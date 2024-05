Radość bez granic! Uczcij Dzień Dziecka z MediaMarkt

Jakie słowo wywoła uśmiech na twarzy każdego dziecka? Także takiego, które już dawno osiągnęło pełnoletność, ale mimo bardziej dojrzałego wieku nadal wie, jak się dobrze bawić? To słowo to oczywiście "PlayStation".

Płatna współpraca z MediaMarkt

Z okazji Dnia Dziecka sieć MediaMarkt przygotowała pięć atrakcyjnych, okazyjnie przecenionych prezentów właśnie dla fanów konsoli Sony PlayStation 5. Jakie to prezenty? Przekonaj się, oglądając w poniedziałek 27 maja nasz Live Shopping!

Najładniejsza, najpotężniejsza, najlepsza

PlayStation 5 to najlepsza w historii konsola do gier Sony. Przynajmniej jak na razie, dopóki jeszcze nie ma PlayStation 6. Na tę ostatnią poczekamy jeszcze ładnych kilka lat, więc tu i teraz, niekwestionowaną królową konsolowego grania jest właśnie PS5. Głównie z uwagi na najwyższy poziom zaawansowania technicznego. Potężny, ośmiordzeniowy układ AMD Zen 2 połączony z 16 GB wyjątkowo szybkiej pamięć RAM GDDR6 zapewnia jej moc wystarczającą nie tylko do wyświetlania gier w natywnej rozdzielczości 4K, ale też z niesamowitą płynnością, sięgającą 120 klatek na sekundę. I przy okazji obsługuje również rewolucyjną, pozwalającą osiągnąć niespotykany wcześniej poziom wrażeń wizualnych technologię śledzenia promieni światła w czasie rzeczywistym, czyli słynny ray tracing.

PS5 dysponuje do tego, w swojej wersji Sony PlayStation 5 Slim, dostępnej w świetnej cenie w MediaMarkt, terabajtowym, ultraszybkim dyskiem SSD, innowacyjnym systemem udźwiękowienia Tempest 3D AudioTech oraz kontrolerami DualSense, wyposażonymi w adaptacyjne efekty Trigger, oferujące zaskakująco realistyczne wrażenia dotykowe. Ta nowa, odchudzona wersja PlayStation 5 nie tylko ma większy dysk, ale też zgodnie z najlepszą tradycją japońskiego wzornictwa przemysłowego, przepięknie się prezentuje, nawet gdy tylko leży na półce lub stoi obok telewizora. PlayStation 5 Slim to pierwszy z proponowanych w naszym Live Shopping prezentów na Dzień Dziecka.

Porywająca postapokalipsa

O potędze konsoli PlayStation 5 nie świadczą jednak jej topowe podzespoły i wielka moc obliczeniowa. Największą jej siłą są gry. A w opinii większości ekspertów oraz milionów graczy najlepsze gry na konsolę Sony, jakie zostały wydane w XXI wieku, to dwuczęściowa saga The Last of Us. Te produkcje można postawić w jednym rzędzie z najlepszymi powieściami, filmami i serialami jako prawdziwe dzieła sztuki wywodzące się z popkultury. Te produkcje studia Naughty Dog są tak dobre, że gdy posłużyły za kanwę serialu HBO, pobił on wszelkie rekordy popularności i uzyskał najwyższe oceny recenzentów.

The Last of Us przenosi nas w niezbyt odległą przyszłość, do zdewastowanej, targanej konfliktami Ameryki. Cywilizacja, poza kilkoma małymi ogniskami, została zniszczona przez tajemniczą epidemię grzybów, które zmieniają ludzi w potwory. W tym brutalnym, nieprzyjaznym świecie poznajemy Joela i Ellie, cynicznego przemytnika, który stracił rodzinę oraz młodą, sprytną i bezczelną dziewczynę, którą musi się opiekować, ponieważ może ona być kluczem do ocalenia świata przed zarazą. Relacja między bohaterami, sposób prowadzenia fabuły, niesamowicie odtworzone lokacje i doskonale przygotowane sceny akcji czynią z The Last of Us grę absolutnie wyjątkową. Chwytającą za serce, ale tylko po to, by je złamać. W to trzeba zagrać. Zwłaszcza że w tym momencie w MediaMarkt można kupić ze znaczną zniżką zarówno The Last of Us Part I, jak i The Last of Us Part II Remastered. Obydwie to poprawione technicznie i dysponujące ulepszoną oprawą graficzną wersje oryginału przygotowane specjalnie z myślą o wykorzystaniu nieprzeciętnych możliwości PlayStation 5.

