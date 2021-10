Zastanawiasz się, co warto kupić na Amazon i czy w ogóle po debiucie sklepu w Polsce warto przejrzeć jego ofertę? Odpowiedź na to drugie pytanie brzmi: tak. Zresztą zrobiliśmy to i mamy kilka propozycji, które mogą cię zainteresować.

Szybko to zleciało. Polski Amazon działa już ponad pół roku i w tym czasie zdołał zaskarbić sobie sympatię wielu użytkowników. Dzięki niemu na naszym rynku pojawiło się wiele produktów, które dotąd były dla nas trudno dostępne, a wiele innych można kupić za zdecydowanie mniejsze pieniądze niż w konkurencyjnych sklepach. Dużo dobrego możesz dla siebie znaleźć, jeśli planujesz zakup elektronicznych gadżetów, peryferiów czy podzespołów. Regularnie przyglądamy się ofercie i wybieramy ciekawe urządzenia w promocyjnych i okazyjnych cenach, odpowiadając tym samym na pytanie: co warto kupić na Amazonie.

Kliknij tutaj, jeśli chcesz od razu przejść do najciekawszych ofert. Możesz też czytać dalej, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jakie warunki sprzedaży i dostaw proponuje polski Amazon.

Zakupy na Amazon.pl – co warto wiedzieć? Najważniejsze informacje Amazon Prime, czyli darmowe dostawy i pakiet dodatkowych korzyści W październiku 2021 roku na Polaków i polską walutę otworzył się Amazon Prime. To pakiet korzyści, na który składają się: darmowa dostawa w przypadku zamówień realizowanych przez Amazon, niezależnie od wartości koszyka,

oferty specjalne i wyjątkowe promocje,

nielimitowany dostęp do usługi VOD Amazon Prime Video,

darmowe gry w Amazon Prime Gaming i bezpłatna subskrypcja na Twitchu. Za wszystko to zapłacisz 10,99 zł miesięcznie lub 49 zł rocznie (co daje niewiele ponad 4 zł miesięcznie) – zdecydowanie warto skorzystać z tej opcji, jeśli często robisz zakupy na Amazonie. Czy jest inny sposób na darmową dostawę? Ile normalnie ona kosztuje? W Amazon Prime darmowa dostawa jest niezależna od wartości koszyka. Jeśli nie chcesz jednak skorzystać z tej opcji, to wciąż możesz liczyć na darmową dostawę, o ile wartość twojego koszyka przekroczy 40 zł (w przypadku zamówień realizowanych przez Amazon). Paczkę może przywieźć ci kurier DHL, InPost czy Poczty Polskiej – do domu lub punktu odbioru. Jeśli twoje zakupy nie kwalifikują się do darmowej dostawy, trzeba będzie zapłacić. Kosztuje to 11,99 zł w przypadku dostawy do domu albo 8,99 zł – do Paczkomatu lub innego punktu odbioru. Jeśli zależy ci na jak najszybszym odebraniu paczki, to możesz wybrać dostawę priorytetową – za 14,99 zł. Jakie są akceptowane formy płatności? Jak wygląda polityka zwrotów? Za zakupy w sklepie Amazon.pl możesz płacić przypiętą kartą kredytową Visa / MasterCard / American Express, za pomocą serwisu transakcyjnego Przelewy24 albo też wykorzystując kod BLIK. Każdy zakupiony produkt (kompletny i nienoszący śladów używania) możesz zwrócić do 30 dni od otrzymania przesyłki. W zależności od tego, kto jest sprzedawcą, w jakim czasie dokonujesz zwrotu i jaki jest powód, (poza kosztem samego produktu) możesz liczyć na pełen zwrot kosztów dostawy i zwrotu, wyłącznie kosztów dostawy lub żadnych kosztów przewozowych. Gdzie szukać promocji i okazji? Najlepsze oferty znajdziesz w tym miejscu – na bieżąco szukamy ich i od razu dajemy znać, gdy uda nam się coś znaleźć. Możesz też sam śledzić promocje, zaglądać na podstronę Okazje na Amazon. Znajdziesz tam długoterminowe „top okazje” oraz „błyskawiczne okazje”, które trwają najczęściej kilkadziesiąt godzin i w których istnieje ograniczenie: 1 sztuka na 1 osobę.

Co warto kupić na Amazon.pl? Najciekawsze oferty i promocje

Przejdźmy do najciekawszych ofert, jakie obecnie można znaleźć w sklepie Amazon.pl…

Dobre chińskie smartfony w świetnych cenach

Amazon to dobre miejsce, by rozejrzeć się za nowym smartfonem. Czasem da się tam wyłowić modele w naprawdę dobrych cenach. Mamy dwa przykłady – pierwszym z nich jest Oneplus 9 5G 8/128GB za 2699 złotych. To potężny sprzęt z procesorem Snapdragon 888, ale wydajność nie jest jego jedynym atutem. Może też pochwalić się bardzo dobrym wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 6,55 cala i odświeżaniu 120 Hz oraz świetnym duetem aparatów 50 + 48 Mpix z tyłu. Jest dobry do wszystkiego i wcale przy tym nie do niczego.

