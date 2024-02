Co nowego na Netflix? Premiery w lutym 2024

Netflix systematycznie aktualizuje bibliotekę. Nowości w lutym 2024 to solidna dawka rozrywki zarówno dla miłośników seriali, jak i filmów. Co wobec tego przygotowano dla subskrybentów usługi?

Uzbrojeni w wiedzę o cenę Netflixa, możemy wykupić abonament i chłonąć to, co przygotował cieszący się olbrzymią popularnością serwis VOD. Nie tylko najlepsze filmy czy seriale, a nawet gry od Netflixa. Tym razem skupimy się na dwóch pierwszych - co nowego przygotował Netflix w lutym 2024?

Netflix - nowe filmy i seriale, luty 2024

Zbliżają się walentynki, co już doskonale widać w ofercie Netflix. Tajwański serial komediowo-romantyczny Porozmawiajmy o Chu jest już dostępny, podobnie jak Jeden Dzień, czyli adaptacja książki Davida Nichollsa w formie miniserialu z wątkiem miłosnym na czele.

Bibliotekę Netflixa zasilił serial Luz: Światło Serca, który opowiada historię przebojowej Luz wychowanej przez rodzinę z plemienia Kaingang, która z czasem postanawia odkryć prawdę o swoich korzeniach. To świetna propozycja dla młodszego widza.

W dokumencie Lover, Stalker, Killer poznamy historię mechanika, który próbuje swoich sił w randkowaniu online. Wszystko brzmi pięknie, ale… wyraz “killer” w tytule nie został użyty przypadkowo!

A Killer Paradox to coś dla entuzjastów południowokoreańskich seriali telewizyjnych. Oto zwykły student, który po przypadkowym zabójstwie zauważa, że zyskał pewną jakże potężną zdolność, która ostatecznie wzbudza zainteresowanie detektywa.

Źródło: Netflx