) - dokumentalny / brytyjski

(2023) - dokumentalny / brytyjski Luksemburg, Luksemburg (2023) - komedia / ukraiński

(2023) - komedia / ukraiński Miłość na pierwszym planie (2023) - komedia, romans / turecki

(2023) - komedia, romans / turecki Moda na miłość (2023) - komedia, romans / amerykański

(2023) - komedia, romans / amerykański Nie oddychaj 2 (2021) - thriller, horror / amerykański

(2021) - thriller, horror / amerykański Nimona (2023) - komedia, animacja, familijny / amerykański

(2023) - komedia, animacja, familijny / amerykański Obara'M (2022) - dramat / afrykański

(2022) - dramat / afrykański Odnajdźmy się (2023) - dramat, komedia, romans / azjatycki

(2023) - dramat, komedia, romans / azjatycki Opowieści o pożądaniu 2 (2023) - dramat, romans / azjatycki

(2023) - dramat, romans / azjatycki Para Betina Pengikut Iblis (2023) - horror / azjatycki

(2023) - horror / azjatycki Passport (2022) - dramat / afrykański

(2022) - dramat / afrykański PEZ-tępca. Wyjęty spod prawa (2022) - dokumentalny / amerykański

(2022) - dokumentalny / amerykański Piękne życie (2023) - dramat, romans, muzyczny / duńsko-szwedzki

(2023) - dramat, romans, muzyczny / duńsko-szwedzki Przez moje okno: Rozdzieleni (2023) - dramat, romans / hiszpański

(2023) - dramat, romans / hiszpański Rekin i Lava: Przygoda w 3D (2005) - przygodowy, familijny, sci-fi / amerykański

(2005) - przygodowy, familijny, sci-fi / amerykański Synchronic (2020) - thriller. dramat, sci-fi / amerykański

(2020) - thriller. dramat, sci-fi / amerykański Tajemnice Los Angeles (1997) - kryminał, thriller, dramat / amerykański

(1997) - kryminał, thriller, dramat / amerykański Theera Kadhal (2023) - komedia, romans, familijny / azjatycki

(2023) - komedia, romans, familijny / azjatycki Thrishanku (2023) - komedia, romans / azjatycki

(2023) - komedia, romans / azjatycki Tyler Rake 2 (2023) - akcja, thriller / amerykański

(2023) - akcja, thriller / amerykański Venom 2: Carnage (2021) - akcja, sci-fi, komedia / amerykański

(2021) - akcja, sci-fi, komedia / amerykański W moim stylu (2023) - komedia, romans / turecki

(2023) - komedia, romans / turecki Wheat Grain (2022) - dramat / turecki

(2022) - dramat / turecki Wioska (2023) - dramat / azjatycki

(2023) - dramat / azjatycki Wyznawca (2018) - kryminał, akcja, thriller / azjatycki

(2018) - kryminał, akcja, thriller / azjatycki Yeh Jawaani Hai Deewani (2013) - komedia, dramat, muzyczny / azjatycki

(2013) - komedia, dramat, muzyczny / azjatycki Zakochany bogacz 2 (2023) - romans, komedia / brazylijski

(2023) - romans, komedia / brazylijski Zaopiekujcie się Mayą (2023) - dokumentalny / amerykański

(2023) - dokumentalny / amerykański Zła rodzina (2021) - dokumentalny / francusko-hiszpański

Netflix seriale i programy:

Amazing Grace - dramat / afrykański

- dramat / afrykański Arnold - dokumentalny / amerykański

- dokumentalny / amerykański Bloodhounds - dramat, kryminał / azjatycki

- dramat, kryminał / azjatycki Bodo - dramat, biograficzny / polski

- dramat, biograficzny / polski Celebrytka - dramat / azjatycki

- dramat / azjatycki Czarne lustro - 6. sezon

- 6. sezon Czas na rozwód - dramat, komedia / azjatycki

- dramat, komedia / azjatycki Delete - dramat / azjatycki

- dramat / azjatycki Dni - dramat / azjatycki

- dramat / azjatycki Do zobaczenia w moim 19. życiu - komedia, dramat / azjatycki

- komedia, dramat / azjatycki Doom at Your Service - dramat, fantasy / azjatycki

- dramat, fantasy / azjatycki Glamorous - dramat, komedia / amerykański

- dramat, komedia / amerykański Influencerzy offline - program TV / azjatycki

- program TV / azjatycki Ja, Nadzieja - dramat / ukraiński

- dramat / ukraiński Jesteśmy idealni - dokumentalny / polski

- dokumentalny / polski Jeszcze nigdy... - 4. sezon

- 4. sezon Karciany morderca - dokumentalny / hiszpański

- dokumentalny / hiszpański Królowe Djursholm - dramat, kryminał / szwedzki

- dramat, kryminał / szwedzki Manifest - 4. sezon, część II

- 4. sezon, część II Matka do wynajęcia - dramat / meksykański

- dramat / meksykański Miłość jest ślepa: Brazylia - 2. sezon

- 2. sezon Nie całkiem narwal - animacja, familijny / amerykański

- animacja, familijny / amerykański Ōoku: The Inner Chambers - dramat, animacja / amerykańsko-azjatycki

- dramat, animacja / amerykańsko-azjatycki Outlander - 7. sezon, część I

- 7. sezon, część I Puszka Pandory - kryminał / niemiecki

- kryminał / niemiecki Siła i chaos: Nieoficjalna historia „Amerykańskich gladiatorów” - dokumentalny / kanadyjsko-amerykański

- dokumentalny / kanadyjsko-amerykański Starlight BnB - program TV / azjatycki

- program TV / azjatycki Szpital New Amsterdam - 3. sezon

- 3. sezon Świat mnie nie pokona - komedia, dramat, animacja / włoski

- komedia, dramat, animacja / włoski Tex Mex Motors - program TV / amerykański

- program TV / amerykański The Price of Glory - dramat, muzyczny / meksykański

- dramat, muzyczny / meksykański The Real Has Come! - dramat, familijny / azjatycki

- dramat, familijny / azjatycki Tour de France: W sercu peletonu - dokumentalny / brytyjsko-amerykański

- dokumentalny / brytyjsko-amerykański Transformers - Iskra Ziemi - fantasy, animacja / kanadyjsko-amerykański

- fantasy, animacja / kanadyjsko-amerykański Uśmiech losu - dramat, komedia / azjatycki

- dramat, komedia / azjatycki Wiedźmin : 3. sezon, część I

: 3. sezon, część I Wir - dramat, kryminał, sci-fi / belgijsko-francuski

- dramat, kryminał, sci-fi / belgijsko-francuski Wyspa Czaszki - akcja, animacja, familijny / amerykański

- akcja, animacja, familijny / amerykański Zabójczy temat - dramat, kryminał - azjatycki

- dramat, kryminał - azjatycki Zasoby ludzkie - 2. sezon

Źródło: Netflix Polska, informacja własna