Co nowego na Netflix? Premiery sierpień 2024

Netflix ujawnia nowości na sierpień 2024. Abonenci otrzymają dostęp do kilkudziesięciu produkcji. Bogata oferta oznacza jedno: nawet najbardziej wymagający widz powinien znaleźć coś dla siebie, niezależnie od wieku.

Netflix w końcu ujawnia, co nowego w sierpniu trafi do biblioteki. Serwis VOD aktualizuje ofertę o kilkadziesiąt produkcji - na niektóre z nich przyjdzie widzom poczekać do końca miesiąca. Czy warto być cierpliwym? Przyjrzyjmy się nadchodzącym nowościom, wszak każdy liczy na najlepsze filmy i seriale. Z kolei wszyscy ci, którzy dopiero rozważają aktywowanie subskrypcji, mogą zaczerpnąć dodatkowych informacji - dobrze jest uzupełnić wiedzę o to, jaka jest cena Netflixa w Polsce.

Co nowego na Netflix: sierpień 2024

Z pewnością należy odnotować finałowy sezon The Umbrella Academy, który zadebiutuje 8 sierpnia 2024 r. Ostatnie sześć odcinków, bo tyle liczy czwarty sezon, pokaże widzom, jak pozbawieni mocy bohaterowie próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości po

emocjonującej rozgrywce w Hotelu Nicość.

Nowe odcinki Pokémon: Horyzonty – Seria stają się faktem - premiera już 9 sierpnia 2024 r. Liko i Roy natrafiają na nowe dane dotyczące Luciusa, trenera Legendarnych Pokémonów, oraz Sześciu Bohaterów, którzy przeciwstawiają się zagrożeniom ze strony potężnych Pionierów.

Pod koniec miesiąca (29 sierpnia) bibliotekę Netflix zasili Terminator Zero, czyli anime w gatunku sci-fi.

Wszystkie nowości na Netflix w sierpniu 2024

From Me to You: Kimi ni Todoke; 1.8.2024; anime, serial

Niestabilny; 1.8.2024; komedia, serial

Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki; 1.8.2024; horror, thriller, serial

Miłość jest ślepa: Meksyk; 1.8.2024; reality TV, serial

Kocham Cię, Mon Laferte; 1.8.2024; dokument, odcinek specjalny

Mgła na granicy; 1.8.2024; horror, thriller, film

Ocalić Bikini Dolne: Sandy w akcji; 2.8.2024; familijny, dla dzieci, film

Rebel Moon – część 2: wersja reżyserska; 2.8.2024; przygodowy, film

Współcześni mistrzowie: S.S. Rajamouli; 2.8.2024; dokument, film

Rebel Moon – część 1: wersja reżyserska; 2.8.2024; przygodowy, film

Joe Rogan: Burn the Boats; 3.8.2024; komedia, odcinek specjalny

Koci Domek Gabi; 5.8.2024; familijny, dla dzieci, serial

Influencer; 6.8.2024; reality TV, serial

Rising Impact; 6.8.2024; anime, serial

David Attenborough: Tajemniczy świat dźwięków; 7.8.2024; dokument, serial

Miłość jest ślepa: Wielka Brytania; 7.8.2024; reality TV, serial

Lolo i dzieciak; 7.8.2024; dramat, film

The Umbrella Academy; 8.8.2024; fantasy, serial

Shahmaran; 8.8.2024; fantasy, serial

Targi stanowe: Konkurs wypieków; 9.8.2024; reality TV, serial

Pokémon: Horyzonty – Seria; 9.8.2024; familijny, dla dzieci, serial

Beauty that has captivated hearts 2; 9.8.2024; horror, thriller, film

Agent do zadań domowych; 9.8.2024; komedia, film

W głowie psa; 9.8.2024; dokument, film

Dom pełen miłości; 10.8.2024; komedia, serial

Matt Rife: Lucid - A Crowd Work Special; 13.8.2024; komedia, odcinek specjalny

Koszmarni eks; 14.8.2024; dokument, serial

Taniec ojców i córek; 14.8.2024; dokument, film

Emily w Paryżu; 15.8.2024; komedia, serial

Związek; 16.8.2024; przygodowy, film

I Can't Live Without You; 16.8.2024; komedia, film

Uliczka CoComelon; 19.8.2024; familijny, dla dzieci, serial

Koszmarny wtorek: Upiorne historie; 20.8.2024; horror, thriller, serial

Langston Kerman: Bad Poetry; 20.8.2024; komedia, odcinek specjalny

Sportowe opowieści: Jak zginął Air McNair; 20.8.2024; dokument, film

Wyatt Earp i wojna kowbojów; 21.8.2024; western, serial

Wypadek; 21.8.2024; horror, thriller, serial

Znów mieć 15 lat; 21.8.2024; komedia, serial

Pop Star Academy: KATSEYE; 21.8.2024; dokument, odcinek specjalny

Fajne dziewczyny; 21.8.2024; sensacyjny, film

Komisariat Gia-Gun; 22.8.2024; sensacyjny, serial

Baby Fever; 22.8.2024; komedia, serial

Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos The Movie; 22.8.2024; anime, film

Sekretne życie orangutanów; 22.8.2024; dokument, film

Czy drzewo upada bezgłośnie?; 23.8.2024; horror, thriller, serial

Pierwszaki; 23.8.2024; komedia, film

Tòkunbọ̀; 23.8.2024; horror, thriller, film

Sportowe opowieści: Złodziej znaków; 27.8.2024; dokument, serial

Rozpuszczeni i bezkarni; 28.8.2024; horror, thriller, film

Liceum czystości; 29.8.2024; dramat, serial

Terminator Zero; 29.8.2024; horror, thriller, serial

Nasz kandydat; 29.8.2024; komedia, serial

KAOS; 29.8.2024; komedia, serial

Porwanie lotu IC 814; 29.8.2024; horror, thriller, serial

Od aktora do piosenkarza; 30.8.2024; reality TV, serial

Bez tchu; 30.8.2024; dramat, serial

Wybawienie; 30.8.2024; horror, thriller, film

Źródło: Netflix