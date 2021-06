Zastanawiasz się, co warto kupić na Amazon i czy w ogóle po debiucie sklepu w Polsce warto przejrzeć jego ofertę? Odpowiedź na to drugie pytanie brzmi: tak. Zresztą zrobiliśmy to i mamy kilka propozycji, które mogą cię zainteresować.

Polski Amazon już działa i od kilku tygodni oferuje bardzo dobre promocje. Znacznie bardziej dostępne stały się też produkty, które dotąd omijały nasz rynek, a inne można kupić za zdecydowanie mniejsze pieniądze niż w konkurencyjnych sklepach. Dużo dobrego możesz dla siebie znaleźć, jeśli planujesz zakup elektronicznych gadżetów, peryferiów czy podzespołów. Przyjrzeliśmy się ofercie i wybraliśmy kilka ciekawych urządzeń, odpowiadając tym samym na pytanie: co warto kupić na Amazonie.

Amazon.pl to nowinka, więc pewnie będą to dla ciebie pierwsze zakupy na tej platformie. Wspomnijmy więc także o najważniejszych aspektach technicznych. Jeśli jednak chcesz od razu przejść do najciekawszych ofert, to kliknij tutaj.

Zakupy na Amazon.pl – co warto wiedzieć? Najważniejsze informacje Czy jest szansa na darmową dostawę? Kluczowa informacja jest taka, że jeśli wartość twojego koszyka przekroczy 100 złotych, a zamówienie realizuje sam Amazon, to dostawę masz za darmo. Paczkę może przywieźć ci kurier DHL, InPost czy Poczty Polskiej – do domu lub punktu odbioru. Ile normalnie kosztuje dostawa? Jeśli zamówienia nie realizuje bezpośrednio Amazon (lecz któryś ze sprzedawców Marketplace) albo wartość zakupów jest niewystarczająca, by przysługiwała ci darmowa dostawa, to za przesyłkę trzeba oczywiście zapłacić. Kosztuje to 11,99 zł w przypadku dostawy do domu albo 8,99 zł – do Paczkomatu lub innego punktu odbioru. Jeśli zależy ci na jak najszybszym odebraniu paczki, to możesz wybrać dostawę priorytetową – za 14,99 zł. Jakie są akceptowane formy płatności? Za zakupy w sklepie Amazon.pl możesz płacić przypiętą kartą kredytową Visa / MasterCard / American Express, za pomocą serwisu transakcyjnego Przelewy24 albo też wykorzystując kod BLIK. Jak wygląda polityka zwrotów? Możesz zwrócić każdy produkt (kompletny i nienoszący śladów używania) do 30 dni od otrzymania przesyłki. W zależności od tego, kto jest sprzedawcą, w jakim czasie dokonujesz zwrotu i jaki jest powód, (poza kosztem samego produktu) możesz liczyć na pełen zwrot kosztów dostawy i zwrotu, wyłącznie kosztów dostawy lub żadnych kosztów przewozowych. Gdzie szukać promocji i okazji? Najlepsze oferty znajdziesz w tym miejscu – na bieżąco szukamy ich i od razu dajemy znać, gdy uda nam się coś znaleźć. Możesz też sam śledzić promocje, zaglądać na podstronę Okazje na Amazon. Znajdziesz tam długoterminowe „top okazje” oraz „błyskawiczne okazje”, które trwają najczęściej kilkadziesiąt godzin i w których istnieje ograniczenie: 1 sztuka na 1 osobę.

Co warto kupić na Amazon.pl? Najciekawsze oferty i promocje

Może to już czas na nowy smartfon?

To aktualnie jedna z najlepszych okazji na polskim Amazonie. Możesz sporo zaoszczędzić, kupując właśnie teraz smartfona Xiaomi Mi 10T Pro 5G. A to naprawdę konkretny telefon – z kamerą 108 Mpix ze sztuczną inteligencją, z wyświetlaczem Full HD+ o odświeżaniu 144 Hz, z akumulatorem 5000 mAh i szybkim ładowaniem 33 W, a także z najnowszymi technologiami łączności bezprzewodowej: od 5G, przez Wi-Fi 6, po Bluetooth 5.1. To ile wynosi ta cena? Jedynie 1875,13 zł.

Może cię także zainteresować OnePlus Nord z modułem 5G. Oprócz szybkiej łączności może się też pochwalić świetnymi zdjęciami z tyłu i z przodu: ma poczwórny aparat główny i podwójny do selfie. Dobrze spisuje się również 6,44-calowy AMOLED z odświeżaniem 90 Hz, a duet tworzony przez ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 765G i 8 GB pamięci RAM to gwarancja płynnego działania, nawet przy większym obciążeniu. Aktualnie na Amazonie za telefon zapłacisz tylko 1489,99 zł.

