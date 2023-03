Kwota 2500 zł to już próg cenowy, który pozwoli faktycznie w komputerze umieścić wydajną kartę graficzną. Wybór jednak nie jest prosty, jako że o naszą uwagę walczą tu nie tylko AMD i NVIDIA, ale również Intel! Co będzie najlepszym wyborem?

Partnerem akcji jest sklep internetowy Komputronik.pl

W tym miesiącu po raz kolejny w najtańszym zestawie (za 2000 zł) udało nam się zmieścic kartę graficzną, ale ponownie odbyło się to znaczącym kompromisem po stronie pozostałych podzespołów. Jeżeli możemy dołożyć kolejne 500 zł, to zdecydowanie warto to zrobić - zyskamy nie tylko wyższą jakość, ale również sama wydajność znacząco wzrośnie. Jeżeli ciekawi Was, jak prezentuje się taki komputer za 2500 zł, to zapraszamy do zapoznania się z drugą propozycją naszego zestawienia prezentującego polecane zestawy komputerowe.

Różnica w cenie podzespołów między powyższą ofertą a wcześniejszą listą wynika z użycia konfiguratora zestawów na stronie komputronik.pl - korzystając z tego narzędzia ceny wielu z podzespołów są niższe, niż przy samodzielnym ich zakupie. Wszystkie proponowane przez nas zestawy komputerowe pochodzą z tego konfiguratora.

Co warto wiedzieć o polecanym zestawie komputerowym za 2500 zł?

Tania karta graficzna taniej karcie graficznej nierówna

Obecnie w przedziale 800-1100 zł, jakie moglibyśmy w takim zestawie przeznaczyć na kartę graficzną, panuje ogromne zamieszanie. Możemy tu znaleźć nawet ponad 5-letnie karty typu GTX 750 Ti albo niewiele od nich lepsze Radeony RX 550. W przypadku komputera dla gracza (ale nie tylko) takich kart trzeba unikać (podobnie jak najnowszej karty graficznej GeForce GTX 1630...). Co zatem zostaje? Są jeszcze GTXy 1650 oraz ich bezpośredni konkurent cenowy - Radeon RX 6500 XT. W tym miesiącu ponownie postanowiliśmy właśnie w stronę karty AMD skierować naszą rekomendację, co wynika bezpośrednio z naszego wielkiego testu tanich kart - zwyczajnie okazała się być znacznie lepszym wyborem dla graczy - zwłaszcza w tej kategorii cenowej - pod warunkiem że sparujemy ją z odpowiednim procesorem i płytą główną!



Nawet RGB jest obecne!

Możecie zapytać: „Dlaczego nie Intel ARC A380", skoro kosztuje tylko trochę więcej, a oferuje więcej pamięci graficznej (6 GB). Niestety, sama pamięć o niczym nie świadczy i w kwestii faktycznej wydajności karta AMD w połączeniu z odpowiednio szybkim CPU (z PCI-E 4.0) okazuje się mimo wszystko przewyższać propozycję od Intela. Nawet uwzględniając ostatnie aktualizacje sterowników Intela, to nadal karta AMD utrzymuje się na prowadzeniu (a przy tym jest też stabilniejsza), będąc przy tym tańszą propozycją.

Mimo obniżek cen procesorów AMD, to nadal Intel wypada najkorzystniej w takim zestawie

Na początku roku byliśmy niesamowicie zadowoleni z obniżek cen CPU AMD i z radością do oferty wstawiliśmy 6-rdzeniowy procesor Ryzen 5 5500. Niestety i jak na ironię, łącząc Ryzen 5 5500 z Radeonem RX 6500 XT realnie obniżymy wydajność GPU, za sprawą wsparcia tylko dla PCI-E 3.0. Wybór zatem ponownie padł na Intel Core i3 12. generacji. Dopłata do i3-13100F jest zbyt duża względem tego, o ile jest szybszy, a do tego wymusza wybór nowszej i droższej płyty głównej, jeżeli nie chcemy dopłacać za aktualizację BIOS w serwisie.



Najnowszy Intel Core i3 nadal jest określany optymalnym procesorem dla graczy.

Mimo iż jest to model 4-rdzeniowy i 8-wątkowy, to w praktyce okazuje się on i tak w większości gier wyprzedzać wcześniej polecanego Ryzena 5 5500. Nieco gorzej prezentuje się poza grami, ale do lekkich zastosowań kreatywnych i tak wydajności w zupełności wystarczy.

Platforma Intel w zestawie komputerowym za 2500 zł okazuje się być wyjątkowo przyszłościowa

Wybrane do zestawu pamięci RAM to 2x8 GB DDR4 3200 MHz CL16 - czyli optymalny zestaw dla tego procesora. Niestety nie mamy możliwość rozbudowy RAM w przyszłości o kolejne dwie kości - aby zwiększyć ilość pamięci RAM w tym zestawie, konieczna będzie wymiana pierwotnie kupionych modułów na wiekszę. Ważne natomiast, aby kości zawsze były dwie, co zagwarantuje wzrost wydajności wynikający z dwukanałowej pracy RAM.



Szybszy RAM jest kluczowy dla wykorzystania potencjału procesorów AMD Ryzen 5000.

Winę za taki stan rzeczy ponosi wybór nieco niższej klasy płyty głównej, oferującej tylko 2 sloty DIMM. Zasilanie procesora z 8-pinowej wtyczki oznacza, że w przyszłości możemy tu osadzić nawet procesory z serii Core 7. Płyta posiada obsługę klasycznego RGB (12 V) i dwa kanały do sterowania wentylatorami. Jej największą zaletą względem tanich płyt pod procesory AMD jest to, że realnie można ją kupić...



