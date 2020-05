GTA 6 to gra, na którą czekają miliony graczy i od lat nie mogą się jej doczekać. Wygląda jednak na to, że premiera Grand Theft Auto VI jest już blisko. Co jeszcze wiemy i czego się domyślamy w związku z nadchodzącą produkcją studia Rockstar Games?

To, że ta gra powstaje to fakt, wciąż jednak wiemy o niej niewiele. Jedni mówią, że Grand Theft Auto VI będzie jednym z pierwszych megahitów nowej generacji konsol, inni – że będzie pożegnaniem obecnej w wielkim stylu. Ale istotniejsza od tego, na jakie platformy się ukaże, wydaje się odpowiedź na pytanie o to, kiedy premiera GTA 6 w ogóle będzie miała miejsce.

Premiera GTA 6 - kiedy zadebiutuje nowa odsłona serii?

GTA 6 zadebiutuje na rynku nie wcześniej niż w przyszłym roku, a najprawdopodobniej dopiero za kilka lat – na przykład w 2022 roku. Tak przynajmniej wynika z bardziej lub mniej oficjalnych informacji pochodzących czy to wprost od zespołu Rockstar Games, czy też od dziennikarzy powołujących się na zaufane źródła. Według nich prace nad Grand Theft Auto VI znajdują się na wczesnym etapie i sporo jest jeszcze do zrobienia, zanim gotowy produkt będzie mógł ujrzeć światło dzienne.

Z jednej strony może to zaskakiwać, bo Grand Theft Auto V ukazało się w 2013 roku, a więc minęło od tego momentu już dużo, dużo czasu. Z drugiej jednak – ekipa Rockstar Games ma coś na swoje „usprawiedliwienie”, a jest to mianowicie fakt, że przez te lata intensywnie rozwijała GTA Online, czyli sieciową produkcję opartą na „piątce”. Zresztą stała się ona dla niej jednym z głównych źródeł przychodów.

To najdłuższa przerwa w historii serii Grand Theft Auto

Niezależnie od tego, czy faktycznie GTA VI zadebiutuje w przyszłym roku, czy dopiero w 2022, przerwa między kolejnymi odsłonami wyniesie co najmniej 8 lat. Jeszcze nigdy w historii serii Grand Theft Auto nie była ona taka długa. Poprzednie odsłony ukazywały się w następujących latach:

Grand Theft Auto – 1997

Grand Theft Auto: London 1969 – 1999

Grand Theft Auto: London 1961 – 1999

Grand Theft Auto 2 – 1999

Grand Theft Auto III – 2001

Grand Theft Auto: Vice City – 2002

Grand Theft Auto: San Andreas – 2004

Grand Theft Auto: Liberty City Stories – 2005

Grand Theft Auto: Vice City Stories – 2006

Grand Theft Auto IV – 2008

Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned – 2009

Grand Theft Auto: Chinatown Wars – 2009

Grand Theft Auto: The Ballad of Gay Tony – 2009

Grand Theft Auto V – 2013

Grand Theft Auto Online – 2013

…

Grand Theft Auto VI – ?

Na GTA VI trochę poczekamy. Ale mamy nadzieję, że warto

Piąta część serii jest jedną z najlepiej ocenianych gier w historii i jednym z największych bestsellerów przy 115 milionach sprzedanych egzemplarzy. Zupełnie nie dziwi zatem, że z GTA 6 wiązane są olbrzymie nadzieje. Niestety na razie twórcy nie zdradzili żadnych informacji na temat swojej nadchodzącej produkcji. W sieci można znaleźć dwie wersje…

Według pierwszej GTA VI będzie największą odsłoną w historii – z olbrzymim światem, rozciągającym się na obie Ameryki (a przynajmniej część jednej i drugiej – od Vice City i Liberty City, przez Meksyk, po Kubę, Boliwię, Kolumbię i Brazylię). Akcja ma być osadzona w siódmej i ósmej dekadzie ubiegłego stulecia, a fabuła – nawiązywać do historii Pabla Escobara.

W drugiej natomiast pojawia się sugestia, że Grand Theft Auto 6 będzie nieco mniejsze, by z czasem się powiększać, za sprawą wydawanych rozszerzeń. Taka strategia świetnie sprawdziła się w przypadku GTA Online, więc Rockstar ma powody, by uwierzyć, że zrobi swoje i tym razem.

Co nowego w GTA 6? Możemy się tylko domyślać

Nie ma oficjalnych informacji, więc można tylko spekulować. Mówi się na przykład, że w GTA 6 znacząco zwiększy się realizm, przez co pojawią się ograniczenia dotyczące tego, ile sztuk broni ma przy sobie nasz bohater. Skoro już przy nim jesteśmy, prawdopodobnie powrócimy do jednego protagonisty i niewykluczone, że większe znacznie będzie miał jego rozwój.

Pojawiają się również głosy, że w przeciwieństwie do tego, co zaserwowała nam w „piątce”, ekipa Rockstar będzie chciała przygotować „połączone doświadczenie” w GTA VI. Oznacza to mianowicie, że tryb sieciowy nie będzie zupełnie oddzielony od jednoosobowego – zamiast tego kampanię fabularną będziemy mogli przechodzić w pojedynkę lub ze znajomymi.

Grand Theft Auto 6 nadciąga. Nie możemy się doczekać!

Jakkolwiek by nie było, GTA 6 to bez wątpienia jedna z najgorętszych produkcji na horyzoncie. Dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście w niej zobaczyć.

Źródło: Kotaku, GamesRadar, PC Gamer, informacja własna. Screeny pochodzą z GTA Online/GTA V

Czytaj dalej o GTA 6: