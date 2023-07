Ta funkcja może ci się przydać w najmniej oczekiwanym momencie. Warto więc włączyć ją, aby zapewnić sobie większe bezpieczeństwo – nie tylko podczas wyjazdów wakacyjnych. Informacje medyczne i kontakty alarmowe to funkcje, które powinieneś skonfigurować.

Producenci telefonów zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest bezpieczeństwo użytkowników. Nie będzie też przesadą stwierdzenie, że dziś smartfon znajduje się w kieszeni niemal każdego z nas, a więc jest doskonałym rozwiązaniem, które pozwoli wezwać pomoc w krytycznej sytuacji lub poinformować innych o twoich najważniejszych informacjach medycznych w razie wypadku.

Bez względu na to, jakiego telefonu używasz – każdy producent zadbał o to, aby w jego urządzeniu znalazła się funkcjonalność gwarantująca większe bezpieczeństwo użytkownika. Ustawienie kontaktu alarmowego i informacji medycznych w Androidzie i iOS nie różni się szczególnie między sobą – oba systemy pozwalają przejść przez ten proces w kilka chwil.

Kontakt alarmowy na Android. Informacje medyczne w telefonie z Androidem

Aby skonfigurować tryb alarmowy w smartfonie z Androidem, wystarczy przejść do Ustawień. W tym miejscu odszukaj (ręcznie lub przy użyciu wyszukiwarki) sekcji Bezpieczeństwo i tryb alarmowy. W smartfonach Samsung funkcja znajduje się pod nazwą Bezpieczeństwo i systemy awaryjne.

Kiedy już dotrzesz do tego obszaru, zauważysz dwie zakładki do wyboru: Informacje alarmowe i Połączenie alarmowe. Najpierw zajmij się pierwszą z nich.

W Informacjach alarmowych wystarczy wybrać osobę z listy twoich kontaktów, która pojawi się w sytuacjach alarmowych na ekranie blokady. Każdy będzie mógł wykorzystać tę informację, aby zadzwonić do twoich bliskich.

Źródło: Samsung

Oprócz tego warto uzupełnić swoją kartę medyczną. W sekcji Informacje alarmowe/Informacje medyczne wpisz swój adres zamieszkania, grupę krwi, alergie, leki, które przyjmujesz i inne uwagi. Dzięki temu, w razie wypadku, ratownicy będą mieć w jednym miejscu najważniejsze dane o tobie.

Połączenie alarmowe w Android to natomiast funkcja, która pozwala przy pomocy kilku kliknięć (zwykle jest to pięć naciśnięć przycisku zasilania w krótkim czasie) wezwać pomoc. Telefon domyślnie zadzwoni pod numer alarmowy 112, ale możesz go zmienić w ustawieniach. Warto jednak zachować predefiniowaną opcję. Połączenie alarmowe w Androidzie włącza się zmieniając przełącznik w ustawieniach na pozycję włączoną – to proste zadanie, z którym poradzi sobie każdy użytkownik Androida.

Alarmowe SOS w iOS. Kontakty alarmowe na iPhone

W przypadku urządzeń opartych o system operacyjny iOS, ustawienie kontaktów alarmowych i włączenie alarmowego SOS jest równie proste, co na Androidzie. Przejdź do Ustawień, a następnie do menu Alarmowe SOS.

Źródło: Apple

W tym miejscu możesz ustawić, w jaki sposób telefon ma wykonać połączenie do służb ratowniczych. Do wyboru jest:

przytrzymanie i zwolnienie : przytrzymanie przycisku bocznego oraz dowolnego z przycisków głośności rozpocznie odliczanie i uruchomi alert. Po zwolnieniu przycisków, telefon połączy się ze służbami;

: przytrzymanie przycisku bocznego oraz dowolnego z przycisków głośności rozpocznie odliczanie i uruchomi alert. Po zwolnieniu przycisków, telefon połączy się ze służbami; 5 naciśnięć przycisku: naciśnij w szybkim tempie przycisk boczny iPhone, a po pięciu naciśnięciach urządzenie połączy się ze służbami.

Aby natomiast dodać kontakty alarmowe wyświetlane na karcie medycznej iPhone, w tym samym menu (Alarmowe SOS), przewiń ekran w dół. Znajdziesz tam przycisk Edytuj w aplikacji Zdrowie, w którym kilkoma kliknięciami dodasz numery, do których zostanie wysłana wiadomość z twoją lokalizacją po wykonaniu połączenia alarmowego.