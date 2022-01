Prawdziwe promocje to powód, dla którego się tutaj spotkaliśmy. Witaj w miejscu dla łowców okazji – prezentujemy tu najciekawsze oferty znalezione w sieci, bez zbędnego zachęcania i opisywania. Piszemy po prostu co, gdzie i za ile możesz kupić.

Na te telewizory warto dziś zapolować

Trzy sklepy równocześnie uruchomiły świetne promocje błyskawiczne. Możesz zaoszczędzić kilka (albo i kilkanaście) stówek, kupując 65-calowca z panelem OLED od LG, równie dużego Samsunga z rodziny Neo QLED albo nieco mniejszego, 55-calowego Sony z Android TV. We wszystkich trzech przypadkach warto.

Telewizor LG OLED65C11LB za 6569 zł (zamiast 7999 zł) Gdzie? W RTV Euro AGD

Do kiedy? Do 5 stycznia 2022 roku, do godziny 23.45

Jak? Dla wszystkich, z kodem RTV04050122C

Telewizor Samsung QE65QN91A za 6749 zł (zamiast 7499 zł) Gdzie? W Media Expert

Do kiedy? Do 5 stycznia 2022 roku, do godziny 23.59

Jak? Dla wszystkich, z kodem K-2458

Telewizor Sony KD-55X85J za 3194,10 zł (zamiast 3599 zł) Gdzie? W Neonet

Do kiedy? Do 5 stycznia 2022 roku, do godziny 23.59

Jak? Dla wszystkich, z kodem TV10

Monitor, tablet i smartwatch - promocje dla każdego

Na początku 2022 roku na łowców okazji czekają również rozmaite inne urządzenia. To między innymi ultrapanoramiczny monitor gamingowy marki iiyama z 34-calowym wyświetlaczem IPS, trudno dostępny iPad (z procesorem A13 Bionic, 10-calowym ekranem Retina i 64 GB pamięci) w dobrej cenie oraz naprawdę przyzwoity smartwatch Amazfit na trening i na co dzień. Sprawdź, co, gdzie i jak warto kupić.

Monitor iiyama G-Master GB3461WQSU za 1749 zł (zamiast 2099 zł) Gdzie? W Media Expert

Do kiedy? Do 5 stycznia 2022 roku, do godziny 23.59

Jak? Dla wszystkich, bez kodów

Tablet Apple iPad 10,2" Wi-Fi (64 GB) za 1699 zł Gdzie? W Amazon

Do kiedy? Nie wiadomo

Jak? Dla wszystkich, bez kodów

Smartwatch Amazfit GTR 3 Pro za 799 zł (zamiast 929 zł) Gdzie? W Morele

Do kiedy? Do 9 stycznia 2022 roku

Jak? Dla wszystkich, z kodem NOWYROK22

Zaglądaj tu regularnie – kolejne oferty poznasz już wkrótce.