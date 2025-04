Najpopularniejsze fake newsy i teorie spiskowe. Nowy raport o dezinformacji

Rośnie skala fałszywych informacji w przestrzeni publicznej, aż 91 proc. Polaków zgodziło się przynajmniej z jedną z 30 badanych fałszywych informacji – wynika z nowego raportu "Dezinformacja oczami Polaków". Na jego podstawie Fundacja PZU rusza z nową kampanią społeczną.

Blisko co dziesiąty Polak przez dezinformację nie czuje się bezpieczny w Internecie i niemal wszyscy badani zgodzili się przynajmniej z jednym z 30 badanych fake newsów z różnych obszarów. Tak wynika z raportu Fundacji DigitalPoland, "Dezinformacja oczami Polaków. Edycja 2024", który opracowało grono badaczy, ekspertów i dziennikarzy. Internauci przyznali, że wycieki danych (68 proc.), działania cyberprzestępców (59 proc.) czy złośliwe oprogramowanie (57 proc.) wpływają na ich brak poczucia bezpieczeństwa w sieci. Ważnym czynnikiem, wpływającym na brak poczucia bezpieczeństwa w internecie jest także dezinformacja (44 proc.).

Najpopularniejsze fałszywe informacje i teorie spiskowe

Okazuje się, że Polacy najbardziej ufają teoriom spiskowym z obszaru energetyki - średnia akceptacja takich fałszywych informacji była najwyższa w tym sektorze - uwierzyło w nie aż 43 proc. Na kolejnych miejscach uplasowały się fejki z obszarów: zdrowia (35 proc.), nowych technologii (29 proc.), polityki (23 proc.) i klimatu (22 proc.). Oto najpopularniejsze fake newsy i teorie spiskowe, które znalazły się w raporcie:

Energetyka - 50 proc. wierzy, że samochody elektryczne palą się częściej niż spalinowe; 47 proc. uważa, że elektrownia jądrowa zawsze stwarza zagrożenie; 45 proc. zgadza się z teorią o ekologicznym zagrożeniu związanym ze składowaniem turbin wiatrowych (wzrost w porównaniu z 2021).

- 50 proc. wierzy, że samochody elektryczne palą się częściej niż spalinowe; 47 proc. uważa, że elektrownia jądrowa zawsze stwarza zagrożenie; 45 proc. zgadza się z teorią o ekologicznym zagrożeniu związanym ze składowaniem turbin wiatrowych (wzrost w porównaniu z 2021). Zdrowie - 65 proc. jest przekonanych, że producenci ukrywają szkodliwe składniki w żywności; a 58 proc. uważa, że rośliny GMO są niezdrowe.

- 65 proc. jest przekonanych, że producenci ukrywają szkodliwe składniki w żywności; a 58 proc. uważa, że rośliny GMO są niezdrowe. Nowe Technologie - 51 proc. wierzy, że limity płatności gotówką wprowadzane są w celu kontroli społeczeństwa; 37 proc. uważa, że AI ma pomóc w inwigilacji przez "rząd światowy".

- 51 proc. wierzy, że limity płatności gotówką wprowadzane są w celu kontroli społeczeństwa; 37 proc. uważa, że AI ma pomóc w inwigilacji przez "rząd światowy". Polityka - 38 proc. zgadza się z tezą, że Polska utraciła suwerenność i jest kontrolowana przez UE; 32 proc. wierzy, że feminizm i LGBT to ideologie mające na celu narzucenie innego stylu życia; 29 proc. jest przekonanych o zamachu w Smoleńsku.

- 38 proc. zgadza się z tezą, że Polska utraciła suwerenność i jest kontrolowana przez UE; 32 proc. wierzy, że feminizm i LGBT to ideologie mające na celu narzucenie innego stylu życia; 29 proc. jest przekonanych o zamachu w Smoleńsku. Klimat - 33 proc.uważa, że spisek klimatyczny ma na celu zniszczenie państw opartych na węglu; 27 proc. sądzi, że zmiana klimatu jest niezależna od człowieka; 26 proc. wątpi, że wzrost temperatury o 1,5°C nasili ekstremalne zjawiska pogodowe.