W przyszłości możemy podpiąć dyski SATA, a nawet podpiąć graber video przez PCI-E - jedynie pamięci trzeba podmieniać w celu rozbudowy.

Reszta zestawu stawia na tanie, ale sprawdzone rozwiązania

Dysk, podobnie jak pamięci wskazane powyżej, będzie się przewijać przez wiele z naszych polecanych zestawów. Do zastosowań ogólnych oraz gier zwyczajnie nie potrzeba nic więcej, a przynajmniej nie na tyle, aby warto było do tego dopłacać przy ograniczonym budżecie. W tym miesiącu po raz kolejny w zestawie za 2500 zł pojawił się dysk SSD o pojemności 1 TB - wynika to ze znacznego spadku cen wszystkich dysków tego typu. Z kolei zasilacz o mocy 450 W to i tak aż nadto względem potrzeb opisywanej tu "bestii" - ale to się może przydać w przypadku ulepszania sprzętu w przyszłości.





Niski budżet nie rozpieszcza, ale nie zwalnia nas to z zakupu solidnych podzespołów.

Analogicznie można się wypowiedzieć o wybranej obudowie - Krux Trek to solidna (jak na swoją cenę) i dosyć dobrze wentylowana obudowa z zasilaczem montowanym na górze, co dodatkowo ma wspierać cyrkulację powietrza. W zestawie z mocnymi kartami i procesorami taki patent by nie przeszedł, ale tu nie musimy do obudowy dopłacać. Od strony konstrukcyjnej należy Krux pochwalić za prawdziwe szkło hartowane na bocznym panelu, mimo iż mocuje się go klasycznie, przykręcając z tyłu obudowy. Na szczycie znajdziemy też całkiem pokaźny zestaw złączy - 3x USB + 2x audio.

Jakiej wydajności w grach należy oczekiwać od zestawu do 2500 zł?

Zestaw bez problemu obsłuży wszystkie nowe gry, zwykle w natywnej rozdzielczości Full HD, przy mniej więcej średnich ustawieniach detali. W grach e-sportowych zwykle możliwe będzie wykorzystanie potencjału wyświetlaczy odświeżanych z częstotliwością 144 Hz. Poza testami karty, jakie znajdziecie na naszym portalu, warto zawsze zajrzeć na platformę YT w poszukiwaniu testów takiej właśnie konkretnej konfiguracji - czasami gra może być bardziej zależna od CPU lub GPU i nasze testy porównujące podzespoły w sterylnych warunkach nie będą idealnie odzwierciedlać faktycznej wydajności. Poniżej przykładowa prezentacja wydajności takiego zestawu w dedykowanej dla niego rozdzielczości FHD.

Testy karty Radeon RX 6500 XT z procesorem Intel i3-12100F w 12 grach (1080p)

Dobrym pomysłem może być nawet niewielka dopłata

W przypadku opisywanej jednostki zdecydowanie warto dopłacić do lepszej obudowy (np. polecanego w droższych zestawach Genesis IRID 503 lub KRUX CELLA). Lepsza płyta główna (B660M) zapewniłaby większą funkcjonalność oraz rozwojowość zestawu. Takie zmiany zrobią z niego prawdziwy komputer gamingowy.





Do takich podzespołów warto dopłacić.

Czy taki "komputer gamingowy" za 2500 zł poradzi sobie również z czymś więcej niż gry?

Intel Core i3, mimo iż świetnie radzi sobie w przypadku gier, to już nieco ustępuje wydajnością 6-rdzeniowym procesorom AMD w podobnej cenie. To nadal dobry komputer do używania typowo biurowych aplikacji, jednak nie jest to optymalny komputer do pracy w zaawansowanych środowiskach graficznych lub projektowych (co potwierdza użyta tu karta graficzna).

Komputery stacjonarne potrzebują również systemu, a czasem też Wi-Fi

Zestaw komputerowy to jedno, ale w zależności od sytuacji, niezbędne mogą okazać się również inne produkty, takie jak monitor, klawiatura i myszka oraz inne peryferia - je oczywiście również znajdziecie w sklepie komputronik.pl. To, co jednak w szczególności może okazać się istotne, a o czym często zapominamy podczas składania komputera, to:



System Windows 10 nadal uznawany jest za nieco bardziej stabilny system, ale (darmowe) przejście na system Windows 11 to raczej tylko kwestia czasu

Zgadza się - bez systemu zarówno komputer do gier, jak i komputer do pracy na zbyt wiele się nie przyda. Pamiętajmy też, że system Windows 10 można bezpłatnie zaktualizować do Windows 11 (proces jest w pełni automatyczny). Dodatkowo obsługę sklepu można również poprosić o dołożenie usługi montażu - wtedy komputer otrzymamy już gotowy do pracy (system operacyjny również zostanie zainstalowany, jeżeli ten dodamy do koszyka sklepowego).

Czy czegoś zabrakło w powyższym artykule?

Jako że cenimy sobie zdanie naszych użytkowników, to czekamy na Wasze opinie - czy taka jednostka spełniłaby Wasze oczekiwania? Czy takie artykuły są dla Was pomocne? A może znaleźliście ciekawszy zestaw (niż nasze polecane zestawy komputerowe) w innych sklepach? Pamiętajcie, że co miesiąc odbywa się aktualizacja całego zestawienia!

