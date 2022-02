Jak rozliczyć PIT przez Internet – samodzielnie, szybko i bez wychodzenia z domu? To naprawdę proste. Wystarczy kilka kliknięć myszką, kilka stuknięć w klawisze i gotowe. A na dobrą sprawę nie trzeba robić nic. Ale zacznijmy od początku…

Jak rozliczyć PIT przez Internet w 2022 roku?

Twój e-PIT to rządowa usługa, umożliwiająca każdemu podatnikowi w Polsce rozliczyć się z Urzędem Skarbowym przez Internet. Ministerstwo Finansów potwierdziło, że 15 lutego uruchomiona została tegoroczna edycja, co oznacza, że możesz już złożyć zeznanie podatkowe za rok 2021. Wspomniana usługa jest dostępna z poziomu przeglądarki internetowej, co oznacza – ni mniej, ni więcej – że niczego nie musisz pobierać ani instalować. To, co musisz zrobić, to przejść na oficjalną stronę internetową, a więc epit.podatki.gov.pl, na przykład klikając poniższy przycisk:

Gdy przejdziesz już na tę stronę, musisz się zalogować. Dostępne są trzy opcje. Jeśli korzystasz z aplikacji mObywatel, możesz wybrać właśnie ją. Jeżeli z kolei masz profil zaufany lub e-dowód, to dla ciebie przewidziana jest opcja numer jeden. W innym przypadku pozostaje ci uzupełnienie krótkiego formularza, kryjącego się pod opcją „Twoje dane podatkowe”. Należy tam podać swój numer PESEL (lub NIP) oraz trzy kwoty: przychód za rok 2020, przychód za rok 2021 oraz wartość nadpłaty lub niedopłaty z ubiegłego roku.

I tutaj kilka uwag dla osób, które korzystają z tej właśnie opcji („Twoje dane podatkowe”). Po pierwsze: w przypadku kilku posiadanych formularzy PIT-11 za rok 2021, wystarczy podać kwotę przychodu z jednego z nich (nie trzeba sumować wszystkich). Po drugie: jeśli system nie chce cię puścić dalej ze względu na wartość nadpłaty/niedopłaty równą 0 zł, to niestety, ale musisz wybrać inny sposób uwierzytelnienia.

Jak rozliczyć PIT-37 za rok 2021? Krok po kroku

Po zalogowaniu się i uruchomieniu usługi Twój e-PIT twoim oczom ukażą się szczegóły dotyczące zeznania podatkowego za rok 2021 – automatycznie przygotowanego w systemie. To tutaj możesz wybrać, czy chcesz się rozliczać indywidualnie, czy wspólnie z małżonkiem, przejrzysz listę PIT-ów 11, upewnisz się (a w miarę potrzeby wyedytujesz) kwoty przychodów i kosztów oraz uzupełnisz (jeśli będzie trzeba) swoje dane.

To też miejsce, w którym możesz wybrać przysługujące ci ulgi i podać kwoty podlegające odliczeniu od podatku. To między innymi ulga na dzieci, ulga na Internet, ulga dla młodych, ulga termomodernizacyjna, ulga mieszkaniowa czy też darowizny różnego rodzaju. Możesz również wybrać organizację, której przekażesz 1% podatku (co – przypomnijmy – nic cię nie kosztuje).

Jeśli wszystko masz już gotowe i chcesz złożyć swój PIT-37 za 2021 rok, to kliknij przycisk „Akceptuj i wyślij”, a następnie potwierdź chęć złożenia zeznania. Jest to równoznaczne z przesłaniem go do Urzędu Skarbowego. W kolejnym kroku, korzystając z menu u góry, wybierz zakładkę „złożone dokumenty”, odnajdź ten najnowszy i kliknij „pobierz PIT”. Z tego miejsca możesz eksportować zeznanie podatkowe do PDF i od razu je wydrukować. W przypadku niedopłaty trzeba jeszcze wpłacić odpowiednią kwotę na swój mikrorachunek podatkowy – w usłudze Twój e-PIT zrobisz to bardzo szybko: wystarczy kliknąć „zapłać online”.

Do kiedy złożyć PIT? Czasu jest sporo, ale warto się pospieszyć

Termin składania zeznania PIT-28 mija 28 lutego, a PIT-36, PIT-37 i PIT-38 można złożyć do 2 maja bieżącego roku (normalnie jest to 30 kwietnia, ale tym razem wypada w sobotę, stąd to przesunięcie). Tego też dnia do Urzędu Skarbowego zostanie wysłany automatycznie wygenerowany PIT-37 lub PIT-38, jeśli nie zrobisz nic. Bo tak – nie ma już obowiązku samodzielnego składania rocznego zeznania podatkowego i jeśli nie przysługują ci żadne ulgi ani nie masz konkretnego celu 1%, to możesz zostawić wszystko w rękach systemu. (Wyjątek stanowią tu tylko PIT-28 i PIT-36, które nie mogą zostać zatwierdzone automatycznie).

Mimo to warto się jednak pospieszyć. Dlaczego? Ano dlatego, że jeśli wyszła ci nadpłata, to trafi ona na twoje konto w ciągu maksymalnie 45 dni od dnia złożenia wniosku w systemie Twój e-PIT. Im szybciej więc to załatwisz, tym szybciej otrzymasz należące ci się pieniądze wynikające z nadpłaconego podatku. (Dla porównania jeszcze: w przypadku papierowych zeznań podatkowych termin ten wynosi nie 45, a 90 dni – to kolejny powód, by zrobić to przez Internet).

Źródło: Ministerstwo Finansów, informacja własna