Jeżeli szukasz tańszego telefonu, to Huawei P40 Lite skutecznie przykuwa uwagę. Z naszych testów wyjechał z oceną 4,1/5, a Karol, który wziął go na warsztat, chwalił jakość wykonania, nieprzeciętną wydajność, dobry wyświetlacz, niezły aparat oraz długi czas pracy i funkcję szybkiego ładowania. Nie ma Sklepu Google Play, ale lista aplikacji nie należy do krótkich, więc nie masz się czego obawiać. W swojej kategorii cenowej wypada naprawdę dobrze, a teraz na Amazonie jest jeszcze tańszy – kosztuje tylko 699 zł.

Smartwatch dla aktywnych? Brzmi nieźle

Coraz częściej smartfonom w naszych kieszeniach towarzyszą smartwatche na naszych nadgarstkach. Jeśli rozglądasz się za takim gadżetem, to koniecznie zajrzyj na Amazon. Znajdziesz tam na przykład zegarek Huawei Watch GT 2 Pro – wytrzymały, wygodny i funkcjonalny. Sprawdza się jako codzienny pomocnik, wyświetlając powiadomienia z telefonu, a do tego monitoruje aktywność i czuwa nad naszym zdrowiem. Co ważne – przy tym wszystkim prezentuje się elegancko, więc nada się i na trening, i na spotkanie. Jego promocyjna cena to 869,13 zł.

Na dalsze i bardziej wymagające podróże lepszy będzie Garmin Fenix 6 PRO. To multisportowy smartwatch z wyższej półki – w sam raz na piesze wędrówki, górskie wspinaczki czy narciarskie przygody. Ma GPS-a, czujniki ABC, pulsoksymetr i wiele innych rozwiązań, pozwalających monitorować kondycję i stan zdrowia, a także mieć wszystko pod kontrolą. To już jednak znacznie droższy gadżet, choć na Amazonie możesz trochę przyoszczędzić – cena wynosi tam mianowicie 2317,08 zł.

Dobre słuchawki w dobrej cenie

Przeglądając amazonowe oferty natrafiliśmy też na kilka dobrych modeli słuchawek. To na przykład bezprzewodowe słuchawki wokółuszne Bose QuietComfort 35 II. Nie tylko są wygodne i zapewniają przyjemne brzmienie, ale też oferują skuteczną redukcję szumów, dzięki czemu nic nie zakłóca ci rozmowy czy chwili z ulubioną muzyka. Czas pracy na poziomie 20 godzin również może się podobać, a jeśli wydaje ci się to za mało, to wiedz, że 15-minutowe ładowanie daje ci kolejne 2,5 godziny. Cena: 855,48 zł.

Z kolei Sennheiser CX 350BT to ciekawa propozycja dla osób poszukujących słuchawek dousznych. Dobrze i pewnie trzymają się w uszach, zapewniają bezproblemową łączność ze smartfonem dzięki technologii Bluetooth 5.0, a do tego – przede wszystkim – oferują czysty dźwięk, co docenisz i podczas rozmów, i w trakcie słuchania muzyki. To sprzęt zdecydowanie godny polecenia, szczególnie w cenie 314,28 zł.

Jeżeli jednak wolisz coś „na kablu”, to popatrz na ofertę ze słuchawkami dousznymi JBL Tune 205 w roli głównej. To ciekawa opcja dla tych, którzy nie lubią „dokanałówek”, a liczą na dobre trzymanie się słuchawek w uszach. Zapewniają to ergonomiczne wkładki. Pozytywny wpływ na komfort ma również płaski (a więc nieplączący się) przewód. Trudno też narzekać na brzmienie, szczególnie gdy preferuje się mocne basy. A wszystko to kosztuje teraz tylko 44,91 zł.

Zachowaj wspomnienia - kamera GoPro na wakacje w promocyjnej cenie

Na wakacjach, ale też o każdej inne porze dobrze mieć przy sobie kamerkę. Szczególnie, jeśli jest tak wytrzymała, a równocześnie nagrywa tak dobre wideo jak GoPro HERO8 Black. To kamera sportowa z funkcją hiperpłynnej stabilizacji, rejestrująca obraz w 4K w 60 klatkach na sekundę albo w Full HD w nawet 240 klatkach na sekundę. To stwarza olbrzymie możliwości, podobnie zresztą jak samowyzwalacz i funkcja sterowania głosem. Na Amazon zapłacisz za nią tylko 1383,04 zł.

Zaglądaj do nas regularnie, bo gdy tylko pojawią się jakieś nowe oferty warte uwagi, to przeczytasz o nich na naszej stronie. Jeśli zaś tobie udało się znaleźć coś ciekawego, to możesz podzielić się tym z innymi użytkownikami – w komentarzu.

