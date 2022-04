Promocja promocji nierówna – to fakt. Mimo to udało nam się dziś wyłapać co najmniej kilka kandydatek godnych tytułu promocji dnia. Jeśli nazywasz się łowcą okazji, to jesteś w dobrym miejscu – sprawdź, co możesz dziś kupić w wyraźnie niższej cenie.

Mega promocja na telewizory Philips

To dobry dzień, by sprawić sobie nowy, 65-calowy telewizor marki Philips. I to niezależnie od tego, czy preferujesz technologię LCD czy OLED. Tę pierwszą kategorię reprezentuje model 65PUS8536/12 tańszy o kilkaset złotych niż zwykle, a drugą – 65OLED706, na którego zakupie zaoszczędzisz tysiaka.

Telewizor Philips 65PUS8536/12 za 3399 zł (zamiast 3999 zł) Gdzie? W Media Expert

Do kiedy? ???

Dla kogo? Dla wszystkich, bez kodów

Telewizor Philips 65OLED706 za 5299 zł (zamiast 6499 zł) Gdzie? W Media Expert

Do kiedy? ???

Dla kogo? Dla wszystkich, bez kodów

Worek rozmaitości w sklepach Amazon i Neonet

Przeglądając promocje natknęliśmy się również na ciekawe oferty w sklepach Amazon i Neonet. To między innymi bardzo dobry smartfon POCO X3 Pro, którego wersję 8/256 GB możesz teraz kupić w cenie wariantu 6/128 GB. Prawie trzy stówki zaoszczędzisz na smartwatchu Garmin Venu 2, sporo tańszy jest też głośnik SoundCore Motion+, a dopełnieniem kolekcji niech będzie gamingowy laptop MSI GF65 Thin 10UE-053PL w naprawdę dobrej cenie.

Smartfon POCO X3 Pro 8/256 GB za 1199 zł (zamiast 1399 zł) Gdzie? W Amazon

Do kiedy? ???

Dla kogo? Dla wszystkich, bez kodów

Smartwatch Garmin Venu 2 za 1318,23 zł (zamiast 1599 zł) Gdzie? W Amazon

Do kiedy? ???

Dla kogo? Dla wszystkich, bez kodów

Głośnik Soundcore Motion+ za 379 zł (zamiast 449 zł) Gdzie? W Amazon

Do kiedy? ???

Dla kogo? Dla wszystkich, bez kodów

Gamingowy laptop MSI GF65 Thin 10UE-053PL za 4249,15 zł (zamiast 4999 zł) Gdzie? W Neonet

Do kiedy? Do 21 kwietnia 2022 roku

Dla kogo? Dla wszystkich, z kodem 15TANIEJ

Coś dla graczy też się znajdzie

Dobra cena to coś, co powiedzieć można również o promocyjnej ofercie Amazona, której główną bohaterką jest konsola Nintendo Switch. A pozostając w temacie gier, wybrane tytuły na konsole PlayStation 5 i PlayStation 4 są teraz dostępne za 39 złotych w sklepie RTV EURO AGD.

Konsola Nintendo Switch za 1229,50 zł (zamiast 1349 zł) Gdzie? W Amazon

Do kiedy? ???

Dla kogo? Dla wszystkich, bez kodów

Wybrane gry na PS4/PS5 za 39 zł (zamiast 75-79 zł) Gdzie? W RTV EURO AGD

Do kiedy? Do 1 maja 2022 roku

Dla kogo? Dla wszystkich, bez kodów

Zaglądaj tu regularnie – kolejne oferty poznasz już wkrótce.