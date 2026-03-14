Ostatni dzwonek na filmy oscarowe. Większość obejrzysz na Netflixie

Amanda Grzmiel | Redaktor serwisu benchmark.pl
Czasy się zmieniły i teraz większość filmów nominowanych do Oscarów 2026 obejrzysz nie w kinie, a w domowych zaciszu. Wystarczy tylko dostęp do platform i oscarowy maraton można urządzić nie wstając z kanapy. Gdzie znaleźć nominowane produkcje? Oto gotowa lista.

To ostatni dzwonek, by obejrzeć filmy nominowane do Oscarów przed rozdaniem statuetek. Wielka Gala Oscarów 2026 w Dolby Theatre w Los Angeles rozpocznie się 15 marca o godz. 23.30 czasu polskiego. Oscary to najważniejsze nagrody filmowe na świecie, a filmy nominowane w kluczowych kategoriach - takich jak najlepszy film, reżyseria czy role aktorskie - co roku wzbudzają zainteresowanie widzów na całym świecie.

Choć wiele kin organizuje w weekend specjalne pokazy to sporo produkcji rywalizujących o najważniejsze statuetki jest już dostępnych w legalnych serwisach streamingowych. Rynek VOD rozwija się tak prężnie, że większość produkcji trafia do dystrybucji cyfrowej jeszcze przed ceremonią. Część w ramach abonamentu, część na wypożyczenie. Gdzie można je obejrzeć?

Lista 10 filmów nominowanych do Oscara w kategorii Najlepszy Film:

"Grzesznicy" (Sinners) - 16 nominacji do Oscarów

Film w reż. Ryana Cooglera to rekordzista nominacji w najważniejszych kategoriach, w tym do Najlepszego Filmu - dostał ich więcej niż "Titanic". Dramat z elementami horroru i thrillera. To opowieść o wewnętrznych konfliktach i napięciach w społeczności religijnej w latach 30. w Missisipi, gdzie główny bohater - lider wspólnoty - musi mierzyć się z dylematami moralnymi, presją zewnętrzną i własnymi wątpliwościami. Gdzie obejrzeć? Na HBO Max (bez dopłat, w ramach abonamentu).

"Jedna bitwa za drugą" (One Battle After Another) - 13 nominacji

Film w reżyserii Paula Thomasa Andersona to dramat, w którym Leonardo DiCaprio wciela się w postać byłego radykalnego aktywisty próbującego chronić swoją córkę w obliczu eskalującego konfliktu z byłymi przeciwnikami. Gdzie obejrzeć? Na HBO Max (bez dopłat, w ramach abonamentu).

"Frankenstein" (Frankenstein) - 9 nominacji

Dramat znalazł się na liście nominowanych do m.in. Oscara za Najlepszy Film. To kolejna już adaptacja klasyki, tym razem w reż. Guillermo del Toro. Twórca miesza dramat i elementy fantasy/sci‑fi. Film przedstawia nową interpretację relacji między twórcą a istotą stworzoną w tajemniczych okolicznościach. W rolę doktora Victora Frankensteina wcielił się Oscar Isaac. Gdzie obejrzeć? Na Netflixie (bez dopłat, w ramach abonamentu).

"Wielki Marty" (Marty Supreme) - 9 nominacji

To inspirowana prawdziwą historią Marty’ego Reismana opowieść o ekscentrycznym mistrzu tenisa stołowego w latach 50. XX wieku. Obyczajowy dramat z Timothée Chalametem w roli głównej - przedstawia młodego człowieka balansującego między ambicjami zawodowymi, a złożonymi relacjami osobistymi i moralnymi wyborami. Gdzie oglądać? Film obecnie można go oglądać głównie w kinach, ale 17 marca ma się pojawić na platformie TVP VOD jako produkcja premium.

"Wartość sentymentalna" (Sentimental Value) - 9 nominacji

Komediowo‑obyczajowy film Joachima Triera o rodzinie i procesie tworzenia filmu o własnej przeszłości - łączy humor z refleksją nad relacjami pokoleniowymi. Gdzie obejrzeć? Film jest głównie w kinach, w streamingu tylko do wypożyczenia lub wykupienia w serwisach Amazon, Apple TV+.

"Hamnet" (Hamnet) - 8 nominacji

Historyczny dramat Chloé Zhao osadzony w XVII wieku, skupiający się na rodzinie dotkniętej stratą syna Hamneta i próbach poradzenia sobie z tragedią. Gdzie obejrzeć? Głównie jest na razie grany w kinach, nie trafił jeszcze do biblioteki żadnego z głównych serwisów streamingowych.

"F1" (F1) - 6 nominacji

Dramat sportowy/biograficzny w reżyserii Josepha Kosinskiego o świecie Formuły 1 – ukazuje wyścigi, napięcia między zespołami i życie kierowców zarówno na torze, jak i poza nim. Gdzie obejrzeć? Na Apple TV+ (abonament).

"Sny o pociągach" (Train Dreams) - 5 nominacji

Dramat podróżniczy o mężczyźnie przemierzającym różne regiony i epoki, próbującym odnaleźć sens życia i własną tożsamość na tle zmian społecznych. Gdzie obejrzeć? Na Netflixie (abonament).

"Bugonia" (Bugonia) - 4 nominacje

Psychologiczny dramat o rodzinie zmagającej się z traumą, lękiem i próbami odbudowy relacji po bolesnych wydarzeniach, ukazany przez pryzmat intensywnych portretów postaci. Gdzie obejrzeć? Film nie jest obecnie dostępny w polskiej bibliotece abonamentowej głównych serwisów takich jak Netflix, HBO Max czy Disney+, jedynie z opcją wypożyczenia/kupienia na Amazon Prime Video.

"Tajny agent" (O agente secreto) - 3 nominacje

Niektórzy typują, że to czarny koń tegorocznych Oscarów. Zwyciężył już na festiwalu Cannes oraz zdobył nagrody na Złotych Globach. Film w reż. Klebera Mendonçy Filho to thriller szpiegowski o agencie specjalnym i moralnych dylematach związanych z pracą wywiadowczą w niebezpiecznym świecie tajnych misji. W głównej roli Wagner Moura. Gdzie obejrzeć? W Polsce na razie jest głównie dostępny na pokazach przedpremierowych w kinach, film trafił na Hulu w USA i Netflix w niektórych krajach (np. w Brazylii), jednak w polskiej bibliotece Netflixa obecnie go nie ma, być może pojawi się za jakiś czas.

