Co nowego na Netflix? Premiery wrzesień 2024

Wreszcie poznaliśmy nowości Netflix na wrzesień 2024. Łącznie kilkadziesiąt produkcji zasili bibliotekę Netflixa w nadchodzących tygodniach. Oznacza to, że nawet najbardziej wymagający widz powinien znaleźć coś dla siebie.

Cena Netflixa jest doskonale znana, podobnie jak oferta na nadchodzące tygodnie. Netflix aktualizuje ofertę na wrzesień, więc licząc na najlepsze filmy i seriale, warto sprawdzić, co przygotował popularny serwis VOD.

Co nowego na Netflix: wrzesień 2024

Nawet najbardziej wymagający widzowie mogą znaleźć coś dla siebie niezależnie od wieku. Fanów mocnych wrażeń może zainteresować polski film "Bokser". Młody, utalentowany bokser, mający jedynie wsparcie swojej żony, opuszcza komunistyczną Polskę, aby spełnić swoje marzenie o zostaniu najlepszym bokserem wszech czasów. Film będzie dostępny na Netflix od 11 września.

Z kolei 18 września widzowie dowiedzą się, co dalej. Tego dnia bibliotekę zasili bowiem dokument zatytułowany "Co dalej? Przyszłość oczami Billa Gates'a"

"Para idealna" to nowy serial z Nicole Kidman. Niech nie zmyli was tytuł o romantycznym wydźwięku - "Para idealna" to trzymająca w napięciu produkcja, którzy ujrzy światło dzienne 5 września. Malownicza wyspa Nantucket jest świadkiem niespodziewanej śmierci, która uruchamia lawinę wzajemnych podejrzeń, co z kolei burzy marzenia Amelii o idealnym ślubie i wstąpieniu do jednej z najzamożniejszych rodzin.

Wszystkie nowości Netflix na wrzesień 2024

To oczywiście jedynie wierzchołek góry lodowej, zwanej nowościami Netflixa na wrzesień. Oto jak prezentują się wszystkie nowości wraz z datami premier:

Chestnut vs. Kobayashi: Mięsna wyżerka; 2.9.2024; odcinek specjalny

Zostanie tylko 1; 3.9.2024; serial, sensacyjny

Sportowe opowieści: Hope Solo kontra federacja piłkarska; 3.9.2024; film, dokument

Phil Wang: Wang in There, Baby!; 3.9.2024; odcinek specjalny, komedia

Outlast: Razem po wygraną; 4.9.2024; serial, reality TV

Para idealna; 5.9.2024; serial, sensacyjny

Złapane w sieć: Mroczna historia Zona Divas; 5.9.2024; serial, dokument

Apollo 13: Walka o przetrwanie; 5.9.2024; film, dokument

Selling Sunset; 6.9.2024; serial, reality TV

Rebel Ridge; 6.9.2024; film, horror/thriller

Hot Wheels – Na start!; 9.9.2024; serial, familijny i dla dzieci

Jack Whitehall: Ojcostwo z moim ojcem; 10.9.2024; serial, dokument

Ahir Shah: Ends; 10.9.2024; odcinek specjalny, komedia

The Circle – USA; 11.9.2024; serial, reality TV

Bokser; 11.9.2024; film, dramat

Technoboys; 11.9.2024; film, komedia

Ángel Di María: Zburzyliśmy mur; 12.9.2024; serial, dokument

O północy w Pera Palace; 12.9.2024; serial, dramat

Wyspa miliarderów; 12.9.2024; serial, komedia

W ogień: Utracona córka; 12.9.2024; film, dokument

Brzydcy; 13.9.2024; film, przygodowy

Funkcjonariusz z czarnym pasem; 13.9.2024; film, horror/thriller

Sektor 36; 13.9.2024; film, horror/thriller

CoComelon; 16.9.2024; serial, familijny i dla dzieci

SpongeBob: Bubble Pop F.U.N.; 16.9.2024; gra, puzzle game

Kulinarna walka klas; 17.9.2024; serial, reality TV

Deon Cole: Ok, Mister; 17.9.2024; odcinek specjalny, komedia

Tyler Henry i rozmówcy z zaświatów; 17.9.2024; serial, reality TV

Jestem Georgina; 18.9.2024; serial, reality TV

Zazdrosna; 18.9.2024; serial, komedia

Co dalej? Przyszłość oczami Billa Gatesa; 18.9.2024; serial, dokument

Potwory: Historia Lyle’a i Erika Menendezów; 19.9.2024; serial, dramat

Królowa łotrów; 19.9.2024; serial, dramat

Zmierzch bogów; 19.9.2024; serial, przygodowy

Monument Valley; 19.9.2024; gra, puzzle game

Krwawe dziedzictwo; 20.9.2024; serial, dramat

KLASS 95: Moc piękna; 20.9.2024; serial, dramat

Jego trzy córki; 20.9.2024; film, dramat

Mr. McMahon; 25.9.2024; serial, dokument

Byliśmy królami; 25.9.2024; serial, dramat

Brawurowe ucieczki: Więzienny romans; 25.9.2024; film, dokument

Rozwodnicy; 25.9.2024; film, komedia

Nikt tego nie chce; 26.9.2024; serial, komedia

Pragnienie wybawienia; 26.9.2024; serial, dramat

Prawdziwy dżentelmen; 26.9.2024; film, dramat

Bangkok Breaking: Między niebem a piekłem; 26.9.2024; film, horror/thriller

Potwór z Gyeongseongu; 27.9.2024; serial, horror/thriller

Powstanie Lisabiego; 27.9.2024; film, dramat

Will i Harper; 27.9.2024; film, dokument

Rez Ball; 27.9.2024; film, dramat