- 33 proc.uważa, że spisek klimatyczny ma na celu zniszczenie państw opartych na węglu; 27 proc. sądzi, że zmiana klimatu jest niezależna od człowieka; 26 proc. wątpi, że wzrost temperatury o 1,5°C nasili ekstremalne zjawiska pogodowe. Polityka - Najbardziej rozpowszechniona teoria spiskowa z obszaru polityki głosi, że Polska utraciła swoją suwerenność i jest kontrolowana przez UE (38 proc.).

Kampania społeczna ma budować odporność społeczną na dezinformację

Na raporcie o skali dezinformacji w Polsce bazuje nowa kampania Fundacji PZU - "Wspólnie budujemy odporność społeczną", której celem będzie stworzenie szerokiego partnerstwa organizacji społecznych pod patronatem instytucji publicznych oraz mediów. Fundacja PZU chce także zainicjować proces wspierający budowanie odporności społecznej także poprzez przeprowadzenie konkursów dla uczniów i warsztatów z dziennikarzami. Wszystko po to, by skutecznie przeciwstawiać się dezinformacji, uczyć krytycznego myślenia i rozwijać kompetencje cyfrowe.

Jak walczyć z fake newsami?

Według raportu główne sposoby przeciwdziałania rozprzestrzenianiu fałszywych informacji, które spotkały się z największą aprobatą wśród Polaków w 2024 roku to zablokowanie możliwości zarabiania na fałszywych informacjach (brak wyświetlania reklam) - z tym rozwiązaniem zgodziło się 76 proc. badanych, z czego 48 proc. zdecydowanie się zgodziło. Polacy upatrują w tym działaniu największą szansę w zwalczaniu dezinformacji.

Za szerzenie fake newsów usunięcie konta na portalach społecznościowych

Kolejnym ważnym działaniem byłoby wprowadzenie obowiązku sprostowania fake newsów dla publikujących treści w internecie, w tym mediów - poparcie dla tego rozwiązania wyniosło 47 proc. odpowiedzi "zdecydowanie się zgadzam". Z kolei 46 proc. respondentów chce, by usuwać lub blokować konta w mediach społecznościowych osób czy organizacji najczęściej publikujących fałszywe informacje.

Badani chcieli również, by: usuwać fałszywe informacje przez platformy internetowe typu Facebook, Google, Instagram, TikTok, Youtube, X (43 proc.) i wprowadzić do szkół edukację medialną, dzięki której dzieci i młodzież nauczą się, jak rozpoznawać oraz weryfikować wiarygodność informacji (41 proc.). Ponadto, raport wskazuje, że ponad połowa Polaków zgadza się, że platformy internetowe oraz rząd powinni podejmować działania ograniczające rozprzestrzenianie fałszywych informacji, nawet jeśli ingerowałyby one w wolność słowa (odpowiednio 58 proc. i 51 proc.).

O raporcie

"Dezinformacja oczami Polaków. Edycja 2024" to raport Fundacji DigitalPoland, który analizuje poziom dezinformacji w Polsce, popularność teorii spiskowych oraz postawy Polaków wobec tych zjawisk. Badanie CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków bada źródła informacji, rozpowszechnianie fake newsów i deepfake'ów, a także opinie na temat fact-checkingu i walki z dezinformacją. Raport opisuje również podejście do wolności słowa i bezpieczeństwa w Internecie, uwzględniając czynniki demograficzne i porównując wyniki z edycją z 2021 roku. Jest dostępny na stronie fundacji (link).

Źródło: Fundacja DigitalPoland, Fundacja PZU, grafiki z raportu "Dezinformacja oczami Polaków. Edycja 2024", zdjęcie otwierające: Adobe Stock