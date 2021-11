Do Black Friday pozostało jeszcze trochę czasu, ale w Morele ruszyła wyprzedaż, której oferty pozwalają się poczuć tak, jakby Czarny Piątek już się rozpoczął. Wystartował mianowicie Singles’ Week.

Tydzień Singla w sklepie Morele, czyli promocja goni promocję

W sklepie Morele wystartował Tydzień Singla – akcja, która nawiązuje, rzecz jasna, do chińskiego święta singli, przypadającego 11 listopada. Zamiast jednego dnia, zorganizowano cały tydzień wyprzedaży i trzeba oddać, że faktycznie przeceny są niczego sobie. Te najlepsze przebiją pewnie większość ofert innych sklepów przygotowanych z okazji promocji na Black Friday 2021.

Od dzisiaj do niedzieli każdego dnia o godzinie 10.00 startują kolejne promocje. Rozglądaj się za przecenionymi produktami i podczas składania zamówienia wpisz po prostu kod SINGLES, aby skorzystać z tych niższych cen. Warto się pospieszyć, bo liczba egzemplarzy jest limitowana. A co można kupić?

Nowe promocje każdego dnia – na co warto zapolować?

W pierwszym dniu na przykład czekają na nas dziesiątki świetnych ofert, takich jak na przykład 27-calowy monitor gamingowy iiyama G-Master Red Eagle G2770HSU-B1 za wyświetlaczem Fast IPS o czasie reakcji 0,8 ms, rozdzielczości Full HD i odświeżaniu 165 Hz. Takie parametry muszą spodobać się graczowi. Normalnie kosztuje 1099 zł, ale dziś możesz zaoszczędzić dwie stówki: zapłacisz 899 zł.

A co w kolejnych dniach? Wiemy, mniej więcej, czego możemy się spodziewać. I tak, już we wtorek kupimy odtwarzacz Xiaomi Mi Box S 4K za 166 zł – to jedna z najlepszych przystawek Smart TV na rynku, ze sprawnie działającym systemem Android TV, który pozwala uruchomić Netfliksa, YouTube’a czy HBO GO praktycznie na każdym telewizorze (nawet takim, który nigdy smarta nie miał).

Wśród środowych przecen natomiast odnajdujemy opaskę Xiaomi Mi Band 6 NFC za 167 zł – to oczywiście wydana niedawno edycja, umożliwiająca dokonywanie płatności zbliżeniowych. Już bez promocji jest to jeden z najtańszych gadżetów tego typu, a po przecenie to już prawdziwa rewelacja. Te płatności to, rzecz jasna, jedynie funkcja dodatkowa. Opaska przede wszystkim skutecznie monitoruje naszą kondycję i aktywnosć przez cały dzień.

A może w twoim komputerze brakuje pamięci? W czwartek będzie można zdobyć SSD Kingston NV1 500 GB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe za jedyne 129 zł. To niewielka cena za powiększenie przestrzeni i przyspieszenie transferów. A jeśli szukasz nośnika w klasycznym wydaniu, to zajrzyj na Morele w piątek, kiedy to wystartuje promocja na SSD Crucial MX500 500 GB 2,5" SATA III – cena wyniesie 181 zł.

Warto będzie także zajrzeć do sklepu w weekend, kończący wielką wyprzedaż. Jedną z sobotnich promocji będzie karta microSDXC SanDisk Extreme o pojemności 128 GB za 41 zł, a w niedzielę, jeśli tylko wystarczająco się pospieszysz, to zdołasz kupić chłodzenie SilentiumPC Fera 5 za symboliczne wręcz 81 zł.

Jeszcze więcej gorących przecen w sklepie Morele

Oczywiście to wszystko to zaledwie niewielki wycinek promocyjnej oferty przygotowanej przez Morele. Wszystkie produkty dostępne w wyprzedaży Singles’ Week znajdziesz na oficjalnej stronie akcji. O tych najciekawszych zaś na pewno przeczytasz u nas.

Źródło: Morele, informacja własna