Superbohaterowie i samuraje

Trzeci i czwarty z sugerowanych prezentów na Dzień Dziecka, aktualnie dostępnych znacznie taniej w MediaMarkt, to dwie kolejne przebojowe gry. Pierwszej, którą jest Marvel’s Spider-Man 2, nie trzeba przedstawiać nikomu, kto choćby pobieżnie zorientowany jest w tym, co dzieje się w gamingu. Ta kontynuacja światowego bestsellera i prawdopodobnie najlepszej gry o superbohaterach w historii udowodniła, że nie tylko jest w stanie powtórzyć jego olbrzymi sukces, ale też go przebić. Świadczy o tym całe naręcze branżowych nagród oraz miliony sprzedanych egzemplarzy. W Marvel’s Spider-Man 2 wcielamy się nie w jednego Człowieka-Pająka, ale od razu w dwóch, bo możemy grać nie tylko jako legendarny Peter Parker, ale również jego znaną z doskonałych filmów animowanych wersję z multiwersum, czyli Milesa Moralesa. Ta doskonała gra akcji zachwyca ogromnym, otwartym światem, którym jest oczywiście Nowy Jork, odtworzony w bezprecedensowej skali i z dbałością o najmniejsze detale. Zmierzymy się w nim nie tylko z klasycznymi, znanymi z komiksów i filmów łotrami, ale także z całkiem nowymi, ekscytującymi wyzwaniami oraz zagrożeniami.

Czwartym pomysłem na prezent na Dzień Dziecka dla fanów PlayStation, który przedstawiamy w naszym Live Shopping z MediaMarkt, jest gra o wiele nowsza. Rise of the Ronin zostało wydane zaledwie dwa miesiące temu i już zdążyło zdobyć serca graczy. Zwłaszcza tych zakochanych w kulturze i historii Japonii. Ta przepiękna przygodowa gra akcji została stworzona przez legendarne studio Team Ninja, które po raz kolejny udowodniło, że wciąż należy do ścisłej światowej czołówki developerów. W Rise of the Ronin wcielamy się w tytułowego bezpańskiego japońskiego rycerza, który musi stawić czoła największemu wyzwaniu w dziejach – zmierzchowi epoki samurajów. Akcja gry rozgrywa się bowiem w połowie XIX wieku, w czasach upadku szogunatu i otwarcia się Japonii na resztę świata. To dramatyczne, momentami krwawe starcie pięknej tradycji z bezlitosną nowoczesnością jest doskonałym tłem snutej tutaj, porywającej, pełnej patosu opowieści.

Wirtualna rzeczywistość

Piąty i ostatni prezent, który MediaMarkt ma w zanadrzu opatrzony atrakcyjnym rabatem, to gogle do wirtualnej rzeczywistości PlayStation VR2. Ich najnowsza, najbardziej zaawansowana wersja pozwala nam już dziś wejść w świat gier jutra. Wrażeń, których dostarczają specjalnie przygotowane gry VR na PlayStation 5, doświadczane za pomocą tych gogli oraz unikalnych kontrolerów ruchowych z zestawu, nie da się porównać z niczym innym. Granie za pomocą PlayStation VR2 to zupełnie nowa jakość, całkiem nowy obszar gamingu. I nie tylko gamingu, bo sprzęt do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości ma potencjał do zrewolucjonizowania całego świata rozrywki. Można się o tym przekonać, oglądając w poniedziałek 27 maja nasz Live Shopping z MediaMarkt, w którego trakcie będziemy szerzej prezentować i bardziej szczegółowo omawiać to przełomowe urządzenie. Oczywiście można je będzie także właśnie wtedy nabyć z rabatem i zafundować sobie na ten Dzień Dziecka wizytę w świecie jutra. Pierwszą, ale na pewno nie ostatnią.