Drugim smartfonem, który może cię zainteresować, jest Xiaomi Mi 10T Lite 5G 6/128GB, którego cena na polskim Amazonie wynosi obecnie 1161,75 zł. Kosztuje zatem niewiele, a jest w stanie zaoferować bardzo płynne działanie Androida i uruchamianych aplikacji, które przy okazji bardzo dobrze prezentują się na 6,67-calowym wyświetlaczu o rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli. Nie bez znaczenia – szczególnie dla amatorów smartfonowej fotografii – jest też poczwórny aparat z rozmaitymi funkcjami dodatkowymi, a długi czas pracy to wisienka na torcie.

Coś na rękę. I na kieszeń Kowalskiego

Warto też zerknąć na gadżety, wśród których również nie brakuje atrakcyjnych ofert. To między innymi nowinka w postaci opaski Fitbit Charge 5, którą możesz kupić za 799,12 zł. Najbardziej zaawansowany sprzęt tego typu w ofercie producenta z San Francisco jest wytrzymały i wielofunkcyjny. Potrafi precyzyjnie monitorować aktywność, a następnie pomaga wyciągać właściwe wnioski, abyśmy mogli efektywnie dbać o swoje zdrowie oraz kondycję. Wyświetla też powiadomienia z telefonu i umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych.

W promocyjnej cenie dostępny jest również smartwatch Garmin Venu 2S w wariancie, który szczególnie przypadnie do gustu kobietom. Kosztuje 1552,36 zł i oferuje wszystko, czego potrzeba zarówno podczas treningu, jak i w – nazwijmy to tak – czasie wolnym. Umożliwia monitorowanie aktywności i parametrów zdrowotnych, sterowanie muzyką i płacenie zbliżeniowe, a przy tym wszystkim ładnie prezentuje się na nadgarstku i wytrzymuje nawet 10 dni od ładowania do ładowania. Jeśli szukasz uniwersalnego smart zegarka, koniecznie się nim zainteresuj.

Jeszcze więcej ciekawych ofert Amazon.pl

Telewizory – szczególnie te z niższej i średniej półki – rzadko kiedy są w stanie zaoferować dźwięk dorównujący jakością obrazowi. Z pomocą przychodzą wówczas soundbary i jeśli rozglądasz się za taki sprzętem, to być może zainteresuje cię któryś z tych modeli. Pierwszą naszą propozycją jest 2.1-kanałowy soundbar Sony HT-S350 o mocy 320 W. Jednostka centralna zapewnia czyste i przyjemne dla ucha brzmienie, a bezprzewodowy subwoofer dba o to, by pod względem basów też wszystko się zgadzało. Cena tego zestawu wynosi 737,60 zł.

Pozostańmy w temacie audio, ale przejdźmy do mniejszych urządzeń. W dobrej cenie znaleźliśmy bowiem bezprzewodowy głośnik Huawei Sound stworzony we współpracy z Devialet. Za 399 złotych możemy postawić w domu sprzęt, który łączy się z telefonem bezprzewodowo i w 360 stopniach wypełnia pomieszczenie muzyką. Ta brzmi jak należy, dzięki trzem głośnikom wysokotonowym, potężnemu subwooferowi oraz dwóm membranom biernym zamkniętym w jego obudowie. Nie lada cacko, które i wygląd ma niczego sobie.

Zbliżając się już do końca proponujemy coś z zupełnie innej kategorii, bo oto sprzęt z gatunku AGD. Nie byle jaki jednak, bo mamy tu na myśli automatyczny ekspres ciśnieniowy KRUPS Roma EA8108 z metalowym młynkiem żarnowym o 3-stopniowej regulacji, pojemnikiem na wodę o pojemności 1,6 l, systemem grzewczym Thermoblock, dyszą do spieniania mleka oraz automatycznymi systemami filtracji, czyszczenia i odkamieniania. Umożliwia szybkie i wygodne przygotowanie aromatycznej i pełnej smaku kawy – tak czarnej, jak i białej. Cena? 937,71 zł.

Majsterkowiczów z kolei zainteresować może akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Makita DHP482Z o maksymalnej mocy 460 W i momencie obrotowym 62 Nm (regulowanym w zakresie 21 stopni). Stosunkowo niewielkie gabaryty i doświetlające diody LED ułatwiają pracę. Ile trzeba za nią zapłacić? Teraz na Amazonie kosztuje tylko 283,16 zł.

Zaglądaj do nas regularnie, bo gdy tylko pojawią się jakieś nowe oferty warte uwagi, to przeczytasz o nich na naszej stronie. Jeśli zaś tobie udało się znaleźć coś ciekawego, to możesz podzielić się tym z innymi użytkownikami – w komentarzu.

benchmark.pl współpracuje z Amazon.pl w ramach afiliacji.